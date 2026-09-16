9 простых идей педикюра, которые сотрут следы дачных работ быстрее, чем закипит чайник с мятой

После работы на грядках на стопах и вокруг ногтей могут остаться следы земли, поэтому начинать педикюр сразу с пилки не стоит. Наберите в таз теплую воду, добавьте немного жидкого мыла или геля для душа и опустите туда ноги на 5–10 минут. Благодаря этому загрязнения будет проще удалить, а кожа и кутикула станут мягче и будут готовы к дальнейшему уходу.

После ванночки можно пройтись по стопам и особенно по коже вокруг ногтей мягкой щеткой. Сильно тереть пятки не нужно: если после мытья они все еще выглядят сероватыми и шершавыми, дело может быть уже не в земле, а в огрубевшей коже — ей мы займемся отдельно.