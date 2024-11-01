20+ доказательств того, что доброты в мире больше, чем кажется

Совершать добрые поступки порой бывает проще, чем кажется. Чаще всего для этого не нужны миллионы или суперспособности — достаточно неравнодушного сердца. И герои нашей статьи знают об этом не понаслышке.

«Родила ребенка, обрезала 35 см волос и пожертвовала их на благотворительность»

И новый образ просто идеален! © Unknown author / Reddit

«Теща недавно развелась с мужем, который ее обижал, и впервые живет одна. Супруга попросила в соцсетях помочь ей, кто чем может, обустроить новое жилье»

«Мы были в шоке от отклика: люди прислали $ 600 и вот это все!»

Когда вообще не планировал становиться чьим-то ангелом-хранителем, но жизнь решила иначе

Закрывали дачный сезон, наводили порядок на участке. Отъехали уже, и мне приспичило в туалет. Я присела возле чужой дачи, вдруг слышу скулеж. Смотрю: за забором собака на цепи. Вся дрожит, худая, миски пустые. Покормили ее, с цепи сняли, ведем в машину, а она рвется в сторону дома. Мы за ней, а там под крыльцом кошка и три котенка. Тоже все худющие, дрожат. Ну, мы и их накормили, в сумку сунули и поехали домой. Всех отогрели, откормили. Собаку и кошку родители себе оставили. Собака умная, видимо, помесь овчарки и дворняги, но размером меньше. Здоровая, только истощенная была, сейчас отъелась. Кошка молодая, тоже здоровая. Всех стерилизовали. Брат с девушкой котенка взяли, я — еще одного, а третьего — мой преподаватель из универа. Удачно я в туалет сходила — пять живых душ спасли. © Подслушано / VK

«Брат мужа пожертвовал моему супругу свою почку и спас ему жизнь»

«Я сижу без работы с сентября. Все, что откладывала, потратила до копейки и не знала, чем порадовать дочку в Рождество. Но тут в дверь постучала соседка»

«На улице было —20 градусов. Я шел домой без перчаток, и совершенно незнакомый человек дал мне это. Такой суперщедрый подарок сделал мой день»

Когда добро возвращается

Муж ушел, денег было в обрез. Одежду ребенку я покупала с рук. Повезло — отдали мне бесплатно целый пакет вещей. Стала его разбирать, гляжу: внутри сверток, а в свертке 30 тысяч. Божечки-кошечки, это ж целое богатство! Соблазн был велик, но я все же отнесла деньги той женщине. А она очень удивилась такой находке. Отдала мне за честность 5 штук, стала при мне звонить мужу. Оказывается, он сделал себе заначку в этом пакете, а жена пакет с вещами взяла и отдала. Мужик чуть всей заначки не лишился. Поделом ему — нечего от жены деньги прятать!

«На работе у сотрудника родилась дочка. Мы всегда на значимые события скидываемся. Всем бы таких хороших директоров!»

«С недавних пор стал зарабатывать чуть больше, чем тратим. И всегда у меня были мысли о помощи другим, а в этом году и жена загорелась этой идеей»

«Купили 30 подарков для детей, заставили ими всю прихожую, часть уже раздали».

Когда соблазн был велик, но человек выстоял

Работал администратором в ночном клубе. Пришел к нам гость с полным пакетом денег и хотел сдать его в гардероб — не взяли. Стал он меня упрашивать забрать пакет на хранение, мол, там зарплата всего его коллектива. Ну, я пожалел парня, взял. Дискотека закончилась, все разошлись, а бабло так никто и не забрал. А к вечеру грустный владелец миллионов объявился и спросил: «А не находили ли с утра тут у вас в клубе пакетик с деньгами? А то там зарплата всего коллектива была...» Вы бы видели его глаза, когда я вручил ему весь пакет — они прямо сияли от радости! Он пересчитал бабло, убедился, что все нормально, и сказав «Спасибо!», ушел в закат. © filrussia / Pikabu

«Соседская ребятня часто играет в рыцарей, пиратов, волшебников. А у меня завалялась старая фанера и было 3–4 часа свободного времени»

«Сегодня вручил, ребята рады, даже спасибо сказали. Весь день был слышен стук кинжалов о щиты, но теперь у них новая проблема: где добыть лошадей».

«7 лет назад бездомная кошка родила у меня во дворе 4 котят и сбежала. Я не кошатник, но решил позаботиться о них, а потом пристроить. В итоге все пошло не по плану»

Для того чтобы творить добро, не нужны миллионы

Таксую сегодня с раннего утра. Думаю, как выплатить ипотеку, кредит, а ведь нам еще питаться надо... Короче, настроение ушло в минус. Беру очередной заказ, надо отвезти что-то куда-то. Подъехал по адресу, ко мне подходит бабушка, отдает пакет с обувью, которую внучка забыла, и протягивает мне яблоко и два мандарина. Сказала она так тепло: «Покушай, сынок». Я съел яблоко, и у меня настроение — будто за меня ипотеку выплатили. Купил конфет и теперь раздаю всем по одной. Всем добра. © pisiholog / Pikabu

«Я работаю на стройке. Начальник только что принес все эти вкусности нам домой. Крутой подгон к праздникам!»

«В домовой чат обратилась соседка снизу с просьбой посоветовать сантехника, который поменяет ей унитаз и заменит трубы, а то ей насчитали ремонт на ₽ 30 000»

«Она пояснила, мол, начал протекать бачок унитаза, пригласила мастера. Мастер покачал головой и сказал, что унитаз неправильно стоит и нужно срочно переделывать, иначе будет разрыв трубы. Комплекс работ стоит ₽ 50 000, но если сделать у него, то ₽ 30 000. Я попросил соседку подождать до вечера. По пути домой купил клапан для сливного устройства. Зашел к соседке, поменял клапан — унитаз работает как новый. Денежные потери соседки составили ₽ 225: ₽ 25 клапан и ₽ 200 шоколадка. Я ни разу не сантехник».

А говорят, что друзей купить нельзя

Первая неделя на работе, денег нет, настроения нет, никого особо не знаю, на улице зима, все замерло. Живу в режиме выживания. На обеде одна девушка молча пододвигает мандарин ко мне. Это был как маленький лучик света, пробившийся через свинцовые тучи. В общем, так дешево меня и мою дружбу никогда еще не покупали. © Aptem09 / Pikabu

«Ехал с семьей по трассе. И вдруг на ровном месте тачку закрутило и снесло в крутой кювет. Машин 25 остановилось точно, чтобы нам помочь»

«Думали тросом дернуть, а в итоге просто на руках подняли авто и вытащили его на пригорок, с которого я выехал обратно на трассу. Полторы тонны. На руках. В —30 градусов. Мир не без добрых людей».

Когда отдавать долг родителям только в удовольствие

У меня на работе есть один поставщик, который раз в неделю закупает 2–3 коробки продукции для себя (пищевое производство). Ради интереса спросил, для кого он столько берет. Оказалось, для матери. Мать живет в деревне одна. Переезжать категорически не хочет. Поначалу он меньше привозил ей всего, но уминала она продукты странно быстро. Однажды он приехал без звонка, заходит в дом, а там у нее несколько соседок столуются. Женщины его увидели, резко встали, поблагодарили хозяйку за угощения и ушли. Мать его просила простить ее, старую, мол, к соседкам дети почти не приезжают, магазин в соседнем селе, там все дорого, а пенсии маленькие. Она сама зовет соседок в гости и под разговоры угощает тем, что сын привозит. Попросила не обижаться на них, старых. Куда, говорит, на нее мне обижаться? Стал только чуть больше закупать для их «разговоров». Ему не в убыток. © Unknown author / Pikabu

«Приехали мы как-то на пожар, и пока одни пожарные выкидывали диваны из окон, другие принесли мне кролика. Шутят, мол, вот пострадавший, спасти не желаете?»

«Он не дышал почти. Сам я декоративных животных не очень жалую, но так жалко его стало: глаза испуганные, обгоревший... Аж до слез. Попросил бригаду дать ему детскую маску и кислород. Спустя некоторое время он полноценно задышал. В толпе зевак хозяина кролика не нашлось, поэтому спаситель (тот, кто вынес из пожара) взял его себе. Недавно снова пересекались „по работе“, животинка жива-здорова».

«В прошлую пятницу у меня был тяжелый день. Когда я выходила из магазина, двое сотрудников супермаркета подарили мне бесплатные цветы, чтобы подбодрить меня»

«Цветы по-прежнему выглядят красиво. Спасибо вам, добрые незнакомцы!»

Когда подарок столь же приятный, сколь неожиданный

Поехали с женой отоварить подарочные карты спортивного магазина. Пришли, начали ходить, смотрю — глазки загораются все больше и больше. Набрали всего, готовлю карты и слышу голос: «Хотите, я вам свою скидку отдам? Все равно сгорит». Отвечаю: «Спасибо, неплохо бы». Парень диктует кассиру телефон, потом еще что-то. Благодарю его. Оказалось, скидка по карте парня составила более чем ₽ 2 000. Вышли из магазина, я в каком-то шоке... Спасибо тебе, добрый человек! Пусть у тебя все будет хорошо! © 321G0 / Pikabu

«Недавно начала рисовать. Пишет мне мужчина из Норвегии и говорит, мол, хочу от вас картину. Оказалось, переслать ее почти невозможно»

«На что мужчина отвечает: „Ничего страшного. Можно номер вашего счета? Я хочу подарить вам деньги, чтобы вы могли заниматься творчеством“. Он прислал ₽ 10 000. Видели бы вы мои глаза! Я, как сумасшедшая, орала на весь дом от радости. Заказала краски, кисти, листы. Начинаю верить в себя».