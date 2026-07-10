18 простых фокусов, на которые способно солнце жарким летом

Когда наступает долгожданное лето, наши будни наполняет особый уют. В эти длинные солнечные дни мы начинаем острее замечать маленькие радости, из которых и соткана сама жизнь. Каждая такая мимолетная радость — будь то внезапная семейная находка, проделки ее величества звезды по имени солнце или улыбки близких — дарит нам искреннее счастье. Перед вами хроники занятных летних открытий, которые показывает: волшебство кроется в деталях!