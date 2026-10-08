Я сходила на «Сумерки» с племянницей и рассказываю, почему 20-летние девушки от них в восторге

Итак, я с моей племянницей Олей сходила на «Сумерки». Оля сейчас учится в универе, она младше меня на 16 лет. Сложно осознать, что, когда фильм вышел, ей был 1 год. А я уже все книги, вышедшие на тот момент, прочитала!

В зале была шикарная атмосфера, было очень много моих ровесниц — плюс-минус 40 лет. На каких-то моментах люди аплодировали и даже цитировали, к примеру кусочек: «Лев влюбился в овечку». Мне кажется, этот диалог знаю все «старички». В общем, огромное удовольствие смотреть фильм с другими фанатами в кино, рекомендую!