Помню, пришла на курсы по английскому языку и увидела у парня Книжку с такой типичной девчачьей обложкой. Книжка была на англ и называлась Twilight. Подошла, спросила. Парень рассказал, что на западе это офигенно популярная книга. Неделю спустя ждала поезда , зашла в магаз на вокзале. Увидела знакомую обложку на русском уже, купила.
Поезд тронулся, села читать. Всю дорогу, все 6 часов читала. Потом домой приехала и до 4х утра читала. А утром мне было на 1ю пару в универ.
Вот так и началась моя любовь к Сумеркам. Еще до всей шумихи вокруг нее.
Я сходила на «Сумерки» с племянницей и рассказываю, почему 20-летние девушки от них в восторге
«Сумерки», да-да, те самые, что вышли 18 лет назад, стали самым кассовым фильмом месяца в России. Молодые девушки в восторге от него. Вот только их крашем является вовсе не Эдвард Каллен, и даже не оборотень Джейкоб, а те, на кого прошлое поколение фанаток саги даже не смотрело. Думаю, вы догадываетесь, о ком я. Хотя интрига тоже присутствует: есть красавчик № 1, красавчик № 2 и красавчик № 3. Кто третий — я сама не догадалась, пока мне не сказали. Его имя назову в конце статьи.
Помню, пришла на курсы по английскому языку и увидела у парня Книжку с такой типичной девчачьей обложкой. Книжка была на англ и называлась Twilight. Подошла, спросила. Парень рассказал, что на западе это офигенно популярная книга. Неделю спустя ждала поезда , зашла в магаз на вокзале. Увидела знакомую обложку на русском уже, купила.
Итак, я с моей племянницей Олей сходила на «Сумерки». Оля сейчас учится в универе, она младше меня на 16 лет. Сложно осознать, что, когда фильм вышел, ей был 1 год. А я уже все книги, вышедшие на тот момент, прочитала!
В зале была шикарная атмосфера, было очень много моих ровесниц — плюс-минус 40 лет. На каких-то моментах люди аплодировали и даже цитировали, к примеру кусочек: «Лев влюбился в овечку». Мне кажется, этот диалог знаю все «старички». В общем, огромное удовольствие смотреть фильм с другими фанатами в кино, рекомендую!
Теперь моя племянница шлет мне мемы по «Сумеркам». Каждый день. Серьезно. Спросила Олю: «Если бы ты советовала „Сумерки“ кому-то еще, то что бы ты сказала?» И вот ее ответ:
Самое удивительное для меня, что главным крашем нынешних 20-летних девушек стал папа Эдварда — Карлайл Каллен.
А вот что Оля сказала про Эдварда: «Он посылает противоречивые сигналы. Вот это вот его „Нам нельзя дружить, но это не значит, что я не хочу“. Ну а Джейкоб? Обещал, что не бросит Беллу, как это сделал Эдвард, а потом сам ее игнорил».
То ли дело душечка Карлайл Каллен. Его единственный недостаток, по мнению Оли, в том, что он женат. Второе место крашей занимает папа Беллы — Чарли. Эх, сбрить бы ему усы!
Кто-то сказал, если бы мы видели «Сумерки» глазами Чарли, вышел бы отличный мистический детектив. А что, приезжает дочь и начинает твориться всякая дичь.
Ну а крашем № 3 стал Джаспер — парень Элис. Потому что как парень он уютный и надежный. Ну и красавчик, да. Так что простите, Эдвард и Джейкоб, но нынче вы в пролете.
Благодаря племяннице и тому, что она прочитала дополнительные материалы, я закрыла некоторые логические дыры в сюжете.
К примеру, помните, когда вампиры с Беллой и играют в бейсбол и впервые встречаются с Джеймсом? Почему он не сразу понял, что Белла человек, ведь он мог услышать ее сердце? Так вот, Эдвард стучал ногой в такт сердцебиения Беллы, чтобы обмануть Джеймса.
Джеймс как квинтессенция эгоистичности вампиров - на своем месте. Прям, видно, насколько он недалеко ушел от животного, купаясь в безнаказанности и вседозволенности, не видя никакого смысла в развитии в общественнном смысле
А еще я думала, что у Джаспера нет никаких особых способностей, как у Элис или Эдварда. Оказывается, есть! Он мог влиять на восприятие вампиров. Так, в самом начале встречи с Джеймсом, Джаспер изо всех сил внушал ему, что на этой поляне самые непримечательные девушки, ничего интересного в них нет. Но, увы, в итоге это не сработало.
И все же, почему «Сумерки» так цепляют? Расскажите, что вы об этом думаете.
Комментарии
Жаль, что нет еще других комментариев, потому что я искренне не понимала над чем тут фанатеть. Да! Действительно, девчонки сходили с ума от этого фильма, от этих вымороченных любовных страданий главных героев. Я посмотрела один фильм и больше целиком других серий не видела, и желания не было смотреть на эту тупость. Никто из персонажей мне не понравился, ни внешне, ни так как выдумала их авторесса этого сказочного любовного чтива.
Сама пересматривать не хочу. После тонн едких и саркастичных высказываний в адрес актеров, сюжета и самого сериала я уже не смогу смотреть его непредвзято, как смотришь сказку, романтическую историю, фентези и т.д.
Знаете, вот все стебутся над Беллой, что у нее одно и то же выражение лица всегда, но... меня это никогда не бесило, я ее воспринимала как человека, который очень прячет эмоции.
Она же по сути взяла ответственность за мать. И слишком рано ей пришлось стать взрослой
А я согласна, Карлайл Каллен - краш на века. Ещё, из младших, Эммет ничего - жизнерадостный, сильный и любящий
Первый фильм в этой серии лучший, при пересмотре заметила столько шуток)