Странная девушка, она, наверное, плавать тоже не умела, не только грести. Странная история. Крутилась посреди реки, а парень с причала прыгнул и попал прямо в лодку посреди реки?!
15 человек, которые отважились путешествовать в одиночку и вернулись с багажом счастливых моментов
Путешествия
16.09.2026
Некоторым людям путешествие в одиночку нравятся гораздо больше, чем в компании. Ведь можно ни под кого не подстраиваться и планировать свой досуг так, как хочется только тебе. Например махнуть из Кейптауна до Каира своим ходом или проехаться на коне по Хакасии. И такая поездка может подарить множество теплых воспоминаний и неожиданных маленьких радостей, ради которых захочется снова провернуть такой отдых.
- Рванула в отпуск в Калязин, взяла на лодочной станции весельную лодку. Отчалила, а весла слушаться не хотят: кручусь на волнах посреди реки. На причале крутится какой-то местный парень в кепке: «Эй, малая, ты чего весла бросила?» Я отвернулась, а он резко прыгнул в мою лодку, ловко перехватил весла со словами: «Кто ж спиной к течению садится? Морячка из тебя неважнецкая». Ну, думаю, навязался на мою голову. А парень продолжил: «Да ты обожди, не сердись, гляди, как надо» — и показал, как правильно ставить, как держать руки и управлять лодкой. Через двадцать минут мы уже вовсю смеялись и тихонько плыли в сторону колокольни. Хотела отблагодарить его, угостить ужином, но Андрей, ступив на берег, быстро ушел: «Теперь грести умеешь. Ну, бывай, городская.»
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- В Амстердаме зашла в ресторанчик местной кухни и заказала комплексный обед. На фото все было вполне прилично, а вот в реальности подали огромные порции. Было сложно, но я, замерзшая и голодная, съела все, и десерт тоже. Сказать, что на тот момент я не отличалась от сытого удава, — ничего не сказать. Повар вышел сам посмотреть на того, кто все это съел. Превозмогая себя, я направилась в Рейксмюсеум, где и провела последующие несколько часов.
favorites50and50 / Dzen
Европцы решили поиздеваться над "рюссе", но она не ударила в грязь лицом.
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- Поехала по путевкам с двумя женщинами с работы, но им резко там не понравилось, и они продали свои путевки за половину стоимости за остаток срока. Так я осталась одна в трехместном номере в горах Узбекистана. Мне было 18. Все интересно. С корейской семьей пошли в горы. А мне было весело, столько красивого вокруг! Вода в озерах то зеленая, то голубая. Горы со снежными вершинами — кажется, рукой подать. Впервые увидела урюк на дереве, миндаль. Попробовали воду из местного природного минерального источника со специфическим серным запахом. Странно, что девочка-кореянка три кружки выпила, а мне не понравилось.
/со специфическим серным запахом/
Это так называемая "буркутная" вода, с растворённым в ней сероводородом. Если не принюхиваться, то норм.
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Путешественник тут был уже больше месяца в пути. Шел верхом на коне и с собакой. Маршрут его зависел от ситуации, но всегда шел через реки и озера, сквозь деревни Красноярского края и Хакасии
- Больше всего мне запомнилась Малайзия, а точнее — штат Сабах на Борнео. Я большой любитель природы, поэтому отдых в небольшом тропическом уголке на краю тропического леса стал одним из лучших впечатлений в моей жизни. Мне очень понравилось сидеть в гамаке, читать книгу на закате и слушать хор животных, издающих невероятный шум. А еще увидеть орангутанов в дикой природе — это отличный пункт в моем списке желаний.
- Однажды я совершенно случайно провела три недели в одиночестве в Греции, когда рассталась с парнем и в последнюю минуту пришлось изменить свои планы. Это было замечательно. Я провела неделю в Афинах, а потом объехала на машине материковую часть страны. Греки, похоже, считали мое поведение странным, но они были дружелюбны и отзывчивы, а Греция — такая разнообразная страна с ее микроклиматами и пейзажами. И хотя до этого я никогда не водила машину за пределами Северной Америки, это оказалось очень легко — дорожные знаки были очень понятными. Это была поездка, которая помогла мне восстановить внутреннее спокойствие.
- Япония, без сомнения, является одной из лучших стран для путешествий в одиночку — она безопасна, организована и полна уникальных впечатлений, независимо от того, интересуетесь ли вы историей, кухней или городской жизнью. Благодаря развитой системе общественного транспорта передвигаться по стране очень легко, люди, как правило, готовы помочь даже при языковом барьере, а также здесь удачно сочетаются возможности как для общения, так и для уединенных путешествий. Одни из лучших моментов моих одиночных путешествий — это поездка на велосипеде по историческим улочкам Такаямы, остановка на утреннем рынке, чтобы попробовать свежие шашлычки из говядины Хида. Хаконе стало еще одним ярким моментом — купание в открытом онсэне, когда гора Фудзи проглядывала сквозь туман, стало незабываемым опытом, наполненным чистым спокойствием.
Это была первая в жизни поездка в одиночку у автора. Он провел в Японии целый месяц, но не смог избавиться от ощущения, что этого было ему недостаточно
- В Барселоне я однажды встретила женщину 62 лет. Она сидела одна с чашкой кофе и никуда не спешила. Мест в лобби не хватало, и нас посадили за один столик. Я спросила: «Вы одна путешествуете?» Она засмеялась: «Нет, я путешествую со всеми своими версиями, которыми так и не успела стать. Поэтому теперь каждый год даю шанс одной из них». После этих слов мне захотелось перестать откладывать свою жизнь.
alexandrovna.nata
- Я ездил из Кейптауна до Каира по земле через Замбию. Пересек ее пешком до ближайшего замбийского городка с названием Ливингстон. Разместился я в неплохом хостеле, в комнате на несколько человек был один. Купил на вечер так называемый «sunset cruise». За 60 долларов пообещали свозить на кораблике по реке Замбези с барбекю. Ну и закат заодно посмотреть. Обещание сдержали. Прогулка была потрясной, на самом деле. Прямо с борта можно было увидеть слонов на берегу.
- Впервые поехала в путешествие одна — в глухую карельскую деревню. Сняла старый домик, чтобы почитать в тишине. Вечером накрыла стол, и вдруг в темноте за окном кто-то громко и тяжело вздохнул! А через секунду в стекло кто-то настойчиво постучал. Я замерла, потом глядь — а за окном стоял местный конь. Он просто учуял запах свежевыпеченного яблочного пирога, просунул морду в открытую форточку и вежливо ждал угощения.
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- Поехала с собакой к друзьям в Архангельск. Туда без остановок по не федеральной дороге, но очень медленно: не учла, что 30 декабря будет ливень и дорога будет с препятствиями. Обратно решила по трассе, но с остановкой на ночлег. В отельчик меня с собакой пустили без проблем, но номер был такой маленький, что заходить пришлось, перепрыгивая через кровать. Зато душевая с туалетом была. От всех этих телодвижений и усталости я забыла дверь на ключ закрыть. Улеглись с собакой после душа в кровать, обе под одеялом. Я ее уговорила не реагировать на шумы извне, и заснули. Ночью дверь в номер стала открываться. Уговоренная собака даже не шевельнулась, а я от неожиданности залаяла. Оказалось, компания дверью ошиблась. Весь сон как рукой сняло. Еще час посторожила спящую собаку, но в три часа ночи решила не терять время и двинуться домой в Питер.
- Мне давно хотелось проехать по какой-нибудь глухой американской провинции. Чтобы прямые пустые дороги, как в старых фильмах, придорожные закусочные, где не спрашивают, как прожарить бургер, и берут только наличные, водонапорные башни с названиями забытых городков, ветряные мельницы и дешевые мотели. Недавно дела занесли меня в Даллас с возможностью взять несколько дней отпуска и наконец посмотреть ту самую одноэтажную Америку. Доезжаю до города Амарилло и останавливаюсь на обед в популярном стейкхаусе The Big Texan. Он известен тем, что тут стейк весом чуть больше 2 кг. Если съесть его за час, то денег не возьмут и внесут в почетный список. Если не съешь, то придется заплатить 72 доллара. Заведение забито даже в понедельник днем.
- После расставания с бывшим парнем осталась одна в чужой стране без жилья и с очень скромными денежными средствами. До рейса на родину оставался где-то месяц... Собрала все самое необходимое в рюкзак и отправилась путешествовать! Сколько положительных эмоций, новых знакомств и впечатлений я получила за это время — не передать. Многие, видя, что я путешествую одна, хотели мне чем-то помочь, угостить, подсказать... И жила я в домах местных жителей за бесплатно. Как говорится, нет худа без добра. Теперь, как только появляется свободное время, беру билеты куда бы то ни было — я так хочу увидеть мир!
- Живу в Суздале, бегу как-то на остановку под дождем. А там под козырьком жмется мужичок в тонкой куртке, тычет пальцем в погасший смартфон и что-то лопочет себе под нос на иностранном языке. Делаю ход конем и на школьном инглише: «Хеллоу! Нид хелп?» Он посмотрел на меня и заладил свое: «Граци, граци». Школьных познаний хватило, чтобы понять, что мужчина — итальянец, приехал посмотреть Золотое кольцо в одиночку. Телефон у него сел намертво, бумажная карта осталась в гостевом доме, а адрес он забыл, вчера приехал только.
Я взяла его под руку и отправились мы под зонтом искать гостевой дом. По дороге заскочили в пекарню за горячими пирожками с яблоками, чтобы гость отогрелся. Отель оказался в частном секторе — старинный бревенчатый дом с резными наличниками. Хозяйка, баба Тая, не говорила ни слова по-английски, так что я еще двадцать минут работала переводчиком, пока мы пили втроем чай с мятой на ее теплой кухне. Марко «оттаял», поставил телефон на зарядку, нашел карту. А после трапезы сиял, как начищенный самовар. На следующий день я показала ему настоящий Суздаль без толп туристов. Марко был удивлен таким гостеприимством, а я увлекательно провела два дня и обзавелась новым приятелем.
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А вот еще подборка теплых историй о путешествиях в одиночку, пропитанных духом ярких приключений и радостью.
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