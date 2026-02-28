15+ простых историй о том, как начальник открылся с совершенно неожиданной стороны

Стояла я в очереди на квартиру. Когда умерла бабушка, я попросила 3 дня без содержания. А когда вернулась, из очереди на квартиру меня уже турнули, потому что у нас стало больше положенных 6 км.м на человека
Знакомая ситуация, когда по походке или настроению шефа вы уже с утра понимаете, каким будет этот рабочий день? Начальство бывает разным — кому-то достается дракон, а кому-то — пушистая зайка. В этой подборке мы собрали истории о руководителях, чьи поступки стали настоящей офисной байкой. Вы узнаете, почему иногда полезно не уметь ходить на каблуках и как столичная дама, назначенная новым генеральным директором, не вписалась в провинциальные устои офиса.
- У нас был большой офис, разделенный на отсеки. Так получилось, что заместитель гендира (они в отношениях) приревновала его на одном из корпоративов ко мне и моей коллеге. Так она ввела новую должность, наняла девушку и посадила ее таким образом, чтобы ей было видно все, что мы с коллегой делаем на компьютерах. Естественно, мы веселились, чтобы девушке было о чем докладывать. Потом нам надоело, и мы с коллегой уволились с разницей в одну неделю. Так ту новую должность сразу же убрали! © Anastasiia Krutikova
- У меня была поразительная начальница. Просила каждый день приходить к ней в кабинет и пить чай под сплетни. Так как я в сплетнях не участвовала и про общих знакомых ничего ей не рассказывала, через полтора месяца она с обидой в голосе разрешила мне не пить с ней чай, раз уж я «такая». А через 3 месяца я благополучно оттуда ушла. © Aygul Myrsabekova
- Наш шеф — человек очень рациональный. Он знает, как сделать так, чтобы весь коллектив работал слаженно и продуктивно. Никто не опаздывает, все ответственные. Однажды его спросили, как он мотивирует своих сотрудников, почему они такие пунктуальные у него. Он рассмеялся и сказал: «Все очень просто. У меня 12 подчиненных и 11 бесплатных парковочных мест у офиса. 12-е — платное». © Палата № 6 / VK
- Я жил в другой стране, когда ушла из жизни мама. Попросил у начальника отпуск, чтобы слетать домой. Через неделю вернулся на работу на несколько дней — сам так решил, хотел отвлечься. Потом снова уехал еще на одну на неделю. Оформил я эти две недели как обычный отпуск. А начальник позвал меня и сказал: «Это не отпуск. Отпуск — это когда ты отдыхаешь. Я оформил тебе это как отгулы по утрате». По правилам компании, на это полагалось всего 3 дня. А он дал мне две недели. © Eazfb / Reddit
- Однажды начальница собрала сотрудников и предложила выехать всем на шашлыки на ее дачу. Мясо она планировала купить на свои деньги, а за это мы должны были поработать у нее на даче. Вскопать огород и всякое такое. Мы предложили просто скинуться на мясо, но она почему-то обиделась и недели две ни с кем не разговаривала. © Анастасия Лара
- Я работал в небольшом магазине 5 лет, пока владелец не ушел на пенсию. Он всегда относился ко мне отлично и многому научил — и в жизни, и в бизнесе. Спустя несколько лет после того, как наши дороги разошлись, я женился — так он полностью оплатил нам медовый месяц! Из своего кармана. До сих пор не могу в это поверить. © Ok_Dig_6445 / Reddit
- Работала на предприятии, где финдиректор была женой директора. И моей начальницей. Как только у них с мужем происходил конфликт, то его степень мы определяли про уровню пилюлей. Сначала получали экономисты, потом — секретари, следом — кадровики и бухгалтеры, а если доходило до айтишников, то дело было на грани развода. Проработала я в такой атмосфере 7 лет. А когда ушла, еще пару лет вздрагивала от любого звонка начальства. © Мария Р. / Dzen
- Предыдущая начальница была та еще штучка. Как-то зимой нас занесло снегом, еле до работы добрались. Сидим работаем, и тут видеозвонок от мадам. Сидит она там в купальнике в Майами, а у нас снега по колено и мороз. Мол, хотела просто узнать, как у нас дела. Нет-нет, совсем не для того, чтобы в очередной раз похвастаться. © Natalia Kalinina
- У нас на работе генерального внезапно сменили. Приехала ему на смену столичная дама. Случилось все как раз под 8 Марта. Мы решили отметить коллективом — заказали шашлык, суши. Пригласили и ее. Так эта леди даже есть ничего не стала! А потом почему-то вообще ушла. Позже заявила, что не должны люди на работе так общаться. Не понравилось ей, что мы работаем совместно и друг другу помогаем. Мол, надо все через директора решать и официально.
Следом она обнаружила, что у главбуха системный блок от компьютера стоит на уровне подоконника, а в нем торчат флешки с электронными подписями. Заставила соорудить закрытую подставку, запихать в нее системник и на пол поставить. Так системный блок от перегрева взял и сгорел. Зато флешки не видно в окно.
Хватило ее на месяц. Прислали потом нам другого директора. © Ольга Веселова / Dzen
- Была у меня начальница, которая все просила «придумать что-нибудь такое-эдакое». Именно так и говорила! И больше никаких объяснений не давала. Результатами при этом она была не очень довольна, ведь получалось «все не то». © Alexandra Moskvoretskaya
- У нас топ-менеджеры говорили: «Мы все в одной лодке», — или: «Мы все на одном корабле». Наш начальник отдела как-то хорошо добавил: «Да, на одном корабле, но вы на верхней палубе во фраках, а мы в кочегарке уголь подкидываем, чтобы хорошо плылось». © SkufМan John / Dzen
- На кафедре было собрание, и начальник сообщил, что теперь размер премии зависит только от него. И будет определяться личной преданностью начальнику. Все молчали, и только дама-профессор встала и сказала: «Я обойдусь без премии». © Larisa Prokopenko
- Я работала в одном ресторане, владелец которого был еще и поваром. Готовить он не очень любил, поэтому научил этому меня, а сам с удовольствием, напевая песни, мыл посуду. Когда посетители заходили на кухню поблагодарить за вкусный обед, очень удивлялись тому, как у нас все устроено. © Ludmila Bulgac
- Я прошла собеседование на ресепшен, и вот мой первый рабочий день. Предыдущая сотрудница мне все объясняет, показывает и удивляется, как быстро я усваиваю. Тут приходит шеф, смотрит на меня и молча уходит. А в конце дня меня просят больше не приходить, ибо я на каблуках неуверенно хожу! По правде говоря, с тех пор я на каблуках хорошо ходить так и не научилась. © Mariam Dabaghyan
- Когда-то давно работала на автомойке. Мама нашего шефа нас очень жалела и каждый день приносила огромные кастрюли с домашней едой. Это было потрясающе! А на Новый год начальник пригласил всех в ресторан и каждому вручил конверт с хорошей премией. Пожалуй, это был лучший шеф в моей жизни. © Alina Bäurer
- В 18 лет я устроилась на работу в крутую компанию. Платили там хорошо, но все деньги уходили на семью. Тут настала зима, а я в осенней куртке и кроссах. А в офис как раз привезли канадские пуховики. Красивые! Но стоили больше моей зарплаты. Шеф говорит: «Примерь!» Померила — идеально. Тут он мне и выдает: «Ну, а теперь забирай, подарок от фирмы». 30 лет прошло, а я до сих пор благодарна. Да и пуховик служил верой и правдой не один год. © Вероника Медведева
- Моя бывшая начальница очень любила поговорить, но если ответы на вопросы ее не устраивали, то она выдавала фразу: «Это монолог!» И дальше приходилось слушать молча. © Юлия Смирнова
- Был у меня начальник-забавник. На работе подарили цветы. Я нашла банку и поставила на стол. Тут в ординаторскую зашел шеф. Увидев цветы, подошел к столу и со словами: «Они мне нужнее», — извлек букет и вышел. Все произошло неожиданно быстро! © Larisa Prokopenko
- У меня прекрасная начальница, но порой она требовала практически невыполнимого. И вот как-то раз мне надо было отъехать по делам. Я сделала основную работу, оставила ей указания по всем остальным задачам и я уехала. Не было меня часа 3. Возвращаюсь — моя начальница стоит в ступоре и мне говорит: «Как ты со всем этим справляешься?!» С тех пор больше невыполнимого она не требовала, а все нововведения мы долго и упорно обсуждаем и только потом решаем, вводить их или нет. © Анна Елесина
А какой поступок вашего босса до сих пор кажется вам самым странным или, наоборот, благородным? Напишите в комментариях — обсудим!
