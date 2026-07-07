20+ ярких историй о первом заработке, которые запомнились сильнее любых денег

Подработка в школьные и студенческие годы — это не только первые самостоятельно заработанные деньги. Это и маленькие радости, и неожиданные знакомства, и забавные случаи, которые порой гораздо важнее, чем зарплата. Кому-то первая работа помогла исполнить мечту, кому-то — подсказала будущую профессию, а кому-то — просто подарила воспоминания, которые и спустя годы вызывают улыбку.

В детстве я собирала подорожник с ромашкой и сдавала в аптеку. Работа та еще: после сушки веса оставалось всего ничего. А я копила на свою мечту — куклу-невесту. Но была одна загвоздка: аптекарша, которая принимала сырье, всегда брала у меня понемногу и строго говорила: «Детям столько денег нельзя!» А там были-то копейки. Так я и не поняла, зачем она меня от богатства берегла. ADME

В 10-м классе попросил у отца ноутбук. Семья у нас обеспеченная, но папа отрезал: «Хочешь ноут — заработай». И устроил меня разносчиком газет. Два месяца в жару я таскал тяжеленные сумки, а когда мне выдали первую зарплату, я обомлел: не заработал и десятую часть. Отца расстраивать не хотел, поэтому продолжал работать. В итоге папа подарил новый ноутбук на день рождения, я пользовался им до 2016 года. А те заработанные деньги я потратил на свои нужды. Но понял, как тяжело зарабатываются деньги, и что тратить надо с умом. © NailsFix / Pikabu

В 14 лет подрабатывала в деревенском магазине. Заходит бабулька, запускает руку в коробку с конфетами и давай их наминать! На мое замечание заявляет: «И что ты мне сделаешь?». Я возмущаюсь, а она такая: «Тихо! А то скажу твоей хозяйке, что ты меня обсчитала!» Камер видеонаблюдения в нашей глуши, естественно, не было. Доказать свою правоту 14-летнему подростку против напористой пенсионерки было бы почти невозможно — хозяйка бы скорее поверила взрослому человеку. На это бабулька и рассчитывала. Но она не учла одного: у меня в кармане лежал старый телефон, на котором я незаметно включила диктофон в самом начале «налета». Позвала хозяйку из подсобки и без лишних слов включила его. ADME

«Я свою первую зарплату потратил на ведро черешни и игрушечную железную дорогу. Остальное отдал маме. Деньги получил за выход на подиум, в 6 лет»

Мы жили в деревне и каждое лето подрабатывали, как могли. В июне помогали стричь овец, а в июле начинался самый долгожданный период — сенокос, мы собирали сено. В какой-то год, когда мне было лет 12, трава уродилась на отлично, и нашей бригаде (мне в том числе) начислили хорошую зарплату. Ее получила мама, я даже не спрашивал, сколько. Я бы, может, и забыл про это, но на моей свадьбе мама подарила невесте набор из золотого кольца и сережек, которые она купила на те заработанные мной деньги, и хранила их для будущей невестки. © Bairburguy / Pikabu

Моя первая работа была в кафе, в 15 лет. Я понятия не имел, как проходить собеседования и как составлять резюме. Я просто импровизировал. В моем «резюме» я указал свой ник из комьютерных игр, а в графе «Особые навыки» написал, что хорошо умею выносить мусор, потому что у меня отсутствует обоняние. На работу меня взяли! © TuTuRu_Okariiin / Reddit

Моей дочке сейчас 14. Они с другом начали с того, что сдавали стеклотару в приемный пункт или вставали у магазина рядом с бабушками с соленьями и продавали поделки из пластилина. А этим летом она с другими учениками работала около месяца. Завуч их организовала, объяснила, как зарегистрироваться на сайте центра занятости. Что-то там во время ремонта в школе разгребали, таскали, подметали и мыли. Получили зарплату на карту. © Agatalana / Pikabu

«В 2005 году я решил накопить на видеокамеру, мечтал снимать короткометражки. Отпахал 3 месяца на разливе бутилированной воды. Прошло 20 лет, работаю в кино»

Я хотела поступать на ветеринара, родители были не в восторге. Устроили меня на лето перед 11-м классом на ветстанцию у бабушки в деревне. Я все лето провела там, ездила на вызовы, на фермы, была в лаборатории и все такое. В итоге я рыдала, что еще целый год в школе учиться, а ведь я хочу поступать на ветеринара прям сейчас! Закончила 11-й класс, поступила, выучилась на ветеринара. © CrazyIuliia / Pikabu

Много лет назад увидели с товарищем рекламу о наборе в массовку для съемок рекламного ролика местного футбольного клуба. 2 дня длились съемки, каждый из них оплачивался (копейки, но для бедных студентов это были нормальные деньги), на перекус давали бутерброды с чаем. В итоге я в ролик так и не попал. Ну и ладно. © Caleb Vivas / ADME

Мне сын в 9-м классе сказал, мол, хочу зарабатывать. Но не знал, чем заняться. Так как учился отлично, то предложила ему дать объявление на сайте и подтягивать по учебе детей, предмет любой. Первое занятие для ознакомления и выявления пробелов — бесплатно. И была удивлена, как много желающих было заниматься у моего сына — 3-й, 5-й, 7-й классы. Сын набрал себе детей и занимался с ними! © NEvorona / Reddit

«В 1995 году увидел его на выставке. 2 месяца впахивал на прополке сорняков, но купил! Пришел в магазин, от волнения 2 раза деньги из рук выпадали. С тех пор он всегда со мной»

Cыну 13 лет, уже год мечтает стать поваром. Отвез его к друзьям, у них на центральной площади райцентра свое кафе. Я сам туда каждый месяц на рыбалку мотаюсь. Условия следующие: неполный день работы в кафе, бесплатное питание (сами себе готовят), проживание в доме у друзей, помощь по огороду. Я думал, что ему трудно будет, да и по дому будет тосковать. А на деле — сын в восторге, шеф-повар его хвалит, плюс у друзей сын его возраста, они дружат. Я пообещал сыну, что когда он получит первую зарплату, еще от себя премию накинуть, жена тоже хочет добавить. Горжусь им. © SergeyVM / Pikabu

Моя первая подработка была в массовке! Я 5 часов служил фоном для пары главных актеров — был «посетителем в кафе» и помешивал ложечкой несуществующий чай. Уж не знаю, сколько киношного времени из этого дня получилось, наверное, минут 7. Получил долларов 10 в пересчете на нынешние деньги. © Mymble / ADME

Первые деньги я заработал в 16 лет. Возле нашего дома стояла старая развалина из силикатного кирпича — давно заброшенная, почти рухнувшая. Деды во дворе постоянно играли в домино, и один из них предложил мне подработать: разобрали развалюху кирпич за кирпичом. На эти деньги я и купил свой первый велосипед. © Атеми / ADME

«Купил вот такой плеер, сейчас это уже раритет. Копил на него, работая на первой работе. А до этого бегал в магазин, чтобы полюбоваться. Еще работает!»

Когда мне было 16 лет, я накосил 2 тонны сена на даче и получил большие деньги по тем временам и подарил своей девушке часы с браслетом. Это было круто! Она их время от времени вспоминает, хоть и не носит давно, где-то лежат в шкатулке. Сидит напротив, не знает, что о ней пишу. © Vlad Sorokin / ADME

В 6 лет бабушка отвела меня в театр рядом с домом и сказала, что сегодня я играю в спектакле! Как оказалось, вызвали меня на замену девочке, которая заболела. На сцене (это была генеральная репетиция) мне велели сказать мужчине-актеру свою реплику с выражением. Тогда это был непонятный набор слов про кредит (родители тогда мне сказали, что кредит — это дверной засов, и я так и жила с этим знанием несколько лет). Это была генеральная репетиция. В общем, где-то полгода я успешно отработала в театре и даже заработала денег! Дети в гримерке тусили вместе с балеринами и Медведем. Было море впечатлений, все пытались нас порадовать и как могли развлекали в промежутках между выходами. © Mosaicvibes / Pikabu

У сына в 15 лет начался сложный подростковый период: учеба никак не шла, устраивал сцены по поводу «хочу кроссовки за 47 тыщ». Хочешь — заработай! Устроила к знакомому штукатуру как подсобника и оператора штукатурной станции на лето (мальчик крепкий, за здоровье не боялась). Боже, как он изменился! Сказал: «Как я теперь понимаю, почему ты после работы устаешь». Просто бальзам на душу. Начал сам, без напоминаний, делать все по дому — уборка, посуда. И да, на зарплату не стал эти кроссовки покупать. После этого работал каждые каникулы. © AlbireoCygnis / Pikabu

«Люблю их! Купил со своей первой зарплаты»

Я работала с 14 лет. Устраивали через социальную службу молодежи, не знаю, есть ли такая сейчас. Я работала в библиотеке: протирала пыль, расставляла издания по местам, подклеивала оторванные обложки. Я себе с зарплаты телефон-раскладушку купила. Как мама мной гордилась! © Mak91 / Pikabu

Свой первый компьютер я получил в 7, а уже в 11 мог собрать комп, поставить драйвера, подключить интернет. Да, скорее всего, сейчас всем смешно, но это был 2001-й, тогда это было не так просто. Родители это быстро заметили и по своим знакомым и коллегам искали мне клиентов. Поэтому пару тысяч в месяц я имел. Это давало чувство, что раз мне за это платят, значит, я чего-то в жизни уже добился! © yumi.eXVtaQ / Pikabu

Давным-давно, когда мне было 15 лет, я устроилась на работу в пончиковую. Чтобы работать в таком юном возрасте, мне нужно было принести справку из школы о том, что я хорошо учусь. Мы могли съесть столько пончиков, сколько хотели! © Travelgrrl / Reddit

Мне лет 10 было. У дома дорога была с уклоном, и весной там скапливалась огромная глубокая лужа. Мы с пацанами тусовались там постоянно и зарабатывали тем, что выталкивали заглохшие машины. Глох каждый первый. До сих пор помню мужика, который заплатил нам мешком конфет, килограмма на 3! И по деньгам в конце дня неплохо выходило. Эх, солнечное детство... © ArizonaHills / Pikabu

Мои бабушка и дедушка продавали ювелирные изделия и антиквариат на блошиных рынках, я ходила с ними. Я начала устанавливать там свой собственный столик, продавая комиксы и разную мелочь. Так что в возрасте 10-12 лет я неплохо зарабатывала, и в итоге купила себе компьютер. © mvsr990 / Reddit

В моем детстве в аптеках принимали на вес лекарственные травы сушеные — подорожник, мать-и-мачеха, колокольчики. Для детей это была неплохая подработка на мороженое. Проще всего был подорожник, его много, но он был и дешевле всего. Но один ценник мне запомнился на всю жизнь. Стоим мы как-то с другом в аптеке, разглядываем ценники на травы, чего бы сдать еще, и видим самую дорогую позицию — комариные носики! Только повзрослев, я узнал, что «комариные носики» — это растение такое. © lamparik / Pikabu