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6 ошибок в уходе за домашними растениями, из-за которых они не цветут
«Отправишься на помойку, если не одумаешься!» — так меня научила мама ругать комнатные цветы. По задумке автора, они пугаются и тут же начинают пышнеть, зеленеть и цвести. Срабатывает это не всегда, но случаи бывали. А вот если по-серьезному разобраться в том, что не нравится вашему растению, окажется, что решить эти вопросики проще простого. Ставим горшки на место и читаем вместе, как сделать так, чтоб ваш комнатный оазис зацвел и радовал глаз. Разберем самые популярные ошибки начинающих цветоводов.
1. Горшок «на вырост»
Морочиться с пересадкой в новый горшок каждые полгода — дело такое, не каждому понравится. Но посадить небольшую фиалку или спатифиллум в огромный вазон, чтобы «корням было свободно» — это ошибка. Ждать от него цветов — все равно что искать горшочек с золотом на том конце радуги. Ведь растение тратит все силы и питательные вещества на наращивание корней и листьев, а цветение начнется, когда корням станет немного тесно.
Необязательно владеть всем размерным спектром горшечных изделий, достаточно пары-тройки разных диаметров. Но выбирать горшок для того же спатифиллума, колеуса или бабушкиной герани нужно всего на 2–3 см больше диаметра корневой системы.
2. Полив по расписанию
Ох, это расписание, думаю что для полива цветков прийдется дополнительные будильники ставить что бы не забывать
Я выбрала для полива один день недели — субботу. Но это совсем не значит, что так правильно. Рассказываю: мои растения живут на лоджии, на западной стороне. Летом здесь настоящее пекло и земля сохнет быстрее, а вот зимой ощутимо холоднее, и грунт остается влажным дольше. Больше в квартире места нет, поэтому нужно подстраиваться.
Мы понимаем, что залив приводит к загниванию бутонов и корней, а холодная вода устраивает температурный шок (особенно орхидеям и фиалкам). Потому воду отстаиваем пару дней, стараемся, чтобы она была комнатной температуры. А пора поливать любимую бегонию или нет — это выясняем с помощью сухой деревянной палочки.
3. Отдых тоже
Осенью и зимой мы продолжаем поливать и подкармливать любимую бегонию в том же режиме, что и летом. Но без периода покоя большинство цветущих растений просто истощаются. Чтобы заложить новые бутоны, зеленым питомцам нужна зимняя пауза: понижение температуры и сокращение полива на 1,5–2 месяца. Если оставить горшок зимовать над жарящим радиатором, вместо красивых бутонов весной вы получите только бледные вытянувшиеся побеги, и это в лучшем случае.
4. Семь раз отмерь, но один раз все же отрежь
Жалеть длинные вытянувшиеся стебли — еще одна частая ошибка. Нам кажется, что если обрезать пышную герань, то она перестанет расти. На самом деле все ровно наоборот. Вот я пожалела свою пурпурную традесканцию, которая росла в тени, и она вытянулась, став тонкой и бледной. Но надо помнить, что старые и чересчур длинные побеги забирают у растения все соки, а на закладку цветоносов сил уже не остается. В итоге та же герань превращается в одинокую лысую палку с парой мелких соцветий на верхушке. Не бойтесь формирующей обрезки: смело удаляйте слабые ветви, и растение ответит вам благодарностью.
Вот моя диффенбахия, которую я побоялась резать. Что ж
Наверняка вы сталкивались с людьми, которые хоть палку сухую в землю втыкают — и она дает корни. Я не из таких. Понимаю каждого, чья рука с секатором не поднимается на обрезку взрослого растения. Кстати, конкретно диффенбахию нужно резать строго в перчатках. Так вот добрые люди подарили мне отрезанную ветку гигантского размера и посоветовали нарезать кусочками, мол, прорастет каждый. Пусть растет так, как ей хочется, подумала я, а то еще не приживется ни один кусок, обидно будет. Ну и посадила ее в большой горшок. И только гляньте, что я обнаружила, когда делала это фото для статьи!
Зарождается новый листик! Теперь буду с нетерпением ждать, что же из этой палки получится!
5. Правильное питание
Заботливые хозяева часто покупают одно универсальное удобрение и щедро поливают им все горшки подряд. Но если в составе подкормки преобладает азот, цветущие растения начнут наращивать листву. Азот отвечает за рост сочных лопухов и пышной зелени, но его избыток сильно тормозит цветение. Чтобы тот же спатифиллум или антуриум зацвел, ему жизненно необходимы фосфор и калий. Начиная с начала весны выбирайте подкормки с пометкой «Для цветущих растений» и строго соблюдайте дозировку — перекорм питательными веществами опаснее, чем их дефицит.
6. Переезд отменяется
Вот он, долгожданный маленький бутон на орхидее или декабристе! Конечно, сразу хочется переставить горшок на самое видное место или повернуть его красивой стороной к солнцу. Поздравляю, это главный способ остаться без цветов. В период бутонизации растения невероятно чувствительны к смене угла освещения. Почувствовав стресс от того, что свет теперь падает с другой стороны, растение за пару дней просто сбросит все завязи. Пока образуются бутоны или распускаются цветы, горшок нельзя даже поворачивать. А чтобы не забыть исходное положение, сделайте на кашпо неприметную засечку с той стороны, которая смотрит на окно.
Эту церопегию Вуда я вырастила буквально из пары сантиметров веточки. Знала ли я, что она цветет? Нет
Сложно поверить, но это суккулент. Его называют «ожерельем из сердец» за крошечные, пестрые листья сердцевидной формы. Поглядите, как красиво веточки свисают из кашпо! А его необычные трубчатые цветы, похожие на маленькие фонарики, я не сразу разглядела, если честно. Церопегия легко переносит редкий полив и будет цвести, даже если вы забудете разок-другой полить ее вовремя.
Бонус: история про то, как я орхидее веселые ночи устраивала
Мои орхидеи полгода благополучно сохли на солнечном подоконнике прямо над батареей. Пожаловалась коллеге, и та с загадочным видом рассказала секрет, после которого мои цветочки пышно зацвели: «Срочно убирай их с солнца, а каждую ночь устраивай им перепад температур с открытой форточкой! Только на сквозняке не оставляй». 2 месяца потребовалось моим орхидеям, чтобы распуститься во всей красе. И чего я раньше ей не пожаловалась!
Превратить подоконник в цветущий сад намного проще, чем кажется. Но важно вовремя заметить сигналы, которые подает растение, и не перебарщивать с гиперопекой. Попробуйте скорректировать эти простые шаги в уходе, и уже к следующему сезону ваши любимые зеленые питомцы отблагодарят вас пышными бутонами без всяких угроз отправиться на помойку!
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