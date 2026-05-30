9 увлекательных сериалов, с которыми не замечаешь, как остывает ужин

Сериалы со спортивной тематикой, особенно хоккейной, становятся все более популярными. Недавно вышел «Вне кампуса». Отличница Ханна Уэллс (Элла Брайт) влюблена в местную футбольную знаменитость, но парень не замечает девушку. Чтобы заставить его ревновать, Ханна заключает договор с капитаном университетской хоккейной команды Гарретом Грэхемом (Бельмонт Камели). Он должен притвориться ее парнем, а Ханна поможет ему улучшить успеваемость. Однако все идет не по плану.

Зрители говорят, что сюжет не грузит, шоу хорошо подходит для уютного вечера после тяжелого дня. Ну и снято красиво, а актеры — загляденье. Зайдет тем, кому нравится студенческая романтика. Возможно, после этого сериала вы полюбите хоккей.