18 историй о жизни в многоквартирном доме, которые тянут на сериал

Жизнь в многоквартирном доме — это целая вселенная со своими героями, историями и незабываемыми приключениями. Многие из нас вспомнят, как соседу сверху срочно захотелось передвинуть мебель в 4 часа ночи. А сосед снизу и вовсе решил признаться в любви, но сделать это на весь дом! Мы собрали 18 абсурдных, комичных и жизненных историй, в которых многие узнают себя и своих соседей.