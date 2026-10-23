20+ репетиторов, у которых забавных историй с занятий больше, чем чернил в красной ручке
Согласитесь, мы часто представляем работу репетитора как набор нудных правил и бесконечных домашних заданий. Но на деле самое сложное в этой профессии — не просто выдать материал и вложить знания, а быть готовым к любым поворотам. Порой им приходится ладить с самыми разными детьми, принимать неожиданные решения, находить общий язык с родителями и проявлять чудеса терпения. И какой бы сложной ни была эта профессия, они всегда будут поддерживать своих подопечных и верить в них до самого конца.
- Я репетитор по английскому. Первый урок мы начали с темы art, и нам встретилось слово pottery. Когда мы выяснили, что это гончарное дело, я решила подкинуть ребятам запоминалку и спросила:
— То есть если pottery — гончарное ремесло, то potter, Harry Potter, он?.....
Гончар — такой я ответ ждала. Глиномес — такой ответ мне выдала ученица. У меня со своей смешливостью от неожиданности сразу потекли слезы. Некоторые ребята были у меня на занятии впервые, и я физически ощущала звук сверчков, потому что они не поняли, как надо реагировать.
- Подруга работает репетитором по английскому, преподает онлайн. Рассказала такую историю. Конец занятия.
— На этом мы заканчиваем, у вас есть какие-либо вопросы, пожелания по нашим занятиям?
— Вы знаете, со следующей недели мы прекращаем занятия.
— Почему? Вам что-то не нравится? Мы можем что-нибудь поменять.
— Нет, просто на следующей неделе я рожу.
Встает, а там 9-й месяц. Вот такие вот проблемы, когда видишь человека только по пояс.
Когда тебе попался идеальный ученик и родитель
Однажды я увидела в брошюре по подготовке к ЕГЭ, вариант "С" по математике, долго пялилась на уравнение, глянула на свою дочь и спросила:" а это как-то можно решить?", и она мне показала решение на трёх страницах. А мы всё шутим над поколением ЕГЭ, я бы точно с ума сошла, решая подобное задание))
- Я репетитор, и сегодня у меня впервые взяли перерыв от занятий на месяц, да еще и по такой причине. Позвонила мама, говорит, что дочь влюбилась в платье на выпускной. Они съездили, померили и влюбились вдвоем. Платье, правда, восхитительное. Звонили прямо из магазина всем репетиторам, просили разрешение потратить деньги за месяц не на занятия, а на платье, и попросили не занимать их место. Платье куплено, денег в этом месяце больше нет ни на что. А я поддерживаю: жизнь одна. Нужно наслаждаться.
Я сейчас - репетитор с единственным учеником, так вышло. Ничего бы не смогла обещать в такой ситуации)
Хотя и про платье понимаю отчасти
- Я репетитор. Учеников много, с кем-то отношения нейтральные, с кем-то, в силу моего возраста, достаточно дружеские. Один из них девятиклассник Толик. Неплохой парнишка, разве что болтливый. Поэтому я прихожу на 15 минут раньше, и мы разговариваем не в ущерб учебному времени. Я советую ему книги, он делится со мной впечатлениями. Сейчас у нас «Монте-Кристо». Сегодня отзанималась, я потом сразу в другое место. Мама Толика — моя знакомая, всегда зовет попить чаю, а я всегда отказываюсь, потому что спешу. Так и сегодня. Тут выходит Толик и говорит: «Нет, мама, Ксень Сергевна не будет у нас кушать и пить. Она за собой оставит право, если я экзамен не сдам, отомстить мне». Спасибо, Толик.
Когда обещал помочь с решением домашки, но вдруг резко уснул
О! Мой у детей спит почти исключительно на учебниках по английскому
- Был у меня ученик, 10-классник. Занимались английским. Прошло месяца 2-3, и вдруг звонит его мама: «Боря больше не будет ходить на ваши занятия, не тем вы занимаетесь». Я в недоумении: «В смысле? У мальчика прекрасная успеваемость». И тут она выдает: «Он из-за вас целыми днями сидит перед компьютером, смотрит какие-то фильмы. А вчера я узнала, что он познакомился с девушкой из Англии и хочет потом уехать учиться туда. Разве я за это вам платила?» А как ей объяснить, что я даю только знания, а как сын ими распорядится, это уже не моя забота.
- В конце марта ко мне обращается мама ученицы с просьбой взять ее старшего сына на подготовку к ОГЭ по английскому. Мы назначили онлайн-собеседование. В течение встречи выясняется, что уровень языка «-1А». Пытаюсь понять, почему ученик решает сдавать английский в качестве экзамена по выбору, и стараюсь отговорить от этой затеи. Но получаю ответ: «Здесь я хоть что-то смогу выучить, и репетиторы по другим предметам отказались со мной заниматься». Берусь. Первый месяц из двух, что оставались до экзамена, Антон просто игнорировал все домашние задания. Я написала напутствие ученику и сказала, что с таким отношением к занятиям толку от них мало, и отправила ему минимум, который нужно знать, чтобы попытаться сдать экзамен. В четверг Антон присылает задания, которых накопилось достаточно много. Занятия у нас были каждый день, за исключением воскресенья. Никаких иллюзий по поводу шансов не было. Но вот пришли результаты. И знаете, я не столько радовалась, что ученик получил тройку, сколько его словам, что в него верили.
Моей дочери предстояло сдавать ЕГЭ, у неё никогда не было репетиторов, но за пару месяцев до сдачи она подошла и сказала, что очень переживает за математику. Как выяснилось, её школьный учитель по этой дисциплине даёт дополнительные занятия на дому у учеников. Дочь сама с ней договорилась. В назначенный день, звонок в дверь, иду открывать, на пороге стоит учитель математики и просто делает мой день фразой:" И как могло такое случиться, что столь гениальному ребёнку, понадобился репетитор?"))
А у этой девушки два новых репетитора по математике. Она их крайне рекомендует
- Нашел меня новый ученик. Договорились на пробное занятие в 18:30. За полчаса до старта я, как максимально ответственный преподаватель, пишу ему: «Все в силе?» Парень подтверждает, что все ок, готов заниматься. Время 18:34. А его все нет. Я сижу, начинаю потихоньку закипать и мысленно возмущаться. И тут появляется смутное сомнение... А я вообще ссылку-то скинула? Открываю переписку. И точно. Не скинула. Написала время, уточнила готовность, а ссылку отправить забыла. Сижу, жду человека. А этот парнишка вообще впервые занимался онлайн. В итоге, конечно, ссылку я сбросила, пробный урок мы провели — мальчишка оказался просто замечательный!
- В девятом классе папа записал меня на курсы английского. Уровень у меня был абсолютно нулевой, и я думала, что на меня будут как минимум смотреть косо. Но вышло так, что группа собралась маленькая — два человека, я и восьмиклассник. Это были лучшие уроки в жизни! Препод была милейшей женщиной, никогда не говорила ничего плохого о моем или его уровне. Постепенно мы сблизились и стали пить чай во время перерывов. А после окончания курса, мы все вместе пошли кататься на большом колесе обозрения. Наверное, отчасти благодаря ей я смогла смело уйти с немилого сердцу направления и пойти на филолога.
Когда ты репетитор года и от учеников отбоя нет
- Работаю репетитором на дому у детей, оплату беру поурочно. Как-то по рекомендации ко мне обратилась бабушка с целью подтянуть успеваемость своего внука. Договорились об оплате и расписании. После окончания первого занятия бабушка приглашает меня на чай. Я отказываюсь, но она начинает приглашать еще настойчивее. Согласилась. Пошла пить чай. После чаепития, перед самым уходом, напомнила про оплату, на что бабушка сделала удивленный вид и сказала: «Какая оплата? Я же тебя покормила!»
- В школе отставала по математике. Так как по остальным предметам училась хорошо, математику ставили просто так. Но в выпускном классе математику стала вести молодая амбициозная преподавательница, которая ставила то, что заслужил. Итог: мне грозила двойка по математике и справка вместо аттестата. Мама подсуетилась и наняла мне преподавательницу из технического вуза. Таких мягких и очаровательных людей я редко встречала в жизни. С первого же урока я начала что-то понимать. Каждый урок шел буквально за год. Встречи были как праздник. Контрольную годовую я написала на 5 и, одна-единственная в классе, верно решила дополнительное задание.
Учителя молодцы, конечно. Одни пятёрки ставили просто так, другие — двойки, а учить девочку не пробовали?
- Старшая сестра занимается репетиторством английского с 10-летним мальчиком, сыном ее подруги. Живут они далековато, ходит она туда за символическую плату почти каждый вечер. После занятия обычно уже поздно и темно, а они даже домой довезти не предлагают. Сегодня после занятия сын подруги говорит: «Пап, так поздно, отвезите Алину домой, я из копилки 200 рублей отдам вам». Сестра прослезилась.
Сын принес из школы очень интересное замечание в дневнике. Весь вечер мужчина смеялся над этой записью
«На городском мероприятии в актовом зале ел яблоко!»
- Взяла по знакомству третьеклассника. На первом занятии он чуть не довел меня до слез, потому что просто пришел, лег головой на стол и что-то выл, и ни на что не реагировал. В итоге сейчас это единственный ребенок, который ходит ко мне добровольно и любит пятницы не за то, что впереди выходные, а за то, что у нас с ним занятия. А недавно его бабушка поблагодарила меня и сказала, что наши занятия пробуждают в нем желание учиться. Ради этого стоило потерпеть всех этих ленивых лодырей, которые ходят ко мне в надежде, что я тупо решу за них все домашнее задание.
- Сидим с сынишкой в кафе, я оплачиваю счет. А он говорит, мол, мама, ты сдачу оставила. Ну, я ему объясняю, что это чаевые и для чего они. На следующий день мне звонит его репетитор по английскому и рассказывает, как мой сынок после урока принес ей на стол монетку и пояснил, что это честные чаевые.
- Четыре года назад сдавала ЕГЭ. Русский язык тогда у меня откровенно хромал. Решила найти репетитора. Ей было 19. Честно сказала, что ни разу не педагог, и поймет, если я сейчас развернусь и уйду. Я решила остаться. И понеслась. На первом занятии она детально расспросила, с чем именно у меня проблемы, под конец дала написать диктант. А на всех следующих занятиях мы просто читали книги. «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Хоббит», и еще куча всего. Читали, обсуждали. Таким образом, всего за один учебный год благодаря одному лишь чтению я подтянула орфографию. Я получила от нее больше, чем за все годы обучения от своего учителя. Итог: у меня 96 баллов и самая лучшая в мире подруга.
А вот такую милую открытку с котиком четвероклашка подарил своей учительнице
- Добрый день! Сын готов выйти на занятия с 13-го числа. Только время поменяйте. Хорошо? У нас в это время теперь школа юного блогера.
— Добрый день! К сожалению, другого времени предложить не могу, сейчас все занято.
— А у вас что, есть еще кто-то, кроме нас?!
— Ну вообще-то да, я же репетитор.
— Все с вами ясно, я-то думала, вы настоящий учитель. Тогда мы не будем к вам больше ходить.
- Ученик пришел на занятие, сидит улыбается:
— Что такой веселый сегодня?
— Так я вам двойку по геометрии принес.
— И что тут радостного?
— Ну вы же сказали маме, что мне нужно три раза в неделю к вам ходить.
— И что?
— Походу, мы с вами теперь будем видеться гораздо чаще.
— А ты бы этого хотел?
— Безусловно, вы весьма интересная женщина.
Ну, зато у него по русскому наверняка одни пятерки. "Безусловно" и "весьма"- не у всякого филилога такие слова в лексиконе есть.
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Комментарии
Муж преподаёт английский взрослым, ученики у него обычно адекватные, в худшем случае — ленятся делать домашку или просто не очень хорошо усваивают новое. Но одна дама запомнилась даже мне. :) Она с самого начала была странноватая, а в какой-то момент принялась ему регулярно закатывать сцены в стиле скандальной жены. Он решил, что ему такого счастья не надо, и написал ей максимально вежливое письмо, где сообщил, что заниматься с нею больше не будет. После чего получил от неё пространный слёзный ответ, в котором она недоумевала, почему уже восьмой репетитор от неё отказывается.