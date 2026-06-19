19 историй и фото котиков, от которых губы сами расплываются в улыбке
Фотоподборки
19.06.2026
Бывают снимки, от которых по коже разливается приятное тепло. Они словно обнимают на расстоянии и прогоняют усталость. В этой статье вы найдете 19 очаровательных созданий, чья харизма зашкаливает, а мимика заслуживает отдельного «Оскара».
Мой солнечный мальчик после того, как посетил ветеринара"
- Почему у тебя в доме сердитый лев? © rvalde / Reddit
«Пытается скрыть, что очень хочет сосисочку»
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«Мой пухляш Морти спрашивает: „Вопросы есть?“»
- Прихожу домой раньше времени. На лестнице сидит наш рыжий мейн-кун с таким видом, будто сдаёт меня в аренду. Захожу в комнату, а там: картина маслом. На полу сидит муж, перед ним наш серый кот, а рот приоткрыт, глаза безумные. Муж шепчет ему: «Ешь, ешь быстрее, пока она не пришла, это наш секрет». У меня внутри всё оборвалось! Ну, думаю, тайком от меня кота какой-то чем-то непонятным кормит! Включаю свет, устраиваю скандал. Муж бледнеет, кот икает. Оказалось, муж случайно просыпал на ковёр панировочные сухари и, чтобы я не ворчала из-за уборки, заставил кота работать вместо пылесоса. А младший кот в это время просто засунул голову в кроссовок и делал вид, что он вообще не с ними.
ADME
«Оперный певец»
ADME
«Мой кот обожает обувь»
«Когда я, будучи первоклашкой-скаутом, увидела тебя в приюте, я и представить не могла, сколько воспоминаний длиной в целую жизнь мы разделим вместе».
«Мой прекрасный мальчик»
- Что вы ему сказали? © ForceSuper5719 / Reddit
- Мой абсолютно домашний кот третью весну подряд пропадает на сутки. Искать бесполезно - возвращается грязный, но довольный. В этот раз мы все же застали его за тем, для чего он отправляется путешествовать. Оказывается, этот хитрец уходит поваляться в теплом песке - как на пляже. И поесть свежей зеленой травы. Не кошачью же траву ему есть, в самом деле.
ADME
«Моя девочка только что отметила свой первый день рождения!»
«Когда впервые завели кота»
«Поймал своего кота в объектив... от туалетной бумаги»
- Это лучшее, что я видел сегодня! © Accomplished-Back530 / Reddit
- У меня сегодня денек не удался! Спасибо за это фото! Теперь настроение — топ! © UnderfootArya34 / Reddit
«Любимая игрушка»
а это тот кот, который пытался улизнуть на роботе-пылесосе? и, как видно, ему не удалось
Ответить
«Я и не знала, что воспитываю суриката...»
- У моего кота есть странная страсть, он обожает запах обуви. Причём чем дольше в ней ходили, тем выше его восторг. Вчера ко мне впервые пришёл парень. Зашёл, разулся, мы прошли в комнату пить чай с родителями. На кухне повисла неловкая пауза, все стесняются, парень пытается казаться идеальным джентльменом. И тут мой папа выходит в коридор и начинает дико хохотать. Мы прибегаем, а там кот буквально закопался лицом в кроссовок гостя и уснул с блаженной улыбкой. Парень покраснел до ушей, а папа похлопал его по плечу и сказал: «Ну всё, проверку на натуральность прошёл, наш парень!»
ADME
«Он услышал пение птиц за окном. Это было 20 минут назад. С тех пор его лица я больше не видела»
«Джек всем передает привет»
«Стоило оставить курицу без присмотра, как Мистер Грей тут же пошел на дело. Попытка ограбления века провалилась»
«Оцените на 10 из 10. Лапки полностью вытянуты, максимальная аэродинамическая эффективность!»
Ну что, на каком котике вы все-таки не выдержали и улыбнулись? А если вам понравилась подборка, советуем также не пропустить:
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