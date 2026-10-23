20+ репетиторов, у которых забавных историй с занятий больше, чем чернил в красной ручке

Муж преподаёт английский взрослым, ученики у него обычно адекватные, в худшем случае — ленятся делать домашку или просто не очень хорошо усваивают новое. Но одна дама запомнилась даже мне. :) Она с самого начала была странноватая, а в какой-то момент принялась ему регулярно закатывать сцены в стиле скандальной жены. Он решил, что ему такого счастья не надо, и написал ей максимально вежливое письмо, где сообщил, что заниматься с нею больше не будет. После чего получил от неё пространный слёзный ответ, в котором она недоумевала, почему уже восьмой репетитор от неё отказывается.