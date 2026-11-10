мне коллеги по цеху тоже подобное рассказывали. причем сначала пару раз отказались, потом на третий или четвертый раз согласились, думали из вежливости, а оказалось за деньги😂
14 историй о мастерах на дом, где обычная заявка внезапно обросла сюжетом
Вызвать мастера на дом — дело привычное. Собрать шкаф, починить капающий кран, проверить проводку — все очень просто. Но иногда обычная заявка для мастера превращается в целое приключение с интригующей развязкой. Встречайте: хлебосольные бабушки, щедрые чаевые и мужья, которые просят изобразить сложную работу, чтобы не пасть в глазах жены. Ну а в бонусе вас ждет история от лица девушки, которой очень повезло со специалистом.
- Звонит мужик — заклинил ключ в замке. «Полчаса, — говорит, — пытаюсь его выдрать плоскогубцами, а он ни в какую». Окей. Приехал, повернул ключ на 90 градусов (из вертикальной плоскости в горизонтальную), вынул, отдал опешившему мужику. Все заняло 3 секунды. Мужик такой: «Покрутись тут пару минут, постучи что-нибудь, а то перед женой стыдно». Ок. Постучал, погремел, посмеялся.
- Делаю реснички на дому. И тут как раз мастер пришел чинить интернет. Он возится с роутером и на нас косится. Потом вдруг откладывает инструменты, подходит и шепчет: «Девушка, а с ней точно все нормально?» Я смотрю на клиентку и понимаю, что она спит! И тут она как захрапит на всю квартиру. Заснула, милая, с кем не бывает!
- Вот заметил одну особенность: чем скромнее ремонт в доме, тем богаче люди. Сердцем богаче. У одной одинокой и весьма бодрой старушки менял как-то унитаз. Договорились на определенный день. Приезжаю. Еще с вечера наварен шикарный борщ, и бабуля мне выдает: «Ну, работай, я готовить буду». Ну, дело хозяйское. «Конечно, — говорю, — занимайтесь своими делами». Это я потом понял уже, что это она мне с вечера борща наварила и, пока работал, драников с салом нажарила. Вроде и неудобно, а приятно-то как!
- Работаю «мужем на час». Заявка: нужно перевесить шторку в ванной. По приезде мужик объясняет: вот шторка, висит слишком низко, когда моемся, плавает в ванной. Надо бы поднять выше. Я поднимаю штангу со шторкой выше сантиметров на 15. Мужик расплачивается, зовет жену и говорит: «Вот, жена, смотри, как сделал. Теперь не будет мешать». Тут я у него спрашиваю, а нельзя ли было просто низ шторки ножницами подрезать. Выражение лица было бесценно.
- Мы с коллегой работали на одном заказе. Люди такие приветливые, добродушные, чайком угощали, бутерами, тапками даже снабдили. А по окончании работы все плюшки нам в счет включили! Мы решили поберечь нервы и не затевать спор. Вот такие сердечные дедушка с бабушкой оказались.
- Приехал устанавливать стиралку. Все сделал и подключил. Девушка спрашивает:
— А если потечет?
Отвечаю, что в таком случае пусть звонит — приеду и все исправлю. Она снова:
— А если ночью потечет?
Я уже не выдержал:
— Тогда мне придется на вас жениться и следить за ней целые сутки напролет!
Вместе уже 20 лет.
- Лет 20 назад устанавливал спутниковые тарелки. Часто выезжали с напарником в районы. Приезжаем на заказ, а там бабулька старенькая. Все поставили, настроили. Начинаю объяснять бабуле, как пользоваться пультом, а она говорит: «Я в этом не разбираюсь, лучше внуку расскажите». Зовет его. Выползает здоровый парень спортивного телосложения, но лицо молодое. Прикиньте, это внук на каникулы приехал к бабушке, ему лет 16-17 было. Ради него тарелку поставили, чтобы не скучно ему было.
И это вас удивило.? Так это ерунда.. Договорились перестелить ленолиум :.. только там надо мебель вынести я одна с сыном . Да не вопрос . Приехали думали там что то типа стенки а там ни чего громозкого смогла бы любая женщина с подростком справиться. Это мы так думали подросток а там кабан под 2 метра и сотню кг лежит с..ка на диване в приставку играет ! Мы ей говорим : Да ваш сынуля и один бы всё это одолел зачем платить то ? - А он не хочет отвечает нам. Вооо дела а то тарелка..
- Как-то утром собираемся на дачу, а замок заклинило. Нашла по объявлению мастера, он обещал приехать через 20 минут. Скинула ему ключ из окна. Он все время успокаивал меня. Когда открыл дверь, смотрю: высокий крепкий мужчина. Предлагаю ему кофе, отказался — в машине у него жена с маленькой дочкой. До садика не довез, приехал нам помогать. Здоровья и счастья тебе, добрый человек!
- Приехал на вызов. Заказ — повесить картину на стенку. Приехал, заказчица жмет говорит: «Ой, для картины у меня нет гвоздика, но могу сходить и купить». Картину повесил. Гвоздик подарил, если что.
Особенно круто: "заказчица жмет". Что конкретно и где, непонятно. То ли упражнения Кегеля делает втихаря, то ли мастеру руку жмет...
- Был я начинающим электриком на час. Повезло с заказом в строящемся доме: предыдущий электрик куда-то пропал, пришлось мне все доделывать. Познакомился с заказчиком, сработались. Выяснилось, что семья этого дяди очень богата и влиятельна. Я стал их семейным мастером и перестал куда-то еще выезжать. Они за замену одной лампочки спокойно платят очень щедро. Иногда надо им было кран подтянуть и шкаф передвинуть. Фишка в том, что кого попало они не подпускали к себе.
- Один из самых первых выездов. Звонит женщина, мол, течет кран на кухне. Приезжаю. Приоткрутился кран-букса, делов на пять минут — просто зажать. Смотрю, а она кран перемотала изолентой. Просто поверху намотано полрулона синей изоленты. Улыбаюсь, говорю: «Чинить пробовали?» «Да это, — говорит, — сантехник из ЖЭУ вчера приходил».
- Мы как-то работали вдвоем у одной бабули. Работы было на пару часов, но она стол накрыла на 10 человек, не меньше. Заставила сесть обедать. Слушать, что на других адресах ждут, отказалась под угрозой скандала.
«Я — начинающий „муж на час“. Звонит женщина и просить обрезать лишние ветки у яблони, которая дает слишком много тени»
«Из одного места росли сразу несколько стволов, которые переплелись и мешали друг другу. Хозяйка сказала, что эта яблоня „дичка“, и ее никто не ест, кроме сына. Я предложил полностью спилить дерево и посадить на этом месте сортовую яблоню, но хозяйка отказалась. Ну что ж. Я убрал лишние ветки. Вот что в итоге».
Я в таких случаях также оставляю один ствол, а весной срезаю на высоте 1-2-1,5м и прививаю 3-4 сорта. Получается многосортовое дерево на штамбе. Удобно тем, у кого места мало и заготовками не занимаются, а так одно дерево плодоносит весь сезон, один сорт поспевает за другим.
- Потекла как-то у меня труба с горячей водой. Вызвала таких «мужей». Приехали два товарища. Один такой умелец — лет 28, второй возрастной, но вообще без опыта. Ладно, вроде сделали, уехали.
Прошел день. Труба, которую делали, опять потекла. Звоню этому специалисту. Сказал, приедет на выходных исправлять. В итоге в 19 часов в субботу подъезжает. В процессе работы грустно рассказывает о том, какая у него сложная работа, намекая на чашку чая с печеньем. Я перевела разговор на бесконечную занятость. В итоге ушел с печалью во взоре. Ну, хоть трубу, вроде, сделал наконец.
Бонус: истории от лица девушки, которой реально повезло с мастером
- У меня частный дом. Наняла мастера поменять дверь, а еще бригаду, чтобы провели кое-какие работы во дворе. Приходит первый мастер, разговорились. Он уточнил: «Вы одна живете, как я понимаю?» Я перевела тему, да и как раз пришли палисадник делать. Он вышел к этой бригаде и как давай их отчитывать, что, чего и куда. Те ошарашенные на него смотрят.
Потом одна там спросила: «А вы вообще кто? Мы тут вообще-то с девушкой договаривались». Он строго так: «Я муж, сейчас на работу уеду, вечером вернусь и все проверю». И ко мне так же строго: «Помни, что оплата — только после сдачи работы, пусть сделают все как следует!» Я стою, глазами хлопаю и киваю. Рабочие потом попросили, если будут нужны исправления, пусть я им сама звоню, «только не ваш муж, пожалуйста». В общем, мне кажется, в работу «муж на час» надо добавлять услугу «поговорить по-мужски и создать впечатление, что в доме есть хозяин».