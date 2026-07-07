18 бытовых зарисовок, в которых квартирный вопрос раскрыл людей с неожиданной стороны

Понимаю обе точки зрения.

Вопрос действительно сложный: и детям старт в жизни дать хочется, и себе достойную старость обеспечить (в том числе чтобы не напрягать тех же детей).

Слава Богу, перед нашей семьёй такой выбор не стоит: есть и жилье для обоих детей, и инвестиционное. Это не совсем наша заслуга, многое досталось от наших родителей. Но и мы приумножили :))