12 курьезных историй от тех, кто регулярно занимается спортом

Истории
1 час назад

Спорт — это не только здоровый образ жизни, но и источник множества забавных историй и курьезных ситуаций, которые случаются с любителями физической активности. Поскольку жизнь в спорте — это совершенно другая реальность, со стороны не всегда удается понять все специфические особенности и повадки тех, кто ее выбрал. С такими людьми сталкивались наши герои или сами стали таковыми для других.

  • Лет с 15 я начала заниматься спортом дома, потом пошла на стретчинг, фитнес, затем спортзал и это все стало частью моей жизни. Уже 10 лет практически беспрерывно занимаюсь спортом и первые несколько лет я лишь то и слышала, что фразы по типу «ну зачем тебе это, ты же и так худая». Все мои попытки объяснить, что моя цель совсем другая, были напрасными и я просто перестала слушать таких людей. С 18 лет я начала все больше и больше интересоваться этой темой, подумала, что и сама могу стать тренером, прошла немало курсов и почти в 20 уже работала как фитнес-тренер. Сейчас у меня есть собственная студия, где я, можно сказать, живу и восхищаюсь девушками, которые ко мне приходят, и чувствую себя точно в своей тарелке. Но больше всего меня смешит, как мне большинство знакомых и родственников говорят, что всегда в меня верили, будто бы я не помню, как они все вместе активно отговаривали меня от спорта. © Карамель / VK
  • Я любила ловить букеты на свадьбах. Раньше занималась волейболом и был спортивный интерес. На моей свадьбе встали поздравлять двоюродный брат мужа с женой и сказали: "Маша поймала у нас на свадьбе букет". Тишина и в ней голос: "Что, и у них тоже?" Потом дикий смех со всех сторон. Я словила букеты у половины зала. © Мария Р. / Dzen
  • Однажды знакомый после работы зашел в магазин за кормом для кота, купил несколько пакетиков, бросил в сумку и пошел в спортзал. В раздевалке, доставая форму, заметил, что двое парней пристально его разглядывают. Наконец, один, немного смущаясь, подходит и говорит, показывая на сумку, в которой целый ворох пакетиков кошачьего корма: "Извините, а вот от этого всего тоже можно накачаться?" © MihZlobin / Pikabu
  • — Какой у тебя самый большой страх?
    — Сижу в унитазе, спускаю штаны, тут ноги не выдерживают. Я падаю, сношу все с полок, пытаясь зацепиться. Ударяюсь головой об унитаз и так меня потом и находят.
    — Тоже день ног позавчера был?
    — Ага. © FeelGoodPlace / Pikabu
  • Недавно пришла в зал побегать на дорожке. Вокруг куча людей, каждый занят своим делом. Надела наушники, настроения слушать музыку не было, поэтому включила сериал про пиратов в довольно смелой озвучке. Звучит тихо, но вроде слышно. Поставила звук на максимум, слушаю и бегу. Почти всю серию посмотрела и тут краем глаза замечаю крайне удивленное выражение лица мужчины с соседней дорожки. Наконец поняла, почему так тихо играет: наушники у меня не подключены. Я 20 минут на полной громкости смотрела сериал. © ****butovo / Pikabu
  • Мой заклятый враг в спортзале — это парень, который приходит, встает на беговую дорожку, разворачивает газету и начинает ее читать, цепляясь за поручни изо всех сил и прочищая горло каждые 15 секунд. Однажды я насчитал больше 40 "кхм" всего за 10 минут. © Nobodyville / Reddit
  • Живу за границей. Пошла в спортзал, а одна женщина принесла годовалого ребенка, и он всю тренировку сидел в автомобильном кресле, раскачивался и, глядя на нас, гугукал и смеялся. Этот рыжий беззубик сделал мой день. © Подслушано / Ideer
  • Случилось это с моей подругой: вчера она была в спортзале, разложила коврик и гантели в углу, как положено по правилам. Повернулась на минуту, а какой-то парень уже занял ее коврик и собирается начать тренировку! Ей пришлось сказать ему уйти, а он просто пожал плечами и ушел, даже не извинившись. © viralplant / Reddit
  • Оказывается, есть люди, которые думают, что их тренировки важнее, чем твои. Однажды занимался на тренажере с утяжелением, когда подошел парень, сделал знак уйти и сказал: "Он мне нужен". Я спокойно предложил чередовать подходы, на что он ответил, что моя тренировка не так важна, как его, поэтому ему нужно пользоваться тренажером одному целых полчаса. К счастью, рядом оказался тренер, который велел ему прекратить, и парень ушел, но как же он меня выбесил! © Sileas1193 / Reddit
  • Однажды я пошел в спортзал и пока шел к гантелям, заметил мужчину, который не просто шел, а вприпрыжку направлялся к тренажеру. Затем он залез на него, потанцевал секунд 30 и только потом начал тренировку. После этого он перепрыгнул к другому тренажеру, снова танцуя вокруг, а потом встал в центре зала и начал трясти всем телом, но музыки в зале не было, и наушников у него тоже! Танцы продолжались минут 40. Когда я спросил друга, работающего в зале, в чем дело, он объяснил, что этот парень избегает зрительного контакта, потому что верит, что люди могут «украсть его душу через глаза». Он частый гость, и все стараются держаться от него подальше. © HoyMinyoy / Reddit
  • Тренируюсь в спортзале, вижу парня, который очень похож на старого знакомого. Идет навстречу, я здороваюсь и вдруг осознаю, что это совсем незнакомый человек. Но он начинает со мной беседовать, будто мы знакомы тысячу лет. Сказала ему, что обозналась, а тот вдруг так удивленно спрашивает:
    — Так ты не Лена?
    Я застыла в растерянности.
    — Эм, вовсе нет.
    — Блин, я все это время думал, что ты Лена из налоговой. Кстати, у меня тоже со зрением плохо.
    Кажется, я нашла свою судьбу. © adedas / Pikabu
  • Надо было уезжать в командировку на поезде, поехала на вокзал сразу после спортзала как была, в лосинах и свободной футболке. Поздоровалась со всеми, лезу на вторую полку, как вдруг бабка снизу: "Что это такое? Ты бы еще в трусах пришла". Мимо проходящая проводница выдала: "Девушка, давайте я вас в спальный вагон переведу бесплатно, оно пустое, раз вы тут не нравитесь соседям". Mariia Borovik / ADME

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