15+ человек, которые случайно разворошили прошлое, а оттуда посыпались семейные секреты
Истории
5 минут назад
Говорят, чужая душа — потемки. Но нередко выясняется, что даже самые близкие родственники и друзья, которых мы вроде бы знаем как облупленных, хранят серьезные тайны. И когда подобные знания всплывают на поверхность, жизнь людей, причастных к этим секретам, буквально переворачивается с ног на голову. Как раз это и произошло с героями нашей статьи.
- Наткнулся на свою детскую медкарту. На ней моя фамилия была заклеена. Сорвал эту наклейку, а под ней — другая фамилия. Решил, что меня усыновили, и жил с этой мыслью 10 лет. Недавно признался в этом тете, а она огорошила меня, что мой родной отец отказался от ребенка после рождения. Через полгода мама второй раз вышла замуж, и этот мужчина меня усыновил. Поэтому и переклеили фамилию на медицинской карте. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга умная, красивая, получает больше сотки. Замужем за мужчиной явно не ее уровня: без высшего образования, бывший тренер. Подруга на людях на него не нахвалится. А мне однажды строго по секрету рассказала, что он приторговывает спортивным питанием, но от этого «бизнеса» больше двадцатки в месяц не получает. А то и меньше. При этом свою зарплату она ему отдает до копейки, дом весь на ней, он только «помочь» может. Подруга всегда мечтала жить в центре, но домашний патриарх решил, что лучше жилье с большой площадью на окраине. С заделом на деток. Кто этих деток содержать будет? Подруга уверена, что если она выйдет в декрет, муж что-нибудь придумает. Сейчас почему не придумывает? У него сложный период и вообще «она в его сферу не лезет». Что у нее в голове происходит, я пока понять не могу. © Подслушано / Ideer
- Мой дядя старше моей мамы. Когда они были детьми, он постоянно дразнил сестру, что ее удочерили. Правда вскрылась неожиданно. Когда дяде было 60 лет, ему в какой-то организации понадобилось свидетельство о рождении. Он пошел восстанавливать документ и тут узнал, что его усыновили. Его приемные родители, которых он считал родными, к тому времени уже умерли, поэтому он даже не смог узнать тайну своего рождения. © Doc-in-a-box / Reddit
- Мама моей подруги была из детдома. В паспорте ее имя было указано без отчества, возможно, фамилия была ненастоящей. И вот когда она сама вышла замуж, решила собрать информацию о себе и найти родственников (дело было в 80-х годах). Направляла запросы в архив и другие структуры, а потом по почте пришло письмо без указания отправителя. В нем были слова: «Не ищи то, что знать не следует». © Оперный театр / ADME
- Бабушка по отцовской линии ненавидела меня и много раз говорила мне об этом. А вот в моей младшей сестре она души не чаяла. Оказывается, бабушка всегда считала, что мои родители поженились только потому, что мама была беременна мной. «Залет» вне брака был в ее глазах позором для семьи. Но однажды я нашла свидетельство о браке моих родителей. Я родилась ровно через 9 месяцев и 6 дней после того, как они официально расписались.
Много лет спустя отец сказал мне, что они с мамой тайно поженились и скрывали это от обеих семей, пока мама не начала показываться со мной. Вот так моя бабка и подумала, что они наврали о дате свадьбы. Да, это объясняет, почему она вела себя так по отношению ко мне, но я всегда буду считать ее неадекватной. © Cindy Lynn / Quora
- Мой отец на праздновании своего 55-летия открыл «секрет века»: сказал, что когда они с мамой женились, я уже в животе была. Он реально думал, что это было непонятно по датам их свадьбы и моего рождения? Мама об этом откровении еще не слышала, наверное, отпираться будет. Как дети, честное слово! © Подслушано / Ideer
- Выяснилось, что мой дядя на самом деле — мой двоюродный брат. Он родился у моей тети, но был усыновлен ее родителями и воспитан как ее брат. По словам моей мамы, моя тетя не хотела воспитывать этого малыша. Несколько лет спустя она снова забеременела, родила и попыталась провернуть тот же фокус, но на этот раз мои бабушка и дедушка не усыновили появившегося на свет ребенка. В итоге дядя и мой двоюродный брат не знают, что на самом деле у них одна мать. © Aubzycake76 / Reddit
- Чуть больше года назад я узнала, что у меня есть старшая сестра по отцу. На ее матери он женат не был, и было это до его встречи с моей мамой. Узнала, и до сих пор не пойму, что с этим делать. Сперва был шок — мой родной папа, такой всегда искренний, честный, по-хорошему правильный, и вот такое. Папы нет уже 15 лет, да и если бы был жив, я бы не смогла спросить.
Живет эта сестра очень далеко, на папиной родине. Детьми мы с братом каждый год ездили летом в ту деревню, вся родня знала и никто не сказал. Лучше бы узнать об этом в детстве, когда все принимается как должное. До сих пор не знаю, известно ли об этом маме, а я ей не говорю, думаю незачем. Знает только муж, он говорит: «Напиши сестре, пообщайся». А я не могу решиться никак. Может, она и знать нас не хочет, мы-то росли с папой. Вот такая сериальная история, а ведь мне всегда так хотелось иметь сестру, особенно в детстве и юности. Но вот сейчас, когда мне уже хорошо за 40, я оказалась совершенно не готова к такому. © Светлана / ADME
- Моя мать зачем-то заставила меня поверить, что мой биологический отец был моим дядей, а мужчину, с которым она жила с моего двухлетнего возраста, называла моим отцом. Почему мой настоящий папа согласился на это, для меня до сих пор загадка. Я узнала правду, когда мне было 11 лет, я летом гостила у бабушки и ее сына — моего «дяди». Мы вместе что-то мастерили и я в процессе сказала: «Слушай, дядя...» И тут бабушка аж подскочила, хлопнула рукой по журнальному столику и крикнула: «Это твой отец!» Благодаря этому событию я стала кристально честным человеком, потому что поняла, что правда рано или поздно вылезет наружу. © Cory Wolf / Quora
- У моей бабушки родился ребенок, о котором никто никогда не знал. Уходя из жизни, она постоянно твердила о нем, а потом мы нашли единственную фотографию малыша, которого не знал никто из нашей семьи. Потом мой дядя рассказал нам, что однажды в молодости она уехала из дома на лето. И тут у меня в голове щелкнуло. Ужас какой! Но родители бабушки были очень строгими, и мы подозреваем, что у нее просто не было выбора. © shizzwizz / Reddit
- Я всегда хотела такую семью, как у подруги, где родители считаются с мнением детей, где нет скандалов, где папа любит маму, а мама — папу. Прошло много лет, мы совсем выросли, аж до такого, что собрались на застолье вместе с ее родителями. И я призналась, что всегда обожала их идеальную семью, по образу и подобию которой выстраиваю сейчас свою. У папы подруги улыбка сошла с лица, а мама так вообще заплакала после моих слов. Я потом уже узнала, что папа там изменял маме с ее лучшей подругой, потом заставал дома маму с другим мужчиной. А я по детству не замечала ни-че-го! Идеал и идеал. Вот как так?! © Vel.ma / Pikabu
- Моя подруга рассказала мне секрет. Когда ей было 19 лет она вышла замуж, родила ребенка, муж плохо к ней относился, но он был известным адвокатом, и все его обожали. Она не выдержала и развелась, он забрал ребенка, и никто не встал на ее сторону, настолько у него была хорошая репутация. Прошло 16 лет, у нее новая семья и двое маленьких детей. Она не знает, где ее старший сын — как только она его находит в соцсетях, экс-муж все сразу удаляет. Каждую ночь она думает об этом ребенке и мечтает хоть раз его увидеть. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад, сидя с мамой на кухне, я вслух порадовалась, что у нас в семье все хорошо и я этому очень рада. А мама начала рыдать. Я, не понимая подошла к ней, обняла и попросила объяснить, что случилось. Сначала мама отбрыкивалась, но потом сдалась и коротко сказала: «Когда твоей сестре было 16, она родила ребенка и мы сдали его в детдом».
Я сидела перед ней на коленях и не понимала, что она такое говорит. Моя сестра старше, она замужем и все у нее хорошо. Но оказалось, что в 17 лет она сбежала от родителей, из-за того, что они не приняли ее ребенка.
Позже я рассказала сестре, что все знаю, она мне выплакалась и попросила никогда об этом больше не говорить. Мама призналась, что каждый день об этом вспоминает и никогда себе не простит. А папа... он улыбается и, кажется, у него все хорошо. А я тупо по-детски всех люблю и мне больно, что как таковой семьи у нас давно нет. © Аноним / Pikabu
- Своего дедушку по маме я не застала, он умер за 6 лет до моего рождения. Знаю его только по фотографиям. В молодости очень красивый был мужчина, похож на какого-то актера. Мама его очень любила. И уже в старших классах я узнала, что он был маме не родной отец. Настоящий угодил в места заключения, когда маме было годика 2. Бабушка, видимо, не стала его дожидаться оттуда, вышла замуж. От него осталась единственная фотка, свадебная. Подписана на обороте «Любашин отец» (маму звали Любой). Эту фотку, засунутую под обложку старого альбома, я и нашла случайно.
Конечно, своего настоящего отца мама не помнила, слишком маленькая была тогда. Для нее папой всегда был отчим, который ее и вырастил. Своих детей у него не было, потому что он страдал болезнью, которая передается по наследству. Видимо, не хотел ею «наградить» потомство. Вроде особой тайны из этого не делали, просто меня не сочли нужным посвящать в подробности. © Ленка / ADME
Я тоже считала, что у всех идеальные семьи и сводилась за свои разводы. Пока не узнала, что дедушка изменял бабушке в Польше. Прадедушка с прабабушкой развёлся и у нее есть сводная сестра. Но это все конечно было заметено под ковер.
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- Я узнал правду о себе в 50 лет. На семейной вечеринке я разговорился со своей тетей и признался, что переживаю за отца, который лежит в больнице. А та взяла и выдала: «Можешь не волноваться, он не твой отец». И тут я стал замечать очевидное: я не был похож на других мужчин в моей семье — все они были коренастыми, со склонностью облысению и не интересовались учебой. Я же гораздо выше их, стройный, с густыми волосами, получил достойное образование и прочитал много книг. Я позвонил сестре и спросил: «Он действительно не мой отец?» Она ответила: «Ох, это же все давно знали!» Все кроме меня, видимо...
Сестра рассказала, кто мой биологический отец, и я решил сходить к нему в гости. Постучал в дверь, и ее мне открыл 75-летний я. Этот человек реально выглядел как мой близнец, только на поколение старше. Выяснилось, что он тоже много читает, играет в теннис и каждый день плавает. Мы с ним говорили часами. © Pepys / Quora
- Когда мне было 25 лет, моя мама рассказала один семейный секрет. Оказалось, что она мне не мама, а старшая сестра! А моя настоящая мама — моя бабушка. Просто она родила меня в 52 года и отдала на воспитание старшей дочери. Я в шоке. © Подслушано / Ideer
- У нас тоже есть одна загадка в семье: исходя из документов, прабабушка родила младших трех детей в 46, 50 и 54(!) года, и это в период с 1919 по 1927 годы. Даже в наше время медицина не каждой позволяет такое, а уж в те годы и естественным путем... Либо здоровье у прабабушки было отменное, либо она не родная, либо даты в документах подделали и списали десяток лет младшим детям. © Елена Мамонова / ADME
Бонус: семейные секреты бывают и вполне безобидными
- У нас сейчас есть семейная тайна, о которой внуки не знают. Может, лет через десять им об этом расскажем. Они думают, что их папа утром уходит на работу. А он на самом деле прячется в доме бабушки и дедушки, в единственной комнате, куда детям вход строго воспрещен. Он — программист, работающий на дому, и поступает так, чтобы ему никто не мешал во время трудового дня. Иногда он слышит, что возникла какая-то проблема, и отправляет нам в мессенджер сообщение типа «запасные подгузники в заднем кармане такой-то сумки», но обычно он просто надевает наушники и работает. Мы храним эту тайну уже около четырех лет. © Ralph Hazell / Quora
Членам семьи бывает сложно найти общий язык друг с другом. Вот как раз 18 историй о том, как непросто честно разделить домашние обязанности.
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