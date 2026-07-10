11 простых способов, которые помогут летом выбрать на прилавке свежие фрукты и ягоды

Считается, что спелая малина должна быть насыщенного красного цвета. Но, когда вы выбираете коробочку с этой ягодой на прилавке, лучше помнить, что это не самый надежный признак. Неспелая или испорченная ягода будет такого же оттенка. Лучше обратить внимание на наличие белых или зеленых пятнышек на плодах.

В отличие от других ягод, малина не дозревает после того, как ее срывают. А белые и зеленые вкрапления как раз и говорят о том, что она не поспела. Об этом же свидетельствуют и плодоножка, и поврежденное навершие ягоды, так как спелая малина легко отделяется от плодоножки.