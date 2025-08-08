16 непробиваемых оптимистов, у которых стакан не просто наполовину полон, а еще и с трубочкой

Многие люди сталкивается с ситуациями, в которых сложно оставаться оптимистами. Но гораздо больше людей обладают этой супер-силой, чем мы думаем. С их настроем и непоколебимой верой в то, что все будет хорошо, им нипочем любые ненастья и сюрпризы судьбы. Они найдут луч солнца даже в самый пасмурный день. Их стакан всегда полон, а удача всегда рядом.