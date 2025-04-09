14+ историй о том, как бумеранг добра сработал на полную

Бумеранг добра всегда возвращается как-то неожиданно и приятно. И каждый раз, когда это случается, хочется еще больше делать добрые поступки — просто потому что в мире и так хватает негатива. Мы нашли самые теплые истории о добрых поступках, которые доказывают: добро действительно возвращается.