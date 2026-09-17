20 светлых воспоминаний о детстве, когда радость таилась в простых мелочах
Чем дальше остается детство, тем удивительнее набор вещей, которые мы о нем помним. Не обязательно большие праздники или дорогие подарки — гораздо чаще в памяти остаются самые обычные дни, привычные семейные ритуалы и нехитрые развлечения. Именно из таких мелочей и складываются воспоминания, которые не хочется терять.
- Когда я была маленькой, моя бабушка работала в мэрии. Платили средне, зато у работы имелся один чудесный бонус: каждое лето бабушкина подруга давала ей годовой абонемент в парк аттракционов. На каникулах мы каждую субботу отправлялись туда вместе. Я чувствовала себя настоящей королевой и могла сколько угодно кататься на всем, на чем хотелось. Иногда вспоминаю то время и сама себе завидую.
- В детстве я нашла в огороде красивую ярко-зеленую гусеницу и решила оставить ее дома как питомца. Держала в коробочке и кормила укропом, но через пару дней она стала вялой, перестала есть и покрылась какой-то белой слизью. Я решила, что гусенице конец, и даже собиралась с почестями прикопать ее в огороде. Только решила дождаться отца, который вечером возвращался из поездки, — нужна была моральная поддержка. Когда он приехал, я заглянула в коробочку и увидела, что моя гусеница превратилась в куколку. Все планы тут же отменились, а через две недели рано утром на краю коробочки уже сидела бабочка и сушила крылья.
Порой так хочется снова услышать бабушкино протяжное «Ку-у-ушать!» и, болтая ногами под столом, уплетать такую вкуснятину
Девушка каждое лето проводила у бабушки и дедушки. Больше всего ей запомнилось, как они втроем вынимали косточки из вишни, а потом бабушка засыпала ягоды сахаром в большом эмалированном тазу. Во время тихого часа этот таз стоял совсем рядом и постоянно ее соблазнял. «Я обещала бабушке, что возьму буквально пять или десять ягод. Но потом — ну еще вишенку, ну еще одну. Старалась брать по краям, чтобы сахар засыпал ямку и ничего не было заметно. Тогда я мечтала: вот вырасту и засыплю вишню сахаром не для варенья, а просто для себя. Недавно вспомнила эту детскую мечту, купила красивой вишни, вынула косточки, засыпала сахаром — сижу и ем. И мне та-а-ак вкусно», — рассказала автор поста.
- Я не помню точно, сколько мне было лет, когда мне купили настоящий двухколесный велосипед. Зато отлично помню, как мы с мамой и папой ходили учиться кататься на дорогу неподалеку. Они вставали по разные стороны, а я ехала от одного к другому. Папа при этом весело предупреждал прохожих: «Берегись! Велосипедистка едет!» До сих пор помню то солнечное время, свой зеленый велосипед и родителей рядом.
- Помню, у нас во дворе жил дедушка, который совсем недавно переехал из села. Мы, дети, помогали ему таскать картошку в погреб. За работу он дал каждому по рублю. А потом как выдал: «А теперь давайте-ка прокачу вас на мотоцикле!» Ох, как же мы тогда радовались.
Всего-то одна фотография, но сколько эмоций для ребенка
- Самое яркое воспоминание моего детства — как я маленькая сворачивалась клубочком у мамы на коленях. Она гладила и целовала меня. Мамы нет с нами уже 35 лет. Потом вырос мой собственный «клубочек», которого я тоже гладила и целовала в детстве. До сих пор вспоминаю маму и плачу.
- В детстве я каждое лето ездил к прабабушке в поселок. Одним из главных моих дел было сесть на велосипед и отправиться на хлебозавод. Домой я неизменно возвращался с уже обгрызенной буханкой горячего черного хлеба. Бабушка смеялась: «Ну что же, я тебя не кормлю, что ли?» Хотя дома всегда были пироги, пышки и сухарики, именно этот хлеб казался мне вкуснее всего. Мне уже за 40, а лучший бутерброд для меня до сих пор — черный хлеб, соль и растительное масло.
Так выглядел обычный школьный поход больше полувека назад: никаких телефонов, зато впечатления оставались на всю жизнь
Осенью 1968 года отправились в поход: около пяти километров шли по колхозным полям, а на месте разделились по своим важным делам. «Пока девочки готовили обед, мальчишки занимались серьезным делом — пуляли из рогаток. А потом был классический походный обед на скатерти из газет», — вспоминает автор поста.
- Когда я была маленькой, у бабушки в деревне было большое хозяйство: куры, поросята и корова. Сено для коровы заготавливали всей семьей, иногда родители или дядя звали друзей, так что на сенокос собиралось человек семь. Меня тоже брали с собой, и я играла со свистульками из коры, которые делал папа, рассматривала цветы и деревья. А стоило мне заметить в небе аиста и громко крикнуть: «Аист!», как с неба обязательно падала конфета. Для меня это было настоящее волшебство.
- В детстве мама дала мне монетки и разрешила самой купить мороженое. Подхожу к киоску, а на витрине красуется жвачка с наклейкой. Продавщица говорит: «Твоих денег хватит на что-то одно!» Я мучительно выбирала минут пять, а потом взяла, да и сделала выбор в пользу мороженого. И тут смотрю, продавщица протягивает руку, а в ладони жвачка. И говорит: «Держи! Это за сложное взрослое решение». Обратно я несла сразу два сокровища и чувствовала себя человеком, который очень удачно распорядился капиталом.
Когда-то такие коньки были мечтой многих детей. Но сегодня не каждый ребенок сразу догадается, что перед ним.
- Лет в пять-шесть я гостил у бабушки, которая жила прямо над универмагом. С торца дома стоял киоск с мороженым. Когда мне хотелось лакомства, я вставал под бабушкиным окном и очень вежливо просил двадцать копеек. Бабушка выглядывала и бросала монету вниз, под старую черемуху. Я искал ее на земле, а потом бежал к киоску. Получалось настоящее маленькое приключение из одной двадцатикопеечной монеты.
- В детстве мне очень нравилось ходить с дедушкой в маленький магазинчик на краю городка. Там он разрешал мне самому выбрать одну сладость с огромной, как мне тогда казалось, витрины. Почему-то каждый раз я выбирал одни и те же шоколадные шарики. Я так гордился тем, что решение принадлежит мне, что иногда даже не хотел сразу открывать упаковку. Возможность самостоятельно выбрать одну сладость казалась почти взрослой привилегией.
- Моя мама покупала в сезон спелый зеленый виноград. Она отделяла ягоды от веточек, мыла их, складывала в контейнеры и замораживала. В жаркие дни мама доставала один из контейнеров, и мы ели холодные ягоды. Для нас это было почти как виноградное мороженое.
Иногда кажется, что нет такого ребенка, который бы не светился от счастья, когда поймал рыбу
Мужчина вспоминал летние каникулы в деревне, которые обычно проводил у родственников. В то время ему было около 13 лет, а компанию ему составлял двоюродный брат Семен. Недалеко от дома был пруд, куда мальчишки ходили рыбачить. «Мы с Семеном в то лето поймали на удочку карпа. Пришлось лезть в воду прямо по леске — еле вытащили», — рассказал автор поста.
- Когда появилась первая книга о Гарри Поттере, мне было около десяти, и я была совершенно им одержима. После прочтения я каждую неделю писала письма героям книги. Бумажки приматывала к лапке игрушечной птицы. А мама забирала эти письма и по ночам писала мне ответы от героев. Для меня это было настоящее волшебное время.
- Самая классная вещь, которая была у меня в детстве, — двухъярусная деревянная кровать. Мы делили ее с младшей сестрой и превращали то в отдельный домик с покрывалами вместо стен, то в пиратский корабль. Мы рисовали на бортиках, клеили наклейки, таскали туда еду и часами играли. Перед сном сестра снизу поднимала ногами мой матрас, изображая волны, а я сверху трясла кровать. Родители не ругали нас за рисунки и наклейки и не вмешивались в устройство нашего «корабля». Кровати давно нет, но мы с сестрой до сих пор вспоминаем, сколько всего успели на ней придумать.
Единственная причина, по которой дети соглашались ходить в магазин за хлебом
Я в восемь лет просто дурел с этой прикормки... Честно говоря, до сих пор дурею, если хлеб свежий и хрустящий... на второй день уже не то...
- В детстве я была большой сладкоежкой, поэтому конфеты дома прятали и выдавали понемногу. Как-то раз я начала искать сладости и обнаружила мамины прокладки. Такой находке я очень обрадовалась, хотя и не знала, зачем она нужна. Поэтому я взяла ее и засунула в кроватку большого пупса в качестве матраса. Средства гигиены тогда были толстыми прямоугольниками без крылышек, и для кукольной кровати подошли отлично. Этот «матрас» прослужил несколько лет. Только потом более осведомленная подруга объяснила мне, на чем на самом деле спит мой пупс.