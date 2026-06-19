19 историй и фото котиков, от которых губы сами расплываются в улыбке

Бывают снимки, от которых по коже разливается приятное тепло. Они словно обнимают на расстоянии и прогоняют усталость. В этой статье вы найдете 19 очаровательных созданий, чья харизма зашкаливает, а мимика заслуживает отдельного «Оскара».

Мой солнечный мальчик после того, как посетил ветеринара"

Почему у тебя в доме сердитый лев? © rvalde / Reddit

«Пытается скрыть, что очень хочет сосисочку»

ADME

«Мой пухляш Морти спрашивает: „Вопросы есть?“»

Прихожу домой раньше времени. На лестнице сидит наш рыжий мейн-кун с таким видом, будто сдаёт меня в аренду. Захожу в комнату, а там: картина маслом. На полу сидит муж, перед ним наш серый кот, а рот приоткрыт, глаза безумные. Муж шепчет ему: «Ешь, ешь быстрее, пока она не пришла, это наш секрет». У меня внутри всё оборвалось! Ну, думаю, тайком от меня кота какой-то чем-то непонятным кормит! Включаю свет, устраиваю скандал. Муж бледнеет, кот икает. Оказалось, муж случайно просыпал на ковёр панировочные сухари и, чтобы я не ворчала из-за уборки, заставил кота работать вместо пылесоса. А младший кот в это время просто засунул голову в кроссовок и делал вид, что он вообще не с ними. ADME

«Оперный певец»

ADME

«Мой кот обожает обувь»

«Когда я, будучи первоклашкой-скаутом, увидела тебя в приюте, я и представить не могла, сколько воспоминаний длиной в целую жизнь мы разделим вместе».

«Мой прекрасный мальчик»

Что вы ему сказали? © ForceSuper5719 / Reddit

Мой абсолютно домашний кот третью весну подряд пропадает на сутки. Искать бесполезно - возвращается грязный, но довольный. В этот раз мы все же застали его за тем, для чего он отправляется путешествовать. Оказывается, этот хитрец уходит поваляться в теплом песке - как на пляже. И поесть свежей зеленой травы. Не кошачью же траву ему есть, в самом деле. ADME

«Моя девочка только что отметила свой первый день рождения!»

«Когда впервые завели кота»

«Поймал своего кота в объектив... от туалетной бумаги»

Это лучшее, что я видел сегодня! © Accomplished-Back530 / Reddit

У меня сегодня денек не удался! Спасибо за это фото! Теперь настроение — топ! © UnderfootArya34 / Reddit

«Любимая игрушка»

«Я и не знала, что воспитываю суриката...»

У моего кота есть странная страсть, он обожает запах обуви. Причём чем дольше в ней ходили, тем выше его восторг. Вчера ко мне впервые пришёл парень. Зашёл, разулся, мы прошли в комнату пить чай с родителями. На кухне повисла неловкая пауза, все стесняются, парень пытается казаться идеальным джентльменом. И тут мой папа выходит в коридор и начинает дико хохотать. Мы прибегаем, а там кот буквально закопался лицом в кроссовок гостя и уснул с блаженной улыбкой. Парень покраснел до ушей, а папа похлопал его по плечу и сказал: «Ну всё, проверку на натуральность прошёл, наш парень!» ADME

«Он услышал пение птиц за окном. Это было 20 минут назад. С тех пор его лица я больше не видела»

«Джек всем передает привет»

«Стоило оставить курицу без присмотра, как Мистер Грей тут же пошел на дело. Попытка ограбления века провалилась»