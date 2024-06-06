15+ человек, у которых в голове так крепко засели тараканы, что общение с ними пора было прекращать еще вчера
Порой бывает очень непросто общаться с другими людьми, ведь у каждого хватает своих странностей в голове. Однако иногда человек начинает вести себя так, что хочется поскорее убежать куда-нибудь подальше. Одно дело, когда речь идет о незнакомцах, но ведь и родственники бывают с чудинкой.
- У меня 4 сына, все похожи на меня, а на мужа — ни капли. Его друг начал подбивать на мысль, что дети от любовника. Я офигела, ведь мы вместе 20 лет прожили. Но муж «расщедрился» и сделал ДНК-тест всем. В итоге дети его. И тут я обалдела еще больше, когда он мне выдал, что я сама виновата в такой трате денег, а вовсе не его решение или друг. Это так кризис среднего возраста работает, или я столько лет не замечала, что он у меня со странностями? © Подслушано / Ideer
- Мне бабушка рассказывала, как в молодости ей мой дедушка категорически запретил выписывать журнал про здоровье. Потому что он каждый вечер приходил домой, а она ревела, так как вычитала себе очередную болезнь. © user8430051 / Pikabu
- Как-то решила я позаниматься спортом и начала искать фитнес-центр вблизи офиса, чтобы сразу после работы вечерком ходить. Звоню в один, начинаю спрашивать про расписание. Тетенька администратор все время называет дневное время: 11, 14, 16 часов. Спрашиваю, есть ли какие-то занятия после 18 часов? Отвечает, что нет. Я извиняюсь и говорю, что такой вариант не подойдет. И тут она начинает просто орать на меня в трубку! Кричит: «У тебя денег нет, а ты отвлекаешь занятых людей почем зря!» Я в шоке. Спрашиваю, мол, почему так. А она продолжает: «У нас приличный клуб для богатых и состоявшихся женщин, которые могут себе позволить не работать. А если ты вынуждена работать до вечера, значит, ты нищая». © CatKate / ADME
- У меня есть знакомая, которая помешана на своей собаке, чуть ли не расцеловывает всю. Как-то с компанией собрались в загородном доме. Мой ребенок случайно опрокинул острое азиатское масло, и псина кинулась это масло слизывать, еле оттащили. Разумеется, у собаки все быстро вышло наружу. Так хозяйка песеля стала орать на моего ребенка. После этого я не выдержала и все ей высказала. Больше эту особу никто не приглашал на совместные посиделки. © Подслушано / Ideer
- Каждый раз, когда говорю свекрови, что хочу сделать какой-то подарок мужу, то она тут же просит сначала показать ей. А потом она тайком покупает то же самое и дарит до того, как это сделаю я. Как-то раз она не смогла меня опередить, поэтому демонстративно при мне и муже выдала: «Ну ты только посмотри, как у нас совпали идеи. Давай тогда этот будет про запас, а ты моим пока пользуйся». Ох, как же бесит. И после всего этого ведет себя, словно ничего не произошло.
А зачем вообще говорить о подарке?)понимаю один раз такое случилось,но каждый раз на те же грабли?..
- Ко мне на кассу подошли две молодые женщины и без устали о чем-то болтали. Когда я попросила ввести пин-код карты для оплаты, они меня проигнорировали и продолжили общаться. У нас в системе есть отведенное время, в течение которого нужно произвести оплату, а иначе произойдет отмена. Я снова сказала: «Извините, не могли бы вы ввести пин-код?» Им это не понравилось. Но когда одна из них попыталась ввести заветные цифры, экран потух, и кассовый автомат отменил платеж. Я повторно провела их карту, но они начали орать, что я снова снимаю с них деньги. Я вежливо объяснила ситуацию. И тут одна говорит: «Ты какая-то необразованная. Неудивительно, что тебе приходится работать в таком месте». © Unknown author / Quora
- Свекровь вывела меня из себя. Вчера попросила ее посидеть несколько часов с дочкой, пока я сгоняю на собеседование. Все было хорошо, пока я не вернулась домой. Захожу, а там ребенок ревет в истерике и тянется ручками вверх, а бабушка держит печенье, но не дает. Словно собаку дрессирует. Я обалдела. Спрашиваю: «Вы что творите?» А свекровь мне ехидно: «У ребенка должна быть воля, надо учить его терпению. В наше время печенье было только по праздникам». Разозлилась на нее и сказала, что просто просила приглядеть за дочкой, а не воспитывать ее. Тем более такими методами. Рассказала вечером об этом мужу, который души не чает в нашей красавице. Так он такое высказал матери, что даже мне неловко стало.
Недавно у меня тоже был случай на кассе, только наоборот.
Две кассы, две кассирши дург напротив друга. Треплются о каких-то своих делах. "Моя" берет товар, пропикивает его и... просто продолжает держать в руках и так же чешет языком с коллегой. А мне прямо интересно стало, когда же тетя вспомнит, зачем здесь сидит. В итоге через минуту демонстративно кашляю и прошу обратить на меня внимание.
Тетка возмущенно на меня смотрит - я ее от такого важного дела оторвала! Бурчит себе под нос: "Совсем терпения у людей нет... Еще и еду готовую покупает..."
Да, я страшный человек.
- Еду в маршрутке, немного болит голова. Зашли дети с мамой. И началось. Очень громко орали. Я попросила вести себя потише, но тут нарисовалась мамаша со словами: «Ты же бездетная тетка, без личной жизни, нечего моих детей затыкать». Я не выдержала и сказала: «Понятно, в кого дети такие, и кто их воспитывал». Теперь буду в наушниках ездить. © Maria Smy / ADME
- Когда жена брата узнала, что я беременная, то была жутко недовольна, хотя у самой уже было две дочки. А причина была в том, что у меня мальчик, а они, видите ли, как раз хотели мальчика, но не получалось. Она долго ворчала и разговаривала сквозь зубы. Но судьба ответила ей за меня, и через 4 года у них родились девочки-близняшки. © Наталья / ADME
- Брат наделал пятерых детей. Все они от разных женщин, которым клялся, что он будет принимать активное участие в воспитании детей и исправно платить деньги на их содержание. Дети рождались, он исчезал, а долги по алиментам росли как на дрожжах. Он не беден, но на содержание пятерых у него точно бюджет маловат. Сколько устраивала ему серьезных разговоров, все мимо ушей. Сейчас на него две женщины подали в суд, а он трясется, как чихуахуа, и просит отозвать заявление. Поделом. © Подслушано / Ideer
Мальчикам на заметку: сначала "ачучения" не те, а потом вот такое. Предохраняться надо, ребята.
- Когда только познакомились с мужем, свекровь нарвала на даче какой-то травы, положила в ванную и залила горячей водой. Сначала она в этой ванне полежала, потом свекор в этой же воде, потом мой будущий муж, потом их внук. Предложили мне тоже там полежать. Моему отказу очень удивились, ведь это растение лечит суставы и полезно для кожи. Неужели так трудно догадаться, что я элементарно брезгую? © Подслушано / Ideer
- Работаю в детском центре. Устроили мы конкурс для детей. Победила девочка, которая нарисовала лучший рисунок. Ей подарили торт ручной работы. Но нашлась недовольная бабка, которая начала возмущаться. Орет, мол, только наша девочка достойна подарка. Весь мозг сотруднице проела. В итоге потребовала вручить торт из магазина ее гениальной внучке. Торт девчушке мы вручили на перемене, в пустом кабинете. © Аноним / Pikabu
- Многие вещи в детстве видятся совсем по-другому. И я это недавно понял. В 1-м классе меня вызвали к доске и поздравили с днем рождения. Я долго не мог понять, как так. После, уже дома, я спросил у родителей: «У меня что, сегодня день рождения?» Тут-то они вспомнили, просто поздравили. И решили отметить, да вот только день рождения друга. И ушли. Тогда я как-то не заострял внимания на этом, а сейчас понял. Ненавижу. Всю жизнь мне отравляли. © Подслушано / Ideer
Т.е. только сейчас понял, что тогда было не так, но тут же воспользовался моментом и решил что ненавидит всю жизнь.
- У меня была на затылке липома. Прихожу вечером после работы к хирургу — нормальный дядька, все мне объяснил, дал направления на анализы и в стационар рядом с домом. Я сдал анализы. Все процедуры сделали. Потом он написал направление в поликлинику, чтобы мне дали больничный еще на один день после операции. Прихожу утром, а там с утра не тот дядька, а молодая женщина.
— Кем работаете?
— В офисе.
— С какого перепугу тебе больничный на сегодня, если ты не занят тяжелым физическим трудом?
— Что? Мне в стационаре сказали.
— Меня не волнует, что там сказали.
— Я сейчас пойду к заведующей. Мне зарплату не вы платите, и не ваше дело, каким трудом я занят. У меня швы на затылке.
— Ну, ладно. Лежи дома сегодня, бездельник. © Negligible / Pikabu
- Работала я в итальянском ресторане. Один мужчина позвонил и заказал 7 пицц и напитки. Курьер поехал к нему. В итоге телефон заказчика не отвечал, а около квартиры у него была полиция, скорая и пожарные. Мы так поняли, что человек «заказал» все службы города в квартиру. © Nadi / ADME
Интересная идея... вызвать все службы и пиццей угостить. Черепашки-ниндзя.
- Недавно вышла замуж. Муж пока что без работы, поэтому купила свекрови дорогой подарок по кредитной карте. И что бы вы думали? Она перепродала его какому-то родственнику за полцены, а сама купила дешевую подделку, похожую на мой подарок, и утверждает, что так все и было. Больше никогда не буду дарить ей подарки. © Jadakaykay / Reddit
- Как-то раз друг копил деньги отцу на операцию. Деньги складывал в тумбочку. И вот, когда уже почти вся сумма собралась, жене кто-то предложил дорогущую шубу со скидкой. Финалом истории стал развод. © Тревожное Пирожное / ADME
Когда встречаются незнакомые нам люди со странностями, то мы просто может уйти от них. А вот когда домочадцы чудят не по-детски, то тут немного сложнее.
Комментарии
По поводу первого.
Свекровь невестке:
- Что-то не больно ваши дети на сыначку мово похожи! Небось, нагуляла?
Невестка, задирая подол:
- Мама, это 3,14зда, а не ксерокс.
Вот это бы сакральное знание из последней фразы плюс мозги...