Я нюхаю фрукты при покупке, даже не знаю откуда у меня это взялось. Колбасу тоже могу понюхать)
11 простых способов, которые помогут летом выбрать на прилавке свежие фрукты и ягоды
Лето дарит нам множество маленьких радостей. Например, на прилавках магазинов появляются свежие фрукты и ягоды. А у некоторых везунчиков вся эта вкуснотища растет прямо под боком — на даче. Но иногда даже самые красивые плоды, от одного вида которых буквально слюнки текут, на вкус оказываются так себе. Мы решили собрать несколько простых советов, которые помогут выбрать в родном городе или на отдыхе действительно хорошие дары природы и желательно по справедливой цене.
Обратите внимание на хвостики малины
Считается, что спелая малина должна быть насыщенного красного цвета. Но, когда вы выбираете коробочку с этой ягодой на прилавке, лучше помнить, что это не самый надежный признак. Неспелая или испорченная ягода будет такого же оттенка. Лучше обратить внимание на наличие белых или зеленых пятнышек на плодах.
В отличие от других ягод, малина не дозревает после того, как ее срывают. А белые и зеленые вкрапления как раз и говорят о том, что она не поспела. Об этом же свидетельствуют и плодоножка, и поврежденное навершие ягоды, так как спелая малина легко отделяется от плодоножки.
- Купила в магазинчике пару контейнеров с малиной. Запах такой, аж слюнки текут! Решила со свекровью ягодкой поделиться. Радостная прибегаю к ней, а она говорит: «Ладно, варенье сварю!» А я в недоумении: хорошая же малина, а свекровь показывает на контейнер и говорит: «Она уже портиться начала — ты на дно посмотри. Там же сок стоит». Отобрали с ней хорошие ягоды, а из остального джем сделали.
Нектарины лучше выбирать по запаху
В середине лета на прилавках магазинов и рынков появляются яркие и аппетитные на вид нектарины. Но не стоит ориентироваться на цвет фруктов — это не слишком хороший показатель. Лучше понюхать плод. Когда от нектаринов исходит насыщенный сладкий аромат — они созрели.
Кроме того, плоды стоит аккуратно пощупать рядом с плодоножкой. Дозревший плод будет ощущаться как чуть сдувшийся теннисный мячик.
Хороший крыжовник сразу видно по хвостикам
Даже котики любят крыжовник
Если у вас на даче не растет пара кустов крыжовника, то придется покупать ягоду на рынке или в магазине. У спелой ягоды будет почти прозрачная кожица, под которой проглядывают семена и прожилки, а также сухие черенки. Если хвостики потемнели и стали влажными — ягоды, скорее всего, уже испортились, и брать их не стоит.
Черешню лучше пощупать
Свежая и спелая черешня будет чуть пружинить при сдавливании пальцами. Если плоды слишком мягкие, значит, они залежались на прилавке магазина или переспели. Об этом же говорят и коричневые сухие хвостики. Такая черешня была сорвана давно и, возможно, уже успела слегка забродить. Когда хвостики отсутствуют, а на их месте на плодах выступил сок, лучше насторожиться — скорее всего, черешня испортилась.
Спелость абрикосов показывает цвет
Сладкие, поспевшие плоды будут насыщенного оранжевого и золотистого цвета без вкраплений зелени, а вот блеклый желтый оттенок — это повод насторожиться. Кроме того, свежие абрикосы отличает плотная, упругая кожица без морщинок и вмятин. Если внешний вид не дает точной подсказки, плоды можно просто понюхать — у свежих и спелых будет насыщенный цветочный аромат.
- Дочка от абрикосов нос воротила. Я их покупаю — а она не ест. Сама попробовала — хорошие же! Как-то забежала к нам свекровь, целый килограмм из магазина притащила. Смотрю, а ребенок их лопает, аж за ушами трещит! Как так? Расспрашиваю свекровь, а она улыбается и говорит: «Ты чуток недозрелые покупаешь, а Катя кислое не очень любит. Бери те, что поярче!» Теперь беру для себя неспелые, а для дочери другие.
Ищите чернику с сизым налетом
Далеко не все люди любят собирать чернику в лесу, а в некоторых районах она вообще не растет. Если вы ищете хорошую ягоду на прилавках магазина, стоит обратить внимание на ее внешний вид. Свежая, спелая черника будет обладать насыщенным темно-синим цветом без вкраплений розового или красного.
Лучше брать ягоды, покрытые сизым или серебристым налетом. Этот естественный барьер защищает чернику. Если он не стерся, значит, плоды сорвали относительно недавно, не хранили в разных емкостях и не перемешивали с другими ягодами.
- Углядела в магазине чернику. Крупная, яркая — красотища! Тут же схватила коробочку с ягодами, стою у прилавка, облизываюсь. И цена хорошая. Вдруг сзади кто-то говорит: «Лучше положите ее на место!» В изумлении оборачиваюсь, а незнакомая дама шепчет мне: «Видите, на ней налета нет. Наверное, на складе долго лежала. Лучше малину возьмите, она свежая!»
На хорошем винограде будет легкий восковой налет
стою на террасе, виноград ем, косточки выплёвываю, супруга: не плюй, вырастет! я - да ну, ни фига!
вырос..., зато теперь не стоит вопрос как затенить террасу - натянул тросики и теперь на них лоза вьётся, 2 в 1 и тень и виноград
«Мой любимый десерт»
Если плоды покрыты тонкой белой пленкой, которая легко стирается пальцем и не имеет неприятного запаха, — значит, перед вами хороший виноград. Такой восковой налет — это естественный защитный барьер, который защищает ягоды от вредителей, а значит, виноград не хранили слишком долго и гроздь не проделала длинный путь до прилавка магазина.
Другой способ проверить свежесть продукта — посмотреть, сколько ягодок лежит на дне контейнера. Если слишком много — это плохой знак. Сама плодоножка должна быть зеленой и упругой, без коричневых пятен. Можно попробовать ее согнуть.
Не стоит тискать персики
У меня спелые и ароматные персики прочно ассоциируются с летним отдыхом. Но найти плоды, которые на вкус будут как те, что из детства, порой бывает непросто. О спелости и свежести фруктов в первую очередь будут говорить их плотность и внешний вид. Но не обязательно крепко стискивать плоды в руке — так их можно только повредить.
Лучше аккуратно сжать персик указательным и большим пальцем в районе плодоножки и проверить, достаточно ли он упругий. Если на плоде есть пятна, из которых проступает сок, или плодоножку чуть тронула плесень, персику место только на компосте. Если плодоножка светло-желтого цвета — плод не дозрел.
Ягоды смородины должны быть сухими
Некоторым счастливчикам и вовсе не приходится покупать смородину в магазине — она растет у них прямо на даче. Остальным же, чтобы выбрать хорошие плоды на прилавке, достаточно будет обратить внимание на два момента — черешки и поверхность ягод.
Черешки должны быть зелеными и свежими, а поверхность ягод — сухой и глянцевитой. Если смородина в контейнере дала сок и слипается, ягоды, скорее всего, уже испортились.
Лучше не стучать по арбузу, а ощупать его
«Мне редко когда удается полакомиться арбузом. Так что когда добираюсь до него, не мелочусь»
Что может быть вкуснее сочного, чуть сахарного куска арбуза, съеденного на лавочке у моря? Но выбрать по-настоящему спелый плод — задачка со звездочкой. Например, даже специалисты порой не могут определить насколько арбуз хорош на стук, так что лучше опираться на другие признаки.
«Вырастили гигантский арбуз»
У спелого арбуза на боку будет пятно насыщенного желтого цвета, покрытое сеточкой. Именно этой стороной арбуз лежал на земле. А еще спелые плоды сами отваливаются от растения, когда их плодоножка высыхает и сморщивается. Если на плодоножке есть следы разрыва, а сама она выглядит свежей, плод не будет вкусным.
Кроме того, арбуз можно ощупать. У дозревших плодов на кожуре образуются ребристые полосы. Что-то такое, но более выраженное, можно увидеть и на гранатах.
О спелости сливы расскажет ее черенок
Иногда хочется побаловать себя на отдыхе вкусными, сочными сливами. Чтобы найти действительно хорошие плоды, надо обратить внимание на несколько моментов. У спелой сливы бока будут покрыты легким налетом, а черенок — коричневым и сухим. Если плодоножка зеленая, значит, сливу сорвали слишком рано и она будет кислой на вкус.
Комментарии
Мне кажется, я уже безнадёжна в этом. Остаётся надеяться на честность продавца.