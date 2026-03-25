Истории
1 час назад
17 бывших, которые свалились на голову нежданно, как снег в конце марта

Иногда прошлое возвращается без приглашения. И делает это в самый неподходящий момент. Эти истории — о бывших, которые внезапно напомнили о себе.

  • В марте мой парень исчез. Просто так, без предупреждения. Кинул меня в блок. Я вообще ничего не понимала. Позвонила его матери. Она сказала, что с ним все хорошо, просто ему нужно побыть одному. Я погоревала недели 2, а потом решила, что значит так и должно быть. 31 декабря написал, что очень соскучился, что купил мне золотую цепочку и хочет подарить. Я ответила, милый, а ничего ли ты не попутал, ведь у меня уже другие отношения и дело к свадьбе идет. На что он обвинил меня в измене, сказал, что раньше 25 лет мужей ждали и ничего. Цепочку, кстати, он под ковриком оставил. Я сдала ее в ломбард, а деньги перевела в приют для животных.
  • Расстались два года назад. Я уже успела сменить работу, переехать, но с новыми отношениями не спешу. И вот вчера среди ночи прилетает мне от бывшего ссылка на сайт знакомств, на его анкету! Спрашиваю: «Ну и зачем это мне?» Ответ получила зачетный: «Слушай, ты же меня как облупленного знаешь. Посмотри описание, я там не слишком дерзкий? И фотки глянь, какие выбрать, а то девушки не лайкают».
ADME
  • Парень, с которым я встречалась несколько месяцев, неожиданно исчез. Видела, что в соцсетях появляется, мои сообщения читает, но не отвечает. Настойчивой не была. Первое время переживала, потом забила. Вскоре у меня завязались новые отношения. Через два года объявился бывший, написал: «Привет! Извини, что не отвечал, я просто переезжал». Долго смеялась, ответила, что его поезд ушел. Он видимо обиделся, так как молча кинул меня в блок. До сих пор гадаю, что это вообще было.
  • Встречалась с парнем. Мы то расходились, то сходились, но вместе никогда не жили. Чуть позже он заявил, что ему надоело, что я его постоянно прощаю. Мол, это все противно и мы должны расстаться. Через неделю отец познакомил меня со своим молодым коллегой-учителем, а через несколько месяцев мы уже поженились.
    Накануне свадьбы бывший заявился к моим родителям домой, где и я жила в то время. Сказал, что мириться пришел. Я ответила, что замуж выхожу, но он не поверил. Показала платье, ушел. Через несколько лет узнала, что он женился, а его супругу зовут так же как меня. Даже день рождения у нее в один день со мной, но она помоложе и очень симпатичная. Через пару лет они развелись. При встрече бывший сказал, что думал, если имя и дата рождения совпали, то она будет характером на меня похожа. Я спросила: «И что?», он грустно промолвил: «Она — не ты». Я замужем вот уже 26 лет. Он так больше и не женился, а дочь свою вырастил в одиночку.
  • Развелась с мужем. Долгое время не общались. У него уже ребенок появился от другой. И тут спустя 5 лет он позвонил и стал напрашиваться в гости. Спрашиваю, собственно, с какой радости? Ответил: «А что, у тебя уже кто-то появился? И ты меня совсем больше не любишь?»
Лариса Шолохова
20 часов назад

Очень многие мужчины, уже находясь в других отношениях, почему то считают, что бывшая - его собственность! И страшно удивляются и даже обижаются, когда узнают, что это далеко не так!

Ответить
  • Рассталась с парнем. Через 3 года вышла замуж за другого. Через неделю после свадьбы мне пришло сообщение с незнакомого номера: «Я даю тебе последний шанс вернуться ко мне». Подумала, что перепутали номер. Оказалось, что это мой бывший, который решил, что все это время я сидела и ждала его. Сам он, кстати, успел за это время жениться 2 раза.
ADME
  • Выгнала парня. Уходя, он с трагическим лицом отказался забирать свой мотошлем, так как это был мой ему подарок на день рождения. Сказал, мол, не заслужил. Ну, не заслужил, так не заслужил. Вскоре я продала его. А как начался мотосезон, бывший через пару месяцев пришел за шлемом. Обиделся. Наверное, я должна была рыдать над этим предметом долгими зимними вечерами.
  • Моя подруга развелась. С ней остался 8-летний сын. Бывший съехал, а она продолжила жить в своей комнате в коммуналке. Через пару лет встретила хорошего мужчину, который помог ей выкупить еще 2 комнаты, так что теперь вся трешка принадлежит им.
    Прошло 6 лет, сыну — 16. К подруге внезапно приехал бывший муж, видимо решил «осчастливить» семью своим появлением. Она впустила его в квартиру, а он рот раскрыл от удивления — насколько квартира преобразилась.
    Тем временем, ее нынешний муж и сын были на тренировке, последний, к слову, занимается профессиональным спортом. Так вот, когда они вернулись, отец решил поговорить с сыном. Через некоторое время послышались крики сына, разъяренный бывший тут же убежал. Оказывается, тот начал говорить сыну, мол, зачем спортом занимаешься, надо идти работать механиком в автомастерскую. Потом начал названивать подруге и предлагать сойтись, мол, у нас сын, которому нужна настоящая мужская рука.
  • Бывший появился спустя 20 лет и пять детей, пишет мне: «Как дела? Как жизнь?» Я смеюсь и отвечаю: «А это что за дяденька к нам так внезапно пожаловал?» А он как не бывало отвечает: «Не могу забыть». Очень смешно! Думаю, как он вообще меня нашел?
ADME
  • Я решила выйти из квартиры, когда мой бывший пришел за вещами. Не помню, что он забрал, ведь 30 лет уже прошло. Свекровь рассказывала, что он очень долго искал дрель, которую я спрятала в грязном белье. А буквально 10 лет назад он вспомнил про старинные часы его бабушки, отдала их ему. И самое главное в этой истории — недавно он продал гараж своему единственному сыну. Сказав при этом, что есть покупатели, готовые приобрести его за 500 тысяч, а он продает сыну за 450. Добавил, что хочет, чтобы у сына осталась память об отце.
  • Бывший позвонил примерно через 3 года после развода и самодовольно так сказал: «Я знал, что ты меня до сих пор любишь». На мой резонный вопрос, откуда вообще такие мысли, он не задумываясь ответил: «Ну как же, твоего нового мужа зовут так же, как и меня. Значит тезку искала, чтобы меня напоминал!» Занавес! Имя, кстати, самое заурядное и достаточно популярное.
  • Бывший в течение 6 лет пытался вернуться. Уверял, что любит, хотя сам же и бросил меня. Когда у меня родился сын Иван, он позвонил и сказал: «Вот! Ты меня любишь еще! Ты даже сына в мою честь назвала!» Я удивилась и сказала: «Так тебя же зовут Миша! При чем здесь ты вообще?» А он: «А ты вспомни, как моя фамилия!» Он был Иванченко.
  • 19 лет назад застала «любовь всей своей жизни» с другой. Переехала и встретила там будущего мужа. Сразу же поняла, что именно он — моя половинка. Пару месяцев назад поехали к подруге на юбилей. А там тот самый бывший, потрепанный жизнью, разведенный и без детей. То что я с мужем — это его совсем не впечатлило.
    Он начал забрасывать меня какими-то невероятными сообщениями о любви типа: «Бросай все и всех! Я знаю ты меня тоже любишь!» Блокирую, но он начинает писать уже с другого номера. Сменила номер, так он начал мужа доставать. Муж смеется, называет его «наш Ромео», говорит мне не обращать внимания, обострение пройдет и угомонится. Но там такой бред! Моя дочь оказывается на него похожа! Дочери 16 лет. Так он сказал, что я видимо дату рождения ей изменила, убавив три года. Мужа эта ситуация веселит. Грозится вызвать его на дуэль и отстоять честь семьи. А меня это бесит!
  • Спустя 10 лет бывший заявился на 8 марта с новой женой. Думаю: «Праздник, не выгонять же». И цветы принесли. А они такие сразу за стол и давай уплетать салатики. Потом я отлучилась. Иду обратно с горячим и слышу его голос: "Дорогая, говорил же, у нее все очень вкусно! Попроси у нее рецепты, научись, пожалуйста, также готовить. Смешно, да еще и прямо на праздник такое сказать жене!
ADME
  • Стою я на остановке, жду автобус, и тут подъезжает машина, а за рулем мой бывший. Не виделись лет пять точно. Он резко тормозит, открывает окно и такой: «О, привет! Подвезти?» Я в шоке, конечно, но сажусь. Едем, а он рассказывает, как у него все круто: жена, бизнес, тачки, путешествия... А у меня в голове только одно: «Почему тогда он так искренне радуется, что меня увидел?» Поехали дальше, и тут он выдает: «А ведь мы могли бы быть вместе, да?» Ну ясно, для чего он понтовался. Кто-то до сих пор не может забыть меня.
  • Рассталась с парнем. У меня новая жизнь, у него вроде бы тоже все наладилось. Вдруг он позвонил с просьбой встретиться, сказал: «Ну хотя бы на лестницу выйди, мне очень нужно тебе кое-что важное сказать». Он пришел, я, как и обещала, вышла на лестницу. Бывший начал рассказывать о том, как сильно меня любит, всегда помнит, во сне видит, а новую пассию только терпит, однако счастью моему мешать не намерен. Потом попросил разрешения поцеловать на прощание в щечку и свалил. Я в шоке! Что это вообще было-то?
  • Бывший после развода 1,5 года не видел детей, даже с днем рождения их не поздравлял, хотя жили мы в одном районе. Их попытки встретиться с ним пресекал, так как не хотел, чтобы соседи в новом доме знали, что он разведен. А когда я по делу пришла к нему на работу, то, увидев меня, он испугался, выскочил в коридор, умоляюще посмотрел на меня, прижал палец к губам и заорал так, чтобы услышали коллеги: «Почему ты мне не разрешаешь встречаться с детьми?» И ведь знал, что не выдам и скандал не закачу. Кстати, потом еще 2,5 года их ни разу не видел. Но третья жена ему мозги на место поставила. Он начал встречаться с детьми, но только по ее инициативе.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее