Как-как... Хоспидя, детский сад!
Месяц не мыть полы, сжав чистоплотность в кулак, когда заметит - Ох ты ж мой умничка, какой замечательный, всю грязюку заметил! теперь ты главный по ген.уборке 🧡
18 историй о том, как непросто честно разделить домашние обязанности
Ежедневная работа по дому отнимает кучу времени, а воспринимается чаще всего как должное. Члены семьи настолько привыкают к наглаженным рубашкам, всегда чистой посуде и мытым полам, что начинают думать, что все это полагается им чисто по праву проживания. Но тот, кто отвечает за чистоту, рано или поздно устает и начинает намекать: «А не подключиться ли вам, дорогие домочадцы, к наведению порядка». И вот как решают этот вопрос в разных семьях.
- В начале семейной жизни муж не хотел заниматься бытом с типичными отмазками: «Тебе сложно лишнюю тарелку супа сварить, в машинку не две рубашки кинуть, а три?» Года два бодались: я прошу что-то сделать, он ноет, что я его не люблю, все равно для себя буду делать, мне сложно, что ли. В итоге нашла решение: мне несложно, но лишних телодвижений прикладывать не буду.
Я варю себе сливочный суп с чечевицей, наливаю тарелку любимому — мне не жалко. Непереносимость лактозы? Беда... Жарю на ужин рыбу с овощным салатом. Ты не любишь салат и терпеть не можешь рыбу? Какая жалость... Я стираю вещи, твои тоже закину, без проблем. Почему не постирала, если обещала? А в корзине только мои вещи. Твои на стуле, на кровати, в шкафу? Прости, мысли не читаю, половину ты потом еще наденешь. Рубашки гладить не буду, мне сложно.
Пару недель попитавшись после работы бутербродами, муж резко образумился и предложил бартер: он посуду моет, я готовлю. Сторговались на посуду и вынос мусора без напоминаний. Сейчас думаю, как заставить благоверного мыть пол. © Подслушано / Ideer
Как-как... Хоспидя, детский сад!
- Мы как мужем поженились, я сразу ультиматум поставила — либо ты мне помогаешь по дому, либо предоставляешь все удобства для уборки и всякие ништяки для кухни. Сразу согласился, купил все что попросила. Сейчас в декрете сижу и особых проблем у нас нет, робот-пылесос, посудомойка, стиральная машина, электропечь и пароварка — все мне помогают. Если бы я изначально промолчала, наверное, бы самой пришлось все делать. А так я спокойна, в доме порядок и уют всегда. И муж, естественно, доволен. © Особенная Девчуля / ADME
- Мой муж платит мне зарплату жены. Каждый месяц он переводит мне приличную сумму. Об этом мы договорились еще на берегу наших отношений. Зарплата стала начисляться не после свадьбы, а после пары месяцев свиданий. На мне, конечно же, все домашние обязанности, какие-то я делаю сама, когда есть настроение, а какие-то делегирую и оплачиваю со своей зарплаты, например, генеральную уборку, доставку еды.
Муж работает допоздна, поэтому на мне только ужин, утром он не завтракает, и я могу спокойно спать. Я занимаюсь тем, чем хочу, встречаюсь с подружками, хожу на шопинг, прохожу курсы. У меня никогда не бывает плохого настроения, дома всегда уют и порядок, свежая и вкусная еда, поэтому мужу приятно возвращаться с работы. Эта договоренность помогает нам поддерживать гармонию в отношениях уже пятый год. © Подслушано / Ideer
- Мы оба работаем полный рабочий день в офисе, и у нас есть малыш. Однажды муж имел наглость сказать, что он делает 90% уборки в нашем доме. Что за ерунда? Я беру на себя гораздо больше обязанностей по ведению домашнего хозяйства и уходу за ребенком. Мой благоверный же только моет посуду и мусор выносит. Как же я разозлилась, когда он это сказал! А он такой: «Что? Правда глаза колет?» Я взяла и просто ушла из дома, оставив его с ребенком на несколько часов, и сказала, что сейчас даже не хочу находиться рядом с ним. © Firm-Educator-810 / Reddit
- Будучи во втором декретном, я взвалила на себя все домашние обязанности. Пока сидела дома, это было не особо в тягость. Плюс воспитание старой закалки: ну как же, домашние дела — чисто женские обязанности. И я, и муж выросли в семьях с подобным укладом. Поэтому все воспринималось как что-то обычное и естественное. А потом вышла на работу, и пришлось все переосмыслить, потому как поняла, что надолго меня не хватит. Да и ссоры с мужем из-за этого случались все чаще.
Честно сказать, было трудно. Приходилось наступать на горло своему характеру, привычкам, воспитанию. Сдерживала себя, чтобы не делать того, что поручено мужу или детям или не переделать за ними. Прошло два года, и я поняла, что мой мир не рухнул без наглаженного постельного белья. Что посуда, помытая через час-два, это не преступление века. Жить стало легче. © Oksana Hurban / ADME
- После того как родилась дочка, я по максимуму забрал у жены домашние обязанности. Покажите мне хоть одно блюдо, для которого просто все надо скинуть в мультиварку и нажать кнопку. Все сводится к тому, что сначала одну часть обжариваешь, потом добавляешь вторую. А ведь это все еще нарезать надо.
Стирка тоже не 2 минуты занимает. Надо отделить один цвет от другого, закинуть в стирку, развесить сушиться, а потом разложить по разным ящикам. Кажется, всего ничего по времени, но в реальности иначе.
У нас есть робот-пылесос, которого, как оказалось, надо тоже чистить, а еще надо перед уборкой по максимуму все с пола поднять. В итоге на словах и картинках все красиво, но по факту это отбирает тьму времени. © Amadiss / Pikabu
"муж, естественно, доволен"
Еще бы. Сделал несложное, практически единоразовое дело, которое скорее всего и так собирался делать. Но жена уверена, что это ее невероятная хитрость и огромное одолжение с его стороны. Купил стиральную машину, надо же...
- У нас в семье работает муж, поэтому я делаю работу по дому сама, чтобы обеспечить ему комфортную работу и отдых после нее. Он может помыть свою тарелку, вынести мусор и притащить тяжелые сумки из магазина. Когда мы оба работали, он помогал мне больше. Но сейчас я не вижу причин загружать его домашними делами. Мне нравится ухаживать за ним, я не перенапрягаюсь. © Любовь Формика / ADME
- Муж как-то спросил: «Ты когда-нибудь чистишь туалет?» Я попыталась понять, что означает этот вопрос. И тут меня осенило. Примерно раз в месяц я прошу его почистить унитаз в большой ванной, если к нам приходят гости. Так что супруг искренне думает, что это означает, что я не чищу туалеты. У нас три ванные комнаты, и я убираю их раз в неделю. А муж считает, что его вклад в домашнее хозяйство — это и есть вся уборка. © stillpacing / Reddit
- У меня супружник любил заявить: «Да тут нечего делать, я за 15 минут квартиру пропылесошу». И ведь пропылесосит. Вот только в углах, под кроватью, под диваном, на плинтусах, на направляйках шкафа-купе останется пыль, а в кладовке и вовсе убрано не будет. После геройской борьбы с пылью пылесос не будет обслужен — бак с грязной водой муж просто выльет в унитаз, но ни саму емкость не промоет, ни щетку пылесоса не очистит. Вылечился он от этой ерунды, пока я 1,5 месяца в больнице лежала. Почему-то внезапно оказалось, что от таких быстрых уборок грязи только прибавляется, а пожаренный с кетчупом фарш — это ни разу не болоньезе. © Rorca / Pikabu
- А у нас с женой все просто, мы живем раздельно. У каждого своя квартира в разных частях города, каждому удобно добираться на работу. О покупке совместного жилья разговор был, но пришли к консенсусу, что ну его, не дай бог разбежимся, придется делить, ругаться. Поэтому решили, что каждый будет жить по себе, но с наездами раза три в неделю. Соответственно, кто принимает, тот и готовит.
Ребенок есть, живет у бабушки с дедушкой в деревне (они сами настояли и сын тоже в город не хочет). Каждые выходные туда приезжаем. Уже 6 лет состоим в официальном браке и обоих все устраивает. © KvizacXaderax / Pikabu
Прикольно, ребёнка спихнули на бабок-дедок, и молодцы такие в гости ходят.
Если это брак, то дайте два. Хотя нет, не давайте. Как-то за ребёнка обидно.
Сами живите как хотите, но детям бы здоровую и понятную атмосферу в семье.
- В последнее время я стала готовить еду только для себя. Потому что надоело. Я стараюсь, готовлю мужу и детям вкусные и их любимые блюда, но постоянно повторяется одно и то же: «Ой, а мы уже бутербродиков поели», «Мам, я не буду обедать, я у Катьки поем», «Да мы тут с пацанами чипсиков купили», «Нет, ужинать не буду, на ночь вредно», «Да я вот колбаски пожевал». Целая куча хорошей еды выбрасывается, потому что одна я доесть все не успеваю, а на другой день мои уже требуют свежеприготовленного, которое тоже не съедается. Сколько раз я пыталась говорить с ними, но они только дружно хлопали глазами: «Да ты чего, мы же все едим!»
Сначала я отказалась что-то готовить мужу и детям, пока они не съедят то, что было сделано до этого, а они как будто и не заметили, продолжая кусочничать. Потом стала готовить только себе.
На днях муж позвал меня на серьезный разговор и принялся выговаривать, что я обленилась и стала плохой хозяйкой. Видите ли, еды в холодильнике нет. Открываю при нем холодильник, показываю: «Вот сыр, вот колбаса, вот ветчина. Вот два вида хлеба. Что не так?» Муж надул губы: «Ну а готовая еда где?» Говорю: «Так ты же с детьми только это и ешь, так что вот ваша еда». Не понял, обиделся, считает, что я делаю из мухи слона. © Подслушано / Ideer
- Наш преподаватель рассказывала, как в психиатрическую клинику попала. Вела очников, вечером заочников, приходила домой около 19:00, готовила мужу и двум сыновьям, потом — уборка. В 24:00 садилась рефераты проверять. В один день пришла с работы, прилегла на диван и не вставала пару дней, смотря в одну точку. Пока муж скорую не вызвал. Потом резко выяснилось, что один сын умеет посуду мыть, второй — пол, а муж может готовить, когда она устала. © Подслушано / Ideer
- Свекровь — патологическая чистюля: окна моются каждую неделю, тюль стирается, крахмалится, развешивается по субботам. Постельное гладится, одежда отутюживается до состояния «без морщин как атлас». Полы моются ежедневно дважды, пылинки ходят строем и спрашивают разрешения, можно ли тут у вас в уголке.
Только через 20 лет поняла, что за всем этим чудовищным трудом — невроз чистейшей воды. Недавно муж с горечью сказал, мол, мама потратила жизнь на вытирание пылинок... урок всем.
Гладят у меня младшенький и его папенька, готовит и заказывает продукты старший. Посуду моет каждый за собой. Плита отмывается тем, кто на ней свинячил. На мне — общее руководство, стиральная машинка и мытье окон два раза в год. Лоток кошандре моет тот, кто ее застиг на горшке в процессе. Все работают, мелкий заканчивает колледж, никто не переломился. © Koza_pedalnaya / ADME
- Мой муж моет посуду, складывает белье, заправляет постель и выносит мусор. Он думает, что делает «всю работу по дому». Я всегда благодарю его за эти действия, чтобы у меня было время и силы для работы над менее очевидными вещами. Вот только некоторые из них: чистка туалетов, включая внешнюю часть унитаза, мытье раковин и душевых кабин, чистка зеркал, плиты, вытяжки, духовки, микроволновой печи, тостера, регулярное удаление накипи из кофеварки, периодическая стирка штор и постельного белья.
И это ни в коем случае не полный список — это просто то, что вспомнилось мне именно сейчас. А еще давайте вспомним про домашнюю документацию, записи на прием к врачу, вопросы страхования, важные телефонные звонки, оплату счетов, покупку продуктов и составление бюджета. © NiakiNinja / Reddit
- Муж и раньше никогда не обесценивал мою работу по дому. И мое отношение «пыль лежит и я полежу» вполне принимал. Лучше веселая жена и не сегодня вымытый пол, чем кристально чисто и скандалы. К тому же через выходные сам готовил что-нибудь этакое.
Но когда я сломала ногу, он сказал, что не понимает, как я успеваю все по дому, раз работаю ровно столько же, сколько и он.
Раньше он после работы усаживался за комп или рядом со мной на кухне поболтать, а на мне — ужин, посудомойка, стиралка, развесить, посуду вытащить, поставить, утром перед работой мусор вытащить из ведра, не забыть забрать с собой, помыть лотки кошакам, убрать за щенком. В выходные пропылесосить, помыть полы, поменять постельное, разложить с сушилки все наконец-то. И много-много других мелочей, типа перенести всякую ерунду на то место, где она должна быть.
Мне это все ерундово, если честно. Делается на автомате под сериал. Вот только этот труд никто не ценит, пока не побывает в моей шкуре. © user4969708 / Pikabu
- По-моему, если муж и жена работают, то домашние обязанности должны распределяться, а не ложиться исключительно на плечи женщины. Отец всегда пылесосил квартиру, мыл полы и окна, поливал цветы. А остальное на нас с мамой было. Когда муж узнал, что у нас быт распределялся таким образом, он внезапно меня поддержал. В нашей семье теперь тоже всегда идет распределение обязанностей, все дела выполняются быстрее, и у нас остается много свободного времени друг на друга и на себя. © Подслушано / Ideer
- Я как-то домой заявилась, а там подошвы прилипают к полу при ходьбе. Про остальное молчу. Бытовой пофигизм у супруга цвел и пах. А с год назад я захворала сильно. Стационар, постельный режим. И чудо! Муж и сын у меня и стирать, и готовить научились. Горшок только кошкин строго на мне. © Мирра / ADME
- Мы с мужем по очереди готовим и убираемся. Проблема в том, что супруг гораздо лучше наводит порядок в доме, если к нам приходят в гости родственники или друзья. В противном случае, в день, когда его очередь убирать дом, он прилагает минимум усилий.
Однажды я не выдержала и наврала ему, что в воскресенье к нам на ужин приедут мои родители. На следующее утро он подскочил в 6:00 и закончил уборку только в 15:00 — даже окна вымыл, чтобы все было безупречно.
В итоге я созналась мужу, что обманула его. Он согнулся пополам от смеха и сказал: «Ну, это же сработало, правда?» © ahwifeornot / Reddit
Некоторые из нас даже не встревают в споры о домашнем хозяйстве и предпочитают жить в одиночестве. Вот честная история про жизнь без пары и страшилку «в 40 лет с кошками останешься».
Комментарии
Вот почему людям полезно некоторое пожить в одиночестве, а не сразу от мамы к девушке переезжать.
Какое счастье, что в нашей семье никто не требует готовить каждый день свежее!