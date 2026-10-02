Ну судя по логике рассказа, слово это означает что-то типа лениться, отлынивать, филонить. Но по звучанию я бы определил его в значении кого-то шлепать, бить хлыстом, и ещё оно по звучанию напоминает распространённое матерное словечко. 😁😁😁
20+ колоритных слов, по которым земляки находят друг друга в любой компании
Вы когда-нибудь чувствовали мгновенное родство с человеком просто потому, что он назвал контейнер «бабайкой»? Местные словечки — верный способ узнать своего в любой компании. Одно родное слово — и между вами словно протягивается невидимый мостик к общим воспоминаниям. Удивительно, как простые «вехотка» или «мультифора» могут за секунду перенести нас на сотни километров и вернуть в детство — туда, где бабушка по утрам печет блины, а мама с папой — молодые и веселые.
- А вы знаете слово «хлыздить»? Совершенно случайно выяснила, что это уральское слово и в других регионах его не используют. У меня есть чат с подругами, одна из них живет в Кургане. Мы довольно часто переписываемся в течение дня обо всем на свете.
— Чет так не охота в бассейн было сегодня. Думала не идти. Но потом решила не хлыздить, — пишет она.
— Чего решила? — изумилась я.
Вот так и оказалось, что «хлыздить» — это уральское просторечное словечко. Поняли значение?
- Мы с мужем из разных областей, поэтому, естественно, есть словечки, которые в наших местностях означают разное. Из забавного — слово «кружок». У меня так называют крышку кастрюли, у них — разделочную доску. А вот слова «шыхавацца» у них вообще не было. У нас же оно использовалось в значении «готовиться к чему-то, собираться».
- Сам из Новосибирска, работал проводником с напарницей из Курска. Выяснил, что в Курске — буряк, в Новосибе — свекла. А еще: файлик — мультифора, варежки — верхонки, нагорнить — вскопать.
У нас тоже говорили про кошелёк, но написание было "гаманок". Не знаю как правильно. Может и никак. 😁😁😁
Слово «гомонок» можно услышать в некоторых регионах Сибири. Так местные жители называют «кошелек».
- Прихожу к нашей бухгалтерше с документами, а она с порога: «Ты не видела мои чичи?» Я так в дверях и обомлела. Ну, думаю, переработала наша Клавдия Эдуардовна. А та смотрит на меня как на школьницу, а потом как захохочет: «Очки, говорю, мои не видела, Гривцова?» Я стою в ступоре, а она и рассказала, что родилась на Урале и у них так очки в простонародье называли.
- Живу сейчас во Владивостоке. Вчера рассказывала напарнице про свою лёлю, а она мне: «Это кто? Опять что-то на твоем сибирском? Ты такая нишевая».
- «Чо ты телепаешься? Нам надо по карте посмотреть ближайший канцелярский, чтобы мультифоры купить». После этой фразы моя подруга из Питера попросила меня носить с собой переводчик.
- Мне как-то коллега из Саратова сказал, что вечером гуднёт на телефон. И вроде все понятно, и вроде даже переводить не надо. Но как звучит!
В Красноярске и на Кубани полиэтиленовый пакет с боковыми ручками называют «майка» или, ласково, «маечка».
- Помню, как меня удивил радостный рассказ девушки из Екатеринбурга, которая говорила, что на выходных ела чудесный шашлык из голимого мяса. Для неё это означало, что мясо было шикарное, натуральное — в «голом» виде. Для меня же, выросшего в Центральной России, слово «голимый» всегда имело негативный оттенок.
- Дед с бабушкой — коренные туляки, а мама родилась уже в Московской области после их переезда. Мама постоянно называет крестную кокой, крапива на нашей даче стрекается, а бабушка внука не обнимает, а «залюбляет».
У нас в южных села в некоторых :Колькя, Олькя, Лидкя, Иркя 😁😁😁 Ну может уже так и не говорят. Это в моем детстве я помню, лет 60 назад.
- Я долго не мог найти в Санкт-Петербурге вход в подъезд. Нет, я был готов к тому, что он будет называться «парадной». Подхожу к нужному дому, а там надпись: «Лестница № 3». Думаю: «Зачем мне лестница для подъема на восьмой этаж? Где парадная, секция, подъезд — что угодно с лифтом?» Оказывается, не всякий «подъезд» в Петербурге — это «парадная». Есть еще и «лестницы»: как я понял, так называют входы с внешней стороны дома, а со двора — все-таки «парадная». И еще: если «шаверма», «кура» и «греча» хотя бы созвучны с общепринятыми словами, то то, что пончик там называют «пышкой», меня окончательно поразило!
Слово «колготиться» особенно любимо в Тамбовской области, означает оно суетиться, беспокойно хлопотать по дому или хозяйству.
- В общаге однажды попала на спор своих соседок: одна из Мордовии, другая из Кургана, третья из Омска. Сначала девушки из Омска и Кургана спорили, как правильно говорить: «палка колбасы» или «батон колбасы». Тут вмешалась соседка из Мордовии и сказала, что обе говорят неправильно: правильно вообще — «каталка колбасы».
- Мне было года четыре. В детский садик, куда я ходил, приехала психолог— молодая городская девушка. Показывает мне рисунок и спрашивает: «Что это?» Я уверенно отвечаю: «Ложка». А она аж ахнула, позвала воспитательницу и говорит, что надо срочно вызывать родителей. Воспитательница спросила, в чем проблема? Девушка объяснила, что ведь на картинке-то нарисована кровать, а я говорю — ложка. Надо разобраться. Воспитательница, отсмеявшись, объяснила, что не надо никого звать, просто у нас в деревне именно так называют кровать.
- Переехала в столицу и в какой-то момент поняла, что в быту мы будто на разных языках говорим. Из этого выросло мое маленькое хобби: собирать и записывать разные местечковые и диалектные слова Урала и Сибири. У знакомых москвичей эти слова вызывают только смех, а я, когда перечитываю их, словно возвращаюсь в детство. Шурушки, вошкаться, вилок, изнохратить, вехотка — и вот я как будто у бабушки. Зал, мультифора, мичуринский (участок) — и вот как будто мои родители еще совсем молодые!
Скрыготник — визитная карточка диалектизмов Брянской области. Так там называют поезда.
- От подруги из Иваново однажды услышала слово бабайки. Для меня это то, чем меня в детстве пугали. Для нее — пластиковые контейнеры.
- Как-то нам, девочкам, на 8 Марта одноклассники подарили прикольные мочалки с рожицами и прическами и открытки, сделанные своими руками. Это было невероятно мило. Подходит ко мне одноклассница, переехавшая из Иркутска, и говорит: «О, Ирина, а покажи мне свою вехотку! Мне досталась с кудряшками!»
- Работала в Кемерово в учреждении, широко разветвленном по стране, и пришла нам из столицы новая инструкция по делопроизводству — толстая книжка, которую ну никто же читать не будет! Поэтому каждому сотруднику было велено выучить наизусть один параграф, потом в течение пары недель все собирались в актовом зале и слушали нескольких докладчиков. В общем, девочке из моего отдела достался параграф про хранение документов, который начинался со слов: «Каждый подлинный документ помещается в отдельный файл». Девочка пару дней ходила с потерянным лицом, не хохмила, как обычно, а когда день ее доклада чуть не в слезах выдала: «Как я людям буду рассказывать то, чего сама не понимаю?!» и тычет пальчиком в книжку : «Вот тут! Я не понимаю, как можно подлинный документ поместить в файл. Отсканировать?» Я взоржала, перевела ей с московского на сибирский и девочка сразу взбодрилась. Свой доклад она начала со слов: «Сразу хочу пояснить: то, что в инструкции файл, у нас — мультифора!»
Если эти теплые воспоминания о малой родине откликнулись в душе, почитайте нашу статью про уютные зарисовки из провинции, где время течет медленно, а счастье живет рядом.