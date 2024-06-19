15+ человек, которые случайно разворошили прошлое, а оттуда посыпались семейные секреты

Я тоже считала, что у всех идеальные семьи и сводилась за свои разводы. Пока не узнала, что дедушка изменял бабушке в Польше. Прадедушка с прабабушкой развёлся и у нее есть сводная сестра. Но это все конечно было заметено под ковер.