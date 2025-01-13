15 историй, которые могли произойти только в многоэтажном доме

в нашем районе есть несколько практически одинаковых домов, различаются только цветом балконов. я жила в одном из них, всех соседей по этажу знала. однажды захожу в лифт, со мной уставший мужик с пакетом продуктов. он нажимает этаж - мой. думаю, новый сосед, что ли? н a этаже он идёт в сторону моей квартиры, я за ним. останавливаемся у моей квартиры, мужик достаёт ключи, растерянно оглядывается по сторонам, и уточняет, какой это корпус... бедняга после работы зашёл в соседний дом и до последнего не мог понять, что здесь не так)