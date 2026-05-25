А я у одной бабушки просыпалась от гимна по радио в 6.00, а у другой от треска и запаха дров в печке...
16 историй о детстве в маленьком городе, которые пахнут бабушкиными пирогами и летней росой
Бывает ли с вами такое, что в привычной будничной суете, взгляд цепляется за что-то и сознание молниеносно выдает вам такое родное, давно забытое, приятное воспоминание из детства? Может, это аромат бабушкиных пирожков, прогулка с друзьями во дворе, воспоминания о школьных друзьях или давно забытых игрушках. Представляем вам 16 историй о людях, которые уже давно живут в больших городах, но всегда помнят место, где прошло их детство.
- Сейчас я открою вам воспоминание в детство. Вам 7, на лето вас отправили к бабушке. Просыпаетесь утром оттого, что за окном квохчет курица. Потягиваетесь в очень удобной, но скрипящей кровати и лениво смотрите из-под век на муху, которая летает под низким потолком. После этого вы переодеваетесь и идете умываться на улицу, черпая воду из тазика — она холодная, еще не успела прогреться под солнцем. Вы берете со столика алюминиевую миску и выходите на огород, обходя шипящих гусей. Земля еще холодная, пальцы вместе со сланцами собирают утреннюю росу. Вы идете к маленькому пятачку, засаженному клубникой, и следующие 20 минут молча собираете красные ягодки. Несколько раз не сдержавшись, самые красивые и большие кладете себе в рот — ягоды вкусные, как никогда. После этого вы возвращаетесь в дом, где бабушка уже гремит посудой и на газовой плите доготавливает самый вкусный в мире завтрак. Доброе утро!
- Самое приятное воспоминание из детства: лето, село. Я грызу семечки прямо из подсолнуха, бабушка приносит мне холодный компот. И кажется, что лето будет длиться бесконечно. И нет проблем, нет забот. Только любящая тебя семья, веселые игры с друзьями, семечки и самый вкусный в мире компот. Все бы отдала, чтобы хотя бы на один день вернуться в то прекрасное время.
История мальчика, который жил в небольшом селе. Маленький микрокосмос детства
Выглядит довольным)) Сколько помню, бабушка всегда варила борщ (щи, супы и т.д.) сразу помногу, в кастрюле литров на 5, как заканчивалось, готовила новый. Второе - по желанию, а суповой круговорот был всегда. 😋
«Это я. Ем бабушкин борщ с чесноком и хлебом. Вон недоеденный кусочек ядреного чеснока лежит, едва заметно».
- В детстве я приезжала к бабушке в деревню и там очень любила ходить с подружкой в лес по грибы и ягоды, но, так как в лесу водятся змеи, моя бабушка говорила, что надо обувь чесноком натереть, потому что змеи не любят этот запах. Мы так и делали... И сколько счастья было — ходить в лесу, воняя этим чесноком, причем верить в то, что он тебя защищает.
- Одни из самых безмятежных воспоминаний детства связаны у меня с деревней. Там, на теплых от солнца ступеньках в доме моего прадеда, я провела лучшие дни детства, и там я находила себе незабываемые приключения. В этот день папа повел меня в старый колхозный сад. Мы шли через убранное поле, вокруг тополя, на поле — стога сена. Красота! В саду мы набрали яблок и, как настоящие добытчики, гордо двинулись обратно. Тут-то нас и застала гроза. Тапочки намокли от дождя, в мокром рюкзачке потяжелели яблоки. Единственным укрытием был стог сена. Мы выщипали в нем нишу, спрятались от грозы, и, пока я жевала бутерброды, папа отжимал мою курточку, сушил обувь и обматывал мне ноги газетой. Когда мы дошли до дома, мама нас даже не ругала. Наверное, потому что мы с папой оба выглядели очень счастливыми.
Теплые воспоминания о лете, проведенном у бабушки с дедушкой в деревне
«У бабушки было хозяйство и много своих забот, а мы и рады. Ведь у нас там на всей горе муравейники, за которыми можно наблюдать, рядом лес, куда мы бегали за земляникой и малиной. Ну и кроме того ежедневная огородно-хозяйственная повинность: жуков насобирать, кур накормить, уток на пруду пойти пересчитать, корову вечером встретить и сопроводить домой. В клубничный сезон — собрать клубнику, но сначала — наесться до отвала обязательно! Когда мы подросли — то уже бегали на рыбалку. А вечером бабушка жарила гору сладкой плотвички — ели от пуза!»
Вот, разных ягод было полно: вишня, крыжовник, смородина красная и чёрная, малина, даже облепиха. Но клубники, моей самой обожаемой, совсем чуть-чуть, ни разу не наелась. А лесная земляника, вообще редкость. Лес рядом, только далеко не отпускали, можно было гулять поблизости. Хотя люди рассказывали, что "в глубине" были ягодные места.
- Одно из самых ярких воспоминаний детства связано с моим папой. Мы оба обожали футбол, но поскольку жили в небольшом поселке, с секциями было туго, поэтому он просто сам стал моим тренером. Когда мне было 11, он решил устроить настоящий футбольный матч между нашим поселком и соседним. Где-то раздобыл сетку, сам сделал ворота, договорился с родителями, чтобы привезли детей из другого поселка, и даже нашел кого-то, кто согласился судить игру. Мы играли как могли, выкладывались на полную, а победили всего с разницей в один гол. И этот гол забила я. Единственная девочка на поле. Этот момент врезался в память навсегда — как папа подбежал, поднял меня на руки, а все вокруг хлопали и кричали. Благодаря папе я влюбилась в это дело и сейчас тесно связана с организацией спортивных мероприятий в городе, где живу.
- Мы жили с родителями в маленьком городке, где население было тысяч 30. Помню, как в одно жаркое лето к нам приехали аттракционы. Это был первый раз, когда к нам в город вообще кто-то или что-то приехало. Для всех детей это был настоящий праздник, но один из чиновников решил сделать это все еще более незабываемым. Он просто взял и оплатил все аттракционы. Каждый ребенок мог бесплатно кататься на всем и сколько захочет раз! Мы так и не узнали имя этого человека, но я ему до сих пор благодарен за такое яркое воспоминание!
"Чиновник взял и оплатил все аттракционы". 🥹 Реально СОБЫТИЕ. Представляю, какой восторг был у детей. И их родителей))
Забавные воспоминания из детства о животном мире
«В деревне у меня в детстве был жук Жан-Клод, и он был победителем в забегах по прямой. Жил он у меня в большой банке с кучей травы. Банку на ночь оставлял дома, и один раз я забыл прикрыть крышку. Очень долго потом гонялись среди ночи по дому за ним, и помню, как мне влетело за то, что занес его домой».
- Выросла в деревне, а в юности уехала покорять столицу. Сейчас мне 32, кручусь как белка в колесе, а недавно бегу на встречу мимо элитного квартала и вдруг чую — запах точь-в-точь, как бабулин хлеб, прям с хрустящей корочкой. Я аж остановилась посреди тротуара, закрыла глаза и на секунду снова стала той маленькой босоногой девчонкой. Оборачиваюсь, а там, оказывается, открылась модная крафтовая пекарня. Зашла туда, купила буханку за какие-то сумасшедшие деньги, принесла в офис, разломила руками и расплакалась. Коллеги смотрят как на сумасшедшую, а я ем этот теплый мякиш и понимаю: можно уехать из деревни, но деревню из сердца не стереть никакими миллионами.
Хлеб был случайно не от Германа Стерлигова? Цены в его магазинах впечатляли. Правда, сейчас все его магазины закрылись, а раньше, когда работали, то там были целые условия, чтобы туда зайти. Насколько помню, женщины должны были быть в длинных юбках, в платках и без макияжа, а мужчины не должны быть геями. Мне всегда было интересно, как проверяли мужчин на гетеросексуальность 🤣
- Все хотят уехать из маленького города. Кажется, стоит сменить город или страну, и начнется жизнь получше. Я тоже так думала. Первые месяцы — кайф. Красиво, чисто, люди улыбаются. А потом как-то странно стало. Захотелось чебуреков из той будки у остановки, где всегда сдачу недодают. Захотелось, чтобы в магазине продавщица буркнула «молодежь пошла, ни здрасте, ни до свидания». А однажды услышала, как кто-то на улице ругнулся со знакомым диалектом, и меня как током ударило. Я шла за этим мужиком еще минут десять просто потому, что он говорил, как дома. Поняла тогда: уехать можно куда угодно, только себя из себя не вывезешь.
Странное желание - оказаться там, где тебе не додают сдачу. Мне как-то раз в детстве в одном киоске не додали сдачу, так я никогда там больше ничего не покупала, и до сих пор помню это место.
- Много лет живу за границей. Стою в магазине, никого не трогаю, вдруг голос: «Катька! Ты что ли?». Оборачиваюсь — ба, моя школьная подружайка! Двадцать лет как школу окончили, пятнадцать — как я уехала оттуда и мы потеряли связь. Оказалось, они с мужем переехали в другую страну несколько лет назад, а сюда просто приехали погулять. Ну каковы шансы, что двое друзей детства из маленького города встретятся за тысячи километров спустя столько лет?! В следующие выходные едем к ним в гости, будем восстанавливать общение!
Чудесные впечатления от зимних забав
«Мы жили в такой классической деревне с классическими деревенскими домами и печным отоплением. Самым любимым времяпровождением после уроков было катание с ледяной горки. Никаких ледянок, ватрушек и всяких подобных удобных штучек не было. Были клеенки — обычно старые, которые на столы стелили, и картонки — старые коробки самых разных размеров. Наша фирменная одежда была такая: самые толстые рейтузы, старая шубка и валенки. Все!»
- Я из маленького города, переехала в столицу учиться. Понадобилось мне оргстекло для макета, поехала в маленький магазинчик при фабрике, еле нашла. Оплачиваю товар на кассе, тут женщина меня спрашивает: «Вас, случайно, не Александра зовут?» Судорожно начинаю соображать, откуда я могу знать ее и с чего такой интерес к моей персоне. Оказывается, она училась вместе с родителями в школе, видела меня один раз в коляске! Узнала меня, потому что я копия папы.
"Судорожно начинаю соображать, откуда я могу знать ее и с чего такой интерес к моей персоне". Она увидела знакомую, вот и интерес. Множество таких случайных встреч бывает за жизнь, всех людей и не упомнишь.
- Недавно делала генеральную уборку. Наткнулась на старый альбом с фотографиями из детского сада. Не удержалась — начала листать. По окончании садика мы переехали в другой город. Нахлынули приятные воспоминания о беззаботном детстве. Тут я наткнулась на фотографию, на которой обнимаю девочку с очень необычными глазами, они были разного цвета. Присмотрелась, и тут меня осенило — я видела эти глаза совсем недавно. Открыла фото со своими одногруппниками и нашла там ее. Мы были все это время в одной группе и даже не общались. Завтра пойду заново знакомиться
- Около трех лет не была в родном городе, а тут все сошлось и, наконец-то, получилось приехать. Стою на автовокзале, и так голодно стало, вижу ларек с шаурмой. Выбрала, что хочу, протягиваю деньги, а кассир выдает: «Деньги я потом из оплаты яиц вычту, для тебя шаурма бесплатно. А маме передай, что в субботу за яйцами приду». Вот так и узнали меня.
А какая самая любимая история из детства у вас? Делитесь в комментариях.
Еще больше историй о детстве здесь: