18 историй о том, как непросто честно разделить домашние обязанности

Ежедневная работа по дому отнимает кучу времени, а воспринимается чаще всего как должное. Члены семьи настолько привыкают к наглаженным рубашкам, всегда чистой посуде и мытым полам, что начинают думать, что все это полагается им чисто по праву проживания. Но тот, кто отвечает за чистоту, рано или поздно устает и начинает намекать: «А не подключиться ли вам, дорогие домочадцы, к наведению порядка». И вот как решают этот вопрос в разных семьях.