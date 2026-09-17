19 историй и фото об отдыхе на природе, пропитанных ароматами леса и щебетанием птиц

Отдых на природе запоминается нам свежим воздухом, рассветом на пляже, ароматом луговых цветов у озера и вкусной кашей из котелка. Иногда такой досуг в довесок дарит не только яркие впечатления, но и добрую историю, которую с удовольствием можно рассказать друзьям и поднять всем настроение: встретить енота, помочь начинающему любителю походов, узнать, что же такое «фонарики», — все это воспоминания тех, кто выбрал в качестве отдыха маленькое путешествие на природе.