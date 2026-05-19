18 историй и фото о работе, где хорошее настроение победило дедлайны и совещания
Что ни говори, справляться с рабочим авралом гораздо приятнее с юмором, ведь именно в разгар рутины рождаются самые нелепые и живые офисные байки. Эти простые и искренние истории — лучшее доказательство того, что посмеяться над горящим дедлайном вместе с коллегами может быть полезнее любого тимбилдинга.
- Недавно вышел с удаленки. Коллектив в отделе новый, больше половины не знаю. Но все равно, приходя, желаю доброго утра, девушкам-коллегам говорю комплименты, а уходя, желаю хорошего вечера. Все искренне. Одна коллега сказала, мол, «достал ты уже всем желать хорошего вечера». Не стал спорить. Просто потом неделю в конце дня, уходя, говорил «Всем хорошего вечера, кроме Насти». Ибо нечего тут.
«Шеф купил себе маркерную доску. Так сильно радовался, что прям аж бегом бежал важности туда записывать. Но привлекла доска и внимание коллег по офису»
- Работала я в крупной компании на небольшой должности, но так как все никак не могли найти человека на должность начальника моего отдела, я совмещала эти обязанности со своими. И вот как-то в пятницу (а это день свободной одежды) я напялила на работу свои разорванные по самое не хочу джинсы, на голове странная, но любимая панама. Сидим с коллегами-девчонками, решили побеситься и устроили конкурс: кто самый большой пузырь из жвачки надует. И вот в этот момент открывается дверь, на пороге эйчар с женщиной в возрасте, вся такая бизнес-вумен строгая. И эйчар ей говорит, мол, а вот ваш отдел, где вы будете работать. Еще кивает на меня, мол, вот девушка вам передаст все дела и введет в курс дела. И как раз в этот момент у меня лопается огромный пузырь со смачным хлопком. Немая сцена, дама просто в шоке, мы не знаем, то ли провалиться сквозь землю, то ли ржать. Они уходят, через полчаса приходит эйчар, хохочет и говорит, что дама прошла все этапы отбора и уже оформлялась на работу к нам, но после столь эпичного знакомства с подчиненными испугалась и в отказ. Нас не наругали, сказали, что и ладно, значит не прошла проверку на стрессоустойчивость.
- У нас на работе есть коллега-модница. Захожу в туалет, вижу — стоит в красной мини-юбке. Выдаю: «Красотка! Только наша мегера это не стерпит». И тут понимаю, что это и есть мегера-начальница! Со спины не узнала. Вдруг она поворачивается и как улыбнется во все 32: «Спасибо! Дочка уговорила сменить имидж».
История одной офисной герани
- У меня когда-то давно был забавный случай. Стою, разговариваю с кандидатами, которые пришли записываться на экзамен по английскому языку, объясняю, какие документы нужны, из чего состоит экзамен, в общем, официальненько все так, по-офисному. И тут из офиса выходит начальник (примерно мой ровесник) и говорит прямо при кандидатах таким трагическим голосом: «Катя, я вынужден тебе сообщить, что у нас случилась катастрофа. Это просто уму непостижимо.» У меня холодеют руки. Что, где, когда я накосячила? Что-то перепутала и теперь кому-то не хватает материалов на экзамен? Вовремя не пришли задания? Ошибка в сертификате? Он с лицом, полным вселенской печали, продолжает: «Я даже не знаю, сможем ли мы продолжать работу». Тут уже и кандидаты напрягаются и с сочувствием на меня смотрят. А начальник выдает: «Это вопиющий случай. У нас закончился... мой чай». Кандидаты ржали очень громко.
- Сегодня с утра на планерке шеф надавал кучу дел разгребсти. И параллельно попросил собрать по тысяче рублей на день рождения коллеги. Нужно было успеть все до обеда.
На работе аврал. В паузах между служебными делами пробежал по кабинетам, собрал деньги. Сижу у себя пересчитываю. Дебет с кредитом не сходится. Лишняя «штука».
Минута размышления. Рука-лицо. Оказалось, самого именниника тоже раскошелил.
«Работаю админом. Принесли мышь менять. Спрашиваю, что с ней. Мне в ответ: „А я там снизу подписала“. Переворачиваю, а там такое»
- Когда мне было 6, папа взял меня с собой на работу. Оставил секретаршу, чтобы присмотрела. Я донимала ее вопросами о папе: правда ли он красивый, умный, а еще почему-то — сколько детей она бы от него родила. Дома я заявила маме, что секретарша любит папу, считает его самым красивым и хочет от него минимум двоих детей. А на следующий день меня оставили с охранником дядей Колей.
- Еду домой после тяжелого трудового дня. И вдруг в вагон запрыгивает девушка. Смотрю и глазам не верю — это ж бывшая моя. Разговорились, я остановку свою пропустил, доехали до ее станции. В итоге протусили до утра. Стою я сонный, на часах без пятнадцати шесть, к девяти на работу.
Домой ехать смысла нет. Решаю рвануть в офис сразу. У нас там напротив кабинета гендира отличный диванчик стоит, ключи у меня есть — часок-полтора поспать успею. Сказано — сделано.
И вот сплю я, снятся мне сны дивные. И прямо во сне приходит понимание, что как-то подозрительно долго я сплю. Открываю глаза, весь такой бодрый и отдохнувший. На часах 12. Вокруг с ехидными ухмылками снуют коллеги, а я посреди офиса лежу, пледиком укрытый.
Вскакиваю, докапываюсь до нашего офис-менеджера — что происходит? Та отвечает, что, когда она пришла, я мирно храпел на диване, а гендир сидел в своем кабинете и шипел на всех, чтобы не шумели и дали мне поспать. Я тогда сисадмином трудился, все и подумали, что я опять ночью работал, важные для компании дела делал, вот гендир меня и оберегает.
Со смешанными чувствами стучусь к гендиру. Тот по-отечески улыбается, рассказывает, что как пришел и меня увидел — сразу молодость свою бесшабашную вспомнил. Но если еще раз повторится — уволит, даже не разбудив. Золотой был человечище!
«Торт в честь увольнения коллеги. С изображением его самого часто используемого стикера. И с нашими мыслями по этому поводу»
- Работала в холдинге, сокращенно «ИСХ». Конец квартала, напряженный рабочий день. Тут звонят, чтобы уточнить реквизиты. Коллега начинает диктовать: «ИСХ... Игорь, Сергей...» Гробовая тишина, все с нетерпением ждут следующую букву. Секунд 15 раздумий и тут коллега выдает: «Хомячок!» Смеялся даже контрагент на том конце провода.
- У нас в бухгалтерии была женщина, очень строгая, такая, что даже принтер при ней работал тише. И вот как-то у нее завис компьютер. Она минут пять смотрит на экран, потом встает, подходит к системнику, нажимает ногой на провод. И говорит: «Работай, зараза.» И он реально заработал! А бухгалтерша даже не удивилась, просто села обратно и продолжила работать, как будто так и должно быть. В восторге от этой женщины.
Я своему компу, если тот тормозит или виснет, всегда говорю: "Сейчас я тебя чинить буду.. всегда срабатывает.
«Спросил у кладовщика, как произошел брак масла на складе. В ответ прислал это фото»
- Мне было едва за 20, работала кадровиком. Сидели в одном кабинете с юристом, мужиком лет 30. Утром пришла на работу, сняла зимнее пальто и, не присаживаясь, занялась какой-то ерундой, одновременно болтаю с юристом. Юрист не отвечает. У него на лице необычное выражение, буквально смятение. Опускаю глаза вниз и вижу: у меня полностью задралась юбка, до талии! Слава Богу, колготки были плотные и, главное, целые.
Мужик 30 лет... Сейчас это дитё неразумное, которое отчаянно корчит из себя взрослого дядю
- Утром на работе один коллега (огородник) говорит с упреком другому:
— Ты говорил, что ночью будет дождь. А дождя не было.
Второй, изображая, что кому-то звонит:
— Алло! Это Гидрометцентр? Вы писали, что ночью будет дождь. Что? Процент не совпал? Меня из-за него теперь коллега упрекает. Чего? Миш, они говорят, что ты совсем уже...
«На работе выдали новое оборудование, решил поделиться радостью »
у нас на почте подобные стояли в бухгалтерии, зато в почтовых отделениях стояли современные машины
- На кофеавтомате надпись: «Извините, автомат неисправен». Директор возмутился, позвонил в техподдержку: «Чтобы через 20 минут все исправили!» Прошел час. Никто не приехал. А еще через час я увидел уборщицу Иру, попивающую кофеек. Но как? А она стоит вся такая безмятежная.
— Вендинговая компания автомат починила? — поинтересовался я.
Ира покачала головой.
— А как вы тогда кофе добыли?
— Да я его просто из розетки выключила и обратно включила, — пожала плечами Ира.
Кажется, теперь я знаю к кому в нашей компании лучше обращаться в случае серьезных ЧП.
В конце концов, мы проводим на работе слишком много времени, чтобы тратить его только на серьезные лица и отчеты. Именно такие дурацкие, нелепые и искренние моменты превращают обычный опенспейс в место, куда хочется возвращаться по утрам.
