Вы когда-нибудь чувствовали мгновенное родство с человеком просто потому, что он назвал контейнер «бабайкой»? Местные словечки — верный способ узнать своего в любой компании. Одно родное слово — и между вами словно протягивается невидимый мостик к общим воспоминаниям. Удивительно, как простые «вехотка» или «мультифора» могут за секунду перенести нас на сотни километров и вернуть в детство — туда, где бабушка по утрам печет блины, а мама с папой — молодые и веселые.