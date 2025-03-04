Простите, кто-нибудь что-нибудь понял в первой истории? Можете объяснить, кто там кому Вася? Я запутался, честно говоря 😞
14 невесток, внезапно показавших свое истинное лицо
Адаптироваться в семье мужа бывает нелегко. Особенно в самом начале. Ведь у каждой семьи есть своя особенная культура и свои ценности. На стыке разных мировоззрений может возникнуть конфликт. Почти невозможно сделать вывод о том, кто прав, а кто виноват, не услышав обе стороны. Но поступки невесток в этой подборке оправдать сложно.
А в бонусе можно прочесть историю от самой невестки.
- Жизнь повернулась так, что после развода с мужем мы продолжили жить вместе. Свекровь отказалась его принимать — слишком проблемный. А вот дочку с ее мужем согласилась поселить у себя и завещала ей квартиру. Сын с невесткой живет у тещи. Она сильно недовольна, что мы ничего им не дали. Недавно мужу поставили страшный диагноз. Все были в шоке, а невестка взяла и заявила: «Когда отец умрет, мы сразу переедем к вам, а вы езжайте к матери в деревню». Я просто дар речи потеряла. А сын промолчал. Муж просто вышел из дома, а потом предложил расписаться снова, чтобы квартира осталась за мной. А сын потерял всякое на нее право. © Надя / Ispovedi
- Пишу от имени моей мамы. Наша невестка — лентяйка. Она не работала уже 10 лет. А брат трудится по 60 часов в неделю минимум. По праздникам остается без подарков от жены. Даже без открыток! В прошлом году мама купила дорогущий подарок ему на день рождения. Так невестка закатила целую истерику и заявила: «Вам бы перестать его баловать покупками». А мама посмотрела на нее прямо и ответила: «И все из-за того, что я отношусь к нему лучше, чем к тебе?» И это лишь одна из множества подобных ситуаций. © Green_eyes_1986 / Reddit
- Всегда хотелось, чтобы у сына была своя квартира. Когда он женился, подарили ему двухкомнатную. Невестка и ее родители сначала были очень довольны. А потом она пригласила нас в гости для серьезного разговора. Приезжаем, а ее родители тоже там. У меня аж сердце екнуло — неспроста это все. Потом невестка объявила об их совместном решении продать квартиру и купить трехкомнатную. Но денег у них не хватает, поэтому сын возьмет кредит! Ответила, что мы купили — нам и решать. А запросами невестки пусть занимаются ее родители. Та начала кричать, а сын молча сидел. Потом она сказала, что больше не хочет нас знать. Сейчас грозится разводом. © Unknown author / Ispovedi
- Сын с женой жили у меня год. Невестка постоянно жаловалась. То шумно убираюсь, то «слишком вкусно готовлю», и она не может похудеть. Хотела забрать у меня ключи от квартиры — пугается, когда захожу. Я не конфликтовала. Однажды вернулась из отпуска, а невестка на чемоданах. Оказалось, что сын, вернулся с работы и застукал ее с мужиком. В итоге дал ей сутки на сборы, а дальше — развод. Я еще и пробовала их мирить, чтобы сохранить семью. Не получилось. © Sky Ya / Dzen
- Невестка у нас со степенью магистра. Я была так ей рада! Но потом все пошло под откос. У нас есть помощница по дому. Когда она заболела, я попросила невестку готовить вместо нее. Всего один месяц. Она нехотя согласилась. А потом пожаловалась сыну, что я, якобы, сказала: «Зачем нам теперь помощница, когда есть ты?» Я выпала! Через 3 месяца у нее, к сожалению, случился выкидыш. Мне было жалко ее до слез! А она и тут выставила меня мегерой. Сказала своим родителям, что я специально разлила масло по полу, чтобы она потеряла ребенка! За что она меня так ненавидит? © Unknown author / Quora
- У сына в Германии родилась дочка. Полетела к ним. Когда во время встречи мое сердце от радости уже не знало как прыгать, невестка сказала: «Только не обижайтесь, но мы не можем оставить вас у себя. Места нет». Сын молчал. Сердце разорвалось. Шла по улице и плакала. А на следующее утро уехала. А сын меня потом еще добил: «Ты как избалованная девочка. Ничего бы не случилось, если бы ты переночевала в хостеле». © Подслушано / Ideer
Ну про Германию, это капец конечно. Я бы после такого не стала с ними общаться, как бы это больно не было. Если допустим места нет, или ещё что, то надо было так и сказать, мама, не приезжай, чем выгнать с порога.
- Невестка не дает видеться с внуком и сыном. В телефоне внука я в черном списке. Сын не может идти против нее — скандал закатит! Вот так в пожилом возрасте я осталась одна. К сожалению, это далеко не все ее козни. Она постоянно провоцирует меня на скандалы. Но я не ведусь. Поэтому она не смогла придумать ничего лучше, чем очернить меня перед внуком и сыном. Однажды от сына пришло сообщение с такими гадостями, что я сразу догадалась — это она написала с его телефона. Больше у меня никого нет из близких. Думаю, что это делается только для того, чтобы завладеть моей скромной недвижимостью. © Unknown author / Ispovedi
- Приехали как-то к нам в гости двоюродный брат и невестка. А она берет и вдруг спрашивает: «Ну что, парня все еще не нашла?» А я не растерялась и ответила вопросом на вопрос: «А ты все еще забеременеть не можешь?» Считаю оба вопроса вторжением в личную жизнь. Но что поделать? Родственники меня гнобят. © Подслушано / Ideer
- Невестку я знаю с двухлетнего возраста — дружила с ее мамой. Когда девочка подросла, она положила глаз на моего сына. Обручились. Причем мне об этом сказали по СМС! После этого она вдруг стала какой-то грубой. Сын старался не вмешиваться. Потом я узнала, что они купили дом еще до свадьбы. Дальше больше — оказалось, что и поженились они за два месяца до того, как сообщили мне. К ним в гости мне сейчас нельзя, да и с дружбой покончено. Довольствуюсь тем, что вижу сына раз в месяц. Как-то написала невестке все, что думаю. А в ответ лишь стрекот сверчков. @ Competitive-Fan-9402 / Reddit
- Отдала сыну с невесткой квартиру своей мамы. А невестка развела там такой беспорядок! Не выдержала и предложила ей помощь. Она отказалась. Тогда я сказала, что не потерплю, чтобы отремонтированная квартира превратилась в сарай. Та ответила: «Не вы же здесь живете». Но я выбрала момент, когда дома остался только сын, и убралась. Пришла невестка, огляделась и ушла в другую комнату. Я просто уехала. И тут звонит сын и говорит: «Не приезжай к нам больше, лучше я к тебе иногда буду заезжать». Ее рук дело. Но сыну и внуку нельзя жить в грязи! Позвонила невестке, мол, ищите жилье, я буду делать ремонт. Сын потом пытался меня переубедить. Согласилась больше не вмешиваться. Пусть хотя бы изредка ко мне приезжает. А ее я видеть больше не хочу. © Зоя / Ispovedi
- У моей свекрови были очень натянутые отношения с одной из невесток. Но она вдруг стала какой-то милой, начала ходить со свекровью поесть, давать ей всяческие советы. Это длилось месяца два. А потом у невестки будто сорвало крышу. В ярости заявила, что больше не хочет продолжать весь этот фарс — устала от попыток исправить мерзкий характер свекрови. С тех пор все наши семейные посиделки проходят весьма неловко. © SiXleft7 / Reddit
- Месяц назад у нас родился внук. Поехали навестить новоиспеченных родителей с подарками. А невестка даже не попыталась скрыть своего раздражения. Моя дочка, как опытная мама, начала было что-то советовать. Но в ответ услышала, что невестка и сама все знает. Еще и всучила обратно подаренного плюшевого мишку, мол, новорожденному он ни к чему. Но ведь ребенок подрастет! А сын и слова не молвил — не имеет права на голос. С тех пор я вижу внука только на фотографиях — не зовут. Приглашаю к себе — отказываются. Попросила сына встретиться на улице во время прогулки с малышом. Он ответил, мол, пусть ребенок подрастет. Невестка ребенка перевела на смеси, может, поэтому не хочет, чтобы мы приезжали и осуждали ее. Раньше мы нормально общались. А после рождения внука их как подменили. © Антонина / Ispovedi
Вот честно, если б мне приперли дурацкого медведя да ещё и непрошенные советы стали давать... Не знаю.
- Сестра жила с нашим братом и его женой. У последней было какое-то особое видение порядка. И она запретила сестре что-либо делать. Зачем, мол, мыть посуду? Можно просто оставить в раковине. Все остальное хотела делать только по-своему. А потом вдруг возмутилась, что сестра не убирается! И буквально сделала презентацию — по пунктам разобрала все, что сестра делает не так! И не одну. Каждая длилась около часа. Сестра вообще не понимала, что происходит. Она же пыталась помогать. К слову, она вообще не грязнуля. © Unknown author / Reddit
- Бывшая невестка поставила условие: переписать на нее квартиру и содержать во время декрета, иначе ребенка не увидим. Согласились, но так нам и не дали пообщаться. Недавно увидела ее с внуком на улице. Так обрадовалась, с разрешения поговорила с ним. А где-то через неделю позвонила невестке и предложила взять ягоды, которые собрала в лесу. Она грубо сказала, чтобы я больше не звонила. Мол, ребенок испугался и несколько дней не ходил в садик, боясь встретить «страшную тетю». Но он так активно со мной общался! Не понимаю, почему она так поступает, ведь мы всегда к ней хорошо относились. © Евгения / Ispovedi
Бонус: взгляд со стороны невестки
- С точки зрения моей свекрови, я ужасная невестка. Я та самая коварная змея, которая разрушает ее семью и манипулирует ее сыном. Теперь он не хочет пускать ее в нашу жизнь и не зовет в гости увидеться с внуками. Все это — моя вина. Но на самом деле свекровь жестко нарушает все дозволенные границы. Можно же заранее договориться о встрече! Вместо того, чтобы заявляться, когда в голову взбредет. Семья для нее — это полная вовлеченность во все аспекты жизни близких. Именно из-за этого муж от нее отдалился. © magicrowantree / Reddit
Родственники могут принести много хлопот. Но иногда они вытворяют такое, что думаешь: «Ну как же было бы скучно без них!» Здесь можно почитать о забавных случаях, приключившихся с близкими.
Комментарии
По большей части сообщений видно, что проблема там совсем не в невестке)))))
Если мне поставят условия материального характера, чтобы я могла увидеть внуков, я про таких людей забуду. Шантаж будит во мне только злость и брезгливость.
Сыновей, конечно, постараюсь вырастить так, чтобы смотрели внимательно, но гормоны и все такое никто не отменит. Так что лучше вкладываться в отношения с мужем. С ним таки жить. А так сейчас есть программы досмотра, так что и присмотр какой будет, и квартира уйдет не неблагодарным родственникам, государству. Прекрасное наказание жадным до чужого бабам
Что-то как-то похоже, что виноваты не невестки в большинстве случаев