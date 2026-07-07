15 трогательных историй о том, как животное доверилось человеку
Домашние животные сами выбирают своего человека или все-таки мы, люди, решаем, кого себе завести — вопрос философский. Каждый питомец приходит в нашу жизнь со своей историей, но разве может что-то сравниться с моментом, когда его осторожный взгляд сменяется абсолютным доверием? В этой подборке — честные истории о том, как искренняя доброта соединяет людей, собак, кошек и диких птиц, наполняя каждый дом настоящим теплом и любовью. А в конце статьи вас ждет моя личная история про спасение пушистых.
- С января месяца мы с мужем периодически обсуждали собаку. Он хотел немецкую овчарку. Я хотела бельгийскую овчарку (малинуа). Поспорили, пообсуждали, посмотрели щенков и как-то забили. 5 мая ковыряюсь в саду. Трава, ветки, уборка, обычный день. И тут на участок залетает собака. Она просто вжалась с разбега в меня, прям залетела в руки, я даже не знаю, как у нее это физически вышло (тот еще кабанчик). Покормила. На следующий день опять пришла. Потом еще. Ну а дальше вы знаете, как это работает. Но самое интересное выяснилось позже. Мы начали разбираться, что это вообще за чудо. И оказалось, что эта мадам — смесь немецкой и бельгийской овчарки. То есть буквально. Мы несколько месяцев обсуждали именно эти две породы. И потом к нам сама пришла собака, которая оказалась смесью именно их. Вот тут я уже зависла. Потому что какое-то очень наглое совпадение. И еще. Именно после 5 мая у меня очень резко начала меняться жизнь: новые проекты, новые люди и решения. Как будто кто-то нажал кнопку reset.
- Честно говоря, я никогда не планировала приручать каких-то там птиц, и ворон тем более. Я просто снова завела себе собаку, начала с ним гулять. В какой-то момент я поняла, что одна ворона очень уж жадно смотрит на то, как я кормлю щенка. Ну, я и бросила ей кусочек. Она съела и подошла поближе. Я бросила еще. Она снова съела. Дальше как в тумане. А теперь я — легенда района: как только мы с псом выходим из подъезда, к нам слетаются местные вороны, уже на выгуле, где я спускаю собаку и освобождаю обе руки, на землю спускаются и идут за мной пешочком несколько десятков птиц. Соседи показывают на меня пальцем, но ни один ребенок меня все еще не спросил, почему так, а я давно заготовила ответ:
— Тетя, а почему за вами все время летают вороны?
— Потому что я ведьма!
Но дети все время спрашивают, что у меня за собака.
- Вышла из офиса на обед. Сидит котенок. Офис в жилой трехэтажке был. «Поговорили» с котенком, ушла. Иду назад — сидит. Говорю ему: «Дождешься меня вечером — домой поедем». Выхожу вечером из офиса. А он тут как тут. Бежит, разговаривает на ходу. Прошлась по соседям, спросила, может, чей. Никто не признал своим. Поехали домой на такси. 18 лет уже наш. И все такой же болтун.
Девушка не побоялась и взяла себе из приюта вот такую необычную собачку. Старенькую, но от этого еще более любимую. И вот какой счастливой она стала!
- Живу в деревне. Есть кошка-охотница, я ее когда-то спасла от собак. Теперь всегда, как мышь поймает, приносит хвастаться. И вот сижу я на веранде, пью чай, а она прибегает и так громко мяукает! Я подскакиваю, бегу за ней, смотрю — и у меня глаза на лоб полезли! Там, в кустах, красуются птенцы-галчата, сидят и на меня глядят, клювы пооткрывали. Совсем голенькие, видать, из гнезда выпали. Как она их не съела, ума не приложу. Что ж, подобрала, вот выхаживаю. Их родители так и не нашлись. А кошка теперь и не думает охотиться — проведывать малышей приходит.
- Жили в Узбекистане, у нас водились там горляшки. Очень доверчивые, не боящиеся людей птицы. Уехали в отпуск, но форточку не закрыли. Приезжаем, а на буфете между чайниками (большие национальные фаянсовые расписные заварочные чайники) гнезда, и горляхи сидят! По всей квартире перья и мусор. Ну, что делать! Как птичек выгонять с голыми птенцами? Убрались, птенцы выросли, слетели. Чайником пользовались только маленьким.
- Снимаю дом с мамой в Испании. И тут, как и везде, летом начинается птенцепад. Купила спецкорм для насекомоядных птиц. Мало ли. И вот недавно начали у нас в городке дом ремонтировать. Вчера буквально прохожу возле этого дома и вижу гнездо на земле. Ну, точно не упало. Рабочие нашли, когда снимали старую крышу. Но вернуть назад уже было невозможно, поэтому положили рядом с домом. Птенцы еще незрячие и лысенькие, пять штук. Но внизу они сразу станут добычей кошек или собак, поэтому принесла домой и накормила тем кормом. Зашел аж бегом, и еще вечером наловила кузнечиков. Ходила и кормила каждые полчаса. Теперь они подросли и оперились. Жду, пока окончательно подрастут.
«Сегодня нашел ее на парковке. Она пряталась под машиной, но тут же вылезла, когда я подошел. Это Сидни»
- Предупреждаю, когда она вырастет, она обязательно будет пытаться усидеть на твоем плече, даже если перестанет на нем помещаться. @ HypersonicHarpist / Reddit
- Я ехала в приют с конкретной целью — забрать рыжего котенка, который очень понравился по фото и видео. В него мы с парнем влюбились сразу, вот с порога увидели — наш! Все кошки там довольные, расслабленные, не в клетках, жалости не вызывают, приют частный и хозяйка в него душу вкладывает, любит каждого. Перетискав с десяток разнокалиберных пушистых, я села на диван и увидела маленькую белую кошечку: почти прозрачная, маленькая, хрупкая, сразу потянулась ко мне и стала лизать ладошку. Я взяла ее на руки и понюхала. У меня в голове прямо зазвучала песня «Ты пахнешь, как любовь». Короче, стало понятно, что теперь мы будем жить вчетвером. Назвали Саюши, сокращенно — Юши, в переводе с японского — маленький снег. Это мой любимый аромат в квартире, если я проснулась и не понюхала кошку, день не задался.
- Однажды я под нашим балконом увидела выпавшего из гнезда галчонка и подумала, что этот птенец выпал из гнезда над нашим балконом. Решила вернуть малыша в гнездо. Взяла его в руки, и тут же вовсю стали кричать галки, которые сидели рядом на деревьях. Их было штук десять. Крик стоял до тех пор, пока я не скрылась в доме. Галчонок почувствовал, что я ничего плохого ему не делаю, и был совершенно спокоен. Дома посадила его на швабру и пыталась поднести к крыше, надеясь, что тот сам заберется в гнездо. Но галчонок просто сидел на швабре и никак не реагировал, зато вся его родня жутко кричала. Наверное, обвиняла меня в краже детеныша. Мне нужно было уйти из дома часа на два, я оставила птенца детям, сказала, чем кормить питомца, и ушла. Стоило мне только выйти из дома, галки опять заорали. Возвращаюсь. Опять меня увидели и закричали. Встретила соседа, который сказал, что сегодня видел, как с их стороны дома выпал из гнезда птенец. А это другая сторона дома. Пошла домой, взяв галчонка, полезла на чердак. Там увидела щель, ведущую в гнездо. Когда я засовывала малыша в гнездо, влетела галка-родитель и, усевшись на краю, внимательно молча смотрела на то, что я делаю. Галчонок прыгнул в гнездо, узнав свой родной дом, а я ушла. Через несколько минут вышла на балкон, галки, которые еще сидели на деревьях, меня увидели, но молчали. Каким-то образом им поведали, что я вернула галчонка и перестала быть преступницей. Этот факт меня до сих пор потрясает, а прошло уже более 30 лет.
- Не верю я в случайности и совпадения. Вчера я решила, что надо как-то выползать из своей черной полосы. А сегодня вечером в чат пишет девочка-соседка, что нашла кота. Рыжего, такие наудачу встречаются. Все купит, к доктору свозит. Только заберите. А он копия нашего с мамой кота, которого не стало буквально месяц назад. И теперь у меня есть кот. Рыжий. Мальчик. Шла я с ним, а на небе радуга. И небо оранжевое. Закат. И знакомый пишет про кота, мол, в добрый час он мне достался. Значит, так надо. Значит, будем жить. С котом. Сын обрадуется нереально. Теперь у нас есть свой Космос.
Когда настолько доверяешь своему человеку, что собираешься с ним в отпуск. А шляпа и очки даже нравятся.
- У нас в доме с недавних пор начала жить замечательная девочка — овчарка Герда. Малышке всего год, а от нее уже отказались хозяева. Беднягу спасли волонтеры, которые помогают брошенным хвостикам. Мы с мужем долго не думали, сразу сказали, что заберем себе. Собака невероятно сообразительная, умная, ласковая и добрая, а как квартиру охраняет! Как же она служит нам, как же старается отблагодарить за то, что мы ее приютили! Мне иногда кажется, что у животных душа намного чище, чем у людей. Да и любви в них в сто раз больше.
Парень проснулся и увидел, как микро-котик на голове у девушки сладко спит. Нет, это не шляпа. Так выглядит доверие.
Личная история о том, как у моих родителей появилась тройня
Как-то раз мы с родителями приехали на дачу, на которой жить постоянно тогда еще было нельзя. И совершенно случайно заметили под забором хлипкую картонную коробку, а в ней кошку с двумя котятами. Кошка и один котенок были вислоухими, было понятно, что их просто-напросто подкинули к нам во двор какие-то бессовестные люди. Ведь дом пустовал, и было очевидно, что люди здесь появляются редко. Сначала мы пытались пристроить их, давали объявления по соцсетям, предлагали знакомым. А как только я нашла возможную хозяйку для одного котенка, мои родители резко дали заднюю.
Почему? Потому что за две недели поисков так прониклись к этой семейке и полюбили всех троих, что отдать их сил не нашлось. Что ж, маму-кошку назвали Марусей, а котят — Филимоном и Любой. Кошка еще год вздрагивала от любого шума, и даже страшно представить, как к ней относился бывший хозяин. Но любовь и тепло сделали свое дело. Вот в какую сладкую булку превратилась кошка-мама. И да, больше всех доверяет она только маме, ходит за ней хвостиком и всегда бежит на имя. Очень редко, но все же позволяет и мне себя погладить.
Вот Любка-разбойница, она папина любимица, потому что хулиганка. Ловит мышей, кузнечиков и прочую живность, а еще умеет взбираться на самые высокие деревья.
Вислоухий котик Филимон с кучерявым пузом. Бухается на землю, чтоб его чесали и чухали, как только видит, что к нему идет человек. Абсолютно бархатный и мягкий котик.
А еще папа построил им шале. Это целая резиденция с балконом, лестничкой, утепленными стенами и игрушками. Внутри там мягкая подстилочка, сшитая мамиными руками.
Теперь у этих котов есть абсолютно все — подстилочки по всему дому и участку, корм всех мастей, рыбки, молоко и мясо в любых количествах. А еще мне иногда кажется, что этих котов родители любят больше, чем меня. Шучу, конечно.
Правда же после таких историй хочется верить, что случайности в этом мире совсем не случайны. Животные обладают удивительной суперспособностью: они приходят в нашу жизнь точно в тот момент, когда мы больше всего в них нуждаемся. Чтобы вытащить из затянувшейся черной полосы, вернуть веру в чудо или просто напомнить, что такое безусловная любовь. И пусть они не умеют говорить на человеческом языке, их преданные глаза, ласковое мурлыканье и доверчиво вложенная в ладонь лапа говорят гораздо больше любых слов.
Про братьев наших меньших с огромным любящим сердцем у нас много интересных статей: