Бывало у вас такое, что приезжаете в другой город и не понимаете самых простых слов? И если «поребриком» или «парадной» уже никого не удивить, то такие слова, как «шурушки», «палымон» или «хлыздить» могут легко поставить в тупик. Региональные словечки не просто описывают те или иные предметы. Они бережно хранят тепло родного дома и помогают моментально узнать земляков. Давайте вместе почитаем истории о людях, которые попали в забавные ситуации именно из-за местных названий привычных для них вещей.