Опасно. Не в смысле, что разбится- инфаркт может быть в таком возрасте первый раз прыгать.
Это очень сильный стресс . Адреналином ,как из душа обливает. У меня после первых прыжков весь остальной мир несколько дней черно- белым казался.
12 человек, которые выбрали активный отдых и теперь не представляют себе другого
Для кого-то идеальный отдых это плед, горячий чай и пару серий любимого сериала. А для других счастье — походы, спуски по речкам или дайвинг. И вот у вторых почти всегда находится история, которую потом вспоминают с улыбкой еще не один год. Кому-то посчастливилось полюбоваться цветением северных орхидей. А кто-то, благодаря поездке в горы, теперь точно знает, где хочет провести свою уютную старость.
- Долгое время лелею мечту о прыжке с парашютом. И вот наконец решилась! Уже и день назначен. Рассказала об этом маме, когда была в гостях. Я ожидала услышать в ответ что угодно, кроме такого: «Класс! Я тоже давно хочу! Давай вместе прыгнем! Тем более у меня как раз сейчас отгулы накопились. Там на этот день с тобой еще можно записаться?» А маме-то 46, и она всегда была очень спокойным человеком! Но это еще не все. Вечером рассказали об этом отчиму — он помолчал-помолчал, а потом заулыбался и сказал всего три слова: «Я с вами». Ему, кстати, 55, и тоже первый раз прыгать будет. В общем, удачи нам!
Опасно. Не в смысле, что разбится- инфаркт может быть в таком возрасте первый раз прыгать.
- Помню, как меня в детстве взяли на рыбалку. Я дитя шумное, и мне очень хотелось поучаствовать в ловле рыбы. Дав пару раз подержать настоящую удочку, родители сделали вывод, что доверять мне ее не стоит. Тогда мне дали в руки камыш (не рогоз). Просто тыкать пушистым концом в воду мне не понравилось. Пусть я и дитя, но довольно креативное. Решаю сделать себе собственную особенную удочку из камыша, и даже получилось — не без помощи отчима, конечно, которого это, похоже, забавляло. Мне выделили леску, крючок и даже что-то вроде поплавка.
Когда удочка была готова, я со всем детским воодушевлением начинаю ловить, подражая позой и тяжелыми вздохами заядлым рыбакам. Что самое удивительное, у меня получилось! Отчим был довольно удивлен и почти покатился со смеху, когда мне удалось выловить настоящего окуня.
- Мой папа был заядлым рыбаком и часто брал меня на водохранилище, озера, реки, канал. В общем, рыбу ловить долго я не могла, если не клюет, а вот наблюдать за природой очень нравилось. Кузнечиков ловить в банку для папы, травки всякие полезные собирать. Нравилось, как утка в гнезде притворяется частью камышей, чтобы ее не обнаружили, как трясогузка букашек таскает с выжженной солнцем травы, как мальки косяком на мелкой воде кормятся.
Так вот, я помню, когда уже со своими детьми были на озере в Казахстане, я стала для них просто кумиром: взяла пакет прозрачный, собрала туда семена с первой попавшейся травы, положила в воду, ну и понятно, что семена всплыли, но не все. И рыбки мелкие очень быстро заинтересовались этими семенами, и тут я (как в детстве) резко бац! За ручки пакета дергаю из воды, и рыбы оказываются в пакете. Визгу от ребятишек и восторга было на весь берег: «Мама поймала рыбу!»
В Якутии в Олекминском районе, в начале лета, если знать места, можно полюбоваться на цветение северных орхидей. Главное успеть подгадать время, период цветения короткий. Сквозь туманы, чтобы попасть на заре. С реки поднимаешься к тенистым склонам гор, а там
- Поехали с компанией кататься на лыжах в горы. В первый же день все обменялись друг с другом номерами на случай, если кто-то потеряется. Потеряли человека. Все, кроме меня, уже позвонили ему, а он не отвечает. Я решила не звонить, так как вряд ли ответит. В итоге уговорили меня все-таки набрать ему. А этот чудак как ни в чем не бывало отвечает, что просто катается, а ему какие-то спамеры названивают. В общем, он не записал номера и не узнал наши голоса. Вот ведь кадр!
- Занимаюсь даунхиллом (скоростной спуск с горы на велосипеде с преодолением различных препятствий и трамплинов). Спорт этот дорогой, собрал себе велосипед, обошелся он около 200 000 рублей (что, кстати, недорого). Ну и 90% людей, узнав, сколько стоит байк, начинают говорить, что лучше бы я на машину собирал, что они бы не стали таких денег тратить на «какой-то лисапед» и так далее. Я устал уже объяснять, что никакая машина не доставит мне такого удовольствия, как велосипед, и для меня он — все радости жизни!
Учитывая, сколько сейчас стоят новые авто (спасибо Партии и Правительству), 200 тыр это исчезающе мало.
А так человек хоть кайф от своего лисапеда получает...
- Я много путешествую и во время своих поездок придерживаюсь стратегии: «Город изучается ногами». Это значит, что я почти всегда стараюсь ходить пешком, меньше 30 тысяч шагов за день прохожу редко, а мой рекорд — 65 тысяч в Уфе (ходил из центра до Черниковки и обратно). Многих это повергает в шок. А я искренне не понимаю, как можно понять, чем город живет, как он устроен и чем прекрасен, если ездить от точки до точки на транспорте, ведь так дальше пробок и толп людей ничего не увидишь.
Автор с группой в августе был в Чегеме. Когда вернулись, не досчитались одной палатки. Через две недели снова поехали туда. Стоит — сторожит лето
Эта история уже неоднократно здесь публиковалась.
Но я по-прежнему недоумеваю, как можно умудриться забыть палатку!
- Брала тур выходного дня по окрестностям города Алматы. Дорога была долгой, виды — потрясающие. Аж сердце сжималось и ком в горле вставал от такой красоты. Бескрайние поля сочной зелени, переходящие в величественные и таинственные горы, свинцовое небо, разрезанное лучами закатного солнца. Одинокий чабан, пасущий стадо. Теперь мечтаю к годам 70–90 приобрести нам с мужем домик в тех окрестностях, заниматься садом, посадить пару фруктовых деревьев и ароматную сирень. Выращивать пряные травы и заваривать из них чай, встречаться на выходных с детьми и внуками, рассказывать байки и легенды, водить малышей в горные походы и на речку, воссоединяться с природой.
Только к этому возрасту к сожалению часто здоровье уже не позволяет воплощать такие мечты.
- Мне 45. Я завел себе мотоцикл. Я давно мечтал купить себе мотоцикл. Уже выбрал, какой хочу, и готов был потратить свои накопления на приобретение мечты. Я спал и видел, как мчусь на своем мотоцикле. Семья была против. Они привели такие аргументы, что я отказался от покупки. Но теперь я раз в месяц беру мотоцикл напрокат и гоняю на нем. Каждый раз разный, и каждый раз это непередаваемые ощущения свободы.
Я тоже хотела купить мотоцикл, но родители мне сказали: ты с ума что ли сошла? Твой брат в прошлом году разбился на мотоцикле! Пойди в гараж и возьми его мотоцикл бесплатно, он почти новый!
- Обожаю выбираться в лес! Совмещаю сразу все: и физнагрузку, и эмоциональную перезагрузку, и, соответственно, дары природы — грибы, ягоды. Причем самый смак — в одиночестве таких прогулок, так как никто не мешает, одно удовольствие. И как же нравится выражение лиц грибников, когда после них из леса выхожу с полной корзиной (или даже двумя) всякой всячины, причем отборной, а не абы чего! Это самый бесценный момент.
Мужчины построили сами себе плот и пошли на сплав. Погода их радовала разнообразием. За сутки успели пожариться на солнышке, помокнуть под ливнем и прятаться от грозы
- Встречалась с культуристом. Как-то пошли с ним в горный поход. Мой парень всю дорогу кряхтел и еле тащился, а его брат, которого тот называл «дрищом», шел налегке, шутил и еще нес вещи жены. Сделали привал на ночь, утром просыпаемся — «дрища» нет. И тут выяснилось — за все это время, пока мы спали, он насобирал малины и на всех сделал завтрак. В итоге, когда мы вернулись, мой парень накатал огромный пост на страничке о том, как культуризм делает человека выносливым и сильным духом даже в самых тяжелых условиях.
- Вернулась из первого в моей жизни похода в Хибины, он был невероятен. Самый классный момент за всю неделю в горах был во время нашего подъема на перевал Рамзая. После нескольких часов восхождения на гору на лыжах наша группа остановилась на привал перед самым трудным и крутым участком подъема. И тут на горизонте появился снегоход, а затем еще несколько. Они остановились у нашей группы и предложили подкинуть уставших лыжников наверх абсолютно бесплатно. Через пару минут мы уже были на перевале. Никогда до этого не каталась на снегоходе — это было просто офигенно. Спасибо большое добрым парням на снегоходах!
- Муж стал часто ездить «на дачу к другу». Приезжал всегда довольный. Я навела справки: друг давно продал ту дачу! И тут он вернулся: пахнет чужими духами, чистенький и светится весь. Я приперла его к стенке. А он, улыбаясь: «Оленька, ты все неправильно поняла! Я же для тебя старался. Ты же мечтала о том, чтобы обойти все греческие острова на яхте. Я учился на ней ходить. Скоро возьмем в аренду яхточку и уплывем с тобой вдвоем!» Я опупела тогда от счастья. А пах он по-другому, потому что это был последний урок у его друга и он торопился ко мне с вестями, вот и побрызгался быстренько одеколоном друга.
А вот еще подборка историй от людей, которые отважились путешествовать в одиночку и вернулись с багажом счастливых моментов.