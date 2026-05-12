17 историй с таким справедливым финалом, что на душе сирень распускается
Иногда жизнь умеет расставлять все по своим местам так красиво, что в справедливость снова хочется верить. Здесь каждый получил ровно то, что заслужил — и наблюдать за этим одно удовольствие. Эти простые моменты доказывают: добро все-таки возвращается, а хитрость не всегда побеждает. И внутри появляется тихая надежда. Приготовьтесь к подборке смешных и душевных историй, после которых невольно скажешь: «Вот это справедливо!»
- Принесли мне заявление на увольнение от уборщицы. Попросил подойти ко мне переговорить. Выяснилось, что человек устал терпеть свинское отношение к чистоте в цеху, когда она за всеми постоянно прибирает. Было озвучено коллективу: «Это вам не мама! Которая будет терпеть и убирать». Решено было отправить на неделю во внеплановый отпуск, а задача по уборке была возложена на самих сотрудников. Вплоть до уборки санузла. Результат был налицо. После этого к чистоте относились более бережно.
- Поехал я как-то на дачу. Захожу в автобус, в руке лопата. Древко от времени отполировалось. Остановка. Входит бабуля и хватается за мою лопату, как за поручень! Я ей говорю об этом раза три, а она делает вид, что глухая. И вдруг лопата, само собой, выскальзывает, и бабуля вместе с ней пошатнулась! На меня тут же обрушивается поток брани — конечно же, я виноват. Хорошо, что другие пассажиры ехали рядом и все видели с самого начала. Они быстро утихомирили старушку и осадили ее. А мы потом еще долго смеялись.
- Мой бывший, который изменил мне, полгода написывал с просьбами о прощении. Наконец, я ответила, что прощаю и согласна начать все заново. Но я теперь живу в другом городе, и ему придется переезжать. Он согласился и на следующий день прилетел ко мне из Ростова в Новосибирск. А я живу в Питере. Хаха.
«Выхожу к машине, а там эта записка. Некая Светлана по неопытности во время разворота немножко задела наш Лансер»
«Машина не новая, есть и другие косяки, поэтому данный случай не был проблемой. Но сознательность соседки я оценил, и написал ей, мол все в порядке. И благополучно забыл об этом. Но не тут-то было. Буквально на следующий день звонок в дверь. На пороге стоит молодая женщина, сильно в положении, с глазами, полными вселенского стыда. Дрожащим голосом она объяснила, что это именно она царапнула машину, дико извинялась и протянула мне пакет с подарками. Только после вручения этого подгона Светлана более-менее успокоилась. Я еще раз ей сказал, что все хорошо. Месяц назад уже в Питере во дворе нашего дома я сам задел машину соседа и оставил записку. Видимо, карма сработала, и он тоже меня простил».
- Мой день рождения всегда забывают. Последний день месяца, отчеты, беготня. Сижу, обижаюсь. Наступает вечер, зарядил дождик. Села за руль, поехала, нарушила. Для полного комплекта, еще и инспектор остановил. Протягиваю документы, а он: «У меня сегодня день рождения!» Я хмуро молчу. «Прощу, — говорит,- если и у вас сегодня день рождения!» Молча открываю паспорт, показываю, улыбаюсь и отъезжаю. А он вслед тоже улыбнулся, и честь отдал. Справедливость есть!
- Я у парикмахера сидела, тут заходит женщина и умоляюще просит, мол, идет на встречу и там будет бывший, срочно надо укладку. Просит меня уступить ей место. Ой, что тут началось! Прямо душа радовалась сплоченности всех мастеров: прическа, мейк, маникюр. Сделали шедевр, и одна клиентка надушила ее каким-то супердорогим ароматом, и все так радовались. А она заказала нам всем суши. Прощались лучшими подружками.
«Иду на трамвайную остановку. В ушах музыка играет. И тут я замечаю, что меня подзывает какой-то дедушка. Выключаю музыку, подхожу. «Смотрите, — радостно говорит он. — Крокусы! Крокусы расцвели!»
"Снова с погодой какие-то фокусы:
Медленный дождь, словно тягостный сон.
Из-под земли рвутся синие крокусы -
Значит и правда окончен сезон.
Рвутся они в непроглядные полночи,
Рвутся сквозь полдень, забыв обо всем,
Рвутся к нам в душу, как крики о помощи
Тех, кто навек свой окончил сезон.
Крокусы чистые, хрупкие, светлые,
Вы - словно письма от тех, кого нет,
Вы - словно песни их недопетые
Иль на снегу оборвавшийся след!
Кто от друзей и дорог не отрекся,
Кто еще помнит, как вьюга поет,
Я вас прошу: вы не трогайте крокусы -
В каждом из них чья-то память живет!
Чьи-то вершины непокоренные,
Чьи-то несбывшиеся мечты,
Чьи-то невесты, не ставшие женами,
Чьи-то сожженные жизнью мосты...
Снова с погодой какие-то фокусы:
Медленный дождь, словно тягостный сон.
Из-под земли рвутся синие крокусы -
Ты не грусти, будет новый сезон!
Будут вершины в серебряном инее
Выше звезды и прекрасней мечты,
А если что, так ведь крокусы синие, -
Самые лучшие в мире цветы!"
И. Виноградский
«Трамвая все не было и не было, дорогу переходили новые люди — и он подходил к каждому, и каждого отводил — полюбоваться. И, знаете, ребята, я решила немножко продолжить. Пока ждала трамвая, сфотографировала для вас эти крокусы. И сейчас я повторю для вас то, что мне сегодня сказал этот славный человек. „Смотрите, крокусы расцвели!“»
- Понадобился мне кусок пеноплекса. Съездила купила, а так как своей машины нет пришлось нести на автобусную остановку. Пеноплекс парусит, меня сносит. Кое как дотопала, положила на лавочку, благо пустая, села сверху. Так и пеноплекс никуда не денется и мне тепло. Через некоторое в время к остановке подошла бабушка. Посмотрела на меня и примостилась рядом на пеноплекс. Ну мне не жалко пеноплекс он и не такое стерпит. Сидим ждем автобусы. Мой подъехал раньше. Я встаю. Прошу бабушку встать. Далее такой диалог.
— Встаньте пожалуйста.
— С чегой-то вдруг?
— Мне забрать надо.
— Оставь здесь.
— Уважаемая, я его купила, я за ним специально ехала, почему я должна его оставлять?
— Чтобы людям хорошо было.
Понятное дело, пока шел этот диалог, автобус закрыл двери и уехал. Я снова села на пеноплекс. Бабка, похоже, забыла, что куда-то собиралась ехать. Автобусы проезжали мимо, рядом менялись люди, бабка сторожила мой пеноплекс не хуже любого алабая.
Я тихо пылала праведным гневом. Тем временем до моего автобуса оставалось десять минут. Вторая попытка.
— Уважаемая, встаньте пожалуйста. Вы сидите на моем пеноплексе.
— Где это написано, что он твой?
— У меня чек есть.
— Откуда я знаю, что это тот чек, я в этих непонятных словах не разбираюсь.
— Да я сейчас полицию вызову.
— Да как тебе не стыдно полицию старой женщине. Товарищи!
Товарищи подтянулись. Правда их было всего двое. На вопрос, что случилось, бабка объяснила, что я такая-сякая хочу хорошую штуку утащить. Я сказала что штука вообще-то моя. Мужичок, поцокав языком, спросил сколько такая штука стоит. Я ответила. «Слушай, — обратился мужик к бабке, — Нужна штука, поди купи, приклей к себе и сиди в свое удовольствие». Бабкино лицо в момент приобрело оттенок спелой свеклы. «Ах ты ж проклятый», — заорала она, привскакивая. Я в это время, не растерялась, воспользовалась моментом и выдрала пеноплекс. Тут как раз мой автобус подъехал. Быстро, насколько позволял лист, заскочила, следом запрыгнул тот самый мужичок. «Мне вообще-то другой автобус нужен, — сказал он, — но я еще пожить хочу».
- Вспомнилось, как в старших классах меня продинамил один самовлюбленный пацан, и я в отместку накрутила ему на аватарку какое-то гигантское количество лайков. Над ним потом в школе все ржали, что он сам себе лайки накручивает, чтоб популярным казаться. Он психовал и оправдывался, удалял эти фото, но я накручивала снова и снова.
- Раз один парень очень некрасиво начал меня подкалывать. И никто не понимал причины, ведь до этого нормально общались. И вот он влюбляется в девушку, эта девушка знает про эту ситуацию и динамит его. Через несколько месяцев она сдается и говорит ему, мол, ты некрасиво себя ведешь с той девушкой, пока она тебя не простит, ко мне не подходи. Было интересно наблюдать, как чел на коленках ползает за мной по парку у всех на виду, чтобы я простила. А они, кстати, уже 20 лет как женаты, если не больше.
«Увидел у соседей снизу связку ключей, торчащих из замка. Пройти мимо не смог и стал названивать в квартиру. Был уже вечер и никто не открывал. Вытащил ключи и забросил их в почтовый ящик на первом этаже. Ну а позже увидел это объявление»
Мы снимали дом в Мюнхене. Утром встаю, собираюсь пса выгуливать, захожу в прихожую - здравствуйте, я ваша тётя! - входная дверь приоткрыта, и ключи в замке со стороны улицы торчат. Оказывается, несостоявшийся зять, который жил тогда с нами, уставший возвращался поздно вечером с работы и забыл вытащить ключи из замка и закрыть дверь. Но ничего не пропало, всё осталось на месте.
- Однажды я сидела с сестрой, ей было 3 года. Мама всегда на завтрак делала два бутерброда, но второй она никогда не съедала. Поэтому я ей сделала яичницу и 1 бутерброд. Она стала требовать два. В итоге я разрезала один бутерброд и спросила: «Два?» Она посчитала, ответила, что два, и спокойно позавтракала.
- Случай неделю назад. Звонит девушка и говорит: «Я знаю, что к вам в салон на 1 марта на 14:00 записана Мария В. Поэтому скажите пожалуйста, есть ли у вас парковка для Роллс- Ройса?» У нас своя большая парковка, так что я отвечаю: «Есть большая парковка. По идее Роллс-Ройс влезет. Можем вообще его поперек парковки поставить, чтоб он весь отражался в окне салона (у нас окна в пол). А девушка дальше: «Хорошо, а парковку хорошо видно с парикмахерского кресла?» Мы: «Парковку оттуда лучше всего видно». Девушка: «Отлично, я бы хотела записаться на час раньше Марии, на любую процедуру. И мне сама процедура не нужна. Просто поменяйте меня с кем-то. Мне важно это время и к 15:00 закончить». Тут хозяйка салона не выдерживает, смеется и спрашивает, мол зачем это все? И девушка рассказывает историю. Оказывается, Мария была школьной учительницей этой девушки. Однажды девушка написала школьное сочинение, где сказала, что когда вырастет, то купит Роллс-Ройс, потому что ей нравится статуэтка на капоте машины. На что Мария перед всем классом ее осмеяла. А девушка основала мусороперерабатывающую компанию и две недели назад купила Роллс-Ройс. Непонятно, как она узнала, что эта Мария ходит к нам (но город маленький, так что не удивительно). И, похоже, целый час Мария будет видеть Роллс-Ройс во время своей стрижки.
- Прибегаем с детьми домой — кастрюли грязные, а муж довольный сидит. Обед он съел, теперь ужина ждет. Причем, работает из дома! Я полчаса демонстративно перемывала посуду, а потом еще час готовила. Муж все понял. Через 2 недели нас встретила посудомойка, уже отмывшая всю посуду. И запросы по еде снизились. Он даже одно время сам пытался готовить, но мы поняли, что долго на такой еде не протянем — он просто фанат макарон и готов есть их 3 раза в день.
«Ехали на вызов, остановились на светофоре. Рядом остановилась машина и оттуда меня громко позвал мужчина. Я опустил стекло, ожидая всего чего угодно, но не протянутой шоколадки»
- На развод с первым мужем пришла вся при параде, на шпильках, под ручку с двухметровым шкафом и подаренным им же букетом цветов. Так к судье и пошла, с цветами.
- Есть у меня подруга Светка. Десять лет пахала, пока муж менял работы. А потом исчез. Через год этот ловелас нарисовался с чахлым букетиком и тут же попросил денег, мол, все на цветы потратил. Светка даже глазом не моргнула — молча сунула ему конверт. А там было приглашение на ее свадьбу.
