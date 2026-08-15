У официанта, вероятно, слишком много свободного времени на работе. Непорядок...
17 живых фото и историй об отпуске, в котором незнакомцы запомнились сильнее голубых волн и экзотических пляжей
Лето — пора отпусков, которые многие предпочитают проводить в путешествиях. Кто-то летит к морю понежиться в лучах ласкового солнышка и поплескаться в теплой воде, другие же предпочитают более активный отдых, например, исследовать города или карабкаться по горам. Но где бы не проходила отпускная поездка, по-настоящему памятной ее делают добрые и яркие люди, которые встречаются на пути.
- Полетели с подругой в Турцию на «все включено», впервые. Заселились, побежали на ужин. Я растерялась от такого обилия еды, что-то выбрала и пошла к столу. Тут меня останавливает официант и требует $ 20! Я уже хотела тарелку ему отдать, как вдруг он начинает смеяться и говорить, что он просто пошутил. Потом начал на дискотеку звать, еле от него отделалась. Во время нашего отпуска я за ним наблюдала, он вот эту вот штуку с оплатой еды несколько раз проделывал с новенькими. У всех реакция разная была.
- Отдыхали с другом в Тунисе, приглянулись нам две итальянки. Я постеснялся, а друг пошел и на ломаном английском стал с ними знакомиться. Они немного поболтали с ним на английском, а потом говорят: «Ребята, мы с вами одним рейсом из Питера сюда летели, очнитесь!»
- Был в Париже на экскурсии. Язык знаю хорошо, поэтому в Лувре записался к местному экскурсоводу: и историю узнаю, и язык подучу. Посреди экскурсии звонит жена. Шепотом поясняю, где я. Бродивший поблизости турист вдруг цепко на меня посмотрел: похоже, узнал земляка. Видимо, решив наладить контакт, присоединился к нашей группе. Все оставшиеся полтора часа он внимательно слушал француза, вещавшего о красоте Древнего мира. В какой-то момент я даже проникся к нему уважением: настолько увлеченным он казался.
А в конце он подошел и так доверчиво у меня спросил: «Ты тоже ничего не понял?»
После этого я просто не мог с ним не познакомиться.
«Встретил этого парня во время велосипедной поездки. Оказывается, он прошел около 780 км босиком».
- Собрались с друзьями в отпуск, билеты купили заранее. В последний момент подруга не смогла полететь, попросила за ее мужем приглядеть. А сегодня смотрю, а он с какой-то блондинкой за руки держится и в отель идет. Решила проследить, выглядываю и замираю: он вовсе и не Танин муж, но очень-очень на него похож! Я пошла Серегу искать, и да, он у бассейна загорает. Рассказала ему, что видела его близнеца. Вечером мы его опять встретили и познакомились. Парень оказался из Барселоны, родился и вырос там. Но лицо, рост, цвет волос и глаз, даже голос и движения у них чуть ли не идентичные! Мы потом с ним и его девушкой до конца отпуска тусили, классные ребята оказались.
- Когда я летела одна с 5-месячной дочкой на 9-часовом рейсе, ко мне очень уверенно подошла женщина, и громко сказала: «Вот тут сидит мой муж, там дальше за проходом — я. Я представляю, как вам сложно. Если что — сразу просите моего мужа помочь, даже не стесняйтесь». После такого заявления ко мне подошла еще куча народа, все помогали с сумками, играли с дочкой и болтали со мной. Я не думаю, что эта женщина увидит этот пост, но если вы вдруг в январе летели на Шри-Ланку, то спасибо вам. Я не просила помочь, но вы сделали намного больше — вы помогли мне чувствовать себя очень спокойно весь полет.
- Оказался я на Шри-Ланке. Кафешки тут небольшие, поэтому принято подсаживаться за занятые столики. Подсел ко мне таким образом один соотечественник, и мы разговорились. И вдруг между делом он предлагает поспорить: если он назовет по памяти 20 цифр после запятой в числе Пи, то я ему куплю напиток. Начали мы торговаться и сошлись на том, что он должен назвать 100 цифр. И что вы думаете? Назвал! Потом поспорили, что он 200 цифр назовет. И он назвал! В общем, оказалось, что он выучил наизусть 700 цифр после запятой в числе Пи! Потратил на это полгода.
«Сидим мы как-то завтракаем, причаливая к Кагосиме. А там действующий вулкан между прочим. Подсаживается за наш стол японец. В круизе на завтраке это обычное дело, потому что свободных столов меньше, чем желающих откушать. Мужчина один, без компании. Познакомились. Оказалось, ему 87 лет, и он уже 20 лет почти не вылезает из круизов. Жены у него не стало, друзей немного. Поблагодарил нас за приятную компанию и пошел себе. На фото я с ним».
На хорошем круизном корабле места, где можно откушать - закреплены за пассажиром.
А на время завтрака действует свободная рассадка + работают еще дополнительные буфеты...
- В самолете Махачкала — Новосибирск познакомилась с девушкой, которая оказалась настоящим профи в перелетах: у нее была подушка, вентилятор, гамак для ног и еще куча классных мелочей. Когда она узнала, что мне предстоит еще один длинный перелет до Владивостока, она просто подарила мне свой гамак. Моя прекрасная незнакомка, если вдруг вы это читаете — спасибо. Вы спасли мой полет и напомнили, что доброта все еще путешествует вместе с нами.
- Однажды идем мы с сестрой по улице в Сеуле. Сзади идут два парня. Один другому говорит: «Смотри, какие эти кореянки высокие! И ноги красивые!» Второй ему: «Да, ноги ничего такие. Вот бы еще на их лица посмотреть. Давай обгоним их и посмотрим».
Тут сестра не выдерживает, оборачивается и говорит: «Обгонять не надо, лица у нас тоже ничего».
- Большинство моих неприятностей в путешествиях связаны с тем, что плохо ориентируюсь в пространстве. Я училась в Индонезии и вместе с другими однокурсниками арендовала скутер, чтобы исследовать Прамбанан. Все было хорошо, пока я видела их перед собой, но в какой-то момент я потеряла их из виду, и хотя у меня была карта, я безнадежно заблудилась. Темнело, я начала нервничать, и вдруг оказалась в тупике у небольшой фермы. Честно говоря, там жили самые милые люди, которых я могла встретить. Они подарили мне свежую папайю и так подробно описали мне дорогу, что я уже не могла ошибиться. Вернулась домой на час позже остальных из моей группы.
у жены "географический кретинизм", вот реально в трёх соснах заблудится. как то с ней в москве снимали квартиру, вышли вечером прогуляться. я её вокруг дома объвёл, остановился напротив подъезда и говорю "ну всё, веди меня домой пока не заблудились, темнеет уже!" и она сказала что уже заблудилась и пошла к бабулям на скамейке как дойти до дома )))
«Парень слева был измотан поездкой, и какой-то незнакомец предложил подержать его вещи, пока мы ждали посадки».
- В прошлом году я ездила в Марокко в одиночку на отдых с серфингом, и у меня завязался роман с инструктором по серфингу. Спустя год с небольшим мы обручились, после свадьбы будем жить вместе. Сейчас я приезжаю к нему раз в месяц, или он приезжает ко мне. Это самые здоровые и классные отношения в моей жизни.
Главное - чтобы потом случайно не всплыла здоровая и классная первая жена 🤔
- Вспомнился случай, когда я заблудился в горах Индии, пытаясь пешком добраться из одного места в другое. Сумерки уже быстро сгущались, и я начал нервничать: вокруг была глушь, а уличного освещения не было и в помине. Я остановил проезжавшего мимо мужчину на скутере и попытался спросить дорогу. Но не понял из его объяснений ни слова. В конце концов он просто махнул мне, чтобы я садился, развернулся и повез меня. Проехал со мной около 10 километров в противоположную от первоначального направления сторону и высадил прямо там, куда мне было нужно. Я попытался отблагодарить его деньгами, но он наотрез отказался. В путешествиях я довольно часто сталкиваюсь с невероятной добротой именно в те моменты, когда особенно уязвим.
«Все шестеро из нас путешествовали в одиночку. Мы встретились в хостеле накануне вечером и провели незабываемый день, путешествуя по Далату, Вьетнам».
- После школы мы с другом путешествовали по Европе и почти все время жили в хостелах, поэтому познакомились с множеством интересных людей. В Неаполе среди молодых постояльцев мы однажды заметили мужчину лет восьмидесяти. Суровый на вид, загорелый, с накачанными икрами. Разговорились. Оказалось, семьи у него нет, а после выхода на пенсию он решил наконец осуществить давнюю мечту и отправиться путешествовать. Продал дом, машину и просто уехал. К тому моменту он странствовал уже больше двух лет. За спиной у него было походное снаряжение, ночевать предпочитал под открытым небом. Мог приехать в город, найти парк и просто разбить там лагерь. Никакого маршрута, расписания и плана: ехал куда хотел и оставался там, сколько хотел. Больше всего меня поразили его энергия и жизнерадостность. Ему было за восемьдесят, но он будто вообще этого не замечал и был такой же молодой, как мы. Легко смеялся, говорил с невероятным обаянием и шутил. Прошло уже три года с нашей встречи, но, думаю, я никогда его не забуду.
- В ноябре 2007 года я оказался в Швейцарии. Хостел, где я планировал остановиться, был закрыт до весны, а я не мог позволить себе отель. Я случайно встретил женщину с пятью детьми, говорящую по-испански. Я спросил, знает ли она какие-нибудь места, где можно переночевать, а она сказала, что таких нет, отвела меня к себе домой, накормила, позволила принять душ и переночевать там, а также подвезла меня до поезда утром.
И вот еще несколько статей про путешествия и отдых: