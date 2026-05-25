16 историй о детстве в маленьком городе, которые пахнут бабушкиными пирогами и летней росой

«У бабушки было хозяйство и много своих забот, а мы и рады. Ведь у нас там на всей горе муравейники, за которыми можно наблюдать, рядом лес, куда мы бегали за земляникой и малиной. Ну и кроме того ежедневная огородно-хозяйственная повинность: жуков насобирать, кур накормить, уток на пруду пойти пересчитать, корову вечером встретить и сопроводить домой. В клубничный сезон — собрать клубнику, но сначала — наесться до отвала обязательно! Когда мы подросли — то уже бегали на рыбалку. А вечером бабушка жарила гору сладкой плотвички — ели от пуза!»