Кошки на лифте так умеют ездить, ни за что на чужом этаже не выйдут
15+ историй с горнолыжных баз, где после крутых склонов начинается душевный отдых
На носу зима, а значит, начинается сезон горных лыж, сноубордов, тюбингов и санок. Горнолыжные курорты и базы станут местом притяжения для огромного количества людей, которые любят зимние катания. И, конечно, случается там всякое: и смешные знакомства, и теплые встречи, ну и без казусов тоже никуда.
- Едем на горнолыжную базу. И тут на дороге замечаю овчарку. Остановилась адресник посмотреть, а эта хитрая морда заскочила на сиденье. Я пыталась ее вытурить, а она лает сразу! Махнула рукой, едем с собакой. Через несколько километров заехали в деревню, и вдруг собака начинает беспокоиться, выть, стучать лапами в дверь. Останавливаемся, собака выпрыгивает, машет мне хвостом и направляется к домам. А я остаюсь в недоумении и с мыслью, что собака ехала автостопом.
- Живем в Сибири, и есть у нас семейная традиция — вместе с родителями ездим на горнолыжку. В этом году мама заявила, что за внучкой смотреть не будет, пока мы катаемся. Мы сначала возмутились, а когда приехали, увидели картину маслом: эта мадам вместо одной пары лыж достала из багажника две! Мы удивились. Оказалось, мама в свои 50 с хвостиком придумала, что ей надоело кататься на ватрушках и она тоже решила научиться ездить на лыжах. И такая смелая — взяла не прокатные, чтобы попробовать, а сразу купила собственные, хотя последний раз на лыжах в школе стояла и любви к ним не питала. В итоге на тюбингах катались только мы с дочкой, папа с моим мужем, как всегда, на лыжах, ну и мама оттачивала новый навык с инструктором. Падала, конечно, но сказала, что понравилось.
Самое милое, что может быть на горнолыжном курорте
- На горнолыжном курорте встретила парня с очень знакомым лицом. Целый день думала, откуда я его знаю. Мало того, он тоже постоянно смотрел на меня! Я была уверена, что мы знакомы. В итоге после того, как он на меня упорно смотрел, я к нему подошла со словами: «Знакомы?» Он ответил, мол, возможно. Начал говорить про лагеря, что он там вожатым работает. Он посчитал, что младше его (хотя это ему лет меньше, чем мне). Прошло около двух недель, и сегодня я узнала, что мы действительно знакомы — мы просто всю жизнь живем в одном доме.
«Горные лыжи — мой самый любимый спорт, катаюсь больше 20 лет»
«Девчонки сами подходят со словами „вау“ — ну это так, холостякам-горнолыжникам на заметку».
- Я один раз спускался на горнолыжке в лесу на сноуборде. Там мало кто катается, снега по колено и деревьев много, но в этот раз уже почти все растаяло, и земля виднелась местами. В последний день перед закрытием сезона я случайно свалился. Пока лежал, смотрю: телефон в снегу лежит — старая кнопочная Нокиа. Ну и раз я, похоже, последний, кто в этом дремучем лесу был, то он бы так и остался там навсегда. Я его подобрал, дома просушил, позвонил контакту «Мама», объяснил ситуацию.
Перезванивает мне мужчина. Как оказалось, телефон рабочий и, как правило, цена потери контактов важнее самого телефона. Намного. В общем, прилетел, долго не верил, как я его умудрился найти в лесу, вручил мне подарок и довольный уехал.
«Мой папа в 80-х катался на лыжах и был ого-го каким крутым»
- Попросили родителей передать лыжи (в чехле 2 пары лежали), одежду и ботинки. Мама мужа, как-то не глядя, две лыжи достала, оставшиеся две в чехле нам отправила со всем остальным добром. Я только на склоне увидела, что лыжи от разных пар: одна мамы, одна папы. Мамины-то я знаю, а о внешнем виде папиных лыж подзабыла. Спускалась, искала «хозяина» своей второй лыжи, пока не вспомнила. Так и каталась на разных, благо они по размеру почти не отличаются. Долго хохотали.
«Немного Гешского вельвета»
- Поехали в Розу Хутор на лыжах кататься. Я в последний раз на лыжах стоял в школе, лет 18 назад. Ну, быстро научился ездить с горки для дилетантов. Лыжи «картошка фри» — едешь. Лыжи «пицца» — тормозишь. Легко. Через полчаса решил пойти на горку для продвинутых, а там уже «пицца» не работает почему-то. Упал знатно, лыжи во все стороны улетели, лежу, все нормально, встаю. Бежит парень, видимо, из местных рабочих. Кричит: «Все в порядке?» Ну, я ему сказал, что все равно лучше, чем на работе, и пошел лыжи собирать, больше не катался.
- Всю жизнь жила в городе, где всегда тепло, и снег зимой — большая редкость. Три года назад поехала в горы и первый раз попробовала покататься на сноуборде. В тот момент я поняла, что это любовь с первого взгляда. Вернувшись домой, я бросила универ и уехала на горнолыжный курорт. Сначала подрабатывала продавцом в магазине, сейчас — инструктор по сноубордингу. У меня нет машины, драгоценностей и шуб, но есть любимый парень-сноубордист и любимое дело. Я наконец-то нашла свое место в жизни и счастлива!
«Дежурили вчера на вечерних катаниях, пришел в гости серенький волчок»
- Старшему 19. Недавно с компанией ездили в Австрию на лыжах кататься. Приехал, рассказывает: «Представляешь, они крепости строить не умеют, два снежка кинут, и все на этом! А помнишь, как мы с тобой крепость в школе строили, на стадионе?»
«Так построил бы, показал!» — говорю. «Не, такую классную мы уже не построим».
Тут в квартире откуда-то появился ниндзя с луком... Крепость, что он имел в виду, я помню. Мы тогда скатали буквой П выше взрослого человеческого роста с внутренним пандусом и двухъярусными бойницами. Под конец еще человек 20 в сумме подошло, вместе закончили нашу и вторую напротив быстренько накатали, и еще часа три битва шла, весь снег вокруг крепостей выгребли до щебенки!
- Регулярно езжу на горнолыжку, часто одна. Поэтому по пути вверх смотрю на попутчиков, на склон, иногда общаюсь, если люди не против. И встречаются люди, память о мимолетной встрече с которыми я храню в голове и сердце. Мне тепло, что такие люди есть. Алексей — лыжник и спасатель; дедок, который четыре года назад решил перейти с лыж на сноуборд; невероятно теплая компания бордеров. Они все потрясающие!
Когда умеешь поднять настроение и себе, и людям
- Катаюсь на сноуборде. В тот день было много народу, поэтому в кабинке фуникулера сидело человек по шесть-восемь, нас было семеро. Один парень решил пококетничать с девушкой, а она с насмешкой:
— У вас голос такой громкий, микрофон, что ли?
— Я оперный певец просто.
— Не верю!
— Спеть?
— Да.
— Спеть?
Уже у всех спрашивает. Мы, конечно, ответили согласием. Так он как запел — я остолбенела. Потом по нашей просьбе спел «Луч солнца золотого». Они ушли кататься вместе, а у меня настроение сразу выше крыши.
- Как-то в начале сезона пошел на зеленую трассу раскататься, навыки вспомнить. Еду не спеша, широкие виражи закладываю. Вижу краем глаза: в мою сторону неуклюже несется какая-то тетя, явно новичок. Увернулся от нее — она шмякнулась почти сразу. Ладно, еду дальше, глядь — опять она. Второй раз уже с трудом с ней разминулся и прибавил ходу. Позже, внизу у подъемника, она подходит и предъявляет мне: «Мущ-щ-щина, что ж вы от меня убегали? Я с вашей помощью затормозить хотела!»
«На днях мне выпала долгожданная возможность побывать на горнолыжном комплексе в Мурманской области»
«Друзья затащили на гору, перед этим зайдя в пункт проката снаряжения, где меня одели, обули, дали сноуборд и все по списку. Скажу сразу: кататься я не умел до этого. Это был первый раз, когда я встал на доску, и меня, подобно тому, как в детстве учил отец плавать, отправили самостоятельно покорять гору. По итогам моих покатушек пришел к выводу, что хочу продолжать изучать этот вид спорта, что хочу получать от него удовольствие, пусть и не на уровне профессионала, но на уровне уверенного любителя».
- Кто был на горнолыжке, знает, что экипировка обычно хранится в лыжной комнате, часто без шкафчиков. Я пришла туда утром, надела ботинки и даже поснимала немного. Поднялась на гору, скатилась. Поднялась еще раз, а у меня ботинок в лыжу не вщелкивается. Поехала в сервис, вместе с мастером поудивлялись, как я раньше каталась. Лыжи вообще под ботинки не настроены. Тут мне начинают звонить местные сочинские номера. Я уже подумала, что спамеры до меня добрались.
Накаталась, вернулась в отель, поставила снаряжение, захожу в номер — звонок. Вы, говорят, чужие ботинки забрали, хозяйка негодует. Тут до меня дошло, почему ботинки маловаты. Созвонилась с женщиной, принесла извинения, договорилась, что компенсирую ей химчистку. Она и правда негодовала, но потом уже начала смеяться и денег сразу не захотела. Говорит, мол, потом пришлю счет из химчистки, но так и не прислала.
- Моя дочка как-то потеряла телефон на склоне горы. Ездили на ночные катания с друзьями, звонит мне: «Мама, я потеряла телефон!» Он оставался в сети, локацию было видно — где-то на горе. Искать его — все равно что иголку в стоге снега! Вернулась домой уже за полночь, расстроенная, естественно. Мы заблокировали его с компьютера, с сообщением «верните за вознаграждение» и моим номером. Через 10 минут звонок. Телефон нашел лыжник, отогрел, зарядил, и мы договорились, что он отправит его на такси с курьером. Вознаграждение честно сразу же отправили. Благодарна этому парню! Вот так лыжник помог бордистам.
Зимние виды спорта однозначно влюбляют в себя многих и дарят незабываемые впечатления. Главное — соблюдать технику безопасности и одеваться теплее.
Комментарии
Сразу захотелось на борд и на красоту смотреть, а потом чай пить с видом и котиков гладить, а не вот это вот всё.