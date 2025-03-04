14 невесток, внезапно показавших свое истинное лицо

Если мне поставят условия материального характера, чтобы я могла увидеть внуков, я про таких людей забуду. Шантаж будит во мне только злость и брезгливость.



Сыновей, конечно, постараюсь вырастить так, чтобы смотрели внимательно, но гормоны и все такое никто не отменит. Так что лучше вкладываться в отношения с мужем. С ним таки жить. А так сейчас есть программы досмотра, так что и присмотр какой будет, и квартира уйдет не неблагодарным родственникам, государству. Прекрасное наказание жадным до чужого бабам