15 трогательных историй о том, как животное доверилось человеку

Правда же после таких историй хочется верить, что случайности в этом мире совсем не случайны. Животные обладают удивительной суперспособностью: они приходят в нашу жизнь точно в тот момент, когда мы больше всего в них нуждаемся. Чтобы вытащить из затянувшейся черной полосы, вернуть веру в чудо или просто напомнить, что такое безусловная любовь. И пусть они не умеют говорить на человеческом языке, их преданные глаза, ласковое мурлыканье и доверчиво вложенная в ладонь лапа говорят гораздо больше любых слов.

Про братьев наших меньших с огромным любящим сердцем у нас много интересных статей: