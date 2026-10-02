19 историй про любимые кружки из детства, где мы забывали о скуке и с головой окунались в чистое творчество

Ностальгия
02.10.2026
19 историй про любимые кружки из детства, где мы забывали о скуке и с головой окунались в чистое творчество

Именно о времени, проведенном в кружках и секциях, зачастую остаются самые добрые воспоминания — там можно было окунуться в творчество, прокачать свои спортивные навыки и освоить азы рукоделия. И даже обрести настоящую дружбу — ведь пока мы вместе пыхтели над лоскутками, отпаривали соломку тяжелым утюгом и делали двести приседаний под взглядом тренера, эти сложности незаметно нас сближали.

  • Предложила сыну пойти в кружок рисования — мальчик у меня очень творческий, рисовать любит с детства. Но он категорически отказался. Я удивилась: «Почему? Ты же любишь рисовать».
    И тут он выдал: «У нас дети ходили на такой кружок. И ты представляешь, у всех картины были одинаковые! Значит, им там говорили, что именно рисовать. А я хочу рисовать сам, свободно!»
churill
  • Была у нас олимпиада по труду. Да-да, и такие бывают. Мне пришлось ехать туда без учительницы. Дома я собрала все необходимое: ткань, ножницы, иголки, нитки. Никакого четкого плана у меня не было.
    У остальных девочек были наставники, которые им подсказывали и помогали. Одна участница вообще решила схитрить и притащила уже готовую вещь — ее сняли с соревнования.
    А я спокойно села и начала шить. В итоге закончила работу сама и честно заняла первое место. Меня хвалили, поздравляли. И тут я решила уточнить: «А почему в прошлом году я даже до призового места не дошла?»
    Оказалось, комиссия прекрасно помнила мою прошлую работу. И все честно признались: тогда они решили, что ее за меня сшила учительница, и вот почему я не попала в число победителей. Передо мной извинились, еще раз поздравили и на этот раз уже точно поверили, что шить я умею сама.
nataliya.heuchel
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  • Когда мне было лет 12, я ходил в фотокружок и даже участвовал с работами в областных выставках. Потом вырос, все это как-то забросил и больше фотографией особо не занимался. А недавно пришел в больницу в родном городе и вдруг на стене вижу фотографию, которую когда-то сам сделал еще в кружке. Мне скоро 30. Вообще не ожидал такого.
  • На итоговом уроке по труду мы пекли шарлотку. Я слишком увлеклась разговорами, и в итоге мой пирог получился с черной коркой. Стою над ним, пытаюсь придумать хоть какое-нибудь оправдание. Уже вот-вот учительница подойдет...
    Но подруга моментально толкает меня локтем, отрезает половину своего красивого пирога и перекладывает мне на тарелку.
    Девочки с соседнего стола все это заметили и еще подкинули мне красивых яблок, чтобы замаскировать последствия. Учительница, конечно, поняла, что что-то не так, но в итоге поставила всем «отлично» за командную работу и за умение поделиться с ближним.
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  • В детском саду у нас был кружок шитья, и почему-то после выпуска я еще целый год продолжала туда ходить. Однажды на занятии мы шили Мурзилку, у меня получился самый классный. Его даже отправили на выставку.
    А потом он каким-то загадочным образом там исчез. Я очень грустила, но спустя много лет я вдруг вспомнила своего Мурзилку и решила вернуть его хотя бы в каком-то виде. Сделала нового, уже из папье-маше.
  • С самого детства вся семья пыталась решить, кем я стану, меня записывали буквально во все кружки и секции подряд. Папа был уверен, что из меня выйдет прекрасный инженер. Мама считала, что мне дорога в историю или археологию. Бабушки были уверены, что я прирожденная балерина. Дедушка считал, что у меня отличный музыкальный слух. А сестра заметила особый талант к рисованию.
    В итоге я успела окончить два курса музыкалки по двум инструментам, отходить год в художку и пять лет отзаниматься танцами.
    Когда я получила аттестат, все с огромным интересом ждали главного ответа: «Ну и куда ты теперь поступаешь?» Я с гордостью сообщила: «На летчика».
  • Я пошла в кружок бисероплетения и на первых порах, конечно, делала все как умела. Самый первый браслет подарила лучшей подруге, с тех пор прошло уже три года. И она до сих пор его носит. Я давно прошу ее снять этот браслет, потому что теперь вижу там каждую свою ошибку: тут узор сбился, тут вообще какой-то кривой узел.
    Но она отказывается: «Я помню, как ты радовалась, когда его сделала, и гордилась собой. Поэтому для меня он дороже всех твоих идеальных работ».
  • В школьном театре мы ставили «Золушку». Я играл принца и в финале должен был примерить туфельку злым сестрам. Выхожу, опускаюсь на одно колено, лезу рукой в карман... И понимаю, что туфельку забыл в гримерке.
    Но отступать нельзя, поэтому смотрю на «сестер» и с максимально серьезным лицом объявляю: «Сударыни! Туфелька — это прошлый век. Моей невестой станет та, кто назовет формулу третьего закона Ньютона! В наше время принцесса обязана знать элементарную физику!»
    «Сестры» просто зависли. Зал лежал от смеха. Спектакль мы, конечно, благополучно запороли. Зато потом наш класс получил приз как самый творческий и оптимистичный.
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  • Во втором классе я случайно забрел после уроков в кабинет, где занимались шахматисты, подошел к доске и просто передвинул пешку на две клетки вперед. С другой стороны тут же подошел старшеклассник и сделал ответный ход. Так получилось несколько ходов подряд, пока старшеклассник вдруг не предложил мне ничью. Я вообще не понял, что происходит.
    Тут подбегает тренер и говорит: «А давай прямо сейчас запишем тебя в кружок? А завтра пойдешь на соревнования». Только сначала решил проверить, действительно ли я хоть что-нибудь понимаю в шахматах. Поставил передо мной нормальную доску с фигурами и предложил сыграть еще раз, и тут выяснилось, что шахматы я в жизни видел раза три. В основном по телевизору. Тренеру я благополучно проиграл и на соревнования меня, естественно, не взяли.
  • У нас был кружок, который вела девушка-практикантка. Мы там болтали про нашу жизнь, разбирали разные ситуации из нее. Обсуждали, как надо себя вести в разных случаях, проходили тесты. К концу учебного года она решила вручить нам грамоты.
    На каждой было написано какое-нибудь хорошее личностное качество ребенка, причем формулировки мы сами придумывали друг для друга. Мне досталась грамота со словами: «За доброту, честность и справедливость». Для меня это было очень приятно — особенно потому, что получить от одноклассников именно такую оценку дорогого стоит.
  • У нас было огромное количество кружков. Большинство девочек выбирали что-нибудь вроде чирлидинга или занятий, связанных с красотой. А я пошла совсем другим путем, и в итоге все знали меня как барабанщицу группы «Монстры».
    И я этим очень горжусь, наша группа была известна не только в школе, но и вообще по всему городку.
  • В первом классе я однажды получила единицу по внеклассному чтению. Я так ревела! Хотя вообще-то я читать обожала и могла сидеть с книгой часами. Меня не раз ловили ночью под одеялом с фонариком. И тут вдруг — единица.
    А все из-за того, что нам велели принести книгу, которую мы сейчас читаем сами или вместе с родителями. У одноклассников были «Курочка Ряба», «Конек-Горбунок» и все в таком духе. А у меня — книга про Юрия Гагарина «Мой брат Юрий». Просто домашняя библиотека из разрешенных мне книг уже практически закончилась, и я читала все, до чего могла добраться.
    Я так активно тянула руку, что учительница в итоге вызвала меня к доске. Я с гордостью показала книгу, а учительница мне не поверила. Родителям пришлось идти и восстанавливать справедливость.
i_oi_vai
  • Меня растил отец, и я долго был уверен, что он меня не любит. Он постоянно от меня чего-то требовал, контролировал, заставлял заниматься делом. Однажды папа сказал: «Выбирай себе хобби, хоть после уроков не будешь фигней маяться».
    Я специально решил пойти ему наперекор и выбрал бальные танцы. Мне они тогда вообще не были интересны, но я был уверен, что отец возмутится. Ну какие еще танцы? Почему не футбол? Не компьютер? Но папа ничего не сказал. И вот прошло уже много лет, даже университет давно закончен, а я все еще езжу на соревнования по бальным танцам. И самое главное — мне это действительно нравится. А батя у меня — самый лучший.
  • В детстве родители отдали меня в хор, и довольно быстро я стала солисткой. Когда учительница об этом узнала, она регулярно вызывала меня к доске и просила спеть перед всем классом. Сама при этом хлопала и слушала с таким восторгом, будто перед ней выступает мировая звезда.
    А я каждый раз переживала. Мне казалось, что одноклассники вот-вот начнут смеяться. И однажды ко мне подошел мальчик из класса и очень робко сказал: «Меня сегодня должны вызвать к доске. Ты не могла бы попеть подольше, прямо до звонка?»
    Ну а что делать, он прекрасно знал, что учительница обожает мой вокал. Пришлось выходить и петь хоровую композицию.
  • Доча, 6 лет, грустит, потому что в любой спортивной секции возле дома, куда ни сунься, одни мальчишки. А она — розовая зефиринка и хочет играть с такими же розовыми зефиринками. И не в куклы, а непременно носиться в грязи с мячом, толкая друг друга. Вот мы и ходим, как кочевники, от кружка к кружку. И у зефиринки дрожит губа при виде очередной картины: она одна девчонка в группе из 19 мальчишек.
    Остался последний кружок в районе — баскетбол. Я веду ребенка, скрестив пальцы, в надежде, что хоть тут нам повезет насчет девчонок в команде. Приходим, а там табун диких кабанчиков и ни одной розовой зефиринки.
    И тут выходит она. Оказывается, нашу младшую группу тренирует женщина. Красивенная спортивная женщина! Берет за руку моего офигевшего от привалившего счастья ребенка и уводит за собой.
    Надо ли говорить, что теперь дочь ее обожает? Для дочери тренер — живое доказательство того, что девочки тоже могут заниматься таким спортом. И хочется сказать спасибо всем девчонкам и дамам в «нетипичных женских профессиях» за пример, что девочки так тоже могут. От лица мамы одной розовой зефиринки.
emigrantsdiary
  • А моя розовая зефиринка в 6 лет имела возможность выбирать между основами балета и горными лыжами. Выбрала лыжи. На вопрос «Почему?» ответила: «Не хочу как наказанная у палки все занятие стоять». Горные лыжи, конечно, намного веселее.
julka_1507
julka_1507
  • У нас был кружок, который назывался «Клуб стратегии». Звучит серьезно, а на деле мы каждый четверг просто играли по сети в компьютерном классе вместе с несколькими учителями и даже директором. И это было невероятно круто.
    До сих пор представляю, как ребенок приходит домой и на вопрос «Почему опять опоздал?» отвечает: «Извини, мама. Мы с директором в комп играли».
  • В детстве мама отдала меня в художку. На занятиях я честно рисовала на холстах, выполняла все задания, старалась. Но дома обычный холст казался мне таким скучным! Поэтому я брала гуашь, доставала мамины платья и начинала добавлять на них всякие узоры и орнаменты.
    Самое удивительное, что мама, когда впервые увидела мое творчество, не стала ругаться. Наоборот, с гордостью носила эти расписанные платья на работу и всем рассказывала, какая у нее талантливая дочь. Наверное, именно благодаря этому я в итоге и стала дизайнером.
  • Муж вдруг повадился сам отвозить дочку на гимнастику, хотя раньше его туда не заманишь. Я заподозрила неладное, прикинулась дурочкой и приехала пораньше. Нашла глазами тренершу в лосинах, потом мужа — а он на нее даже не смотрит, зато увлеченно болтает с каким-то мужчиной. Оказалось, это его друг детства, чья дочка тоже ходит в эту группу. Мужики нашли повод встречаться и час вспоминать былое.
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