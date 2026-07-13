18 дачных и деревенских зарисовок, которые полны счастья и маленьких радостей жизни

Кто-то мечтает об отпуске у моря, а кто-то с нетерпением ждет поездки на дачу или в деревню. Ведь там можно встретить рассвет с чашкой чая на крыльце, сходить на рыбалку, набрать в лесу ягод. А потом устроить душевный вечер у костра или просто наслаждаться тишиной и ароматом трав после дождя. А каникулы в деревне у бабушки? Сколько всего было: и деревенские дискотеки, и первая любовь. Из таких простых моментов и складывается лето, которое потом согревает своими воспоминаниями.