13 историй с рынка, где можно и мандаринами угоститься и впечатлений нахвататься

Истории
28.10.2026
13 историй с рынка, где можно и мандаринами угоститься и впечатлений нахвататься

Поход на рынок раньше было вполне обыденным делом. Это сейчас многим из нас проще и быстрее сходить в магазин. Но мы также помним ароматы свежих беляшей, сочных фруктов и спелых ягод, ряды книг и пестрой одежды. На рынке за прилавками то и дело разворачивались истории, в которых было место и доброте, и неожиданным поворотам.

  • Меня дошкольницу в деревне бабушка отправила купить кило сахару, я так и сказала продавщице. Но та отвлеклась на что-то, а потом говорит: «А, тебе сахару килограмм». А я ее поправила: «Не, мне кило!»
  • У моей знакомой ее мама даже не точку на рынке имела, а маленький столик перед рынком, где продавала немного мелочевки: мелкий товар поштучно. И каждый раз, проходя мимо нее я думала, мол, ну сколько там на этой мелочи можно заработать? И очень была удивлена, когда узнала, что в итоге эта скромная торговля позволила семье накопить на собственное уютное жилье для подросшей дочери.
  • Мы с моей младшей сестренкой всегда очень ждали похода на рынок. И особенно мы были рады если там продавали рыбу, куриц, цыплят, гусей, индюков. Я помню, один раз в коробке привезли живых раков и нам разрешили их за усы подержать, а потом увидели гигантскую щуку в тазике. А один раз я нашла богомола и вместе с ним пошла на рынок .

Наша читательница поделилась своим фото с рыбного рынка в Лиме. Они же ждут, когда им что-нибудь перепадет

© Екатерина Хмелькова / ADME
Поническая ататака
только что

Ох, у меня котаны поняли, что если в доме пахнет курицей, им перепадёт каких-никаких запчастей. Ходят вокруг меня и орут, будто могу пожадничать и не отдать. 😂

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  • Обычно продукты на суперъяхты в Марине доставляют специальные снабженческие компании. Но я знал одного шеф-повара в Монако, который ломал систему. Ему нравилось самому выбирать свежие продукты. Каждое утро он отправлялся на знаменитый рынок Кур Салея в Ницце, который открывается рано, около 6–7 утра. На машине по пробкам ехать почти час. Поэтому он летал за продуктами на вертолете.
    Перелет из Монако в аэропорт Ниццы занимает всего около 7 минут, а регулярный рейс обходился в весьма круглую сумму, и поездка на такси от вертолетной площадки добавляла еще расходов. В итоге шеф тратил целое состояние каждое утро, чтобы доставить на борт идеальный хрустящий багет и отборную зелень.
barinbeard
  • На рынок зашел. Купил огурцов. Продавщица говорит: «Помидоры нужны?» А я вижу, что они у нее почти зеленые, и так с надеждой типа говорю:
    — А они хоть твердые?
    — Да!
    — Как яблоки?
    — Как яблоки!
    — Жаль, а мне мягкие нужны.
    — Ну, они как мягкие яблоки, скорее даже как мягкие груши, даже еще мягче!
  • На рынке мужчина продавал мед. Я по привычке начала торговаться: «А если две банки возьму, скинете?» Он посмотрел на меня, помолчал и говорит: «Нет. Наоборот, будет дороже». Я подумала, шутит. И тут он: «Это чтобы ты не откладывала лакомство в долгий ящик, съела его свежим, пока мед не засахарился, и поскорее вернулась за добавкой!» Я логику не увидела, взяла одну банку.
ADME
  • Давно было. Пошли мы на рынок с сотрудницей Аней. Хотели купить приправ и сухофруктов, Анька обещала плов приготовить, особенный. На рынке продавцы специй говорят на своем. И вот мы остановились у одного прилавка купить специи. Продавцы что-то на своем тараторят и на нас поглядывают. Мы спрашиваем что и сколько стоит. Один ответил нам. Потом что-то между собой опять обсуждать стали. И тут Анька как высказалась им в ответ (как потом выяснилось на армянском). Мужики аж опешили. В итоге, нам дали специи бесплатно и еще фруктов. Как выяснилось, Анюта хорошо знала и узбекский, и таджикский, и даже армянский, и все популярно объяснила мужикам.

На южнокорейском рынке продается чальтог. Это изделия из отпаренного риса, который затем обили в однородную массу, добавили пищевые красители и вкусовые добавки. Оно как вкусное тесто

  • Недавно на Блошинке подруга увидела, среди предметов быта, деревянное весло и продавца спросила сколько оно стоит. Продавец: «Эта лопата стоит пятихатку». Она, немного взгруснув, отошла и говорит мужу, мол немного походим и может он цену снизит. Муж: «Так цена-то какая?» После того, как он выяснил про «пятихатку», он спросил сколько это в ее понимании. «Пять тысяч!», — сказала она. «Без меня в такие места ни ногой!», — сказал муж и купил ей за 500 рублей весло-лопату.
  • Как-то продавец у дома увидел, что я несу арбуз, купленный не у него. Он стал выразительно требовать подойти. Подманив меня поближе, он высказал свои претензии, и подарил мне еще один арбуз, велев сравнить и понять, насколько глупо я поступил, купив невкусный арбуз у каких-то других продавцов. В общем, его арбуз оказался вообще не сладким. Так что даже продавцы не всегда могут подобрать вкусные арбузы.
  • Был вчера на рынке. Наблюдал такую картину. Женщина лет 45 с двумя дочерьми. Одной лет 12-13, другой около 3-х. Выбирали игрушку младшей. Девочка держит коробку с розовым щенком и говорит: " Мама, купи Скай." Мать говорит: «Да что это за ерунда такая. Давай тебе нормальную игрушку купим. Вот пупса, например». И сует ей разных резиновых пупсов.
    Девочка отрицательно качает головой и в сотый раз повторяет одну и ту же фразу: «Мама, купи Скай.»
    Мать никак не хочет брать. Предлагает всяких других кукол. Уже старшая дочь не выдержала и говорит: «Мам, да купи ты ей.» На что мать ответила: " Да что это вообще за ерунда? Собака с рюкзаком. Фигня какая-то!" Потом она спросила у продавца сколько она стоит. Продавец назвал довольно ощутимую сумму. Мать нахмурилась: «Слишком дорого за небольшую фигурку, за эти средства мы выберем большую куклу!» Отобрала у дочки этого щенка и они потихоньку пошли дальше.
    Как только они отошли, мужик, который стоял рядом со мной и тоже наблюдал за всем этим подошел, быстро оплатил покупку, догнал семью и с улыбкой протянул щенка: «Возьмите за символическую монетку, у меня как раз последняя осталась!» Мать приняла его за продавца и отдала мелочь. Они довольные пошли дальше.
    Я понял поступок мужика. Ему стало жалко девочку. Может эта ситуация задела что-то личное, раз он решился на такой поступок. Просто подарить игрушку не выход, так как нормальная мать от подарка незнакомца отказалась бы. А так, он вроде как им ее продал, но за символическую стоимость.

Ночной рынок в Китае — одно из самых популярных развлечений местных жителей. Представляет из себя как бы уличный торговый центр, где все супер дешево. Шопинг и вкусняшки. Что еще нужно для счастья?

© raysikh / Pikabu
A.
только что

Что нужно для счастья ночью? Крепкий сон

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  • Вспомнила. Стою на рынке с кузиной за прилавком, но у нас куртки кожаные. А рядом соседка солнечными очками торгует. И вот идет молодой человек. Я кричу: «Мужчина, мужчина, купите очки! Будете как Сталлоне неотразим!» Тот разворачивается: «Я не мужчина!» Там, наверное, весь ряд замер — и продавцы и покупатели. Я: «Ой, мальчик, простите». Тот орет уже: «Я не мальчик!» С прилавка напротив мужчина: «Простите, женщина, сейчас все одеты одинаково, не различить». Тот: «Я не женщина!» Покупатель: «Девушка?» Тот: «Я не девушка!» Я: «Так кто же вы, загадочная персона?» Он гордо: «Я — юноша!»
  • Дело было под новый год. Пошли на рынок за овощами-фруктами. Заходим в павильон. Продают мандарины. Девушка продает, рядом стоит хозяин, приглядывает, чистит мандарин. Встаем в очередь: мой друг, за ним я, за мной моя жена. Перед другом стоит еще человек 7-8. Мой друг хозяина спрашивает:
    — Ты мандарины сам продаешь?
    — Нет.
    Меня как за язык потянули, я и говорю: «Он их только кушает». Хозяин на меня посмотрел, промолчал. Доел мандарин, взял второй, почистил. Разламывает пополам, протягивает половинку моей жене:
    — На, кушай.
    — Спасибо, не хочу.
    — Кушай, тебе говорят.
    Она взяла, поблагодарила. Он поворачивается в мою сторону, указывает на меня пальцем и говорит: «А тебе — не дам».

История от автора

  • Пошла на рынок в Ереване за свежими красными помидорами. В итоге угостили персиками, зеленью. Уже ухожу, смотрю — в углу мужики так аппетитно шашлык едят! Подошла: «А какие приправы тут? Так вкусно пахнет!» И вдруг усатый дядька мне сует мне шампур с мясом: «Угощайтесь, девушка!» Я сначала мямлила, мол, да не надо, спасибо. Но они настаивали, мол, как узнаешь, хороши ли наши специи, если сначала не попробуешь. Пришлось взять. Такого вкусного шашлыка я еще никогда не ела. Естественно, купила потом специи, которые они мне посоветовали.
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А вот еще подборка историй с рынка для тех, кто мерил джинсы на картонке.

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