18 дачных и деревенских зарисовок, которые полны счастья и маленьких радостей жизни
Кто-то мечтает об отпуске у моря, а кто-то с нетерпением ждет поездки на дачу или в деревню. Ведь там можно встретить рассвет с чашкой чая на крыльце, сходить на рыбалку, набрать в лесу ягод. А потом устроить душевный вечер у костра или просто наслаждаться тишиной и ароматом трав после дождя. А каникулы в деревне у бабушки? Сколько всего было: и деревенские дискотеки, и первая любовь. Из таких простых моментов и складывается лето, которое потом согревает своими воспоминаниями.
В интернете пишут, будто лук отпугивает кроликов. Что ж, у кроликов нет доступа к сети, поэтому они ничего не знают об этом
- Было это в студенческие времена. Лето, жара. Мы с друзьями решили покупаться. Но в городе вода не очень. Тогда наш общий приятель, Сашка, кинул клич: «Айда ко мне на дачу! И речка теплая, и подход к воде хороший, и пляж песчаный». Ладно, мы собрились компанией и поехали на рейсовом автобусе на эту дачу. А там нас ждал сюрприз: до речки надо было идти пешком 4 км! Только мы об этом не сразу узнали.
Мы с девочками переоделись в купальники, обмотали талии полотенцами и радостно отправились за Сашкой: показывай путь. Идем вдоль дороги, идем, водители нам радостно бибикают. Устали. И тут Сашка и объявил, что половину пути мы прошли и еще км 2 осталось. Ну, а куда деваться? Но до места мы все-таки добрались. Накупались всласть! Расстелили покрывала, загорали, ели вкусняшки. Весь день там провели. До сих пор помню, какая классная была речка, оно того стоило.
Пойман с поличным!
Я знала, что некоторые коты любят огурцы (кстати, почему?), а вот собаки... думала, это выдумка
«Наш пес просто помешан на огурцах. Он их так любит, что аж дух захватывает. Мы давно подозревали, что он ворует их из огорода. Сегодня нам удалось получить доказательство».
- У родителей огромная дача. Обожаю летом проводить там выходные. Муж и папа на стройке, дом новый ставят. Мы с мамой пошли полоть грядки под веселые разговоры, дети на велосипедах по поселку катаются. На ужин шашлыки, картошечка и салат. А после в баньку и на веранду, смотреть «Фореста Гампа».
Вот в такие моменты и понимаешь, чем хороша дача
- Приехала к маме, утречком пошла порыбачить на местный Прудок. А он прям в деревне. Рядом дома жилые. Только начало клевать, а тут как коты местные один за одним лезут! Прям с крючка рыбу хватают!
Когда дача рядом с речкой — это вообще благодать. Сядешь на мостки, любуешься закатом — ну, красота!
Хочу купаться! Но я мерзляк. У нас сейчас днем плюс 24, мне на озере вода кажется прохладной, а народ купается(
- Решили мы с друзьями отпраздновать мое 18-летние на даче у Темы. А дачный домик был в маленькой деревне. Тема расписывал, как там прекрасно. Ну просто райский уголок. Хорошо, собрались мы, 3-е девчонок и 2-е парней. Взяли с собой картошки для драников, сосиски, печеньки, шоколадки и дошираки (на всякий случай).
Первый облом наступил с деревенским молоком и творогом. Мы хотели его купить, но, оказалось, местные его не продают.
Второй облом: кухни как таковой не было. Мы развели костер, на костре грели сковороду и жарили драники с сосисками. Когда сготовилась еда, все были жутко голодные.
Третий облом: там не было туалета. Даже будочки. Дача стояла на границе леса — семья Темы ходила туда.
Потом мы назвали это приключение «Три дня без туалета». Но мы были молоды и нам было весело. Мы шутили, играли в мафию, сидели у костра и любовались на наползающий из леса туман.
Тёрку для драников тоже с собой привезли? Или кухни нет, а принадлежности есть?
Райский уголок с котиками и кофе
- Бабуля каждое утро в печке делала толченку: картошку мяла в пюре, добавляла масло — и на сковородку, Смазывала взбитым яйцом — и в духовку печную. Доставала ее, на верху корочка золотистая, внизу нежная пюрешка. И холодным молоком запивая, эту красоту ешь. А еще блины с растопленным маслом или омлетом, чтоб макать в него. У меня сейчас аж слюнки текут!
- Мы съехали 10 лет назад в деревню. Летом — рай! Речка, травка-цветочки, рыбалка, шашлыки. Работаем дома, всегда на месте. Естественно, народ начал к нам набегать. И родня, и друзья. Мы сразу поставили условие. Хочешь приехать? Отлично! Возьми с собой: мясо, овощи, торт, сосиски, сок. Вот прямо прямым текстом. Адекватный народ сам спрашивал, что брать. Пару раз были визиты родни с пустыми руками — вон, на грядке, помидор, вот, на дереве вишня — приятного аппетита! Уезжали быстро.
Через пару лет сформировался постоянный состав гостей и «чек-лист». Уже много лет никаких вопросов. А некоторые из гостей поглядели, потусили у нас, да и купили дома на той же улице. Все, гармония и ляпота!
Девушка посадила эти розы и ухаживает за ними сама
- Отправила дочь (4 года) к бабушке на дачу. Через неделю возвращается, довольная, и просит включить бабушкину песню «про абрикос». Я растерялась, не знаю такой. Дочь фыркнула: «Да что тут сложного?» Я чуть не хрюкнула от смеха, когда она запела: «Миллион, миллион, миллион аб-ри-кос!»
Сейчас еще середина лета, но некоторые хозяюшки уже вспоминают, какой у них был урожай в прошлом году
- В 11 лет впервые поехала к бабушке в деревню. Она наготовила в печке блины, наверное, с палец толщиной. И поставила целую тарелку передо мной. И тут я поняла, что и один-то блин с трудом съем. Так и началась моя неделя в деревне. Съела целый пакет лещины, научилась заваривать чай с брусникой, объелась черникой на всю жизнь. Утром претворялась, что сплю, а сама грела уши: слушала папины и бабушкины взрослые разговоры. Да... вспоминаю, и будто дело было в какой-то сказке.
«Моя жена выбросила с крыльца засохшее слоновье ухо года четыре назад»
- Папа привез меня в деревню, где он вырос, и обещал на мотоцикле свезти меня в лес на белое озеро. А я только на речку раньше ходила. Ну, мне любопытно: там что, вода белая? Усадили меня в коляску на мотоцикле, закутали, чтобы не продуло, и мы поехали в лес. Выходим — ну, озеро, но вода-то не белая. Смотрю под ноги — белый-белый песочек. Дно — идеальное, никаких камней. Накупалась я тогда всласть, и так загорела, что белые полоски от купальника аж на всю зиму остались.
- Поехала в деревню на каникулы. Все сохли по Лехе, и я в него втрескалась. И вот, дискотека. На мне были модные леопардовые лосины. Леха подрулил ко мне, чтобы пригласить на медляк, и вдруг как взвизгнет. Я посмотрела на свои ноги, а там сидит жук и усищам шевелит. Спокойно вынесла жука на улицу, а любовь к Лехе прошла — растерял он всю свою крутость этим визгом.
Надеемся, ваше лето проходит хорошо. В нем найдется место и отпуску на море, и поездкам в лес, и на дачу на шашлыки. Пусть эти подборки вас вдохновят:
Комментарии
Наше лето проходит в основном под кондиционером или на балконе от 6 до 7 утра)
А потом выйдешь в парк, а там вот такое зацвело: