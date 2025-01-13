Как понимаю мужчину в истории про ремонт! Где бы я ни жила, такое впечатление, что люди постоянно что-то сверлят, ломают, ремонтируют - и сверху, и снизу, и сбоку. Помню было такое произведение - "Человек с ружьём", а меня преследует человек с перфоратором.
15 историй, которые могли произойти только в многоэтажном доме
Кто-то не понимает, как можно жить в «муравейнике», где слышен каждый чих соседей, а кто-то, наоборот, ни за что не променяет квартиру со всеми удобствами на частный дом. Но, как ни крути, в шутках про однотипные многоэтажки порой только доля шутки. Например, автор статьи сама как-то почти заблудилась среди абсолютно одинаковых новостроек. Пользователи интернета тоже поделились своими историями из многоэтажных домов.
- Мой романтичный дурачок, когда делал мне предложение, выложился на все 100. Позвонил и попросил выйти на балкон (8 этаж). Когда я вышла, он запустил ко мне связку воздушных шариков, к которым привязана коробочка с кольцом... Только он не знал, что в нашем дворе средь многоэтажек бушует самая настоящая роза ветров, как раз на уровне 6-9 этажей. В общем, унесло его предложение в неизвестные дали... © Подслушано / VK
- Жил в угловой квартире. Соседей трое — сверху, снизу и за стеной. Как-то соседи сверху затеяли ремонт. Грохот сильный был, стены долбили-сверлили, правда недолго, неделю примерно. Я человек понимающий, надо — значит надо. А вот соседке снизу показалось, что это у меня ремонт и она начала долбить по батарее. Потом пришла ко мне разбираться. Послал ее к соседям сверху, но почему-то не пошла. А за стеной у соседей бабка больная на кровати. Тоже мне палкой бьет в стену. Позвонил им, объяснил — бесполезно. И вот ситуация: сверху грохот, снизу по батарее стучат, сбоку бабка долбит палкой, а виноват я. © SoftIceCF / Pikabu
- Покупали первую квартиру с мужем, сделка прошла, получили ключи. И вот муж уехал на работу, а я поехала в новую квартиру, чтобы оценить масштаб уборки перед переездом. Помыла везде полы, легла на уже чистый пол, стала мечтать о том, как купим мебель, повесим телек, заведем кота. Вдруг стук в дверь — соседка снизу. Наконец-то вы дома, говорит, может хватит уже шуметь, а то я слышу прямо с потолка, как вы дышите на меня. Так я поняла, почему продавец сделал нам скидку перед покупкой и оставил новый шкаф. Но соседка не успела нам испортить жизнь, куда-то исчезла. © Moskma / Pikabu
- Иду, как всегда, угрюмая и с плохим настроением домой мимо многоэтажек. И тут в меня сверху прилетает пачка «Киндер-шоколада». Абсолютно нормальная пачка с запиской внутри: «С праздником!» Как я поняла, кинули ее дети. И так тепло на душе стало. Дело было 8 марта. © Подслушано / VK
- Заказал доставку курьером мелкой посылки. Приехала пухленькая девушка, я на улицу спустился, забрал посылочку, поулыбались, пошел домой. Через час соседи жене сообщили, что я с девушкой встречаюсь, и она уже беременна! © vsm213 / Pikabu
- Еду я вниз на лифте, заходит тетка на 10 этаже и смотрит на кнопки. Я говорю:
— Я еду вниз.
— А мне надо вверх.
— Но лифт-то вниз едет.
— А мне вверх надо.
— Ну, если хотите — можете прокатиться.
Она говорит «ага», жмет «отмена» и кнопку 14-го этажа. © Dikizan / Pikabu
- Задержался на работе, поесть возможности не было. Голодный поднимаюсь домой. И тут в нос бьет запах свежей, божественной выпечки. А у меня дома половинка «Ролтона» и корка хлеба, все остальное готовить надо. И так тоскливо на душе стало, вспомнились семейные вечера в далеком детстве, когда мама готовила пирожки, как крутился вокруг нее с желанием поскорее урвать парочку. Зашел домой, не успел раздеться, звонок в дверь. На пороге соседка баба Маша с тарелкой дымящихся пирожков. Знаю, говорит, что один сейчас живешь, готовить некому, вот, угощайся. Я так расчувствовался, обнял ее, поблагодарил. Скажу я вам, ничего вкуснее этих жареных пирожков с картошкой не ел последние лет 20. Всем заботливых соседей и приятных неожиданностей. © DisneyKoenig / Pikabu
Да, бывают от соседей приятные неожиданности. Как-то пришла домой вечером с работы уставшая и голодная, как собака. Надо что-то готовить, а сил нет. Вдруг звонок в дверь. Открываю, а там соседская девочка с тарелкой жаркого. У них какой-то праздник был. А мы друг друга всегда угощали. И так мне приятно было и как раз вовремя. Слопала все. Потом вернула им тарелку с пряниками и конфетами.
- Все детство прожила в частном доме на окраине города, практически в поселке, со всеми «прелестями» деревенской жизни. И когда на лето все уезжали в деревню к бабушке, я, наоборот, уезжала к бабушке в город, в обычную многоэтажку. И там был просто рай: туалет, ванная, ремонт, красивый вид из окна, детская площадка во дворе, парки, стадионы, много магазинов с кучей всего. Можно было просто гулять, играть с друзьями, кататься на качелях, читать или рисовать. И не нужно впахивать целыми днями в огороде и заниматься хозяйством. Даже еду не нужно было самой себе добывать из того, что выросло и созрело. Очень скучаю по тому волшебному времени и очень благодарна бабушке, которой уже давно нет в живых, за то, что у меня хоть пару месяцев в году было беззаботное детство. © Подслушано / VK
- Бесят бабки-озеленительницы дворов. Ладно, цветочки на каждом шагу, запиханные в убого раскрашенные шины, черт с ними. Ладно, сирень под окнами, она невысокая. Но зачем сажать в метре от окон многоэтажки клен, когда их и так в округе хоть ложкой ешь? Чтобы он через несколько лет благополучно перекрыл весь свет в квартирах? А в 30 сантиметрах от него зачем сажать ель? Чтобы они мешали друг другу нормально расти? Где логика? У меня и так всегда весной в квартире зеленый свет, как в болоте, а на следующий год этот клен еще разрастется! Езжайте в деревню и там сажайте, что хотите! Сил уже нет! © Подслушано / VK
- Учеба в универе, въехали в съемную квартиры с подругой. В тот же вечер звонок в дверь — на пороге бабка. Я, говорит, ваша соседка снизу. Ну, думаю, началось... А она продолжает: «Девки, слушайте сюда. Правило такое: устраиваем вечеринку с музыкой и танцами до утра, зовем соседку снизу. Когда я хочу спать, а мне не дают — я злая. Так что если не даете мне спать — развлекайте, ясно?» Думаю, не надо говорить о разрыве шаблона. Старушенция оказалась классной, художница с насыщенной богемной жизнью в 60-х, мы в итоге подружились. Старались не шуметь, насколько это было возможно второкурсницам на съемной квартире, но не всегда получалось. Она звонила в дверь, мы извинялись, бабуля отвечала: «Ну, рушить вашу вечеринку своим присутствием я не буду, но если вы хотите чем-нибудь меня угостить — я не против». Самая лучшая соседка в моей жизни! © random.forest / Pikabu
- Тут многие озвучивали жалобы на соседей, от соседей, но я никогда бы не подумала, что бывает так. Мы полгода назад ободрали стены и потолок в своей кухне, чтобы делать ремонт, но по финансовым причинам процесс застопорился, и кухня так и стоит ободранная. Суть претензии наших соседей к нам: «Мы когда по вечерам к вам в окна заглядываем — некрасиво так, неаккуратно!» © KovshikSwisky / Pikabu
- У подруги история была. Дама с 3-го этажа своего кавалера выставила за дверь, так он обратно к ней захотел. С крыши машины на балкон второго этажа залез, а дальше не смог. Было шоу, когда подруги муж приходит с работы и обнаруживает на балконе чужого мужика. © Тревожное Пирожное / ADME
- Однажды родителей залили соседи сверху. Когда родители пришли к соседям разбираться, те сначала долго не открывали, а потом пустили в насухо убранную квартиру (по батареям были развешены тряпки, в комнате стояли ведра) и невозмутимо заявили, что никого не топили, это просто кот на пол написал. © Мама Дорогая / ADME
- Лет 10 назад сын ночевал первый раз в квартире. Дом был новый, малозаселенный. Так он проснулся утром от запаха яичницы и шкворчания масла. Говорит, аж волосы на голове зашевелились, знаю же, что один в квартире. И тут вдруг понял, что пахнет из розетки. Заглянул в дырочку и увидел соседскую кухню. © Nanasus / ADME
Да, мы тоже первыми из соседей заселялись в новостройку, тоже были сквозные отверстия в стенах под розетки))
- Решили с подругой худеть. Но я любитель поесть ночью, хоть ты тресни. И вот на днях около полуночи я забралась на кухню и начала есть в свое удовольствие. Через пару-тройку минут зазвонил телефон: «Положи бутерброд на место и иди спать. Я не шучу». Оказывается, жить с подругой в соседних многоэтажках не так уж и круто. Так я и пошла спать, оставшись голодной. © Подслушано / Ideer
А вот подборка статей о том, что любое жилище может подкинуть то еще приключение:
Комментарии
Подборка фотографий в статье конечно офигенная, если смотреть только нα, них, без контекста историй, может сложиться нαркомαнско-криминальный сюжетец, что-то среднее между Рен-ТВ и ТВ3
а что, реально можно увидеть через дырочку в розетке соседнюю квартиру?!
в нашем районе есть несколько практически одинаковых домов, различаются только цветом балконов. я жила в одном из них, всех соседей по этажу знала. однажды захожу в лифт, со мной уставший мужик с пакетом продуктов. он нажимает этаж - мой. думаю, новый сосед, что ли? н a этаже он идёт в сторону моей квартиры, я за ним. останавливаемся у моей квартиры, мужик достаёт ключи, растерянно оглядывается по сторонам, и уточняет, какой это корпус... бедняга после работы зашёл в соседний дом и до последнего не мог понять, что здесь не так)
Помню приехала в Керчь в гости к родственникам и пошла в гости к сестре бабушки. Помню этаж и расположение двери квартиры, а дом забыла. Стоят несколько одинаковых пятиэтажек. Я обошла 3 дома, пока нашла нужный. Но прикол в том, что мне каждый раз говорили, что я не первая и бабушку Светлану искал мужчина. По итогу я ходила по стопам деда, который по пьяни тоже пытался попасть домой)))
К-сожалению, соседей не выбирают. Здесь, как в лотерее, повезёт или нет. Но в статье мне больше всего понравились две фотографии: с пирожками и с яичницей. Даже если это произведение ИИ, то очень натурально и аппетитно получилось. Адме, а забабахайте нам статью-угадайку с разными блюдами. Только тем, кто нa диете будет не рекомендовано смотреть. 😀 😋