19 историй про любимые кружки из детства, где мы забывали о скуке и с головой окунались в чистое творчество

15 светлых семейных фото, за каждым из которых прячется добрая история
Ностальгия
31.08.2026
Именно о времени, проведенном в кружках и секциях, зачастую остаются самые добрые воспоминания — там можно было окунуться в творчество, прокачать свои спортивные навыки и освоить азы рукоделия. И даже обрести настоящую дружбу — ведь пока мы вместе пыхтели над лоскутками, отпаривали соломку тяжелым утюгом и делали двести приседаний под взглядом тренера, эти сложности незаметно нас сближали.
А вот и еще несколько наших подборок о детской смекалке и непосредственности: