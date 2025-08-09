Надо не ругать каждый вечер, а перестать кормить, одевать и давать деньги на бензин.
18 историй о жизни в многоквартирном доме, которые тянут на сериал
Жизнь в многоквартирном доме — это целая вселенная со своими героями, историями и незабываемыми приключениями. Многие из нас вспомнят, как соседу сверху срочно захотелось передвинуть мебель в 4 часа ночи. А сосед снизу и вовсе решил признаться в любви, но сделать это на весь дом! Мы собрали 18 абсурдных, комичных и жизненных историй, в которых многие узнают себя и своих соседей.
- Живу в многоквартирном доме. Этажом выше живет роскошный молодой человек. Он всегда аккуратно причесан и гладко выбрит, ездит на шикарной машине. У него восхитительные манеры, он вежлив и обходителен. Все бы ничего, но каждый вечер сидя на кухне я слушаю как отец ругает его, потому что он не помогает маме. © Подслушано / Ideer
- Неделю назад заселились с парнем в новую квартиру, и уже сегодня успели познакомиться с очень интересным соседом. Он подошел к нам в подъезде, осмотрел меня с ног до головы и спросил: «Это вы сверлите по утрам?» Ответила, что это не я, поэтому он переключился на парня и начал спрашивать у него то же самое. Кое-как отделались от него, подходим к своей квартире, но тут открывается соседняя — оттуда выглядывает женщина и шепчет: «Не обращайте на него внимания, это он сам и сверлит.» Очень интересный дом. © Не все поймут / VK
- Задержался на работе, поесть возможности не было. Голодный, поднимаюсь домой. И тут в нос бьет запах свежей, божественной выпечки. А у меня дома — половинка ролтона и корка хлеба, все остальное готовить надо. И так тоскливо на душе стало — вспомнились семейные вечера, в далеком детстве, когда мама готовила пирожки, как крутился вокруг нее с желанием поскорее урвать парочку. Зашел домой, не успел раздеться — звонок в дверь. На пороге — соседка, баба Маша, с тарелкой дымящихся пирожков. «Знаю, — говорит, — что один сейчас живешь, готовить некому — вот, угощайся». Я так расчувствовался, обнял ее, поблагодарил. Ничего вкуснее этих свежих, жареных пирожков с картошкой не ел последние лет двадцать. © DisneyKoenig / Pikabu
- Живем в новостройке, стены картонные, но недавно я понял, что в этом могут быть и плюсы. Жена ушла, мы с дочкой вдвоем дома, собираемся в больницу. Время уже на исходе, а мы все еще не можем выйти. Я бегаю по дому и ищу ключи от машины. Перевернул всю мебель — нет нигде. В итоге от бессилия вскидываю руки вверх и кричу: «Да где эти ключи!» И тут слышу за стеной голос соседа: «В стиралке!» Я думаю, неужто стены у нас еще и просвечивают? Иду к стиралке, и точно, вот они ключики мои родненькие! В больницу успели. А вечером пришла жена и мы выяснили откуда сосед узнал про ключи. Оказывается это был не первый подобный случай, и мама не раз ругала дочь за это: «Опять ключи в стиралку спрятала?» И сосед, видимо, это слышал, и, спасибо, вовремя подсказал. © PivBear / Pikabu
- Сестра сдавала однушку. Парень говорит: «У меня рептилия, можно с ней?» Ну, ящерица — не собака, не орет, нужду где попало не справляет — можно. Прошло месяца два, соседи начали жаловаться на какие-то странные звуки из ванной. Сестра зашла с проверкой, открывает ванную, а там крокодил. Реальный, живой, не плюшевый. Метр с лишним, в ванне — как в джакузи. Съемщик выходит из комнаты, чешет затылок и говорит: «А че вы паникуете? Это ж рептилия, я же говорил». С тех пор она теперь у всех уточняет размер питомца и требует фото с паспортом. © Не все поймут / VK
- Терзало любопытство, почему в доме напротив всегда горит свет. На помощь пришел знакомый, который поржал и пригласил в квартиру. Познакомился с хозяевами. Спрашиваю, мол, почему свет у вас горит. Хозяйка отвечает: «А ты выключи его!» Выключил, как вдруг из клетки вылетел попугай, сел на переключатель и врубил его обратно. «Кеша не может спать без света». © Палата № 6 / VK
Подождите, такая история была про большого пса (не помню породу), который подходил и лапой свет включал.
- Мы долго жили на съемных квартирах. Бывало всякое: и мусор под дверью, и ключи от подъезда у ребенка забирали, чтоб не бегали эти дети туда-сюда, и нескончаемый ремонт.
Два года назад мы переехали в свою квартиру — и внезапно все стало так хорошо!
В первый же вечер в новой квартире отключили свет — естественно, все соседи моментально выползли в подъезд проверять щитки. Так и познакомились. Три месяца назад к нам постучалась соседка из квартиры над нами со словами: «Я в отпуск улетаю, цветы подруга будет приходить поливать, а вам вот ключи, мало ли что. У меня трубы старые — вы следите, особенно на кухне». Ключи брать отказались. Тогда она позвонила в соседнюю дверь — сосед улыбнулся тете Марине и сказал, что проследит.
Месяц назад случилась ситуация, которая выбила нас с мужем из колеи. Время — 21:10, стук в дверь. Открываю — стоит сосед:
— Добрый вечер, у вас дети не спят?
— Нет.
— Мне нужно 2 минуты посверлить, можно?
— Да, конечно, посверлите, если нужно...
Он обошел всех соседей, у всех спросил разрешение. Утром муж встретился с ним у подъезда, договорились поменять тете Марине трубы на кухне. Может, я наивна, но для меня это все — примеры правильного соседства. Приятно на душе. © ElSaad / Pikabu
- Переехал в другой город. Снял квартиру на первом этаже новенькой трехэтажки. Нашел работу в мастерской неподалеку. График работы нестандартный, так что домой иногда прихожу поздно: приму ванну, посмотрю какой-нибудь сериал или фильм — и ложусь спать. Иногда, когда отсыпался днем, слышал, как соседи долбили весь день перфоратором. Для меня это было в новинку, так как всю жизнь прожил в частном доме. Но я не обращал внимания и не понимал до сегодняшнего дня, почему некоторых так волнует слышимость в многоэтажках. Время — 00:30. Лежу в ванне, смотрю серию «Симпсонов». Громкость небольшая, смотрю с телефона. Вдруг — возмущенный голос сверху:
— Я хочу спать! Почему я должна слушать, как ты моешься и смотришь телевизор?!
Голос был не кричащий, но я его отчетливо слышал. Выключил звук, сижу, осознаю...
Она даже сказала мне спасибо! © FeverAG / Pikabu
- Иду с работы мимо двенадцатиэтажного дома, вдруг слышу сверху взволнованный голос:
— Молодой человек!
Поднимаю голову и вижу на шестом этаже общих балконов, тех, которые объединяют квартирную площадку с пожарной лестницей, пожилую женщину.
— Что случилось?
— Подскажите, на каком я этаже?! — не менее взволнованно продолжает она.
Ну, я пересчитал, на всякий случай несколько раз, чтобы не обмануть.
— На шестом!
— Молодой человек, постойте тут пару минуточек, я буду выглядывать, а вы мне скажете, когда буду на девятом.
— Хорошо!
Стою, жду появления головы на одном из балконов, а ее все нет и нет. Десять минут... Пятнадцать — тишина. Заволновался. Тут из подъезда выходит дама с собачкой и, увидев меня с задранной головой, обращается ко мне:
— Вы случайно не этажи считаете?
— Да, а откуда вы знаете?
— А у нас тут каждый день кто-нибудь считает. Вчера мужик целый час простоял, пока она по балконам бегала. Вам еще повезло, что она с первого раза успокоилась. Она по образованию математик, всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Давно вышла на пенсию, а считать по-прежнему заставляет. Так что вы идите и не переживайте. © zzaets / Pikabu
- В детстве жили мы в многоэтажке, где балконы были почти общие. Одно длинное ограждение на весь этаж, только перегородки — тонкие, как картонка. И у нас был кот, звали его Чупа (сокращенно от Чупакабры). Так вот, Чупа этот быстро понял, что он не просто кот, а король этажей. Начал шастать по всем балконам, как хозяин жизни. То к одной бабке заходит — колбаски с тарелки тырит, то к соседу. А однажды кот наш так разогнался, что залетел на балкон к тете Вале и сшиб ей цветок в горшке. Кот поднимал свой авторитет как мог. Со временем выяснилось, что каждый сосед думает, что это именно их кот. Один звал Барсиком, другой — Леликом, третий вообще — Геннадием.
В итоге его подкармливали все и сразу. © Не все поймут / VK
- Живу в многоэтажке. Соседи любители послушать музыку 24/7. Соседи по тамбуру молодые супруги, с детьми, любят слушать дабстеп, но соседи сверху приличная, хорошая семья с собакой, у них постоянно играет классика. Если мне хочется чего-нибудь громкого, иду в одну часть квартиры, а если мне хочется чего-нибудь спокойного, то иди в другую часть квартиры. Вот так приходится бегать... © Не все поймут / VK
- Живу в многоэтажке, она довольно старая, поэтому звукоизоляция ужасная, стены весьма тонкие. Слышу почти все, что происходит у наших соседей. Месяц назад в квартиру рядом заселилась молодая девушка, с тех пор я иногда слышу, как она разговаривает со своим котом: «Мой котик, ты у меня такой пушистенький, такой толстенький! Как ты такой красивенький получился? Я так сильно тебя люблю, мой косолапик!» Только вчера осознал, что это она своему парню говорила. Услышал такие же ласкательные слова, как и раньше, только теперь этот «Котяра» ей ответил:
«Аня, ну я тебе не кот, не сюсюкайся со мной!» © Палата № 6 / VK
Какое счастье, что у меня "сталинка" с толстенными стенами😊 Только вот во дворе соседи громкие. Нет в жизни абсолютного счастья 😏
- Часто приезжаю к бабушке в гости, она живет за городом, снимает себе небольшую квартирку в многоэтажке. Недавно гостила у бабули, и она мне рассказала, что за ней бегает ее сосед-одногодка. Цветы дарит, конфеты, письма подкладывает. Бабушка говорит, что он зря старается, потому что одним и единственным мужчиной для нее был и будет мой дедушка, который умер несколько лет назад. Но сосед человек упрямый, продолжает проявлять свои знаки внимания, старается. Тогда же я и услышала их диалог, когда бабуля вышла мусор выбрасывать. Сосед как раз из квартиры выходил и предложил ей пойти куда-то перекусить вместе, говорит, мол, знает хорошее место. Бабуля ему на полном морозе ответила: «А я не ем». Сильная женщина! © Палата № 6 / VK
- В пять лет умудрился попасть футбольным мячом в соседского дедушку. Он как раз проходил мимо, шел в магазин, а я не увидел его, ударил со всей дури, попал в очки, разбил их и оставил царапину на носе соседа. Удивительно, что он не ругал меня — улыбнулся и сказал, что мой удар очень мощный. Родители тогда купили ему новые очки, а я запомнил это на всю жизнь. На прошлой неделе уже со своим пятилетним сыном во дворе играл в футбол — он умудрился тоже так лупануть, что попал в того самого дедушку! Бедняга и так уже еле-еле ходит. Подбежал к нему, извинился, а он лишь улыбнулся и сказал: «Сразу понятно, чей сын! Держит удар так же хорошо, как и его отец!» Побольше бы таких людей на этой планете — да и мир стал бы чуточку добрее! © Не все поймут / VK
- Около нашей парковки — многоквартирный дом и большой двор. Возле этого дома несколько плакучих ив. Под их ветвями какие-то дети построили домик для кошек и собак из ящиков, кусков линолеума и пленки. Домик двухэтажный, со множеством комнаток, входов и лесенок. Там живет с десяток кошек и трое песиков. Дети их кормят, играют с ними. Недавно возле домика разбили симпатичную клумбу с петуниями, а рядом соорудили когтеточку. Не удивлюсь, если к зиме в домик проведут отопление, а рядом зальют каток. © Подслушано / Ideer
Шутки шутками, а папа нa участке построил утепленную будку для уличной кошки, прибившейся к дому родителей, а бабушка в холодную погоду (живем нa юге) ей там грелки и бутылки с горячей водой под пледик подкладывает и меняет регулярно, чтобы не мерзла))) мне тоже кажется, что однажды я приеду, а туда кабельное тв и электричество провели))
- Живу в новостройке с маленькими квартирами-студиями и тонкими стенами. Такие называют еще «человейниками». И где-то два месяца назад стал по ночам слышать, как кто-то за стенкой смотрит мой любимый сериал «Как я встретил вашу маму». Голосов слышно не было — только сериал. За неделю я напридумывал себе, что его смотрит красивая, милая девушка с очаровательной улыбкой. Долго решался, но купил торт и вино и постучал в соседскую дверь, надеясь на незабываемую историю любви. Дверь открыл двухметровый спортивный парень. Он посмеялся с моего рассказа о воображаемой милой девушке, но мы подружились. А где-то через месяц он познакомил меня со своей сестрой — сестра оказалась точно такая же, как девушка в моих фантазиях. И ей тоже нравится мой любимый сериал. Теперь у меня есть лучший друг и любимая девушка, и я очень этому рад. © Палата № 6 / VK
- Живу на 22 этаже 24 этажного дома. Обычно работают три лифта, но порой у одного, а то и у парочки, случаются критические дни и весь пассажиропоток приходится обслуживать одному горбунку. Как всегда, в такие моменты на первом этаже скапливается разношерстная толпа. На этот раз были мы с женой, бригада скорой помощи из 2 человек, мамочка с коляской и тетушка лет 50. Лифт грузовой, в принципе, если всем выдохнуть то поместимся без проблем. Этой компанией прождали мы лифт минут 5, пока он из верхних слоев стратосферы не соизволил спуститься на грешную землю. Мы нажали свой 22, бригада попросила нажать 23, мамочка с ребенком 16, ждали чем же удивит тетушка, как в воду глядели — 2. Створки закрылись — поехали! Разгон — остановка на втором этаже, тетушка выходит — заходит парень! На втором этаже, когда совсем рядом лестница, буквально руку протяни, сделай парочку радостных прыжков-скачков и ты на улице! На свободе! Но нет, выбор сделан. Явно намереваясь всех нас немножечко нагнуть жмет на первый этаж. Ну а чего, сейчас докинем его до первого и поедем дальше по своим делам куда там нам надо. Лифт закрывается, мчит нас на 16, потом на 22, далее должен докинуть скорую на 23. А уж потом, со всеми остановками на ниже стоящих этажах, этого паренька довезут до первого. © Marcus1988 / Pikabu
- Стою в доме, жду лифт. Заходит соседка.
Здороваюсь с ней.
Молчание.
Поворачиваюсь, говорю:
— А вы не здороваетесь?
— Я вас не знаю. Вы очередной квартиросъемщик?
— Я вас тоже не знаю. Уже год тут живу, просто обычно хожу пешком на четвертый этаж — колено болит. Вот и на лифте сегодня.
— Ну да, понятно. Вон, лифт сломан — не свое же, не жалко.
— Лифты все время ломаются — вот и хожу пешком.
Приезжает лифт, заходим.
Я жму на 4-й и говорю:
— Вам какой? Давайте нажму (у нее в обеих руках пакеты).
Она (высокомерно):
— Выйдете на своем этаже, я нажму.
Господи, это ж пипец. И ладно бы — бабуля какая-нибудь недоверчивая, я бы мимо ушей пропустила. Но девушке лет 40–45 примерно на вид. Грустно. © anya_kudan
Больше соседа с перфоратором раздражают все эти соседи-соседки которые прутся "знакомиться с тортиком"
А у нас после землетрясения 30.07 вообще лифты поотключали, так и живем.
Хм, чья то бабушка, которая снимает квартиру в многоэтажке? Такое вообще бывает?