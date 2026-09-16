9 простых идей педикюра, которые сотрут следы дачных работ быстрее, чем закипит чайник с мятой
Сделайте теплую ванночку для ног
После работы на грядках на стопах и вокруг ногтей могут остаться следы земли, поэтому начинать педикюр сразу с пилки не стоит. Наберите в таз теплую воду, добавьте немного жидкого мыла или геля для душа и опустите туда ноги на 5–10 минут. Благодаря этому загрязнения будет проще удалить, а кожа и кутикула станут мягче и будут готовы к дальнейшему уходу.
После ванночки можно пройтись по стопам и особенно по коже вокруг ногтей мягкой щеткой. Сильно тереть пятки не нужно: если после мытья они все еще выглядят сероватыми и шершавыми, дело может быть уже не в земле, а в огрубевшей коже — ей мы займемся отдельно.
Очистите ногти и кожу вокруг них с помощью апельсиновой палочки и щеточки
Даже после ванночки и щетки немного земли может остаться под свободным краем ногтя. Пытаться выковырять ее кончиком ножниц, металлической пилкой или любым другим острым предметом не стоит. Гораздо удобнее взять апельсиновую палочку и аккуратно пройтись ею под ногтями — после нескольких минут в теплой воде загрязнения обычно удаляются без особых усилий.
Не нужно при этом пытаться просунуть палочку как можно глубже. Достаточно очистить ту часть ногтя, до которой легко добраться, а по оставшимися следами еще раз пройтись мягкой щеткой.
Подстригите ногти, а уголки слегка закруглите
После теплой ванночки ногти становятся мягче, поэтому подстричь их будет проще. Лучше срезать ногтевую пластину практически по прямой, оставляя небольшую длину. После этого форму можно довести пилочкой — убрать неровности и слегка закруглить острые уголки, чтобы они не цеплялись за носки и обувь.
А вот сильно укорачивать ноготь и убирать уголки в ноль по бокам специалисты не советуют. Добиваться идеального полукруга, как на ногтях рук, тоже ни к чему. В результате должна получиться аккуратная форма с относительно прямым свободным краем и немного сглаженными уголками.
Аккуратно приведите в порядок кутикулу
После ванночки кутикула станет мягче, и работать с ней будет проще. Сначала аккуратно отодвиньте ее апельсиновой палочкой. Если вы привыкли к обрезному педикюру и уверенно обращаетесь с кусачками, можно удалить выступающую лишнюю кожицу. Главное — не стараться срезать кутикулу как можно глубже: для аккуратного результата это совершенно необязательно.
Впрочем, кутикулу можно и не обрезать, просто аккуратно отодвинуть ее все той же апельсинкой или, если вы все же хотите от нее избавиться, пройтись по ней ремувером.
Не пытайтесь за один раз сделать пятки идеально гладкими
После нескольких выходных на даче кожа на пятках может стать сухой и шероховатой, но это не повод тереть ее до тех пор, пока стопы не станут идеально гладкими. Для домашнего педикюра подойдет пемза или специальная пилка для стоп. Обрабатывайте прежде всего самые грубые участки и периодически проводите по ним рукой, чтобы понять, когда пора остановиться. Если вы начинаете чувствовать движение пилки на коже, процедуру нужно прекратить.
При этом выбирать самую жесткую терку тоже необязательно. Начать лучше с более мягкой поверхности, а грубую использовать только там, где это действительно необходимо. А вот от педикюрного станка с лезвием дома лучше отказаться. Им легко снять больше огрубевшей кожи, чем планировалось, а пемзой или пилкой контролировать процесс гораздо проще.
Учитывайте, что пемзой и пилкой пользуются по-разному
Пемзу обычно используют после ванночки, когда кожа уже размягчилась. Сам камень тоже нужно намочить, а затем аккуратно пройтись им по огрубевшим участкам круговыми движениями. Сильно давить на пятку не нужно — лучше несколько раз пройтись по одному месту и проверить результат рукой.
А вот многие современные пилки для стоп предназначены для обработки сухой кожи. Поэтому привычная схема «распарить ноги и сразу хорошенько потереть их пилкой» подходит не для каждого инструмента. Перед использованием стоит посмотреть рекомендации производителя, ведь некоторые пилки работают по влажной коже, другие — исключительно по сухой.
Для домашнего педикюра можно обойтись обычным лаком
Для педикюра вполне можно выбрать обычный лак вместо гель-лака. На ногах покрытие и без того обычно подвергается меньшей нагрузке, чем на руках, поэтому обычный лак способен довольно долго сохранять аккуратный вид. При этом для него не нужна лампа, а когда захочется сменить цвет, покрытие можно снять самостоятельно за несколько минут.
Перед нанесением покрытия нужно тщательно убрать всю влагу, иначе лак может лечь неровно и быстрее начать отслаиваться. После этого нанесите базу, один-два тонких слоя цветного лака, просушивая каждый на воздухе в течение 5 минут, и топ. Не стоит пытаться получить насыщенный цвет одним толстым слоем — он будет гораздо дольше сохнуть, а на поверхности могут появиться вмятины и полосы. После нанесения лака увлажните кожу специальным сухим маслом для педикюра — оно продлит время носки покрытия.
В завершение нанесите крем для ног с мочевиной
После щетки, пемзы или пилки коже понадобится увлажнение. Для сухих и шершавых стоп специалисты советуют крем с мочевиной — этот компонент часто добавляют именно в средства для ухода за огрубевшей кожей. Он помогает удерживать влагу и смягчает кожу, поэтому пятки постепенно становятся более гладкими.
При выборе средства обратите внимание на концентрацию мочевины. Для регулярного ухода обычно достаточно крема с ее небольшим содержанием. Более высокая концентрация дает выраженный отшелушивающий эффект, а нам после свежего педикюра дополнительная интенсивная обработка совершенно ни к чему.
Крем удобнее наносить в самом конце процедуры и дать ему хорошо впитаться. А вот популярный совет щедро намазать стопы кремом, завернуть их в пленку и оставить так на ночь лучше пропустить — обычного нанесения вполне достаточно.
Постарайтесь не откладывать уход до следующего педикюра
Чтобы после каждой поездки на дачу не приходилось заново оттирать въевшуюся землю и долго приводить пятки в порядок, достаточно нескольких простых привычек. После работы на грядках лучше сразу тщательно вымыть ноги и пройтись щеточкой по ногтям, пока загрязнения не успели засохнуть. А кремом для ног можно пользоваться не только после педикюра, но и в промежутках между процедурами — регулярное увлажнение поможет сохранить кожу мягкой.
И конечно, самый простой способ облегчить себе жизнь — не работать в огороде босиком или в открытых шлепанцах. Удобная закрытая обувь избавит от большей части земли на стопах, а заодно ногти и пятки будут выглядеть значительно аккуратнее. Тогда после очередных выходных на даче вполне может оказаться, что полноценный педикюр вообще не требуется.
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Прикольно, к корням возвращаемся, к дорогим сердцу восьмидесятым. Что будет в следующий раз? Как накрутить волосы на вилку? Как заменить дезодорант зубным порошком?