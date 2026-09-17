20 светлых воспоминаний о детстве, когда радость таилась в простых мелочах

Девушка каждое лето проводила у бабушки и дедушки. Больше всего ей запомнилось, как они втроем вынимали косточки из вишни, а потом бабушка засыпала ягоды сахаром в большом эмалированном тазу. Во время тихого часа этот таз стоял совсем рядом и постоянно ее соблазнял. «Я обещала бабушке, что возьму буквально пять или десять ягод. Но потом — ну еще вишенку, ну еще одну. Старалась брать по краям, чтобы сахар засыпал ямку и ничего не было заметно. Тогда я мечтала: вот вырасту и засыплю вишню сахаром не для варенья, а просто для себя. Недавно вспомнила эту детскую мечту, купила красивой вишни, вынула косточки, засыпала сахаром — сижу и ем. И мне та-а-ак вкусно», — рассказала автор поста.