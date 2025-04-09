14+ историй о том, как бумеранг добра сработал на полную
Истории
3 часа назад
Бумеранг добра всегда возвращается как-то неожиданно и приятно. И каждый раз, когда это случается, хочется еще больше делать добрые поступки — просто потому что в мире и так хватает негатива. Мы нашли самые теплые истории о добрых поступках, которые доказывают: добро действительно возвращается.
А еще в конце есть бонус про то, как карма может настичь абсолютно каждого.
- Еду в трамвае, людей немного, но почти все места заняты. На одной из остановок заходит дедушка лет 85-90, с большой сумкой, явно тяжелой. Я, не задумываясь, встаю и предлагаю ему место. Он смотрит на меня, улыбается и спрашивает: «Ты выходишь или просто так уступаешь?» Я отвечаю, что просто уступаю, а он, с довольным видом, усаживается, кивает мне и начинает копаться в своей сумке. Я уже отвернулась, думаю о своем, как вдруг он вытягивает оттуда небольшой букет нарциссов, протягивает мне и говорит: «Девушка, вот вам, просто так, чтобы день был хороший». Я стою, держу эти цветы и не могу сдержать улыбку. Остаток дня прошел на полном позитиве, а нарциссы теперь стоят в вазе, напоминая, что добро – оно вот такое, простое и неожиданное. © Палата №6 / VK
- Я шла по делам и ко мне подошла девушка лет 18 с горшком в руках. Сказала, что срочно нужны деньги, распродает свои цветы. Цветок был симпатичный, цена нормальная, а она все повторяла, что растение принесет счастье. Ну думаю, ладно, пусть будет. С тех пор будто что-то переключилось: цветок прижился и украсил мою "холостяцкую берлогу"; я наконец-то рассталась с парнем, с которым уже не шли отношения; мама поправилась после болезни; я получила предложение от компании мечты; подружилась с одной девочкой, с которой бегаю по утрам, и фигура подтянулась. Все это за каких-то 3–4 месяца! А недавно снова встретила ту самую девушку, она раздавала листовки. Говорит, дела лучше, но финансы все еще не очень. Я вспомнила все то хорошее и предложила ей работу у нас в офисе. © Не все поймут / VK
- Когда нашей дочке было 15, мы не хотели, чтобы она где-то гуляла по ночам с друзьями. Поэтому разрешили ей, чтобы все ее друзья тусовались у нас дома. Они кушали, общались, смотрели фильмы и сериалы. Один из ее друзей попал в неприятности. Он позвонил не своему отцу, а моему мужу. Он приехал в полицейский участок, договорился обо всем и парня отпустили. Сейчас парню уже тридцать лет, он хорошо зарабатывает и каждый год присылает мне цветы, а мужу хороший подарок. Он всегда говорит, что тогда муж спас его. © Мамдаринка / VK
- Я был с девушкой на позднем сеансе фильма, когда заметил гуляющую пожилую пару. На мой взгляд, мужчина выглядел довольно необычно: длинное пальто, трость, солнцезащитные очки ночью и крутая шляпа типа котелка. Ветер той ночью дул как бешеный, и вдруг я вижу, как его шляпа срывается и улетает на дорогу. Но он даже не попытался ее поймать и просто продолжил идти, видимо, чтобы не выглядеть странным образом, гоняясь за шляпой. А у меня нет особо стыда, так что я погнался за этой шляпой, схватил и вернул ему. В ответ он просто поблагодарил и пожал мне руку, оставив в ней 100-долларовую купюру. © Unknown author / Reddit
- Я стоял как-то в длинной очереди в одной забегаловке. Парень передо мной наконец подошел к кассе и резко осознал, что он забыл кошелек. Я без раздумий тогда сказал, что заплачу. Паренек был полностью ошарашен и безмерно благодарен. Он хотел вернуть деньги, но я отмахнулся. Но самая соль в этой истории в том, что там еще стояла одна девушка, которая молча наблюдала за всем. И, видимо, она решила, что я - ее судьба, поэтому мы теперь вместе, а недавно даже купили дом. © clark_ent / Reddit
- Я единственная девушка в коллективе, с маленькой зарплатой, ведь работаю недавно. Коллега вздохнул: «Жалко тебя, копейки зарабатываешь. А тебе же нужны прокладки, шампуни. У меня три дочери, знаю, как это дорого», — и ушел. А потом вернулся и дал стопку денег — сказал, что попросил коллектив с каждой зарплаты скидываться мне понемногу на женские нужды, и никто не был против. Я сначала отказывалась, но коллеги настояли. И я в долгу не осталась, как только зарплата подросла, всех угостила. © Карамель / VK
- Я нашел сумку, которую оставили в корзине магазина, где я раньше работал. Решив помочь, я открыл сумку и кое-как нашел имя владелицы, связавшись с ней. Эта женщина была в панике, потому что лихорадочно искала свою сумку. Мы договорились встретиться в магазине, чтобы она смогла спокойно забрать свою вещь. Как только она взяла сумку, то протянула мне конверт с просьбой открыть его, когда я буду дома. Внутри оказалось 120 долларов - почти столько мне как раз не хватало на аренду. © sekmaht / Reddit
- Живу одна в многоквартирном доме, слышимость тут такая, что можно узнать о соседях все без лишних вопросов. Были соседи сверху - мама с сыном лет семи и мужем, с которым у них постоянно были скандалы. Однажды все стало серьезнее, потому что я услышала, как эта мама успокаивает сына со словами: "Если бы было куда идти, мы бы давно ушли. Ты только держись, я обещаю, что все изменится". Я лежала в кровати, слушая это, и резко приняла решение, что так продолжаться не может, поэтому с утра пошла к ним с предложением временно пожить у меня. Не знала, как они отреагируют, но мама чуть ли не расплакалась от благодарности. Прожили у меня почти два месяца. За это время я познакомила ее с подругой, у которой есть дача, где та часто нуждается в помощниках. Они начали работать там, сын пошел в местную школу. Недавно заезжали в гости, принесли пирог. Сказали, что жизнь потихоньку налаживается, а я чуть не разрыдалась от их слов благодарности. © Не все поймут / VK
- Я увидел объявление о потерянной собаке в районе. Запомнил ее мордашку, и спустя несколько кварталов от моего дома заметил ее. Еще подумал: "Не может быть!" Я забрал ее и вернул ее семье, которая, к слову, сильно благодарила меня и плакала. А на следующей неделе начался новый учебный год в старшей школе, и оказалось, что муж и отец этого семейства преподает у нас английский. Самое забавное, что я ничего не делал, но получил высокую оценку в классе. © Unknown author / Reddit
- Работаю на автомойке. Заходит женщина. Колесо пробито, а домкрата нет. Нашел у соседей. Колесо поменяли. Женщина спрашивает: “Сколько должна?” Отвечаю: “Нисколько”. Уехала, а в конце рабочего дня вернулась и вот вручила пакет. Открываю, а там и хлеб с зернышками, как я люблю, и колбаса, и сыр. Неожиданно. Я поделился ветчиной наполовину с коллегой, все равно не съем. Сейчас ужинаю, так что это оказалось очень приятно. © ussuri125 / Pikabu
- Утром еду на работу, сонная, голодная. Достала кусок вчерашней пиццы, ем. Вдруг меня останавливает гаишник. Думаю: «Ну все, точно опоздаю». Подходит, заглядывает в окно, мнется, потом выдает: «Слушайте, а можно кусочек? Я с дежурства, поесть вообще не успел». © Палата №6 / VK
- Однажды лет 10 назад мы с друзьями поехали кататься на лыжах в лютый мороз. Я взяла бабушкины пуховые варежки про запас и на склоне увидела девушку, замерзающую в тонких перчатках. Отдала ей варежки, сказав: "Если увидимся внизу — вернешь, нет — пусть останутся на память". Мы не встретились, и я уехала без них. Тем же вечером я пробила колесо на безлюдной дороге, запаски не было, и я растерялась. Вдруг остановилась машина, двое парней без лишних слов вышли, поставили свою запаску, отвезли меня в шиномонтаж, починили колесо, вернули на место и исчезли, отказавшись от денег со словами: "Девушки не должны тратиться на шиномонтаж, купите себе что-нибудь вкусненькое". Я тогда чуть не расплакалась. С тех пор верю в эффект бумеранга: стараюсь делать добро и помогать другим. © terribletomuch / Pikabu
- Однажды утром, в период бессонницы, я поехал в магазин около 6:30. На выходе встретил знакомого бездомного. Он просил мелочь, и, я зная, что он действительно нуждается в еде, купил ему два гамбургера. Потом поехал в одну кафешку, припарковался, вышел из машины — и увидел свежую купюру в 20 долларов на земле. Поднял, подумал, что удача, но когда вышел обратно — там же лежала еще одна двадцатка. Проверил карман — первая была на месте. До сих пор не понимаю, как так произошло. © mappberg / Reddit
- Зашел в кофейню, заказал кофе — карта не проходит. Понимаю, что денег нет, а налички тоже как назло нет. А бариста уже налила, стакан стоит, пар идет, ароматный. Очередь за спиной, стыд жуткий. Бариста в этот момент улыбается, ведь все понимает и выдает: «Да ладно, пей, за счет заведения». Я в шоке, думаю, шутит? Нет, просто отдала кофе и пошла работать. На следующий день пришел рассчитаться. © Не все поймут / VK
Бонус
- Вчера я выезжал на шоссе, и тут меня подрезает чувак на ярко-зеленом Порше, не давая встроиться в поток. Я из-за этого чуть не попал в аварию, но, к счастью, позади никого не было, и я кое-как влез на трассу на жалких 32 километра в час. А он тем временем улетел вперед на большой скорости. Спустя полчаса еду мимо и вижу, как патрульный кого-то остановил. Я притормаживаю и замечаю ту самую машину. Карма! © TryingToSucceed / Reddit
И пусть в мире хватает нехороших людей и таких же поступков — добрых все равно намного больше:
Фото на превью stefamerpik / Freepik
Комментарии
Уведомления
Я недавно шёл и увидел валяется 500 рублей. Думаю, вот удача, точно бумеранг сработал. Подобрал, а потом оказалось, что это купюра прикол. Обломись женя😂
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В стране Reddit доллары так и падают к ногам благодетелей... Ну, там еще и не такое бывает.
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