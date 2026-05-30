По _этому_ звуку - можно.
"Нет-нет!! Сэр Генри, не слушайте его, он сам не знает, что говорит!!"
Вы ещё "За кого меня принимают в этой гостинице?!" попробуйте не узнать)
9 увлекательных сериалов, с которыми не замечаешь, как остывает ужин
Пожалуй, самый верный признак действительно хорошего сериала — это желание обсудить его с кем-нибудь. Рассказать о понравившихся героях, восхититься захватывающим сценарием и игрой актеров, порассуждать о том, как все закончится. Хорошо, что среди новинок хватает проектов на все вкусы: здесь и остросюжетные боевики, и мелодрамы, и трогательные ромкомы. Под эти телешоу хорошо отдохнуть после рабочего дня.
А в бонусе вы найдете историю про сериального фаната, который оказался невероятно точным и проницательным.
«Гнев»
Мы не могли пройти мимо этого сериала, потому что «Гнев» — это настоящий майский хит Нетфликс. На первый взгляд сюжет прост: есть элитный наемник Джон Кризи (Яхья Абдул-Матин II), который не смог вписаться в обычную жизнь после трагедии, которая случилась с его отрядом. Его гложет чувство вины и каждую ночь снятся кошмары. Спасение приходит в виде бывшего коллеги и друга, который зовет Кризи на работу в Бразилию. И тут Джон попадает из огня да в полымя: теперь ему придется защищать дочь своего друга — По (Билли Булле) от самых опасных людей Бразилии. Очень трогательно наблюдать за дружбой, которая складывается между суровым Кризи и взбаломошной По.
Рекомендуем тем, кому нравятся боевики про крутых парней и фильм «Леон».
- Начало сериала напомнило мне первый фильм с Томом Крузом «Миссия невыпонима». Сериал поставлен интересно, в старых добрых традициях девяностых, не будем придираться к узнаваемым штампам. Схватки поставлены достаточно зрелищно, каждый персонаж показан, что нехарактерно для сериала, достаточно глубоко; сам главный герой вовсе не рыцарь в сияющих доспехах, а человек, который дня достижения результата готов на все.
«Вне кампуса»
Сериалы со спортивной тематикой, особенно хоккейной, становятся все более популярными. Недавно вышел «Вне кампуса». Отличница Ханна Уэллс (Элла Брайт) влюблена в местную футбольную знаменитость, но парень не замечает девушку. Чтобы заставить его ревновать, Ханна заключает договор с капитаном университетской хоккейной команды Гарретом Грэхемом (Бельмонт Камели). Он должен притвориться ее парнем, а Ханна поможет ему улучшить успеваемость. Однако все идет не по плану.
Зрители говорят, что сюжет не грузит, шоу хорошо подходит для уютного вечера после тяжелого дня. Ну и снято красиво, а актеры — загляденье. Зайдет тем, кому нравится студенческая романтика. Возможно, после этого сериала вы полюбите хоккей.
- Посоветовала романтичный сериал подруге. Там все миленько. А она и пишет мне утром: «Ну как ты могла?! Почему не предупредила, что он такой залипательный? Я всю ночь смотрела и, невыспавшаяся, пошла на работу».
- Посмотрела все 8 серий за 3 дня. Каст весь новенький, лица не замыленные. Итого мне зашло, отличное развлекательное молодежное шоу, с красивыми лицами, модными одежками, неплохой музыкой и американской поп-культурой.
«Магазин для киллеров»
Ли Дон Ук играет умелого наемника, который смотрит опасности исключительно в глаза, но при этом не чужд таким понятиям, как честь и совесть. Его герой Чжин Ман обладает повадками и грацией хищника, внутри которого скрыто доброе сердце. Чжин Ман прекрасно осознает особенности своей «профессии» и держится подальше от родных. Однако ему приходится взять на воспитание свою 7-летнюю племянницу — Джи-ан (Ким Хе Джун). Когда девушка вырастает, она понимает, что дядя многое не договаривал: ведь на нее начинают охоту профессиональные киллеры. Несмотря на тему, в этой истории много любви, поддержки и человечности.
- Сериал смотрела с мужем. Динамичный, интересный, с красивыми и талантливыми актерами, на которых приятно смотреть. Если вы любите корейские и не только боевики, то я смело могу советовать вам этот сериал!
«Владимир»
Если вам нравится тема универа, но хочется понаблюдать за персонажами постарше, вот вам сатирический «Владимир» от Нетфликс с потрясающей Рейчел Вайз. Сюжет строится вокруг женщины с загадочным инициалом М (Рэйчел Вайс). Она переживает кризис: ее мужа — завкафедрой английского языка — со скандалом отстранили от должности из-за недопустимого поведения. М оказалась в окружении колких взглядов и молчаливого осуждения преподавателей-коллег. Все меняется, когда на кафедре появляется новый молодой доцент Владимир, или просто Влад (Лео Вудалл), который быстро становится объектом симпатии М.
- Неожиданно зацепил с первых кадров. И это неудивительно, от актрисы Рейчел Вайс невозможно оторваться, у нее такой магнетизм! Женские уловки, кокетство, неловкие ситуации, юмор, замедленные съемки самых интересных моментов — все есть в этом сериале.
- Мама жила только дачей. Увидела она мой сериал и такая: «Телячьи нежности». А потом вижу, она от меня что-то прячет в карман, а это – помада! Стала я допытываться, и маман призналась, что познакомилась с новым соседом по даче. Он ее на 7 лет моложе, и ее это смущало. Но в сериале у героев еще большая разница в возрасте, и ничего. В общем, наблюдаю развитие дачного романа.
«У меня очень плохое предчувствие»
Сериал для тех, кто хочет пощекотать нервы. Рэйчел (Камила Морроун) и Ники (Адам ДиМарко) влюблены и готовятся к свадьбе. Так как невеста боится летать, за 5 дней до торжества пара отправляется на машине до лесной хижины родителей жениха, где состоится церемония. На пути к отдаленному от цивилизации жилищу, Рэйчел видит нехорошие знаки. А затем отец, мать, а также брат и сестра жениха ведут себя крайне странно. К слову, продюсерами проекта выступили братья Даффер, авторы «Очень странных дел».
- Мне очень понравился «У меня очень плохое предчувствие». Посмотрела залпом за один вечер. Зацепило то, что в ходе просмотра ты несколько раз меняешь мнение насчет жанра: драма? детектив? триллер? мистика?
«Легенды»
Для тех, кто любит детективы и расследования. Сериал напряженный (но без особой жестокости). В начале 1990-х британская таможня вчистую проигрывает контрабандистам. Для борьбы с преступниками создается новое секретное подразделение. Обычные госслужащие проходят базовый курс подготовки и внедряются в преступные синдикаты под кодовым наименованием «легенды». Сюжет основан на реальных событиях. В главных ролях Том Берк, Стив Куган, Том Хьюз.
- Сценарий этого шестисерийного фильма основан на книге. Все действие этого сериала буквально «на грани», риск, опасность, невероятные приключения — это делает фильм очень увлекательным, а отличная актерская игра оживляет сюжет — все сыграно замечательно!
«Терапия»
Психотерапевт Джимми (Джейсон Сигел) овдовел. Специалист перестал общаться с друзьями, дочерью-подростком и с головой ушел в случайные связи и вечеринки. На работе Джимми устал от пациентов, которые годами только и плачутся, но ничего не делают для решения проблем. Однажды психотерапевт нарушает профессиональную этику и влезает в личную жизнь клиентов, давая непрошенные советы. Неожиданным образом его резкие комментарии меняют не только жизни пациентов, но и его собственную.
Пожалуй, один из самых «человечных» сериалов последних лет. И смешно, и трогательно.
- Совершенно случайно на глаза попался сериал под названием «Терапия». Он привлек меня участием Харрисона Форда. Серии короткие. Нет длинного предисловия, зритель сразу вникает в суть. Нет затянутых диалогов. Все довольно живо, жизненно и интересно.
«Слепой Шерлок»
Одно это название уже привлекает внимание к сериалу. Действие разворачивается в Роттердаме. Власти создают элитную группу для борьбы с преступностью, в которую берут слепого офицера Романа Мертенса. Его проблемы со зрением становятся главным преимуществом. Образ Романа воплотил Барт Кельхтерманс — актер с реальным нарушением зрения. Проект основан на биографии бельгийского полицейского, который раскрывал дела исключительно благодаря своему феноменальному слуху.
- Сериал в жанре «консультант с уникальными способностями помогает полиции» — интересно, динамично, необычно! Сразу скажу, сериал симпатичный, герой симпатичный, сюжет интересный — все понравилось с первых серий.
«Сказание о кумихо»
«Сказание о кумихо» или же «История девятихвостого лиса». Джи А (Чо Бо А) уверена в том, что среди нас живут существа из потустороннего мира. Девушка верит в призраков, но при этом не особо их боится. Джи А выросла и посветила свою жизнь разгадке мистических тайн. Она работает на телевидении, режиссируя цикл передач о городских легендах. Судьба сталкивает ее с загадочным красавцем — Ли Ёном (Ли Дон Ук). Девушка не помнит, что в детстве уже встречала Ли Ёна, вот только он ни на день не постарел. Этим двоим предстоит сыграть важные роли в жизнях друг друга. А может быть, и в судьбе всего человечества.
- Мама на пенсии заскучала. Увидела, что я смотрю и фыркнула, как сопливо! А сегодня я чуть не упала со стула: папа проболтался, что мама записалась на курсы корейского языка! Потому что она вступила в клуб фанаток Ли Дон Ука, сейчас общается с ними с помощью интернет-переводчика, но хочет понимать язык. Ох, что будет, когда мама узнает про ВТS!
Бонус: когда смотришь сериал с кошкой
- Валялась я на диване с кошкой под сериальчик. Звонок в дверь. Смотрю в глазок — участковые. Один говорит мне: «На вас жалоба поступила из-за ремонта». А я-то работала и шуметь перфоратором могла разве что только кошка. И тут его напарник встрепенулся и как выдал: «Это Собака Баскервилей!» И, глядя на наши непонимающие лица, добавил: «Вы „Шерлока“ смотрите, а там сцена передачи шубы». Я вспомнила, что когда пошла открывать дверь, не поставила серию на паузу. Но как можно угадать сериал по едва доносившемуся звуку, для меня до сих пор остается загадкой.
По _этому_ звуку - можно.