19 историй о том, как люди делали предложение — трогательно, мило или совсем не по плану

Искреннее предложение руки и сердца редко идет строго по сценарию, каким бы продуманным он ни был. В самый важный момент может пойти дождь, потеряться кольцо, позабыться вопрос... или, может, наоборот, благодаря счастливой случайности всё обернётся неожиданно лучше, чем задумывалось. Ведь именно эти внезапные мгновения и пропитывают наши воспоминания после теплыми эмоциями, легкой ностальгией и светлой радостью в стиле «Ого, со мной ведь и такое было!»