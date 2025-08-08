16 непробиваемых оптимистов, у которых стакан не просто наполовину полон, а еще и с трубочкой

1 час назад

Многие люди сталкивается с ситуациями, в которых сложно оставаться оптимистами. Но гораздо больше людей обладают этой супер-силой, чем мы думаем. С их настроем и непоколебимой верой в то, что все будет хорошо, им нипочем любые ненастья и сюрпризы судьбы. Они найдут луч солнца даже в самый пасмурный день. Их стакан всегда полон, а удача всегда рядом.

  • Решил я в конце лета достать свой велосипед из пыльного гаража и вспомнить любимые покатушки с друзьями. Мы раньше обожали кататься, регулярно куда-то выезжали, но потом у всех началось: работа, дом, семья. А тут выбрались на природу, проехали где-то 20 километров и тут неудача — я пробил колесо. Злой, остановился, осматриваю прокол, а там серьга золотая с камнем торчит. Моя злость сразу же сменилась на улыбку: «Повезло, так повезло». © Не все поймут / VK
  • Несколько лет назад из компании с мировым именем уходил в шарашкину контору. Некоторые вещи вызывали умиление. На мой вопрос о том, приступать ли мне к работе в понедельник, ответили, что лучше в среду, потому что в понедельник они мне в кабинет мебель ставить будут. Повар в столовой пекла пирожки и пончики, оставляя мне медвежью долю. А на крыше маленького собственного здания с видом на город жарили шашлыки и стояли садовые качели. © MedvedTheBear / Pikabu
  • На днях. Подвезла мужа на работу, с нами старший сын. Там встретились со знакомыми, поболтали 10 минут. Возвращается муж сегодня с работы, смеется. Посоветовали ему те знакомые тест сделать, мол сынок на него непохож. Ну, что греха таить, и вправду непохож. В мать пошел. А я вообще-то мачеха, так что точно нагуляла.
Fidelika Fro
21 час назад

Золото - очень мягкий метал, даже с примесями. Чтобы шину проколоть? Ну, очень сомнительно.

-
-
Ответить
  • На вакансию в рекламное агентство откликнулся парень. Приятный, сказал, что его ставка не интересует, согласен и на процент, ибо опыта немного пока, но хотел бы получить. И уточнил: «Можно прийти с другом? Мы с ним вместе работаем давно, учились вместе, друг детства». Пришли к вечеру. Парень — мечта для агентства. Лет 25, голливудская широкая улыбка, живой интерес в глазах, энтузиазм просто брызжет. В его тени переминается с ноги на ногу друг. Смотрит сурово. В общем, приняли эту дружескую парочку в команду. За неделю этот энтузиаст нахватал огромных заказов. Сам рисовал каталоги и визитки, следил за печатью каталогов, суетился, помогал собирать готовый продукт. Ездил следил за оформлением стендов, привез еще мешок заказов. А друг? А друг его поник и сказал, что не знает, где искать заказы. Дали заказчика, попросили заодно завезти ему продукцию. Поехал, потерялся, перепутал адреса, пакет с визитками забыл в маршрутке. И вот итог. Через месяц примерно этот лапочка голливудский рассказал, что ему попадались только самые лучшие работодатели. Когда я спросила друга, он дал совершенно противоположный ответ. И тут занавес — до меня доходит, что они работали в одном месте на одной должности. Как я понимаю, первому парню и поныне везет по жизни. Интересно, с чего бы? От нас он ушел примерно через год, решил попробовать себя в роли руководителя отдела маркетинга одной крупной сети гаджетов. Ибо маркетолог по образованию. Как и его друг. © Deliria00 / Pikabu
  • Вчера на экзамене преподаватель рассказывала про свою свекровь. Этой даме за 90, но до сих пор у нее яснейший ум, огонь в глазах и шило в одном месте. Вечно куда-то ходит, домашних тащит на какие-то приключения, каждое утро наводит марафет, живо интересуется последними достижениями науки. Как-то потащила она семью полным составом в лес, и они там умудрились заблудиться, в итоге в лесу же и ночевали. Все на нервах, всем страшно (городские люди ночью в лесу!). И только эта дама: «Ах, да вы только посмотрите, какие звезды! Когда же еще представится возможность наблюдать такую красоту!» © Подслушано / VK
  • Поехали на машине с семьей отдыхать на море. Поначалу все было хорошо. Каждый день то на один пляж, то на другой, аквапарки, аттракционы, вкусная еда и т.д.
    За пару дней до выезда обратно всем стало плохо. Провалялись дома со всеми прелестями отравления почти до самого отъезда (завтра выезжать). Сейчас уже вроде бы все хорошо, но я все же побаиваюсь. Поэтому было принято решение закатать задние сидения пакетами и, в качестве тазиков, подготовить обрезанные пятилитровые бутылки. Объясняю детям: «Вот бутылки, если вам станет плохо в дороге, пользуйтесь ими». На что старший сын с восторгом воскликнул: «Чур моя красненькая!» © Psixplya / Pikabu
  • В школе влюбилась в одноклассника. Он по-дурацки ко мне подкатывал, но серьезных разговоров не было. А потом мне позвонила одноклассница, мол, он признался ей в чувствах, и они теперь пара. У меня аж сердце защемило. Но я не растерялась и поздравила ее. Пришлось сделать вид, что все в порядке, хотя она наверняка догадывалась о моей симпатии. Было нелегко наблюдать за ними, но я решила быть другом и ей, и ему. В итоге я благополучно пережила свою влюбленность, приобрела бесценный опыт. Я очень рада, что у нас с ним тогда ничего не получилось. Мы совсем друг другу не подходим.
  • Работаю в школе. Когда только вышли на работу, мне помогла коллега, продав картошку за полцены. Я предлагала заплатить больше, но она напрочь отказалась — как знала, что у меня остались последние деньги. Она каждый день продавала пирожки, которые готовит ее сестра, чтобы быстрее закрыть ипотеку. И вот коллега говорит, что у сестры электросковорода сломалась, и теперь она грустно жарит пирожки на обычной, для этого приходится вставать еще раньше, так как обычная сковородка меньше электрической. Я пообещала принести мою из дома. Она предлагает хоть сколько-нибудь заплатить, мол, неудобно. Я отвечаю ей лучшей фразой за всю жизнь, которая только приходила в голову быстро: «Это вам месть за картошку». Смеется, разошлись. В следующий раз, когда я покупала пирожки, она мне 3 штуки агрессивно отдала бесплатно. Я согласилась с условием «Только 1 раз! А то знаю я вас. За полудохлую сковороду соберетесь меня всю жизнь кормить бесплатно». Договорились! А ее сестра, оказывается, у моей бабушки покойной училась. Пирожки готовит и говорит: «Я на сковороде моего любимого учителя теперь готовлю, и так мне тепло». Так что будьте людьми, и все вам вернется! © HamsterHamsy / Pikabu
  • В прошлом году мне удалили два передних зуба. Первые две недели я мог есть один только суп и из-за этого скинул почти 10 кило. Посмотрел на себя в зеркало и мне понравилось, поэтому я решил начать бегать и сел на диету. В этом году я похудел еще килограмм на 30 и чувствую себя отлично. © flipflopphishin / Reddit
  • Мой покойный дед, доживший до 92-х лет, почил во сне, до последнего вздоха будучи в здравом уме и трезвой памяти.
    Однажды он спросил меня:
    — Не знаешь, от чего у меня может болеть колено? На ногу встать не могу, еле хожу вот...
    — Как давно, — спрашиваю, — у тебя это началось?
    — Да вот пару лет уже... А вот на днях сильно обострилось...
    — Ну.... Извини, конечно, но вспомни, сколько тебе лет?
    — Я помню, но второе ведь не болит... © Regenwurm / Pikabu
  • Когда жена была на восьмом месяце беременности, уволился с работы. Ребенок родился беспокойным, орал день и ночь, спал не больше 10 часов в сутки. Новую работу я искать не стал, помогал жене, пока ребенку не исполнился год — мы дежурили и спали по очереди. Жили на ее декретные и деньги от сдачи моей квартиры. Считаю, что потеря работы была знаком свыше: жена сохранила свои нервы, у меня с самого рождения тесная связь с сыном. © Подслушано / VK
  • Муж на лето уехал на дачу, а у меня все никак не получалось вырваться. Шутил, мол, а мне без тебя даже лучше. Наконец взяла отпуск. Подъезжаю, а у ворот — красная машина. Дома в вазе цветы. Из гостиной доносится музыка. Оказалось, мой любимый ... решил сделать мне сюрприз и позвал наших друзей на выходные отпраздновать мое повышение, из-за которого меня не хотели отпускать надолго. Я давно жаловалась, что работы прибавилось, не могу уделять ему достаточно времени. А он так искренне за меня радовался. Говорил, что я у него самая лучшая, и вдохновляю его работать еще усерднее, хотя с карьерой у него все прекрасно. И вот за время, что был на даче, все там починил и сделал из нее конфетку. Так его люблю его!
  • Работаю декоратором на свадьбах. Был случай: красивая арка с цветами на фоне моря, а в паре метров еще одна, но только со свисающими бусами. Все проходило очень хорошо, но, когда молодожены начали приносить клятвы, раздался дикий крик. Это была чайка, которая запуталась в бусах. Жених не растерялся, побежал, освободил ее быстренько и отпустил со словами: «Это прямо как я: был запутан в себе, в проблемах. Но когда ты появилась в моей жизни, ты выпустила меня из оков, освободила и дала надежду на лучшую жизнь». © Палата № 6 / VK
  • Подругу свекровь возненавидела с первой минуты знакомства, а когда дочка родилась, так и вовсе с катушек слетела — стала всем зудеть, что ребенок не от мужа, надо тест ДНК делать. Другая бы расстроилась, а моя Танечка только ржет. Говорит: «Смотри как все удачно складывается — сейчас она мужа допечет, я сделаю вид, что расстроена, сдадим анализы — а результат-то я знаю. И что в итоге? Я — невинно пострадавшая, маман — старая кляузница, и я имею полное право на нее обидеться и на порог не пускать. А так бы она мне нервы трепала годами».
  • Лежим с женой в постели вместе с грудным ребенком. Я расстроенный, что нет свободного времени, что у дочки постоянно сопли, с работой проблемы и так далее. Понимаю, что жене еще хуже, дочке тоже невесело лежать и задыхаться с заложенным носом. Пребывая в грустном настроении, размышляю, что впервые в жизни наступление завтрашнего дня меня вряд ли порадует. Спрашиваю у жены: «Ты рада, что завтра наступит новый день?», а она отвечает, что рада. Удивленно переспрашиваю, мол, с чего бы это, а она отвечает: «Так этот день-то закончится». © MartinEden.1909 / Pikabu
  • На меня нагадила птица. Еще и так тупо: я как раз шла на встречу с клиентом, а одета была в белую куртку. Но я решила, что это добрый знак. Влажные салфетки кое-как помогли почиститься, а сделку с клиентом заключили и правда очень-очень выгодную, хоть и прогнозы изначально были так себе. Не знаю, приложила ли к этому усилия та птичка, но если да, то большое ей спасибо. © Палата № 6 / VK

