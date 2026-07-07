18 бытовых зарисовок, в которых квартирный вопрос раскрыл людей с неожиданной стороны
Когда на горизонте появляется наследование жилья или долгожданный переезд, это всегда означает начало новой жизненной главы. Сразу хочется продумать интерьер, купить стильную мебель и создать идеальную атмосферу в стенах своего дома. Правда, на этом пути нас частенько поджидают неожиданные сюжетные повороты, требующие здоровой иронии. В главных ролях наших бытовых зарисовок — мудрые бабушки, оставившие в наследство квартиру в самом центре, круговерть модного ремонта, влюбленные пары, добрые соседи и близкие люди, чья бескорыстная помощь становится лучшим подарком. Здесь собран чистый житейский юмор и истории, в которых обычный быт раскрыл характеры окружающих с самой неожиданной, но очень теплой стороны, подарив повод потренировать чувство юмора.
- Я снимала квартиру почти 3 года, хозяев видела только на подписании договора. Потом мне ясно дали понять, что им не особенно интересно, что я там делаю, лишь бы деньги переводила вовремя и показания счетчиков скидывала. Так и съехала, закинув ключи в почтовый ящик. За их прекрасное доверие оставила в квартире хороший ковер, новые шторы, сплит, установленный за свой счет, и идеальную уборку, чтобы сразу могли сдать. Они по-человечески, и я в ответ так же.
- Моя подруга снимает квартиру у деда 74 лет на протяжении 4 лет. Так вот, последний год дед начал много делать по дому: ремонт, перестановки, в общем, наводить красоту. Мы уже начали переживать, что ей нужно будет искать новую квартиру. Но нет. Вчера дед сказал, что нужно поговорить. В итоге, он предложил ей расписаться! Вот интересно, чем руководствовался дед, и что стояло за этим предложением — остается загадкой. Подруга была, мягко говоря, в замешательстве и уточнять не стала.
вот глупые. дедуля просто искал кому гнездышко семейное оставить. вот пригляделся и решил - так вот она! вот она мать его деток :)
- Продаем квартиру. Пришел покупатель, вроде все понравилось. Пишу через пару дней: «Берете?» Он: «Я уже в чате двора». Оказалось, он подошел к соседу, сказал, что живет здесь, и попросил добавить в чат. Я сама очень редко туда захожу. Он зашел и пишет: «Всем привет, я ваш новый сосед, уберите, пожалуйста, машину перед подъездом». И понеслось: все начали ругаться между собой, в итоге — парковочные выяснения. А еще так себе интернет. Квартиру не купил.
- Я снимаю квартиру уже несколько лет, и однажды ее перепродали, меня не предупредив. Посмотреть не заходили, я ни разу не видела нового хозяина квартиры до покупки. Потом он мне написал по поводу документов, мы познакомились, а на следующий день мы встретились в кафе напротив дома. Он, оказывается, живет в этом же районе, я была с сестрой, он закрыл нам счет за обед. А потом поменял бойлер, когда он протек, бесплатно и не поднимал аренду два года. Иван, вы крутой!
раньше деревни продавали с крестьянами, теперь квартиры со съемщиками
«Купили в историческом центре квартиру на третьем этаже и теперь не можем ее найти»
- Живу в центре Москвы, квартира от бабушки. Ухажерам говорю, что снимаю ее с подругой за ползарплаты. Новый парень решил, что я совсем тю-тю, раз отдаю такие деньги. Как-то заявился этот Ромео ко мне и с порога огорошил: «Мы никуда сегодня не идем. Собирайся, переезжаем к моей маме, есть свободная комната. Хозяйка тебя обдирает как липку».
Я стою посреди собственной прихожей и круглыми глазами смотрю на парня с чемоданами и коробкой моих любимых эклеров. Он пришел вытаскивать меня из «финансовой ямы». Выяснилось, он уже мысленно распланировал, как мы сложим вещи, сколько сэкономим на аренде. Я смотрела на этого решительного «спасателя» и понимала: он полюбил меня саму, а не мои квадратные метры в центре столицы. Заваривала чай, выложила эклеры в бабушкину креманку, усадила его на диван и торжественно призналась во всем. Маму беспокоить не придется, а баул нам понадобится только для его собственных вещей. Переехал он ко мне только через полгода, перед свадьбой, не захотел злоупотреблять гостеприимством.
Хорошая история, единственное, что возмутило - "хозяйка обдирает как липку"? Ну то есть по его мнению не она сама решила снимать дорогую квартиру в центре Москвы не по средствам, а хозяйка ей навязала, да еще заломила невесть какую цену? Как будто что-то шариковское в нем проглядывает, а?
- Мы с девушкой 3 года снимаем квартиру в Москве. Недавно собственники решили ее продать, но сказали нам: «Не волнуйтесь! Новый хозяин покупает квартиру под аренду, поэтому, если вы ему понравитесь — он готов вас взять вместе с квартирой!» Я думаю: «А, так это вы не квартиру продаете, а готовый бизнес!» В итоге мы понравились этим новым владельцам больше, чем квартира. Я уже боялся, что они в моменте скажут: «Нет, что-то квартира нам не очень... а вот этих ребят мы забираем!»
Новое крепостное право: раньше земли с крестьянами продавали, а сейчас квартиру с жильцами. Знакомая так, кстати, купила дочке квартиру на будущее. Со съемщиками поражали:)))
- Была у меня подруга. Иногда она продавала мне вещи в своем магазине, как всем. Потом она захотела продать квартиру. Квартира не продавалась год и 2 месяца. Подруга говорит: «Помоги продать, за процент». Через 2 дня я продала. Один показ и сделка. Подруга говорит: «А за что тебе деньги? Ты не работала, только один раз показала квартиру за всего 2 дня!» Вот и не стало у нее и у меня подруги.
«Когда строишь родовую усадьбу, но продолжаешь жить в панельке»
- 15 лет назад мы покупали квартиру в Астане, тогда еще вторички пользовались спросом, при передаче ключей хозяин квартиры сказал заплатить ему еще 2000 долларов за мебель, была встроенная кухня, ну и что-то по мелочи. Мы отказались, так он вынес все, вплоть до раковин, лампочки открутил и даже входную дверь забрал, вынес встроенную кухню и шкафы! Мы тогда молодые были, только расстроились, а сейчас думаю, может, надо было в суд подать на него и сделку отменить, мужику было под 60 лет.
Жизненный опыт приходит... С опытом, уж простите за каламбур. А так, грамотно составленный договор - это наше все.
- Мы купили квартиру дочери, и есть еще одна, которую решили отдать сыну. Муж говорит, что надо на них переписать. А я против. Я скажу, что это квартира моих подруг и мои дети могут ее выгодно снять. За минимально адекватную цену. И когда они свою купят и съедут, мы эти квартиры сдавать будем. Будет наша пенсия.
Понимаю обе точки зрения.
Вопрос действительно сложный: и детям старт в жизни дать хочется, и себе достойную старость обеспечить (в том числе чтобы не напрягать тех же детей).
Слава Богу, перед нашей семьёй такой выбор не стоит: есть и жилье для обоих детей, и инвестиционное. Это не совсем наша заслуга, многое досталось от наших родителей. Но и мы приумножили :))
- У меня своя однушка, большую часть комнаты занимает огромная кровать, а из мебели только небольшой шкаф и компьютерный стол. Жених решил, что раз мы семья, надо делать обстановку, как у всех, чтоб и гостей приглашать. А я не хочу, как у всех, сделала ход конем и рассталась с ним. Потому что 20 лет прожила в двухкомнатной квартире в семье из трех поколений (7 человек), никакого уединения. Спала на разборном кресле, даже когда у меня ноги с него свисать стали. Я вырвалась и 7 лет пахала, жила в общаге, окруженная посторонними людьми, снимала квартиру на троих, — и все это, чтобы накопить на свой угол. Где я могу делать, что хочу и когда хочу. И никакая любовь не заменит мне мою свободу.
«Соседи делали ремонт и просверлили нам стену. Я думала, такое только в анекдотах бывает»
- Мне 25, я девушка. Казалось бы, возраст еще не тот, чтобы разочаровываться в мужчинах, но за это время мне попадались сплошные разочарования. А недавно появился он. Живу я в съемной квартире, обстановка скромная, из окон дует так, что внутри можно лед хранить. В тот день была на работе, он приехал, забрал у меня ключи и сказал, что вечером заедет. И правда, вернулся. Все окна прошел, щели заклеил, купил стулья, привез ужин. Ночью просыпался несколько раз, искал меня. Я однажды вышла попить воды на кухню, он проснулся и чуть не поседел — подумал, что меня нет. Я смотрю на него и не верю, что такие вообще бывают. Поэтому, девочки, не отчаивайтесь. Ваш нормальный обязательно появится. Может, не на коне, но точно найдет вас.
ну это сейчас вы пишите. ой как романтично, а потом: меня преследует сталкер
- Когда покупаете квартиру детям, оставайтесь собственником жилья до тех пор, пока ваш малой не вырастет и вы не будете уверены, что он понимает, что делает! Сын маминой подруги продал свою квартиру, чтобы купить крутую машину и собрать комп своей мечты.
- У меня сейчас квартиранты проживают. Красивая парочка, молодожены. Он из Турции, а она местная. Как не увижу их вместе — улыбаются, обнимаются! Стали спрашивать, не продам ли я им квартиру, сговариваться о цене. А вчера внезапно пишет муж, спрашивает, мол, вернула ли жена мне ключи. Стоп, не понял. Спрашиваю: «А ты где?» А он в Турции. По переписке с ними понял, что они поссорились, и решил, что так это оставить не могу. Ему пишу: «Зачем уехал? Она тебя тут ждет сидит!» Тут он удивился, конечно, но сказал, что скоро приедет. Стал сам просить за нее, мол, не выгоняй, а я оплачу аренду. Ей тут же пишу: «Муж за тебя переживает, просит». Он, к слову, оплатил, все норм. А сегодня утром она уже успокоившись, написала, что они останутся еще и муж едет уже. А к вечеру и муж написал, и попросил купить ему билет из Стамбула до Шымкента, с пометкой не говорить ничего его жене. Типа сюрприз хочет сделать. И я купил ему билет за свой счет и теперь жду, что там дальше будет. Думаю, если все срастется — они будут просто обязаны назвать сына в мою честь.
«Сейчас решил начать ремонт, вскрыл старый линолеум и обнаружил такую красоту. Тут наверное жил тот самый „Сосед с шуроповертом“»
Когда жена сказала, ну что ты за мужик, и шуруп ввернуть не можешь, и пришлось доказывать что может
- Купил квартиру в хорошем ЖК, думал, соседи будут адекватные. Ага, щас. Выхожу из лифта, а там филиал парковки и склада. Весь общий коридор заставлен: огромные коляски-трансформеры, велики, чей-то электросамокат прямо поперек прохода, а в углу — 19-литровая баклажка. Пройти к своей двери можно только боком, чтобы не зацепить чужое барахло. Я человек простой, люблю порядок. Решил начать по-соседски. Пишу в домовой чат: «Уважаемые соседи, давайте уберем личные вещи из коридора. Это нарушение пожарной безопасности, да и просто пройти нормально невозможно». Что тут началось! Накинулись все: «Нам коляски в квартиру тащить, что ли? Места мало! Не нравится — покупай частный дом!» Я спорить и ругаться не стал. Понял, что язык дипломатии тут бессилен. Я просто вышел в коридор, сделал фото всего этого со всех ракурсов и скинул прямо в этот же домовой чат. А фишка в том, что у нас (как и во многих ЖК) в чате сидит наш участковый. Я просто тегаю его при всех и пишу: «Примите меры. Захламление путей эвакуации, нарушение правил пожарной безопасности. Фотодоказательства выше». Чат замер. Тишина висела минут пять. Потом участковый пишет в чат: «Принял, поднимаюсь на ваш этаж». Пришел, заставил все убрать немедленно и выписал штрафы особо борзым. Визгу было на весь ЖК! Соседки орали, что я их без денег оставил. Зато сейчас коридор идеальный. Но меня объявили врагом. Пишут, что «по-соседски так не делают». А я не понимаю: почему устраивать склад в коридоре — это норма, а навести порядок по закону — нет?
- Наш арендодатель около года продает квартиру. Довольно лениво, за все время приходили раза 4, но все же. Недавно снова пришли, и риелтор увидела, что я беременна. Спустя час после их ухода раздался звонок моему мужу от хозяина квартиры. А из трубки: «Артем-джан, поздравляю с малышом, ничего продавать не буду, живите спокойно!» Так приятно стало!
- Сдавала квартиру студентке, платила она вовремя, все было хорошо. Но тут ей пришлось срочно уехать. Открываю дверь, квартира вроде целая, но чистотой не блещет. Ну я решила прибраться. Помыла везде пол, только за креслом осталось. Отодвигаю, а там крыса! Домашняя, видно, декоративная, перепуганная сидит! Девушка вроде без домашних животных была, звоню ей, а она не в курсе! Написала в чат ЖК, а там ребята свою крыску потеряли, она, видимо, сбежала как-то и прошмыгнула ко мне. Они так обрадовались, что я эту крыску нашла, подарили мне целую корзину фруктов и сладостей. Было очень приятно!
Умная женщина, не растерялась, не подняла крик, а всё выяснила и вернула питомца владельцам.
«Мой сосед намеренно перекрывает тротуар, чтобы люди не могли по нему ходить»
- Бывшая владелица моей квартиры сама спросила, что мне оставить. Я покупала студию год назад под конскую ипотечную ставку — 22,1%. Хозяйка оставила всю мебель, технику, шторы, коробку со строительными материалами, картины и даже тряпочки для пыли с моющими средствами. Хозяйка не взяла дополнительную плату ни за что. Если бы не эта милая девушка, мне было бы очень сложно выживать первое время. Спасибо ей огромное!
Отлично, когда противоположные интересы сходятся. Милой девушке не нужно барахло, что осталось в квартире, а новой владелице оно помогло выживать первое время. Что тут скажешь?
"Мир, дружба, жвачка!!"👍
- Снимаю квартиру в старом доме. Надо мной живет девушка-красавица, просто фея! Летящие платья, ухоженные волосы, босоножки на шпильке. После нее в лифте умопомрачительный аромат. Я ей восхищаюсь, но каждое утро я слушаю, как она, кривляясь и паясничая, поет в душе разные песни, коверкая слова и не попадая в ноты. Прям рвет глотку, как истинная рокерша. Хихикаю тихонечко, и мне, как ни странно, нравится эта ее свобода.
Дом, милый дом! Как хочется именно в таком состоянии возвращаться в родное гнездышко! Но мы все знаем, что квартирный вопрос — лучший жизненный учитель. Неожиданное наследование или внезапный переезд способны в один миг превратить галантного ухажера в расчетливого Остапа Бендера, а тихих на первый взгляд соседей — в участников парковочных баталий. Но в то же время именно в этих четырех стенах порой проявляется самая искренняя забота близких и настоящая дружеская поддержка.
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