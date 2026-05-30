14 историй о летних каникулах в деревне, которые пропитаны ароматом теплой земляники и маленькими радостями
Парное молоко в граненом стакане, свежеиспеченные блинчики с земляникой и такое яркое утреннее солнце, которое пробивается сквозь ажурные занавески. Для многих из нас именно воспоминания о летних каникулах у бабушки в деревне на всю жизнь остаются самыми добрыми и теплыми. Мы с нежностью вспоминаем, как ели ягоды прямо с куста, рыбачили с дедушкой на озере и ели потом ароматную уху из котелка.
- Наткнулась на один канал, где была кулинарная передача. Ведущий сказал, что в ресторанах Мишлен такие вкусные блюда потому, что повара используют только самые свежие сезонные продукты. Далее он показал картонную коробку и сообщил, что из этих органических овощей, собранных только сегодня утром, шеф-повар ресторана Мишлен с двумя звездами сейчас приготовит особенное блюдо. В коробке лежал пучок салата, пучок зелени, несколько унылых помидоров, какие-то репки и маленькие кривые баклажанчики. Если это 2 звезды, то я летом у бабушки питалась на все 3. Овощи, зелень, срывались не утром, а вот прямо сейчас. Помидоры были в 2 кулака, на разрезе виднелся белый сахар, как у арбуза. Молодая картошка прямо светилась изнутри, а кожица у нее была тонкой, почти невесомой.
- У бабушки на окнах были резные ставни. Эдакий деревенский кондиционер, сделанный своими руками. Они не пропускали испепеляющие лучи солнца в просторные комнаты. Сидя в малине на жаре, ты мечтал оказаться в прохладном доме. И вот заходишь в него. Аккуратно ступаешь по сырым студеным половицам, вымытыми ледяной колодезной водой. А ты идешь дальше, в самую дальнюю и прохладную комнату. Здесь детвора оккупировала самое козырное место в доме — матрас на полу. Хорошо, свежо, и черно-белые «Том и Джерри» по видику. Только яркий луч солнца, проникающий между створок, напоминает о 30-ти градусном значении термометра. Хорошее и беззаботное было время.
«Наглый бабушкин кот отдыхает у нее на спине».
У меня так делает моя младшая кошка - стоит только встать буквой Г, как на спину тут же запрыгивает госпожа Юля.😁
- Просыпаюсь, а вставать вообще не хочется. Хочется валяться в мягкой перине весь день. У нее такой родной запах. Лежу, притворяюсь спящей, а бабушка уже с кухни кричит нам, внукам, что пора «завтрекать» и ехать. Иду на кухню, а на столе блины, пирожки, жареная яичница с салом, круглая картошка, салат из черемши, хлеб из печки и самый вкусный травяной чай. Как она все это успевала? Приходит дед, все в сборе, садимся за стол. Все смеются, бабушка пытается в нас запихать как можно больше еды, так как весь день на покосе пробудем. Потом она говорит, что пора ехать. Собирает огурцы, хлеб, сало и зеленый лук — наш скромный обед. В машину грузят детей, вилы, косы и себя. А вечером привезут нас уставших. Кто сразу домой, кто деду «помогать» на сеновале идет. И, вроде, обычные будни, но так там было хорошо, в этом детстве. Хочется хотя бы на полчаса вернуться в один из таких дней.
- Было мне лет 5, отдыхали у дедушки в деревне. А я же помощница, без дела не сижу: «полола» граблями траву в саду. И вот в какой-то момент цепляю я этими граблями луковицу. Обычная такая луковка, некрупная, в салат покрошить самое то. Начинаю ковыряться дальше и выкапываю еще несколько луковиц. Через полчаса прибегаю к деду с ведром лука и говорю: «Деда, деда, ты лук забыл выкопать! Целое ведро!» А дедушка смотрит на меня и говорит: «Я его 2 недели назад посадил».
«Деревня летом».
- Бабушка жила в деревне. Как полагается, у нее была печь. Летом я приезжала к ней, и она топила молоко в печи в полувековом чугунке. Она доставала его ухватом и переливала в кувшин. Этот восхитительный вкус, запах и пенки! Да-да, я тот самый человек, кто просто обожает пенки. Бабушки нет уже давно. Недавно я купила кружку, похожую на тот кувшин. Мечтаю снова выпить бабушкиного молока с пенками.
Пенка на топлёном деревенском молоке - это не те отвратительные пенки на сто раз разбавленной белой жидкости, именующейся молоком в городе.🙄
- Мне 10 лет. Бабушка будит каждое утро в 5 часов, потому что нужно отвести корову на пастбище. Накормит, даст с собой еще чего вкусного, потому что знает, что обратно вернусь нескоро. И вот идешь, на улице еще прохладно, зябко, но солнышко потихоньку начинает тебя прогревать. Сдаешь корову в стадо и там же, как обычно, встречаешь своих друзей, которые тоже пригнали коровок. Дальше мы идем есть тутовник, или абрикос, или ежевику дикую. Потом достаем из схрона леску, поплавки, грузики и крючки, делаем удочки и идем на пруды ловить рыбу. Тут уже и жарко становится, можно купаться. Наплескаемся от души и уже самое время пообедать. После обеда идем в лес, там разведем костер, рыбку пожарим, шалаш построим, по деревьям полазаем. Ближе к вечеру идем встречать стадо, забирать своих коровок. Возвращаешься домой, а бабушка уже пельменей налепила, наедаешься от пуза и опять на улицу к друзьям.
«Сестра прислала фото из семейного альбома, и нахлынули воспоминания. Лето, наверное, 1998 год. Я на каникулах в деревне. Сенокос. Жара невыносимая. А у нас с бабушкой перерыв на „клупнику“ — это бабушка так клубнику лесную называет. А садовая у них Виктория называется. За нами видно поле, там еще что-то сеют. Сейчас там уже лес и грибы растут. Хорошо в деревне летом».
- Главным по шашлыкам всегда был дед: мясо у него получалось потрясающим. Как он гордо заявлял, все дело в секретном маринаде. И вот очередные шашлыки, он отправляет меня в дом за очками. Я их не нашел, вернулся потихоньку назад. Смотрю и замираю: дед достает из-под куста черной смородины какой-то пакетик, сыпет что-то из него на шашлык и тут же обратно под куст убирает. Шашлык в тот день, как всегда, получился отменным, но я решил узнать, что там в этом пакете было. Под кустом его уже не было, я порылся в мусорном ведре и выудил пакетик приправы «Для шашлыка».
«Дорога в лето. Наверно у каждого был момент, когда едешь вечером с речки по какой-нибудь проселочной дороге. За рулем довольный дед или батя, вы накупались, наловили рыбы, а может, даже варили уху на костре. А впереди еще много дней лета».
- Моя бабушка по одному взгляду умела выбирать на рынке сладкие дыни. Пока дед крутил их и нюхал, она просто подходила, тыкала пальцем и говорила: «Берем эту». И никогда не ошибалась! Однажды я взмолилась, чтобы она раскрыла свой секрет. Она огляделась по сторонам и тихонько призналась, что даже не смотрит на сами дыни, а наблюдает за продавцами. Если торговец собирался отрезать кусочек на пробу какому-нибудь привередливому покупателю или откладывал дыню в сторону «для своих», бабушка мгновенно ее запоминала и требовала продать именно ее.
- Летнее утро всегда начинается с крика петуха под окном. Ты зарываешься поглубже в подушку, пытаясь продлить такой сладкий сон. Постепенно до тебя доносится запах свежеиспеченных пирожков или блинов. Тут же слышишь тихие шаги, это бабушка заглядывает к тебе в комнату, гладит по голове и шепчет: «Поспи еще немножко». С ней пробирается к твоей кровати кот Мурзик и осторожно укладывается рядом, начинает мурчать как трактор. Ты ощущаешь его тепло, хочется поваляться еще, но впереди новый день. Скорее навстречу приключениям! Дедушка встал еще засветло. Если повезет, можно увязаться с ним на его любимую рыбалку, только сидеть надо тихо, а то всю рыбу распугаешь. Дедушка лучший в мире рассказчик, столько историй знает. День пролетает на одном дыхании. Вечером в нашем доме очень уютно, особенно если зарядит теплый летний дождик. Можно сидеть на крылечке и попивать чай с баранками, все вместе, делясь всем на свете. Бабушка обнимет, посмотрит ласково и на душе так спокойно и тепло. Никаких забот, только любовь, которую ощущаешь каждую минуту.
- В детстве я часто бывала у бабушки. Это была не деревня, просто окраина города, но с частными секторами. Там люди тоже держали домашний скот, везде огороды. Мне это казалось таким благом: природа, свежий воздух, а главное, спокойствие. Бывала я там не только летом, так что научили меня и печь топить в холода. Одно из лакомств — хлеб, который сушила над печкой до хрустящей корочки. Вроде просто, но наслаждалась и процессом, и вкусом.
Да, вкусно было, мягкий и горячий внутри, хрустящий снаружи, будто только испекли) А атмосфера делала ещё вкуснее))
- Лежишь в спальне на кровати, да еще и на перине, а на улице летнее деревенское утро, разбуженное дальними окриками петуха. Потом ты слышишь, как кто-то заходит на веранду и разжигает газовую печку. Это бабушка собрала свежих куриных яиц и поставила две чугунные сковородки. Взяла заранее заготовленное тесто и начала печь блины. Ты, заспанный, выходишь на веранду, а она, улыбаясь, говорит, чтобы шел еще полежал, рано еще. Вот блины нажарит и поставит яичницу жарить, тогда и вставай. А ты идешь и тянешься на кровати, спешить никуда не надо, и можно еще полежать под звуки радио. И вот, наконец, яичница на старой чугунной сковороде шипит и жарится. И ты умываешься в рукомойнике и идешь есть самую вкусную во всей вселенной глазунью с ярко-оранжевыми желтками, заедая это вкуснейшими блинами. И при этом бабушка с любовью и теплом смотрит, как ты уплетаешь еду, и улыбается тебе. Поев, ты говоришь спасибо бабушке и выбегаешь на крыльцо, а там на старом табурете сидит дедушка, а рядом кот Марсик умывается. И весь день впереди.
«На минутку в детство».
- Рано поутру, скушав заботливо взбитые бабушкой сливки с вареньем, мы выдвигались в поход. Ножи наточены, тара отмыта — вперед! Всевозможные лесные запахи щекочут нос, я тихо ступаю по мягкому мшаному ковру, а птицы весело оповещают жителей леса об утренних гостях. Аккуратненький, свеженький, еще не тронутый насекомыми белый гриб летит в ведро. А раз есть один, то и собратья его обязаны быть неподалеку! Не пройдет и получаса, как тара будет набита свежими грибочками. Энтузиазм затянет до самого вечера, ноги сами будут нестись в лес снова и снова, пока там не останутся одни лишь мухоморы. И вот мы идем домой с последней партией добычи, и нас у крыльца встречает головокружительный аромат жареных грибов с молодой картошкой под сметаной. Мы, стремглав умывшись, садимся за стол и уплетаем нашу награду за труды, обжигаясь только что испеченным бабушкой хлебом. Прошло много лет, мы повзрослели, у каждого своя жизнь, но до сих пор любим собираться у бабушки в деревне и шумно уплетать ее угощения за веселым разговором и воспоминаниями о счастливом детстве. И до сих пор случайные ароматы, пойманные в ресторанах и кафе, уносят меня в детство, но ни разу вкус разных блюд не мог сравниться со вкусом волшебной бабушкиной стряпни. Ведь нигде не купишь такую ценную приправу, как забота и любовь.
Домашняя еда приготовленная с любовью, всегда кажется вкуснее. Тоже в детстве пробовала блюда, которые кажутся особенными. Не из-за того, что было нечто невероятное, а из-за хороших воспоминаний. Например, до сих пор помню пикники у леса. Бабушка брала с собой хлеб, соль, зелёный лук, иногда свежие овощи с огорода, типа помидоров и огурцов. Вроде проще некуда, но как же мне нравилось. А уж домашние застолья, это всегда было приятно. И вкусно)
- Семья на 3 теплых месяца отправляла меня в поселок Песочный. Поселковая романтика быстро брала свое: влекомый зовом сосен, я искал таких же, как я, дачных страдальцев, и мы отчаливали. Таскать домой всех окрестных котов и слезно умолять оставить себе. С воплями и гиканьем драпать из леса, встретив безобидного ужа. Удить рыбу в бывшем песчаном карьере, заодно подкармливая поголовье местных комаров. Строить монументальные шалаши.
- Лето в деревне, мне лет 10. Шатаюсь по участку и думаю, чем бы себя занять. Подошел к грядке, выдернул морковку, помыл. Стою хрумкаю и меня осеняет! Надо помочь бабушке собрать всю морковь! Пока она готовила обед, я набрал 2 ведра морковки и, довольный, заявился с ними к ней на кухню. На лице бабушки были самые разные эмоции. Не обязательно же говорить, что остаток лета мой рацион состоял из всевозможных блюд из моркови?
У меня было совсем другое детство и совсем другие запахи и вкусы в деревне у бабушки. Лето у корейской бабушки — это не стакан домашнего молока и картошка, а восхитительный запах варящегося в огромных котлах во дворе соевого соуса.😁 А еще создание (по-другому не скажешь) соевой пасты. Помню, как сою собирали, сушили, варили в огромных котлах, потом измельчали, лепили толстые колобки, обвязывали стеблями от кукурузы и подвешивали в пустом прохладном амбаре к потолку. Ждали, пока покроется плесенью — пенициллином. Потом размачивали, измельчали, солили и закатывали в огромные бочки на несколько месяцев — для ферментации…
А еще помню, чтобы приготовить обед, нужно было побегать по всему хозяйству: продукты были в одном месте, а все овощи росли на огромном огороде. Огурцы, помидоры, баклажаны, перцы несколько видов, картошка, капуста, горох, цветная капуста, морковь, кукуруза, лук. А еще фрукты и ягоды: собственный виноградник, абрикосы, персики, слива, черешня, яблоки, груши, малина, ежевика, клубника и земляника, крыжовник. Я в детстве всерьез думала, что если на Землю нападут инопланетяне, мы можем годами жить у бабушки с дедушкой и ни разу не выйти за ворота дома за чем бы то ни было.😁 А еще вдоль дороги по всей улице просто как придорожные кусты росли вишни и тутовник. А еще на ночь не запирали ворота и дверь.