История о маленькой девочке, которая умела дарить людям радость, сама того не замечая

У нас в доме жило много детей, но Катенька как-то неуловимо отличалась от них. Казалось, что малышка вообще не знала, что такое плохое настроение. Настоящее солнышко — всегда улыбалась, щебетала, расспрашивала, как дела.

Каждый день здоровалась с соседскими собаками и гладила пушистых питомцев во дворе. В нашем доме Катюшу ласково называли Кнопочкой, даже уже и не вспомню почему. Причем она не только сама лучилась радостью и весельем, но и умудрялась поднять настроение всем окружающим.