Ну, тут обиду понять можно. Грубо намекать женщине, что от неё плохо пахнет
19 историй о том, как люди делали предложение — трогательно, мило или совсем не по плану
Искреннее предложение руки и сердца редко идет строго по сценарию, каким бы продуманным он ни был. В самый важный момент может пойти дождь, потеряться кольцо, позабыться вопрос... или, может, наоборот, благодаря счастливой случайности всё обернётся неожиданно лучше, чем задумывалось. Ведь именно эти внезапные мгновения и пропитывают наши воспоминания после теплыми эмоциями, легкой ностальгией и светлой радостью в стиле «Ого, со мной ведь и такое было!»
- Он распланировал для нас целый день, а я по незнанию умудрилась сорвать буквально каждый пункт. Сначала должен был быть красивый ужин в ресторане у воды, но я так засиделась у друзей, что мы просто опоздали на бронь. Потом он предложил посмотреть на звёзды у реки, а я отказалась — устала и хотела скорее домой. В общем, всё шло совсем не по сценарию.
Мы уже ехали домой на велосипедах, как вдруг он резко остановился и сказал, что ему нехорошо. Я запаниковала, начала расспрашивать, что случилось, даже предложила вызвать скорую. А он только выдохнул: «Я просто... планировал кое-что важное сегодня».
И тут он притягивает меня к себе, встаёт на одно колено.
Я начинаю тараторить: «Подожди... ты точно уверен?»
Он смеётся, просит меня помолчать наконец и задаёт тот самый вопрос.
В итоге в половине первого ночи мы стояли и обнимались посреди стройки — в велосипедных шлемах, растрёпанные, счастливые и с мокрыми от слёз глазами.
- Мой папа спрятал кольцо... в твёрдый дезодорант. А потом как ни в чём не бывало сказал маме, что ей срочно нужно им воспользоваться. Мама, естественно, не оценила намёк и обиженно возразила, что вовсе не нужно.
Этот молодой человек сделал предложение под северным сиянием. Как думаете, девушка согласилась?
А что, соглашаться нужно под обстановку, а не по зову сердца?
- Мы поехали за пять часов в университет, где оба учились, якобы «забрать из архива его дипломную работу». Именно там мы когда-то познакомились, прямо перед главным корпусом под огромной башней с часами, на которую университет в своё время потратил кучу денег. В тот день там проходила студенческая арт-выставка, и мы сначала побродили вокруг, рассматривая работы. А затем в какой-то момент он привёл меня прямо под эту башню, встал на одно колено и мило так заявил: «Если ты правда думала, что мы ехали пять часов, чтобы просто забрать диплом, то ты наивнее, чем я ожидал». Я завопила: «Ты серьёзно?! Конечно, я согласна!» И вот так эта нелепая башня наконец-то получила своё идеальное применение.
- Всё лето молодой человек рассказывал мне, что его близкий друг собирается сделать предложение своей девушке и просит помочь с организацией. В назначенный день мы поехали на озеро — я была уверена, что едем ради чужой истории. Он ещё настоял, чтобы я надела платье: мол, «так хотела бы девушка друга». Приезжаем — а там уже всё готово... только для меня.
«Брат сделал предложение своей девушке, и у них получился неожиданно классный кадр с кольцом»
- Мы были знакомы всего пару месяцев — одна компания, общие тусовки, ничего серьёзного. И вот как-то идём толпой из кафе, смеёмся, болтаем, и он вдруг на полном серьёзе выдаёт: «А давай я на тебе женюсь!» Я, мягко говоря, растерялась. Но метров через пятьсот всё-таки нашлась: «Ну раз ты уже решил, расскажи о себе». Так мы незаметно отделились от всех и ушли гулять по городу. Шли и разговаривали до самого утра — обо всём на свете. Результат этой болтовни: восемь лет вместе и двое детей.
- Эта история моего приятеля Василия — с его разрешения и делюсь. Он «ухаживал» за девушкой по имени Наташа... ну, как ухаживал — они уже пять месяцев жили вместе. И вот однажды в субботу лежат они в кровати, ленятся, каждый листает что-то в своём телефоне. И тут Васю накрывает мысль: с этой женщиной он готов прожить всю жизнь. Он поворачивается и говорит: «Наташ, а давай тебе кольцо купим? Обручальное». Наташа даже не удивилась. Пару минут покопалась в телефоне, показывает: «Вот это». Через пару дней они уже стояли в ювелирном, купили ей кольцо, заодно выбрали кольцо и Васе — и подали заявление. Вася до сих пор частенько повторяет, что больше всего в Наташе его восхищает одна черта: она точно знает, чего хочет.
- Он тихонько подкрался ко мне, пока я дремала, чтобы незаметно надеть кольцо на палец. Но я оказалась очень недовольной соней: во сне несколько раз отдёрнула руку и что-то пробурчала. В итоге он расхохотался так, что меня разбудил.
Сделал предложение в «бесконечной комнате» — и момент получился таким же
- Когда мой будущий муж сделал мне предложение, то использовал «подсадное» кольцо с огромным, нарочито ненастоящим камнем. Он честно признался, что боялся ошибиться с выбором: я почти не ношу украшений, кроме кольца с эмблемой университета, и угадать мой вкус ему было сложно. Поэтому он решил не гадать, а сделать так, чтобы я сама выбрала то самое кольцо, которое действительно хочу. В итоге мы вместе пошли к ювелиру, я придумала дизайн, и нам сделали парные кольца в одном стиле. И теперь каждый раз, когда кто-то делает комплимент его кольцу, он с гордостью говорит: «Моя жена это придумала!»
- Одна моя знакомая работала в ИТ ещё в те времена, когда всё проходило через архивы и строгие правила кодировки. Разработчики сначала присылали зашифрованные файлы, а потом пароль — отдельным письмом. И вот однажды вечером коллега, с которым у неё был роман, отправляет ей архив с кодом под названием Выходизаменя.zip... и пропадает: ни письма с паролем, ни ответа на звонки. А у неё дедлайн, нужно закончить работу. Немного помучившись, она решает попробовать самый очевидный вариант и вводит пароль: СОГЛАСНА. Архив открылся. С тех пор прошло больше десяти лет, и они до сих пор вместе.
- Мой будущий муж сделал мне предложение прямо у витрины ювелирного магазина. Стоим, смотрим украшения, он вдруг говорит: «Смотри, какое колечко интересное!» Я пригляделась и отвечаю: «Красивое, конечно, но это же обручальное». А он, не моргнув глазом: «Ну всё равно же жениться будем!» Тут же зашёл и купил. В итоге — уже 19 лет вместе, а самому колечку скоро 20 исполнится.
«Будто кусочек солнца поймали специально для меня. Конечно же, я сказала „да“!»
Мой жених просто превзошёл сам себя. Кольцо выглядит так, будто на руке застыла капля солнца — не могу перестать на него поглядывать, притягивает взгляд! Но самое трогательное — его сделал тот же ювелир, который когда-то создавал обручальные кольца для его мамы.
- У нас намечалась годовщина отношений, и в какой-то момент он между делом попросил меня перенести запись на маникюр на пораньше. Я тогда вообще не придала этому значения — у нас тогда ещё фотосессия была запланирована. А оказалось, что эта «обычная» съёмка была подстроена, и прямо во время фотосессии он сделал мне предложение.
- Были с молодым человеком в Вероне. Красоту этого места не передать, абсолютно чарующий город. И вот стоим мы около Дома Джульетты, он спрашивает:
— Нравится тебе тут?
— Безумно.
— Приедем сюда на годовщину?
— Какую годовщину?
И тут он встаёт на колено и достаёт кольцо.
- Пошли как-то с парнем смотреть на ночное небо — был звездопад, и мы загадывали желания. Сплошная романтика, все дела. И вдруг он достаёт кольцо, встаёт на одно колено и делает мне предложение. Я, конечно, соглашаюсь. Он обнимает меня, целует и тихо спрашивает: «Ты ведь это загадала?» Ну как сказать... если честно, в тот момент я просто шаурмы хотела, но кольцо тоже пришлось очень даже кстати.
«Парень моей сестры знает её слабость к миниатюрам — поэтому сделал предложение с крошечным кольцом. Настоящее, конечно, тоже было»
- Я свадебный фотограф, поэтому предложения руки и сердца — в буквальном смысле часть моей работы: я их снимаю, помогаю планировать и в целом постоянно нахожусь в «свадебной теме». Поймать меня врасплох в таком вопросе — задача почти невозможная. Я знала, что мы скоро обручимся, мы это обсуждали, но вот когда именно — оставалось загадкой. И всё равно он смог меня удивить — придумал и провернул очень продуманную, тонкую «операцию», так что я до последнего ничего не заподозрила. Для человека, который обычно сам устраивает сюрпризы для всех вокруг, это было особенно ценно.
- Парень велел надеть на хайкинг удобную обувь и всю дорогу загадочно молчал. В итоге привёл меня в тёмную чащу леса, где вокруг ни души, только деревья. Велел стоять на месте и ушёл, а через пару секунд из кустов выскочил мужик в костюме медведя! Я так перепугалась, что с визгом запрыгнула на ближайший пенёк, и «медведю» пришлось снимать верх костюма и отпаивать меня водой, пока из-за деревьев выбирались мой парень и трое ряженых друзей. Зато предложение точно получилось незабываемым!
«Подруга случайно поймала этот момент: романтический обед на крыше — и предложение, на которое ответили „да“»
- Мой муж, а тогда ещё молодой человек, отмечал юбилей в ресторане — гостей было много, атмосфера праздничная. В какой-то момент он встал, сказал красивую речь и прямо при всех сделал мне предложение. Я растрогалась и, конечно, согласилась. А дальше он пригласил меня танцевать, решил покружить, поднял на руки... и мы оба благополучно шлёпнулись на пол. В итоге вечер закончился поездкой в травмпункт в другой город, где мне на руку наложили гипс. И ещё целый месяц я не могла отправить подругам фото с кольцом, потому что рука была в гипсе.
- Приехали с женихом к родителям на дачу на шашлыки. Димка страсть как волновался, весь день ходил сам не свой. Во время обеда наконец собрался с духом, достал коробочку и только открыл рот, как из погреба вылезает наш дед с банкой огурцов, окидывает взглядом немую сцену и как гаркнет своим голосом прораба со стажем: «О, кольцо! Наконец-то, а я-то думал, ты до пенсии откладывать будешь! Так, кто огурцы просил?!» Как ни в чем не бывало обнял будущего зятя и пошел родню и кумов со всего поселка зазывать к нам — отметить событие. Диме тогда договорить заветную фразу не скоро дали, но он был только рад такому теплому приему в семью!
- У подруги всё случилось прямо на финишной прямой. Она пробежала марафон, пересекла финишную линию — уставшая, запыхавшаяся, ещё даже воды не успела глотнуть. И в этот момент её парень встаёт на одно колено и делает предложение. Более того, он заранее попросил друзей всё это красиво заснять. В итоге у неё теперь есть целая серия «романтичных» кадров... на которых она жутко красная, растрёпанная и совершенно выжатая после марафона. Но «да» она всё равно сказала.
А вот еще несколько трогательных историй о том, как люди обставили для любимых предложение провести вместе всю оставшуюся жизнь: