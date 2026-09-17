19 историй и фото об отдыхе на природе, пропитанных ароматами леса и щебетанием птиц

Истории
17.09.2026
19 историй и фото об отдыхе на природе, пропитанных ароматами леса и щебетанием птиц

Отдых на природе запоминается нам свежим воздухом, рассветом на пляже, ароматом луговых цветов у озера и вкусной кашей из котелка. Иногда такой досуг в довесок дарит не только яркие впечатления, но и добрую историю, которую с удовольствием можно рассказать друзьям и поднять всем настроение: встретить енота, помочь начинающему любителю походов, узнать, что же такое «фонарики», — все это воспоминания тех, кто выбрал в качестве отдыха маленькое путешествие на природе.

  • Отправились как-то осенью с подружками в горы с ночевкой. Нашли поляну, расставили палатки, пошли за дровами. Наткнулись на компанию мужиков и рванули обратно. Съели всухомятку свой паек и спать улеглись. Ночью чудилось, будто мужики шепчут и замками на сумках кто-то шоркает. А утром вышла — мамочки, вокруг нашей палатки аккуратно разложены и накрыты мешками дрова, возле них пакеты с продуктами и записка: «Берите все что нужно, мы уже ушли». Побежали к тому месту, где мужиков видели, — никого нет. Решили задержаться еще на ночь, пир устроили. Когда собирались уходить, увидели новых туристов. Решили их уже так не пугать и просто отнесли им оставшиеся дрова и еду. Вот такая цепочка добра получилась.
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  • Муж со своим братом взяли детей в поход в лес. Планировали ночевать в палатках, еду на костре готовить, рыбачить. Мол, такой урок детишкам, как выживать в лесу и что делать при непредвиденных обстоятельствах. Вернулись они домой тем же вечером. Палатку, мало того, что не поставили, вовсе сломали. Ветки были сырые, так что костер не разожгли. Ликбеза тоже не получилось, потому что объяснить детям с помощью мха на дереве, где север, можно только в том случае, если найдешь дерево с мхом. Муж с братом злые и уставшие, а детям понравилось, они хоть в озере покупались.

Девушка не поленилась взять с собой в водный поход карнавальные крылья бабочки. И только посмотрите, какие забавные фото у нее получились — настоящая история превращения гусеницы

  • Как-то мы всей семьей поехали отдыхать на далекое лесное озеро. Просто сидеть на берегу мне быстро надоело, поэтому мы с папой и нашим не самым сообразительным псом Бимкой отправились гулять по лесу. Вышли к заросшему камышами берегу. А там протекал неглубокий широкий ручей, а прямо посреди него стоял енот. На берегу тусили еще несколько его собратьев. Енот нырнул, через секунду вынырнул с рыбой в лапах. Передал ее одному из тех, кто ждал на берегу, тот схватил добычу и убежал. Мы с папой стояли и смотрели на это как завороженные. И тут глядим: к очереди из енотов совершенно невозмутимо пристроился наш Бимка. Стоит рядом с ними, ждет. В итоге Бимке тоже досталась рыбка. Он взял ее и гордо побежал к нам — довольный, словно сам поймал.
  • Муж у меня любит рыбалку. Пошел как-то со своим братом на речку. Сели на высокий берег под деревом, закинули удочки, ждут. Тишина, легкий утренний туман. И тут между ними появляется что-то мохнатое и выдает: «У-у-у!» Муж на дерево полез, брат его в воду. А по бережку неспешно продолжил свою прогулку маленький теленочек.
Галина Акимова / Dzen

Автор фото проплыл на байдарке 56 км, чтобы разбить походный лагерь в таком живописном месте

  • Собирали с детьми землянику у озера. Вдруг дождь начался. Побежали домой и увидели по дороге девушку, которая палатку скрутить не могла. Видно было, что первый раз. Решил и девушке помочь, и детям показать, как важно быть отзывчивым человеком. Походный опыт у меня большой, так что я за пару секунд все свернул и радостно вручил барышне. А она только похлопала ресницами и выдала: «Эм-м-м. А я ее поставить пыталась».
  • Когда идешь в горы, всегда случаются всякие приключения. Однажды у нас бурундуки съели всю еду. Даже погрызли дошираки, хлебцы и колбасу! А это был первый день из восьми. Утром я намазала паштет на уцелевший хлебец и пошла умыться к ручью. И тут прилетели гигантские вороны и попытались стащить бутерброд.
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  • Вернулись с рыбалки в лагерь, а наш кашевар уснул, так и не приготовив обед. На столе стоял котелок, на треть наполненный чем-то вроде супа из картошки и тушенки. Долили воды, бросили лука, моркови и капусты. Решили, будут щи. Тут свекла нашлась — борщ вкуснее, так что и ее закинули. Не успела свекла свариться, кабачок и пара соленых огурцов объявились. В самом конце вспомнили, что в лодке лежит несколько белых грибов. Вот так вот из того, что было, мы сварили удивительное, вкусное и, к сожалению, совершенно неповторимое блюдо, которое мы назвали грибольник. От аромата даже наш кашевар проснулся.

Путешественники проснулись от непонятных звуков возле своей палатки. Выглянули и увидели этого милого пса. Оказалось, они поставили палатку прямо на дороге к озеру — вот все и ходили мимо их лагеря

  • Я был в одиночном походе в горах, где водится довольно много диких оленей. Один из них подошел совсем близко к моей палатке как раз в тот момент, когда я уже почти засыпал, и так громко фыркнул, что я перепугался. После этого я еще как минимум час не мог уснуть.
  • Отдыхали большой компанией на базе. Жара стояла под +35 даже в тени. Все были семейные, так что один холостой паренек выделялся на нашем фоне. Ему тогда было 27, ростом почти два метра и вес — будь здоров. За такие внушительные габариты мы прозвали его Цеппелином. Утром второго дня все взрослые выглядели так, будто только-только легли спать. О завтраке никто даже не думал. И тут появляется Цеппелин, невозмутимо подходит к мангалу и начинает разжигать огонь. Нанизал мясо на несколько шампуров, пожарил, сложил все в кастрюлю, щедро залил кетчупом и майонезом, отломил полбуханки хлеба и буквально за несколько минут умял. И сразу следующую партию готовит. Мы в шутку ляпнули: «Вообще-то говорят, что из-за стола нужно вставать с легким чувством голода». Цеппелин даже не думал над ответом: «Когда это чувство станет легким, я сообщу».

Девушка в походе проснулась от назойливого стучания дятла. Вышла глянуть, не ее ли байдарку облюбовал пернатый, а увидела красивейший рассвет

  • Во время похода пришлось на ночевку остановиться в ущелье. Мы все быстренько поставили палатки, да так, чтобы ветер их не сдул. Все, кроме Дани. Он 4 раза менял место, потому что каждый раз его палатку сразу же уносило ветром. Колышки вбить не получалось — кругом камни. После этого он получил кличку Кочевник.
  • Первый раз в жизни пошел в поход. Инструктор предупредил, что за последнее время выпало много осадков, так что на маршруте нас ждет отрезок, где очень сыро, грязно и много воды, поэтому нам всем стоит «надеть фонарики». На улице полдень, и мы со смехом заметили: «Интересно, как нам помогут фонарики», но послушно их надели. Пройдя весь интервал с водой, инструктор сказал: «Фонарики можно снять». И снял сам. Короче, на походном сленге «фонарики» — это туристические гамаши.
narek_astat
  • На днях теща рассказала. Несколько лет назад отправился ее сожитель на рыбалку. Через пару-тройку часов приходит он домой с пустым ведром. Теща спрашивает: «А где рыба-то? Неужели не поймал?» Тот отвечает: «Ну почему же, поймал. Пришел я, значит, на озеро. Сел, удочку закинул, поставил за спину ведро. Одну рыбку поймал, другую, третью. В ведро складываю. Слышу периодически шум за спиной. Поворачиваюсь — никого нет. Успокаиваюсь и дальше рыбачу. В конце концов, начал напрягать меня этот периодически шум. Встаю, смотрю в ведро, а оно пустое. Не могу понять. Потом смотрю, а в метрах пяти от меня бежит ондатра. С моей рыбой в зубах».

Особо хорошо получается проникнуться романтикой походов только тогда, когда сезон таких путешествий уже закончился

  • Хожу в походы, и мои ощущения там — что-то невероятное. Сидишь возле костра, в 15 метрах бежит горная река, Байкал разбивает свои волны о каменистый берег, над головой горят ярче любой лампочки тысячи звезд! Слышен треск костра, поешь песни с по-настоящему близкими людьми. Именно в этот момент чувствуешь себя живым и свободным. Становится безразлично на стертые плечи и разбитые ноги, ведь такие чувства стоят всего, абсолютно всего.
  • Путешествовали дикарями по Турции. Один раз пришлось ставить палатку в тумане. И вот мгла рассеялась, а мы — в чьем-то огороде, к нам бежит мужик и что-то про деньги щебечет. Думаем, что требует за ночевку. Суем ему деньги, а он не берет. Оказалось, он решил, что деньги нужны нам. Угостил фруктами и медом. Еще и на тракторе подбросил.
dina.julayeva

Почитать такие уютные рассказы осенним вечером — идеально. Не менее захватывающие истории случались и на теплоходах и лайнерах.

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