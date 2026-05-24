13 бабушкиных вещей, в которых столько тепла и воспоминаний, что выбросить рука не поднимается
В каждом доме есть вещи, которые кажутся обычным хламом, пока не коснешься их рукой. Старый сундук, припорошенный пылью, брошь в виде крошечного торта или забытая на чердаке печатная машинка — в этих предметах застыло время. Они хранят запах пирогов, звуки старого граммофона и истории, которые могли быть навсегда утеряны, если бы однажды их не решили достать из темноты. Мы собрали 14 вещей, которые оказались намного ценнее, чем казались на первый взгляд. Эти теплые и трогательные находки, возможно, подтолкнут вас тоже заглянуть сегодня на антресоли, чтобы найти свои родные воспоминания.
Девушка унаследовала это украшение от бабушки
«Моей девушке от бабушки досталось кольцо. Лежало, пылилось. Взбрело в голову его почистить, а там клеймо, на котором написано, что оно изготовлено из сплава золота и серебра в 1938-1985-х годах»
Девушка рассказала, что 100 лет назад бабушке подарили брошь. А у нее, оказывается, тайная защелка. И вот что внутри
Свадебный торт с детской коляской внутри. На память о браке по залету?
«Моей бабушке подарили эту брошь в день ее свадьбы в 1926 году. Сейчас она перешла по наследству ко мне. Это брошь в виде свадебного торта с фигурками жениха и невесты. Внизу есть потайная защелка, открыв которую можно обнаружить крошечную детскую коляску. Мне кажется, это так мило и чудесно!»
А другая девушка унаследовала от бабушки золотой кулон в виде домика-башмака, который открывается снизу и показываются его обитатели: женщина с детишками
Женщина выложила фото выпускное фото дочери, на который та надела платье бабушки
Мама этой девушки предложила ей взять парочку бабушкиных туфель из 70-х
Тайны бабушкиного сундука
- У моей бабушки в деревне был старый сундук. Он стоял в углу комнаты, покрытый слоем пыли. Я не понимал, что может быть ценного в этом потрепанном ящике. Однажды, когда я приехал к ней на каникулы, бабушка вдруг сказала: «Пойдем, я покажу тебе, что там внутри». Мы сели на пол рядом с сундуком, и она медленно открыла его. Первым делом она достала старую фотографию. На ней была она, молодая, с дедом, которого я никогда не видел. Потом она достала вязаный шарф: «Это я связала для твоего отца, когда он был маленьким». Дальше были письма. А в самом низу сундука лежала маленькая игрушка — деревянная лошадка. Бабушка протянула ее мне и сказала: «Это твоя».
Пользователь вместе с женой забрал бабушкин старый румынский шкаф весом 50 килограмм и отреставрировал его
Хм, то есть, написать, что это бар, авторам непозволительно?
Фото, конечно, очень плохое, выглядит непривлекательно.
А этот человек нашел платья своей бабушки из 80-х. Даже не верится, что они пролежали 30 лет на складе
Этой девушке достались от бабушки целых две одинаковые броши в виде милого паука
У меня есть похожий паучок - только из золотистого сплава и янтаря.
Музыка, которая переносит в детство
- Сегодня привезла от бабушки виниловые пластинки, которые она завещала мне, потому что только у меня есть старый граммофон. Разбирая их, с этим специфическим запахом старого дома, я словно вернулась в свое детство. Счастливая улыбка бабушки, когда дедушка приходит с работы, свежевыпеченные пироги с вишней, летние вечера во дворе с соседями.
Это нефритовое кольцо девушка получила в подарок от бабушки, когда наконец-то встретилась с ней спустя 6 лет
К бордовому маникюру не подходит кольцо с зелёным нефритом - это во-первых, а во-вторых - кольцо явно мало на несколько размеров. Как можно не видеть такого?
Серебристая сумочка из 50-х, доставшаяся от бабушки, стала частью коллекции пользовательницы сети
Вот такая неожиданная находка ждала пользователя во время уборки в доме у бабушки: почти неиспользованная печатная машинка
Вот такие часы необычной формы пользователь нашел в бабушкином шкафу
Что-то теряем, а что-то находим
- Вечером 31 декабря я рылась в мусорном баке, искала свою любимую гирлянду. Она досталась мне от бабушки, а мама выкинула. Я перерыла четыре бака, поздоровалась со всеми соседями, которые решили вынести мусор. Кое-кто даже пытался помочь. Не нашла гирлянду, но нашла $ 50. Выпали из кармана какой-то одежды, когда я мусор перебирала.
Бабушка подарила девушке платье, которое купила на Филиппинах еще в 70-х
