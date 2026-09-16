15 человек, которые отважились путешествовать в одиночку и вернулись с багажом счастливых моментов

Некоторым людям путешествие в одиночку нравятся гораздо больше, чем в компании. Ведь можно ни под кого не подстраиваться и планировать свой досуг так, как хочется только тебе. Например махнуть из Кейптауна до Каира своим ходом или проехаться на коне по Хакасии. И такая поездка может подарить множество теплых воспоминаний и неожиданных маленьких радостей, ради которых захочется снова провернуть такой отдых.