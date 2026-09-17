20 светлых воспоминаний о детстве, когда радость таилась в простых мелочах

Ностальгия
17.09.2026
20 светлых воспоминаний о детстве, когда радость таилась в простых мелочах

Чем дальше остается детство, тем удивительнее набор вещей, которые мы о нем помним. Не обязательно большие праздники или дорогие подарки — гораздо чаще в памяти остаются самые обычные дни, привычные семейные ритуалы и нехитрые развлечения. Именно из таких мелочей и складываются воспоминания, которые не хочется терять.

  • Когда я была маленькой, моя бабушка работала в мэрии. Платили средне, зато у работы имелся один чудесный бонус: каждое лето бабушкина подруга давала ей годовой абонемент в парк аттракционов. На каникулах мы каждую субботу отправлялись туда вместе. Я чувствовала себя настоящей королевой и могла сколько угодно кататься на всем, на чем хотелось. Иногда вспоминаю то время и сама себе завидую.
  • В детстве я нашла в огороде красивую ярко-зеленую гусеницу и решила оставить ее дома как питомца. Держала в коробочке и кормила укропом, но через пару дней она стала вялой, перестала есть и покрылась какой-то белой слизью. Я решила, что гусенице конец, и даже собиралась с почестями прикопать ее в огороде. Только решила дождаться отца, который вечером возвращался из поездки, — нужна была моральная поддержка. Когда он приехал, я заглянула в коробочку и увидела, что моя гусеница превратилась в куколку. Все планы тут же отменились, а через две недели рано утром на краю коробочки уже сидела бабочка и сушила крылья.

Порой так хочется снова услышать бабушкино протяжное «Ку-у-ушать!» и, болтая ногами под столом, уплетать такую вкуснятину

Девушка каждое лето проводила у бабушки и дедушки. Больше всего ей запомнилось, как они втроем вынимали косточки из вишни, а потом бабушка засыпала ягоды сахаром в большом эмалированном тазу. Во время тихого часа этот таз стоял совсем рядом и постоянно ее соблазнял. «Я обещала бабушке, что возьму буквально пять или десять ягод. Но потом — ну еще вишенку, ну еще одну. Старалась брать по краям, чтобы сахар засыпал ямку и ничего не было заметно. Тогда я мечтала: вот вырасту и засыплю вишню сахаром не для варенья, а просто для себя. Недавно вспомнила эту детскую мечту, купила красивой вишни, вынула косточки, засыпала сахаром — сижу и ем. И мне та-а-ак вкусно», — рассказала автор поста.

  • Я не помню точно, сколько мне было лет, когда мне купили настоящий двухколесный велосипед. Зато отлично помню, как мы с мамой и папой ходили учиться кататься на дорогу неподалеку. Они вставали по разные стороны, а я ехала от одного к другому. Папа при этом весело предупреждал прохожих: «Берегись! Велосипедистка едет!» До сих пор помню то солнечное время, свой зеленый велосипед и родителей рядом.
  • Помню, у нас во дворе жил дедушка, который совсем недавно переехал из села. Мы, дети, помогали ему таскать картошку в погреб. За работу он дал каждому по рублю. А потом как выдал: «А теперь давайте-ка прокачу вас на мотоцикле!» Ох, как же мы тогда радовались.

Всего-то одна фотография, но сколько эмоций для ребенка

  • Самое яркое воспоминание моего детства — как я маленькая сворачивалась клубочком у мамы на коленях. Она гладила и целовала меня. Мамы нет с нами уже 35 лет. Потом вырос мой собственный «клубочек», которого я тоже гладила и целовала в детстве. До сих пор вспоминаю маму и плачу.
  • В детстве я каждое лето ездил к прабабушке в поселок. Одним из главных моих дел было сесть на велосипед и отправиться на хлебозавод. Домой я неизменно возвращался с уже обгрызенной буханкой горячего черного хлеба. Бабушка смеялась: «Ну что же, я тебя не кормлю, что ли?» Хотя дома всегда были пироги, пышки и сухарики, именно этот хлеб казался мне вкуснее всего. Мне уже за 40, а лучший бутерброд для меня до сих пор — черный хлеб, соль и растительное масло.

Так выглядел обычный школьный поход больше полувека назад: никаких телефонов, зато впечатления оставались на всю жизнь

Осенью 1968 года отправились в поход: около пяти километров шли по колхозным полям, а на месте разделились по своим важным делам. «Пока девочки готовили обед, мальчишки занимались серьезным делом — пуляли из рогаток. А потом был классический походный обед на скатерти из газет», — вспоминает автор поста.

  • Когда я была маленькой, у бабушки в деревне было большое хозяйство: куры, поросята и корова. Сено для коровы заготавливали всей семьей, иногда родители или дядя звали друзей, так что на сенокос собиралось человек семь. Меня тоже брали с собой, и я играла со свистульками из коры, которые делал папа, рассматривала цветы и деревья. А стоило мне заметить в небе аиста и громко крикнуть: «Аист!», как с неба обязательно падала конфета. Для меня это было настоящее волшебство.
  • В детстве мама дала мне монетки и разрешила самой купить мороженое. Подхожу к киоску, а на витрине красуется жвачка с наклейкой. Продавщица говорит: «Твоих денег хватит на что-то одно!» Я мучительно выбирала минут пять, а потом взяла, да и сделала выбор в пользу мороженого. И тут смотрю, продавщица протягивает руку, а в ладони жвачка. И говорит: «Держи! Это за сложное взрослое решение». Обратно я несла сразу два сокровища и чувствовала себя человеком, который очень удачно распорядился капиталом.
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Когда-то такие коньки были мечтой многих детей. Но сегодня не каждый ребенок сразу догадается, что перед ним.

  • Лет в пять-шесть я гостил у бабушки, которая жила прямо над универмагом. С торца дома стоял киоск с мороженым. Когда мне хотелось лакомства, я вставал под бабушкиным окном и очень вежливо просил двадцать копеек. Бабушка выглядывала и бросала монету вниз, под старую черемуху. Я искал ее на земле, а потом бежал к киоску. Получалось настоящее маленькое приключение из одной двадцатикопеечной монеты.
  • В детстве мне очень нравилось ходить с дедушкой в маленький магазинчик на краю городка. Там он разрешал мне самому выбрать одну сладость с огромной, как мне тогда казалось, витрины. Почему-то каждый раз я выбирал одни и те же шоколадные шарики. Я так гордился тем, что решение принадлежит мне, что иногда даже не хотел сразу открывать упаковку. Возможность самостоятельно выбрать одну сладость казалась почти взрослой привилегией.
  • Моя мама покупала в сезон спелый зеленый виноград. Она отделяла ягоды от веточек, мыла их, складывала в контейнеры и замораживала. В жаркие дни мама доставала один из контейнеров, и мы ели холодные ягоды. Для нас это было почти как виноградное мороженое.

Иногда кажется, что нет такого ребенка, который бы не светился от счастья, когда поймал рыбу

Мужчина вспоминал летние каникулы в деревне, которые обычно проводил у родственников. В то время ему было около 13 лет, а компанию ему составлял двоюродный брат Семен. Недалеко от дома был пруд, куда мальчишки ходили рыбачить. «Мы с Семеном в то лето поймали на удочку карпа. Пришлось лезть в воду прямо по леске — еле вытащили», — рассказал автор поста.

  • Когда появилась первая книга о Гарри Поттере, мне было около десяти, и я была совершенно им одержима. После прочтения я каждую неделю писала письма героям книги. Бумажки приматывала к лапке игрушечной птицы. А мама забирала эти письма и по ночам писала мне ответы от героев. Для меня это было настоящее волшебное время.
  • Самая классная вещь, которая была у меня в детстве, — двухъярусная деревянная кровать. Мы делили ее с младшей сестрой и превращали то в отдельный домик с покрывалами вместо стен, то в пиратский корабль. Мы рисовали на бортиках, клеили наклейки, таскали туда еду и часами играли. Перед сном сестра снизу поднимала ногами мой матрас, изображая волны, а я сверху трясла кровать. Родители не ругали нас за рисунки и наклейки и не вмешивались в устройство нашего «корабля». Кровати давно нет, но мы с сестрой до сих пор вспоминаем, сколько всего успели на ней придумать.

Единственная причина, по которой дети соглашались ходить в магазин за хлебом

Я в восемь лет просто дурел с этой прикормки...⁠⁠ Честно говоря, до сих пор дурею, если хлеб свежий и хрустящий... на второй день уже не то...

  • В детстве я была большой сладкоежкой, поэтому конфеты дома прятали и выдавали понемногу. Как-то раз я начала искать сладости и обнаружила мамины прокладки. Такой находке я очень обрадовалась, хотя и не знала, зачем она нужна. Поэтому я взяла ее и засунула в кроватку большого пупса в качестве матраса. Средства гигиены тогда были толстыми прямоугольниками без крылышек, и для кукольной кровати подошли отлично. Этот «матрас» прослужил несколько лет. Только потом более осведомленная подруга объяснила мне, на чем на самом деле спит мой пупс.

Удивительно, сколько детских воспоминаний держится не на больших событиях, а на совершенно обычных вещах. Иногда достаточно знакомого вкуса или старой фотографии, чтобы мысленно снова оказаться там. Наверняка и вы уже пробежались по своей аллее памяти и вспомнили подобные истории из детства.

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