18 историй о людях разных поколений, которым порой нужен переводчик, чтобы понять друг друга

У каждого поколения есть свои любимые фильмы и книги. Люди постарше могут спокойно общаться цитатами из старых комедий: «Икра заморская, баклажанная» или «Утром деньги, а вечером стулья». Но если эти фразы услышат нынешние молодые взрослые, то они будут сидеть с непонимающим лицом. Вот так разница в возрасте может превратить обычный разговор в квест, где без переводчика не обойтись.

А в бонусе предлагаем вам порассуждать вместе с нами о будущем поколении.