15 доказательств того, что лето у бабушки и дедушки в деревне — это то, что навсегда останется у нас в памяти

Истории
28 минут назад

Летние каникулы — самое счастливое время из детства каждого. Нередко нас всех отправляли в деревню к бабушке и дедушке, где каждый день был полон приключений и запоминающихся событий. Именно поэтому многие с теплотой и радостью вспоминают эти беззаботные деньки.

  • Дочке 9 лет. У нее сейчас каникулы идут, а у меня как раз отпуск. Отправились всей семьей в деревню к моим родителям, где и мои подруги детства отдыхают, тоже с детьми. Сначала ребятня несколько дней в телефонах сидели, а потом им это надоело, и они не знали, куда себя деть. Пришло время мамочек, мы показали им игры нашего детства: казаки-разбойники, светофор, классики. Детям невероятно понравилось все это, и мы их домой не могли загнать, даже просто поесть, очень душевный отдых получился. © Мамдаринка / VK
  • Младшего брата отправила бабушка в огород за морковкой. Малой уточнил: «Большую или маленькую?», а бабуля, не задумываясь, ответила, что среднюю. Тот ушел и пропал. Уже рассердившись, бабушка пошла за ним в огород и ахнула: этот мегамозг засовывал каждую выдернутую морковку обратно со словами: «Нет, не средняя». И так уже полгрядки. Хотели брата отругать, а я говорю: «А как еще узнать ее размер?» © Позор / VK
  • Брату было года 4, ушел он на улицу с велосипедом. Гулял обычно неподалеку, а тут вышли на улицу, а ребенка нет. Всех на уши поставили. В этот же день мы с мамой приехали на автобусе в деревню, и, подъезжая к ней, я увидела в окно, как наш малыш, весь запыхавшийся, катит велик, а в руках у него что-то еще есть.
    Дойдя до дома, я открыла ему дверь, и тут бабушка, заметив его, говорит: «Витюша, ты что, один?! Мама с папой тебя потеряли. Ты зачем ушел со двора?» Ребенок с таким уставшим видом поставил рядом велосипед, который, судя по всему, катил все 4 км, и, протягивая бабушке одуванчики, с улыбкой на лице, сказал: «Бабуль, а я тебе цыточки плинес». © Мамадринка / VK
Катерина
9 минут назад

Я про "цыточки" не поняла - они потеряли ребенка, не нашли, плюнули и решили сгонять в деревню?

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  • Отправили дочь на лето к бабушке, в деревню. Была у нее там подружка, и как-то раз они долго не возвращались домой. Бабушка с родителями этой девочки пошли искать. Когда они их нашли, ахнули: обе сидят, ревут, а на головах какой-то бурьян, и волосы в разные стороны торчат. Оказалось, решили девочки сделать веночки из синеньких цветочков репейника, сделали, надели на головы, а снять уже не смогли. Пришлось подружек обрить налысо, никакие другие способы не помогали. Бабушка позвонила нам, рассказала и попросила забрать пока внучку, видеть ее каждый день лысой было выше ее сил. © Мамдаринка / VK
  • Я никогда не забуду, как ночью не могла уснуть из-за плохих снов, и бабушка меня повела в сад, смотреть, как ежики шелковицу собирают. Часа три ночи было, для меня это какая-то сказка была — целая толпа ежей под деревом суетится! Такие моменты, ерунда вроде, но на всю жизнь в памяти остаются. © dythcihe / Pikabu
  • Я в детстве гостила у бабули, достала яйцо из холодильника, закутала его потеплее, положила в валенок, а валенок — под печь, чтобы ему наверняка было тепло, как в инкубаторе, и ждала цыпленка. Когда нашли это яйцо, все сначала понять не могли, чьи это проделки, подняли панику, а я в слезы. Созналась, что это мой инкубатор, и — о чудо! — наутро меня ждал цыпленочек, заботливо купленный у кого-то из соседей. Счастья полные колготки были. © Подслушано / Ideer
  • В детстве всегда с нетерпением ждала каникулы, особенно летние, чтобы уехать в деревню к бабушкам и дедушкам. Возвращаясь в город, я всегда плакала: очень мне хотелось жить в деревне. А кому не понравится? Вставать рано не нужно, бабушка закроет ставни, чтобы я поспала подольше. Просыпаешься за полдень, а с кухни веет ароматом жареных блинов. Умываешься, тебя заплетают, одеваешься и идешь завтракать. Блины с кислым молоком — вкус из детства. После самого вкусного завтрака отправляешься навстречу приключениям вместе с друзьями, и так день за днем. © imasha11 / Pikabu
  • Приехал я как-то к бабуле в деревню. В моде тогда были джинсы со складками в районе ляжек. Походил в них пару дней, и тут случился день стирки. Отдал их до кучи ко всем остальным вещам и ретировался из дома на весь последующий день. Когда вечером пришел домой, бабуля со слезами на глазах стала говорить, мол, не знает, что такое случилось, исправила, как смогла. Указала жестом на кресло, на котором были аккуратно сложены практически полностью выглаженные джинсы. После стирки она увидела ту самую часть со складками и подумала, что это из-за горячей воды они так скукожились. Провела за глажкой полдня, оказалось. Складок практически не осталось, были видны лишь следы выбеленной ткани на их местах. © gho87 / Pikabu
  • Приехали всей семьей к бабушке в деревню, чтобы по хозяйству помочь. Дочке все интересно: курочки, цыплятки, козочки, бегает на природе и радуется. А кошка недавно котят привела, и они уже тоже начали выбегать по травке побегать. Один котенок где-то нашел лужу, и малая увидела, что он сырой, идет ко мне и говорит: «Папа, смотри какой мокрый котеночек, надо его высушить, а то заболеет». Ну я и отвечаю ей без задних мыслей, мол, мама его оближет, и он будет чистый. Дочка, недолго думая, подбегает к жене и просит ее: «Мама, мама, оближешь?» © Мамдаринка / VK
  • В детстве была очень предприимчивой. Дед мне платил деньги за собранных колорадских жуков. Когда у нас их уже не осталось, я написала объявление, что соберу жуков с картошки за такую-то цену. По объявлению отозвались несколько соседей, я тут же прошлась по их картошке. Но уже через пару дней в деревне была колорадская лихорадка — вся ребятня собирала жуков за деньги. © Не все поймут / VK
  • Я в детстве обожала есть огурцы прямо с огорода. Помню, как летом отдыхала в деревне у бабушки, а там целый огород в моем распоряжении. Она разрешала мне срывать с грядки по несколько огурцов в день, я наслаждалась свежими овощами прямо под солнышком. Но в один день наша собака пошла со мной на огород, почти всю грядку огурцов она пожевала и выплюнула, а выговор от бабули за это получила я. Она не поверила, что собака может такое сделать. © Палата № 6 / VK
  • Я в свои пять лет впервые приехал с родителями к дедушке в деревню. Помню, как сильно мне понравились животные, я обожал играть с гусями, курицами, бегал за утками и наводил ужас на поросят. Именно последние мне понравились настолько сильно, что я начал выпрашивать родителей забрать одного к нам в квартиру. Самое забавное, что у нас получилось, мы забрали одного домой, его звали Петя. Прожил он с нами три года. © Не все поймут / VK
  • Жаркое лето. Сестре было лет 5-6, а мне около года. Родители часто мотались на рынок за овощами, а нас на сезон оставляли у бабушки с дедушкой. И как-то раз сестренка сказала, что хочет некую «красную ягоду». Бабушка нарвала клубники, принесла ей, а она говорит: «Не эта». Сбегала за малиной — опять не то. Дед полез за черешней — не-а. За день были испробованы всевозможные варианты всего красного. Помидоры, калина, вишня, смородина, шиповник, даже арбуз, но все не то. Бабушка в смятении, дед в позе мыслителя. И вот приезжают родители. Отец выгружает гостинцы, мать несет пакет с овощами.
    Дед описал ситуацию отцу, и тот тоже призадумался. Тут на кухню забегает сестра, смотрит на маму, готовящую окрошку, и восклицает: «Къясная ягода!» Кто бы мог подумать, что этой самой ягодой окажется редиска. © ZX204 / Pikabu
  • Почти все детство провел в деревне у прабабушки. Прабабушка была одинокая и была рада, что я навещал ее. Она научила меня печь очень вкусную деревенскую картошку, выпекать домашний хлеб, научила кататься на велосипеде, пускать на реке жабки камушками. Но главное — она научила меня бережно и с любовью относиться ко всем животным, а их в селе было много. Я вырос и стал ветеринаром. Работаю 10 лет, и еще ни разу не пожалел о своем выборе. © Палата № 6 / VK
  • Лет в 10, будучи летом в деревне, шатался по участку, искал, чем бы занять себя. Подошел к грядке, выдернул себе морковку, сходил, помыл. Стою, хрумкаю, и тут меня осенило: надо бы помочь бабушке. Ну я взял и собрал всю морковь! Пока она готовила обед, я набрал 2 ведра морковки и довольный заявляюсь с ними на кухню к ней. То, что смогла изобразить бабушка, можно назвать как симбиоз разочарования и гордости, что вон он, какой внучек, помочь решил. Надо ли говорить, что остаток лета мой рацион состоял из всевозможных морковных блюд? © Berilthecat / Pikabu

Бабушки и дедушки занимают особенное место в сердце каждого из нас. Ведь они нас очень любили и продолжают это делать, несмотря на то, что мы иногда могли учудить.

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