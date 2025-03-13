12 курьезных историй от тех, кто регулярно занимается спортом

Спорт — это не только здоровый образ жизни, но и источник множества забавных историй и курьезных ситуаций, которые случаются с любителями физической активности. Поскольку жизнь в спорте — это совершенно другая реальность, со стороны не всегда удается понять все специфические особенности и повадки тех, кто ее выбрал. С такими людьми сталкивались наши герои или сами стали таковыми для других.