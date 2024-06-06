15+ человек, у которых в голове так крепко засели тараканы, что общение с ними пора было прекращать еще вчера

Недавно у меня тоже был случай на кассе, только наоборот.

Две кассы, две кассирши дург напротив друга. Треплются о каких-то своих делах. "Моя" берет товар, пропикивает его и... просто продолжает держать в руках и так же чешет языком с коллегой. А мне прямо интересно стало, когда же тетя вспомнит, зачем здесь сидит. В итоге через минуту демонстративно кашляю и прошу обратить на меня внимание.

Тетка возмущенно на меня смотрит - я ее от такого важного дела оторвала! Бурчит себе под нос: "Совсем терпения у людей нет... Еще и еду готовую покупает..."

Да, я страшный человек.