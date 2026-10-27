В ресторане кабачковая икра в качестве комплимента? Ну, так себе ресторан.
18 историй о людях разных поколений, которым порой нужен переводчик, чтобы понять друг друга
У каждого поколения есть свои любимые фильмы и книги. Люди постарше могут спокойно общаться цитатами из старых комедий: «Икра заморская, баклажанная» или «Утром деньги, а вечером стулья». Но если эти фразы услышат нынешние молодые взрослые, то они будут сидеть с непонимающим лицом. Вот так разница в возрасте может превратить обычный разговор в квест, где без переводчика не обойтись.
А в бонусе предлагаем вам порассуждать вместе с нами о будущем поколении.
- Сидели в ресторане в Сергиевом Посаде, в качестве комплимента там приносят свежий хлеб и кабачковую икру. Мы молодому официанту: «О, заморская!» Он отвечает: «Я не уверен». А нам всего-то сорок.
- Коллеги собираются на совещание, одна из девочек просит ее подождать — она губы накрасит. Я говорю: «Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе». Другая коллега: «А у нас тут разве ванны есть?»
Можно было ответить, что для кого-то есть "и ваааннна, и кофэ, и какава с чаем". Но коллега всё равно не поняла бы, потому что не смотрит классику!
- Мне 37, муж ушел к студентке. Я еле оправилась и тоже замутила с молодым мужчиной. Подружка заохала: «Да у вас разница 9 лет!» Ой, подумаешь! И тут сидим в рестике, и он меня похвалил, а я такая: «Я еще и на машинке вышивать умею». На что парень выпучил глаза и воскликнул: «О, так ты тоже швея? Как моя мама!»
О, эффект Манделы. Помню, кроме машинки, еще "крестиком вышивать". А крестика, оказывается, не было...
- Я зумер, меня больше пугают названия родственников жены/мужа, которых ты видишь раза три с половиной в жизни. Заставьте меня разобрать, кто там чей деверь, а кто чья свояченица, и я зависла, как компьютер.
Мне почти 57, но я до сих пор не разобралась во всех этих родственных связях, так что это не только зумеров касается.
- Сегодня я почувствовала на себе разрыв поколений. Оформляю сотрудника, она называет улицу проживания — улица Крузенштерна. Я в ответ: «И пароход», и продолжаю заносить данные. Она молчит. И я понимаю, что она вообще не поняла, к чему я это сказала. Начинаю просто хохотать от тупости ситуации и понимания, что вот он, мой первый раз.
Тут дело не в разрыве поколений, фраза не полная. Надо было ответить "человек и пароход", а так более чем странно прозвучала.
- Задали вопрос: «Что делала сегодня?» Мой ответ: «Ходила на базар и купила самовар». Спрашивают: «А зачем тебе самовар, лучше бы чайник купила».
Мне в таких ситуациях жалко нынешнее поколение, которые не знают хороших детских произведений.
- У подруги дочь поступила на учебу в Питер. Купили ей квартиру, а денег на ремонт и обустройство не хватало. Пришлось кредит брать. Его оформляла девушка-менеджер. Подруга пошутила: «Как говорится, утром деньги, вечером стулья». Девушка посмотрела на нее и выдала: «А вы уже стулья купили, да?»
Шикарный фильм! Мне больше нравится именно этот вариант - с Сергеем Филипповым и Арчилом Гомиашвили, а не с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым.
- У нас пришли молодые сотрудники, и выяснилось, что они не умеют определять время по часам со стрелкой. Да еще и не понимали, что без четверти десять — это девять сорок пять. Ладно. Научили мы их со скрипом. Но тут новая напасть: часы сломались, и бухгалтерия повесила новые — с римскими числами. Два месяца учили молодежь, как время на них определять.
Какая разница, как они говорят время. У них в телефонах оно ещё и точнее будет.
- Меня в детстве ужасно бесило, когда мама меня будила, мол, хватит спать, уже двенадцатый час. Я подпрыгиваю, думаю, правда долго уже сплю, а потом глядь, а на часах еще 11:05!
- Я миллениал, и меня «5 минут первого» тоже всегда бесило. И еще бесило, когда на 20-летие меня поздравляли с третьим десятком. Всегда казалось, что эти бумеры вечно куда-то торопятся, бегая впереди паровоза.
- Мою дочь зовут Алиса. Так ее дети во дворе дразнят, что ее назвали в честь голосового помощника. Я ей сказала: «Ответь им, что это Алису из Яндекса назвали в честь тебя». А сама в очередной раз вздохнула, что эти дети так и не раскроют «Тайну третьей планеты».
Еще давно хотели с мужем назвать дочь, если родится дочь, в честь этой Алисы. Очень нравится книга и персонаж. Еще у Кэрролла хорошая Алиса. Но Алиса, которая помощница, заставила внести коррективы. Обращаемся к ней часто: Алиса, включи музыку, Алиса, какая погода и т.д. Было бы издевательством по отношению к ребенку.
Почему он Зелёный если он рыжий. И почему у Алисы волосы как у Зелёного, а не как у папы?
- Встретила соседку с младенцем. Он смотрит на меня долго и крайне выразительно.
— Ходют тут всякие, — смеюсь я, — а потом пианины пропадают!
— Что это? О чем это? — распахивает на меня глаза его мама.
— Это из старого кино, — объясняю.
Разрыв поколений, да.
Странно не то, что молодежь это не знает. Странно то, что родители даже не пытались вместе с детьми посмотреть все эти старые фильмы хотя бы раз.
Понятно, что бандитский Петербург нет смысла пересматривать, но не показать ребенку старую классику - это кринж.
Значит, родители толком и с детьми-то не общаются.
- Едем с молодым водителем, проезжает рядом лесовоз с бревнами. Я: «О, „Пункт назначения“». Водитель задумчиво: «Наверное, рядом погрузка где-то».
- Мне 26 (я как бы зумер), но я выросла на классике кинематографа, мультипликации, большом количестве классической литературы, а музыкальный вкус формировали АВВА, Губин, «Комбинация», «Kiss». И вот по возрасту я должна шарить в современных трендах и понимать зумеров, но я их не понимаю! А когда общаюсь с людьми моего же возраста, то чувствую дикую пропасть, как будто мне 40-45.
Наверное, хорошо, когда и то, и то. И классику знаешь, и в современных трендах разбираешься.
А то получается, как будто обесценивание какое-то. И типа как будто - "я лучше, чем они".
А это не так.
- Я как-то делала брови и, когда мы закончили, сказала мастеру: «Ну все, теперь я бровьми союзна». Она на меня такими глазами смотрит, я говорю: «Ну вы что, не видели „Ивана Васильевича“?» Она: «Нет». Хорошо, я не сказала дальше: «Бровьми союзна, красотою лепа».
- Я занимаюсь праздниками, и лет 15 назад моим любимым конкурсом были «Назови фильм по фразе из советского кино». Я зачитывала фразы и даже интонации или акцент делала. Шло на ура. И вот новая компания, и я решила опять этот конкурс провести. Там люди как я, на десятку младше и немного старше. Всего человек 10. И тут я впервые столкнулась с молчанием. Вот я тогда офигела, что они не знают знаменитых фильмов. С тех пор не провожу этот конкурс.
Там еще такая фишка, что у современной молодежи нет мейн-стрим фильмов. Есть какие-то наборы, но практически нет фильмов, которые смотрели буквально все (уж очень велик выбор, да и других информационных развлечений хватает).
И вторая, не менее мощная фишка - они не конкурируют. Практически все участники развлекательных конкурсов - люди 40+, а то и 50+. Привыкшие взаимодействовать
- На пилатесе делали растяжку, и тренер дала какую-то сложную позу, где надо было скрутиться, а потом раскрутиться. Я пошутила, что чувствую себя Урри из фильма про Электроника, когда он из чемодана вылезал. Засмеялась только женщина 50+, у остальных в глазах было только непонимание.
- У коллеги женился сын, она с невесткой была в замечательных отношениях. Девчонке на тот момент было лет 25. И в какой-то жизненной ситуации коллега в разговоре с ней произносит: «Ну, Семеееен Семеныч!!!» Девочка обиделась, так как девичья фамилия ее была Семенова, о фильме с данной фразой не знала.
Бонус: как вы думаете, каким будет поколение Альфа? Исследователи выдвигают такие идеи
Поколение Альфа — это люди, рожденные с 2010 по 2024–2025 годы. Это поколение, которое растет с гаджетами в руках. Вероятно, когда они вырастут, то будут работать в сферах, которых пока еще не существует.
Современным дошкольникам и младшеклассникиам важно выразить собственное мнение. Родительское «потому что я так сказал» не работает, эти дети требуют логичных объяснений.
Интересно, что современные дети от 6 до 10 лет заботятся о проблемах экологии и социальной справедливости. Они уже знают о сортировке мусора больше современных взрослых. Их мечты часто сосредоточены не на материальных благах, а на счастье близких и чистоте планеты.
И все же у разных поколений может быть кое-что общее. Например, фильм «Сумерки», который снова показывают в кино. Рассказываем, почему нынешние 20-летние девушки тоже от него в восторге и кто их главный краш.
Комментарии
Модератор!! Опять удалили мои комментарии!!! За что? Какие там запретные слова?
"Огласите весь список, пжлста!!!"