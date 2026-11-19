«Друзья затащили на гору, перед этим зайдя в пункт проката снаряжения, где меня одели, обули, дали сноуборд и все по списку. Скажу сразу: кататься я не умел до этого. Это был первый раз, когда я встал на доску, и меня, подобно тому, как в детстве учил отец плавать, отправили самостоятельно покорять гору. По итогам моих покатушек пришел к выводу, что хочу продолжать изучать этот вид спорта, что хочу получать от него удовольствие, пусть и не на уровне профессионала, но на уровне уверенного любителя».