20+ человек рассказали свои истории о временах, когда они были учениками, и вся жизнь была впереди

Ну из Титаника это, конечно, круто, но ведь сложно же для детей общеобразовательной школы! Тем более, на флейте (полагаю, недорогой пластиковой блок-флейте), там сфальшивить очень просто- достаточно не дожать пальцем нужное "окошко". Идея прекрасная- обучать всех, но очень трудоёмкая для нервов и ушей педагога- в рамках урока слушать и учить человек по 25-30 одновременно. При этом таких уроков у него несколько в день-5-6! А дети прикоснулись к игре на инструменте, чего могли никогда и не познать.