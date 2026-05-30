14 историй о летних каникулах в деревне, которые пропитаны ароматом теплой земляники и маленькими радостями

У меня было совсем другое детство и совсем другие запахи и вкусы в деревне у бабушки. Лето у корейской бабушки — это не стакан домашнего молока и картошка, а восхитительный запах варящегося в огромных котлах во дворе соевого соуса.😁 А еще создание (по-другому не скажешь) соевой пасты. Помню, как сою собирали, сушили, варили в огромных котлах, потом измельчали, лепили толстые колобки, обвязывали стеблями от кукурузы и подвешивали в пустом прохладном амбаре к потолку. Ждали, пока покроется плесенью — пенициллином. Потом размачивали, измельчали, солили и закатывали в огромные бочки на несколько месяцев — для ферментации…

А еще помню, чтобы приготовить обед, нужно было побегать по всему хозяйству: продукты были в одном месте, а все овощи росли на огромном огороде. Огурцы, помидоры, баклажаны, перцы несколько видов, картошка, капуста, горох, цветная капуста, морковь, кукуруза, лук. А еще фрукты и ягоды: собственный виноградник, абрикосы, персики, слива, черешня, яблоки, груши, малина, ежевика, клубника и земляника, крыжовник. Я в детстве всерьез думала, что если на Землю нападут инопланетяне, мы можем годами жить у бабушки с дедушкой и ни разу не выйти за ворота дома за чем бы то ни было.😁 А еще вдоль дороги по всей улице просто как придорожные кусты росли вишни и тутовник. А еще на ночь не запирали ворота и дверь.