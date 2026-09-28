12 человек, которые выбрали активный отдых и теперь не представляют себе другого

Для кого-то идеальный отдых это плед, горячий чай и пару серий любимого сериала. А для других счастье — походы, спуски по речкам или дайвинг. И вот у вторых почти всегда находится история, которую потом вспоминают с улыбкой еще не один год. Кому-то посчастливилось полюбоваться цветением северных орхидей. А кто-то, благодаря поездке в горы, теперь точно знает, где хочет провести свою уютную старость.