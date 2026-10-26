6 ошибок в уходе за домашними растениями, из-за которых они не цветут

Наверняка вы сталкивались с людьми, которые хоть палку сухую в землю втыкают — и она дает корни. Я не из таких. Понимаю каждого, чья рука с секатором не поднимается на обрезку взрослого растения. Кстати, конкретно диффенбахию нужно резать строго в перчатках. Так вот добрые люди подарили мне отрезанную ветку гигантского размера и посоветовали нарезать кусочками, мол, прорастет каждый. Пусть растет так, как ей хочется, подумала я, а то еще не приживется ни один кусок, обидно будет. Ну и посадила ее в большой горшок. И только гляньте, что я обнаружила, когда делала это фото для статьи!