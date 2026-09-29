20+ человек рассказали свои истории о временах, когда они были учениками, и вся жизнь была впереди
Детство — то самое золотое время, когда, будучи учеником, за один день можно было прожить целую жизнь: схлопотать двойку на биологии, блеснуть чтением стиха на литературе, влюбиться по уши и найти друзей на всю жизнь. И среди всего этого всегда находился тот самый учитель, который умел вовремя дать правильный совет или просто поверить в нас, когда никто другой не верил.
- У меня в школе была учитель по рисованию, которая во мне что-то разглядела — не знаю, почему. Она меня сажала отдельно на переднюю парту, давала свой CD-плеер и включала мне Милен Фармер и группу A-ha. Я рисовала то, что чувствовала, пока весь класс делал все по программе. Сегодня это вспомнила и стало теплее. Наверное, потому что сентябрь, и у всех школа. А у меня есть такое воспоминание, и я знаю, что есть люди, которые видят и чувствуют больше.
- Пошла я в первый класс. У всех детей в классе были покупные дневники, а у меня была отрисованная вручную папой-художником обычная тетрадь. Она была такая красивая! С узорами, рисунками, красивыми полями. Я тогда была уверена, что это папа захотел, чтобы у дочери был самый красивый и необычный дневник. А на самом деле надо было собрать двоих детей в школу, и родители выкручивались, как могли.
Что за мужик, который не может разницу между тетрадкой и дневником заработать?
- Прилетело воспоминание из начальной школы. На уроках музыки нас в обязательном порядке учили играть на флейте. Мы сдавали деньги, и одним махом всем ученикам покупались флейты. Мы даже на оценку «дудели» мелодию из Титаника. В третьем классе, вроде. При том, что наша школа была без музыкального уклона. Мы писали ноты, наизусть должны были знать мелодию и не фальшивить, за это снимались баллы. Играли на флейте года два-три. У кого-то вообще еще было такое?
Ну из Титаника это, конечно, круто, но ведь сложно же для детей общеобразовательной школы! Тем более, на флейте (полагаю, недорогой пластиковой блок-флейте), там сфальшивить очень просто- достаточно не дожать пальцем нужное "окошко". Идея прекрасная- обучать всех, но очень трудоёмкая для нервов и ушей педагога- в рамках урока слушать и учить человек по 25-30 одновременно. При этом таких уроков у него несколько в день-5-6! А дети прикоснулись к игре на инструменте, чего могли никогда и не познать.
«Весна 1993 года. Счастливые и беззаботные гуляем в парке после школы. Спасибо фотографу дяде Ване»
Парикмахер дядя Толик
Подстриги меня под нолик.
Чтоб потом попасть на фото, дорогой.
- Моя бабушка всю жизнь проработала учителем начальных классов. Вспоминаю, как с ней все время здоровались взрослые люди, ее бывшие ученики, и даже в школу к ней приходили.
Но больше запомнилось не это. После уроков я оставалась обычно сидеть на задней парте на ее уроках — бабушка работала в две смены. И была у нее одна ученица, пусть будет Маша. Даже мне, шестилетней, бросалось в глаза, что у этой девочки мятые тетрадки с желтой бумагой, какой-то синий мешок — портфель без рисунков. И на уроки она ходит с самой копеечной шариковой ручкой и таким же простым карандашом.
И вот вспоминается: темный вечер, сибирская зима, мы с бабушкой идем из школы домой, а по дороге заходим в канцелярский магазин. И покупаем там ручки, набор карандашей, пенал и прочие подобные принадлежности. А на мой вопрос «Кому это все?» бабушка просто говорит, что это мы покупаем для Маши. И я, кажется, даже не задаю вопросов, а воспринимаю это как должное, ведь у Маши этого всего и правда нет. А на следующий день я прихожу к бабушке и вижу, как у Маши на столе красиво разложены все эти вещи.
Мне очень хочется быть на бабушку похожей в таком отношении к людям.
- Я была в 8 классе, жили мы в селе, и не сказать, чтобы богато. Как-то раз в школе предложили тур по Золотому кольцу. Стоимость тура была 4000 рублей. Я прекрасно понимала, что у моих родителей нет такой суммы, а если и есть, то существуют более важные расходы. Я надежд не питала, но мама мне разрешила! Из всей школы поехала только я одна. Школьный автобус отвез меня в Воронеж, передал с рук на руки организаторам поездки. Это воспоминание — одно из самых лучших за всю мою жизнь. Много лет спустя спросила у мамы, почему она разрешила поехать, ведь это было так дорого. Мама ответила: «Да ты никогда никуда у нас не ездила, ничего не видела. А у тебя так глаза горели!» Спасибо, мамуль...
В телефоне нашла фото с той поездки.
У меня также была неожиданность.родителям на работе дали путевку в одессу.и я поехала вернее полетела.с пересадками.и был прекрасный отдых декабре блин.но впечатлений была куча.одесский привоз.море .а мне 14 .и куча друзей ещё потом долго переписывались.
- Очень теплое воспоминание из детства: первый класс, пикник в Бобровском саду и наше общее большущее покрывало. Мы жарили хлеб с салом и грызли снеки, запивая соком, сидя плечом к плечу. Учительница улыбалась, а нам казалось, что этот день бесконечен, как само детство.
- Бессменный директор нашей школы носила исключительно сапоги и только белого цвета. Сперва появилась шутка-загадка: «Зимой и летом одним цветом?» С отгадкой: «Сапоги директора!» А потом как-то и прозвище «Елка» к директрисе прилипло.
Снегурочка подошло бы больше. Но это смотря сколько лет было директору.
- Я заканчивала 11 класс, тогда появились первые кооперативные магазины. И в одном из них продавалась заколка из белых бусин. Мне она казалась прекрасной, но стоила столько, что я понимала нереальность своей мечты. И даже не просила ее, только ходила и изредка любовалась ею на витрине.
Весной мы с классом поехали сажать деревья. А вернувшись, я не застала никого дома. Зашла в свою комнату, а на столе — эта заколка, мама купила, пока меня не было. Я запомнила этот день навсегда.
1982 год. Я учусь в десятом классе, мама купила мне лакированные сапоги-чулки, даже у девочек из очень обеспеченных семей таких не было. Моему счастью не было предела!
«В 2009 году я окончил школу. Было мне тогда всего шестнадцать. Выпускной, последний звонок, Алые паруса, все вот это. Ну и вот вам я нынешний»
- Начались у нас в школе тогда азы астрономии. После изучения Земли, Солнца и Луны учительница спрашивает: «А почему звезды светятся?» Ну я-то летом прочитал весь учебник. Выдаю, что звезды, как и наше Солнце, раскаленные шары плазмы, и от них приходит свет на Землю. На что получаю ответку: «Нет, это свет Солнца отражается от них, как и от планет Солнечной системы». Так увяла моя уверенность в том, что учителя знают все.
Нет, не так. Небосвод с дырками, а за ним свет от нимбов Христа, апостолов и прочих святых.
- Учился я в школе, класс эдак третий или четвертый. Купили мне родители коробку цветных карандашей для рисования о двенадцати цветах. Доволен был аки слон. И вот однажды, чудным зимним днем, решил разнообразить дорогу от школы до дома катанием на горках. Накатавшись до полного обледенения штанов и варежек, уже около дома обнаружил, что портфель порвался, и все карандаши сбежали.
Было принято решение пройтись по своим следам в робкой надежде отловить хотя бы часть. Бреду, смотрю под ноги. Смотрю — тут один карандаш лежит, метров через несколько — второй, еще дальше — третий... Около горок карандаши стали попадаться чаще. В общем, в результате проходки от дома до школы и обратно стал обладателем около 40 цветных карандашей из минимум трех разных наборов, если не больше. Во всяком случае, фиолетовые карандаши теперь у меня были трех разных оттенков, коричневые — двух и даже появился один белый. Вероятно, портфели и ранцы на горках протирались до дыр не только у меня.
«Нашла на днях свой детский ежедневник. План на 13 января 1987 года хорош, как ни крути!»
Действительно, в этот день нужно забыть о всех несчастьях - это же Старый Новый год!
- У меня школьная влюбленность была совершенно неразделенная. Объект моего воздыхания — одноклассник Владик, бледненький мальчик с гнусавым голосом. Его интересом были компьютерные игры, и, в общем-то, и все. Что еще ожидать от 11-летнего пацана?
И вот в конце 4 класса я больше не могла скрывать свои сильные чувства и решила признаться ему. Ничего более логичного, чем позвонить ему и спросить домашку на лето, я не придумала. А потом включила песню Максим «Отпускаю» и выдала: «Владик, я тебя уже много лет люблю, я устала скрывать чувства».
На что Владик, естественно, ничего не ответил и бросил трубку. Дабы избежать позора после летних каникул, мне, конечно же, пришлось сказать ему, что я пошутила и что он дурак. Такая я Хельга Патаки, конечно. Вот бы сейчас встретить своего репоголового.
Наверняка айтишник с зп на крепкий средний класс. И возможно в Германии.
- Однажды папе зарплату выдали целым мешком шоколадных батончиков. Мое самое крутое воспоминание — это то, как я понесла их в школу, и каждую перемену ела по целой шоколадке. Еще и одноклассников угощала... Даже в магазине их толком не было тогда.
"Еще и одноклассников угощала... Даже в магазине их толком не было тогда." А сейчас одноклассники в магазинах уже продаются?
«В буккроссинге кто-то оставил учебник, от которого у меня аж олдскулы свело»
- Я тот самый ребенок, для которого линейка — лучшее воспоминание. У меня было шелковое розовое платье, банты, цветы. Линейка была на заднем дворе, в школу и класс нас вели 11-классники, они казались такими взрослыми... А потом была экскурсия по школе, где я шла в паре с мальчиком, в которого была влюблена с садика.
- Я училась в английской гимназии, и английский у нас был с садика. 5 часов английского в неделю с 1 класса. Я таблицу неправильных глаголов зазубрила наизусть. А еще во мне была такая гордость, что я «крутой» язык учу, ведь мои подружки со двора учили немецкий в школе. Что в итоге? Я живу в Германии. Лучше бы немецкий учила со школы.
«Угловой шифр. 25 лет прошло, а я легко по памяти нарисовал ключ к нему. Тогда вообще без всякого ключа прямо на лету читали»
- Мой отец работал вахтой на Севере и привозил мне оттуда такие штуки, которых у нас на тот момент в Свердловской области не было (шоколадные батончики, Барби). А однажды привез игровую приставку! Я была единственным ребенком в своей школе, у кого была приставка. На меня показывали пальцем и перешептывались: вот у нее есть приставка. А соседи ловили на кабельном мои игры и думали, что это мультики, и смотрели их.
Стала блоггером, ведущим прямые трансляции, во времена, когда блоггеров ещё не существовало
- У меня из детства воспоминание: мне было 7-8, хореограф нам за свои деньги купила каждому шоколадку. Мы их вытаскивали из мешочка. Мне досталась шоколадка с апельсиновым мармеладом внутри. Вкуснее этой шоколадки я не ела за все свои 37 лет, клянусь. Я столько раз пыталась повторить этот опыт: брала и мармелад в шоколаде, и шоколад с апельсинами, но ничего похожего.
- Когда я училась в шестом классе, со мной случилась первая серьезная влюбленность в одноклассника. В то время у нас в школе излюбленным способом коммуникации были записочки.
Как-то, возвращаясь после перемены, я обнаружила в своем учебнике аккуратно сложенную записку с заветным вопросом «Ты будешь со мной дружить?»
Я не могла поверить своим глазам: ведь ее мне написал мальчик, в которого я была влюблена. О чем еще можно мечтать в шестом классе? Но я не поверила, что эту записку написал действительно он. Ну конечно, конечно же, это пошутили другие мальчишки.
Эта мысль показалась мне такой правдивой, что я приняла ее за истину. И еще годы страдала от «безответной» любви, а тот мальчик оказался настолько стеснительным, что больше не подошел ко мне и не написал ни одной записки. Лишь спустя несколько лет, в восьмом или девятом классе, я решилась спросить, написал ли это он. Конечно, это был он.
«Вчера делала уборку. Вот что нашла, чуть не прослезилась»
«Это та самая анкета, которую давали на один день домой своим одноклассникам, клеили туда самые лучшие наклейки и просили не вырывать листы. Родом она из 1997 года. Как жаль, что нынешние дети не знают, что это такое...»
- Я всегда обожала книжки. Как-то раз читала свежую часть «Гарри Поттера» под партой на географии. Учитель заметил, что я не смотрю на доску. Подошел и резко выхватил у меня книгу. Я покраснела, потупилась. А он как выдаст: «Петрова, ну-ка рассказывай, где купили книгу? Я ее никак не могу в магазинах найти, разбирают моментом». Пришлось звонить маме, узнавать.
А вот и еще несколько наших подборок теплых историй из детства:
Комментарии
От такого названия статьи просто хочется, взять и повеситься "...когда они были учениками, и вся жизнь была впереди... "
А когда стали взрослыми, типа всё, жизнь прошла, пора ласты склеивать???