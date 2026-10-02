19 историй про любимые кружки из детства, где мы забывали о скуке и с головой окунались в чистое творчество

Именно о времени, проведенном в кружках и секциях, зачастую остаются самые добрые воспоминания — там можно было окунуться в творчество, прокачать свои спортивные навыки и освоить азы рукоделия. И даже обрести настоящую дружбу — ведь пока мы вместе пыхтели над лоскутками, отпаривали соломку тяжелым утюгом и делали двести приседаний под взглядом тренера, эти сложности незаметно нас сближали.