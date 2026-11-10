14 историй о мастерах на дом, где обычная заявка внезапно обросла сюжетом

И это вас удивило.? Так это ерунда.. Договорились перестелить ленолиум :.. только там надо мебель вынести я одна с сыном . Да не вопрос . Приехали думали там что то типа стенки а там ни чего громозкого смогла бы любая женщина с подростком справиться. Это мы так думали подросток а там кабан под 2 метра и сотню кг лежит с..ка на диване в приставку играет ! Мы ей говорим : Да ваш сынуля и один бы всё это одолел зачем платить то ? - А он не хочет отвечает нам. Вооо дела а то тарелка..