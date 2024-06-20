15 доказательств того, что лето у бабушки и дедушки в деревне — это то, что навсегда останется у нас в памяти

Я про "цыточки" не поняла - они потеряли ребенка, не нашли, плюнули и решили сгонять в деревню?
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Летние каникулы — самое счастливое время из детства каждого. Нередко нас всех отправляли в деревню к бабушке и дедушке, где каждый день был полон приключений и запоминающихся событий. Именно поэтому многие с теплотой и радостью вспоминают эти беззаботные деньки.
Я про "цыточки" не поняла - они потеряли ребенка, не нашли, плюнули и решили сгонять в деревню?
Бабушки и дедушки занимают особенное место в сердце каждого из нас. Ведь они нас очень любили и продолжают это делать, несмотря на то, что мы иногда могли учудить.