17 живых фото и историй об отпуске, в котором незнакомцы запомнились сильнее голубых волн и экзотических пляжей

«Сидим мы как-то завтракаем, причаливая к Кагосиме. А там действующий вулкан между прочим. Подсаживается за наш стол японец. В круизе на завтраке это обычное дело, потому что свободных столов меньше, чем желающих откушать. Мужчина один, без компании. Познакомились. Оказалось, ему 87 лет, и он уже 20 лет почти не вылезает из круизов. Жены у него не стало, друзей немного. Поблагодарил нас за приятную компанию и пошел себе. На фото я с ним».