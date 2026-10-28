13 историй с рынка, где можно и мандаринами угоститься и впечатлений нахвататься

Поход на рынок раньше было вполне обыденным делом. Это сейчас многим из нас проще и быстрее сходить в магазин. Но мы также помним ароматы свежих беляшей, сочных фруктов и спелых ягод, ряды книг и пестрой одежды. На рынке за прилавками то и дело разворачивались истории, в которых было место и доброте, и неожиданным поворотам.