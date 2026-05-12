17 историй с таким справедливым финалом, что на душе сирень распускается

Анастасия К, уж сколько раз печатали про крокусы, можно хоть раз стихотворение добавить с той же пикабушечки?

"Снова с погодой какие-то фокусы:

Медленный дождь, словно тягостный сон.

Из-под земли рвутся синие крокусы -

Значит и правда окончен сезон.



Рвутся они в непроглядные полночи,

Рвутся сквозь полдень, забыв обо всем,

Рвутся к нам в душу, как крики о помощи

Тех, кто навек свой окончил сезон.



Крокусы чистые, хрупкие, светлые,

Вы - словно письма от тех, кого нет,

Вы - словно песни их недопетые

Иль на снегу оборвавшийся след!



Кто от друзей и дорог не отрекся,

Кто еще помнит, как вьюга поет,

Я вас прошу: вы не трогайте крокусы -

В каждом из них чья-то память живет!



Чьи-то вершины непокоренные,

Чьи-то несбывшиеся мечты,

Чьи-то невесты, не ставшие женами,

Чьи-то сожженные жизнью мосты...



Снова с погодой какие-то фокусы:

Медленный дождь, словно тягостный сон.

Из-под земли рвутся синие крокусы -

Ты не грусти, будет новый сезон!



Будут вершины в серебряном инее

Выше звезды и прекрасней мечты,

А если что, так ведь крокусы синие, -

Самые лучшие в мире цветы!"

И. Виноградский