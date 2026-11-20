20+ слов и историй, по которым сразу слышно, откуда человек родом
Бывало у вас такое, что приезжаете в другой город и не понимаете самых простых слов? И если «поребриком» или «парадной» уже никого не удивить, то такие слова, как «шурушки», «палымон» или «хлыздить» могут легко поставить в тупик. Региональные словечки не просто описывают те или иные предметы. Они бережно хранят тепло родного дома и помогают моментально узнать земляков. Давайте вместе почитаем истории о людях, которые попали в забавные ситуации именно из-за местных названий привычных для них вещей.
- А вы знаете, что такое палымон? Это длинная палка для открывания и закрывания верхней вьюшки в печи. На конце палки был палец, который вставлялся в отверстие на ручке вьюшки. Так можно было не вставать с пола и не тянуться к потолку, а напрямую закрывать и открывать дымоход. После того как дрова в печи полностью прогорали, вьюшку закрывали, чтобы тепло не уходило в трубу и зимой не задувал ветер.
- Ох, в Ярославской области очень много уникальных слов сохранилось в повседневной речи. Баллон — это трехлитровая стеклянная банка. Кипяток — не только горячая вода, но и кипяченая вода, которая уже остыла. Опахнет — это если из тепла выйдешь на холод (застегни куртку, а то опахнет). А еще есть выражение «Да чо хоть ты». И это только самое очевидное.
- В Казани смешались региональные выражения из разных областей.
Свекла и вилок (про капусту) были в ходу, но и «бурак» тоже принимался. «Кока» можно было услышать от старшего поколения, клубнику все называли «Викторией», а вместо «дача» говорили «сад». От бабушки (она училась в Иркутске) слышала слово «ошурки» —мелкий сухой мусор, и «мотаус» — небольшая веревочка или шнурок.
Если вы побываете в Тамбовской области, то особенно часто услышите слово «колготиться». Так говорят о человеке, который суетится, хлопочет по дому, бегает туда-сюда и весь при делах.
- Подруга приехала ко мне в Питер погостить. Утром говорит: «Одолжишь мне какую-нибудь пайту?» Я зависла и переспрашиваю, мол, что тебе дать? Она решила, что я прикалываюсь: «Ну пайту!» Минуты две объяснялись жестами, пока я наконец не поняла, что ей нужна обычная толстовка. После этого она еще долго смеялась: «А я-то думала, что у вас тут образованные люди живут».
- Жила в общаге с девчонками из разных регионов. Одна была из Мордовии, другая из Кургана, а третья из Омска. Как-то соседки из Омска и Кургана спорили, как правильно говорить: «палка колбасы» или «батон колбасы». Вмешалась девушка из Мордовии и сказала, что обе неправильно говорят. Это вообще-то «каталка колбасы».
- Как-то на 8 Марта мальчишки из нашего класса подарили всем девочкам забавные мочалки с рожицами и прическами, а еще самодельные открытки. Было очень мило. Тут ко мне подходит одноклассница, которая недавно приехала из Иркутска, и говорит:
— Ирина, покажи свою вехотку! Мне с кудряшками досталась.
А вот в Красноярске и на Кубани полиэтиленовый пакет с двумя боковыми ручками нередко называют «майкой» или даже ласково — «маечкой». Название появилось из-за формы.
- Недавно совершенно случайно узнала новое для себя слово «хлыздить». Оказалось, это уральское просторечие, а в других регионах его могут вообще не понять. У нас есть общий чат с подругами, и одна из них живет в Кургане. Как-то она пишет:
— Сегодня так не хотелось идти в бассейн. Уже думала пропустить, но потом решила не хлыздить.
— Чего решила?
Тут-то и выяснилось, что для нее это совершенно обычное слово.
- Работала в Кемерово в большой организации, у которой филиалы были по всей стране. Как-то из столицы прислали новую инструкцию по делопроизводству — толстенную книжку. Каждому сотруднику выдали по параграфу и попросили выучить, а потом пересказать. Девочке из моего отдела достался раздел про хранение документов. Начинался он так: «Каждый подлинный документ помещается в отдельный файл». Пару дней она ходила сама не своя, а перед докладом почти со слезами показывает мне инструкцию:
— Я не понимаю, как подлинный документ можно поместить в файл. Его что, отсканировать?
Я улыбнулась, а потом перевела ей с московского на сибирский. Во время доклада она первым делом объявила:
— Сразу поясню: то, что в инструкции называется файлом, у нас называется мультифорой.
- «Чо ты телепаешься? Нам надо по карте посмотреть ближайший канцелярский, чтобы мультифоры купить». После этой фразы моя подруга из Питера попросила меня носить с собой переводчик.
А вот слово «скрыготник» считают одним из характерных диалектизмов Брянской области. Так там привыкли называть поезд.
- Дедушка с бабушкой у меня коренные туляки, а мама родилась уже после их переезда в Московскую область. Но некоторые тульские словечки в семье так и остались. Мама всю жизнь называет крестную «кокой». Крапива у нас на даче не жжется, а стрекается. А бабушка внука не просто обнимает, а «залюбляет».
- Однажды девушка из Екатеринбурга с восторгом рассказывала, как на выходных ела чудесный шашлык из голимого мяса. Для меня, человека из Центральной России, «голимый» — это что-то плохое, дешевое или некачественное. В ее понимании «голимое» значило чистое, натуральное мясо.
- После переезда в столицу довольно быстро поняла: в быту мы иногда будто на разных языках говорим. Так у меня появилось маленькое хобби — записывать местные слова с Урала и Сибири. Москвичи над некоторыми только смеются, а для меня это почти машина времени. Читаю: «шурушки», «вошкаться», «вилок», «изнохратить», «вехотка» — и будто снова у бабушки. А «зал», «мультифора» и «мичуринский участок» — и сразу вспоминаются молодые родители.
Слово «гомонок» можно услышать в некоторых районах Сибири. Так там привыкли называть обычный «кошелек». Для местных это совершенно привычное слово.
- Работаю в магазине одежды. Тут покупательница протягивает мне пиджак и говорит: «Мне еще тремпель нужен». Я решила, что это какой-то аксессуар. Переспрашиваю: «А какого цвета?» Женщина посмотрела на меня с крайним удивлением и показала на плечики: «Они у вас только черные». После этого коллеги еще неделю спрашивали, не подвезли ли нам новые тремпели.
- Как-то в Питере я долго не мог найти нужный мне подъезд. К «парадной» был готов, термин знал. Подхожу я, значит, к нужному дому, а там вижу табличку: «Лестница № 3». Думаю, мол, а зачем мне лестница для подъема на восьмой этаж? Потом выяснилось, что в Питере можно встретить и такое обозначение подъезда. В моем случае это была «лестница». Потом я понял, что так называют входы с внешней стороны дома.
С «шавермой», «курой» и «гречей» я еще как-то смирился. Но меня окончательно удивило, что пончик здесь называют «пышкой».
- Мы с мужем выросли в разных областях, поэтому иногда выясняется, что привычные для одного слова для другого звучат совершенно непонятно. Например, «кружок». У меня так всю жизнь называли крышку от кастрюли, а у мужа — разделочную доску. А однажды я сказала, что надо «шыхавацца». У них такого слова вообще нет. А для меня оно обычное и означает «собираться, готовиться к чему-то».
А вот еще статьи, в которых мы собрали множество интересных и забавных слов: