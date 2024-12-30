18 историй, как семьи пережили ремонт, хотя это было непросто

Про ремонт, как вспомню, так вздрогну. Хорошо, если можно кyдa-тo съехать нa это время. Но если приходится жить в этом кошмаре, то только мысли о предстоящем обновлении квартиры помогают выстоять и пережить весь этот "кавардак".