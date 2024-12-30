18 историй, как семьи пережили ремонт, хотя это было непросто
Зачастую ремонт становится испытанием не только для бюджета, но и для семейных отношений. Герои этой статьи не стали вешать нос и смогли найти повод для улыбки, даже когда нервы были на пределе.
- Через пять лет после свадьбы мы с мужем наконец накопили деньги на собственное жилье. Долго взвешивали за и против — выбирали между частным домом и квартирой. Я хотела поскорее уже переехать: для дома требовалось больше времени ремонт, а в квартиру можно было заехать раньше. Но муж убедил меня, и мы купили участок земли. Еще год мы все отстраивали, делали ремонт. В результате я не пожалела, что решили подождать, потому что вечера за чаем во дворе — это лучшее, что может быть. © Мамдаринка / VK
- Переехали в дом и делали ремонт. Заказали обои, вызвали мастера. Поклеил хорошо, но через несколько дней мы отодвинули шторы и обомлели: за батареей остался целый кусок со старыми обоями. Позвонили мастеру, он объяснил, новый рулон не стал открывать — все равно не видно.
- Сосед вызвался помочь — плитку в ванной положить, цену зарядил приличную. День отработал, а вечером слышим — на него жена орет. Неделю на телефон не отвечал, дверь не открывал. Идем домой — он у подъезда. Нас засек и спрятался. Решили схитрить, дождались у лифта. Говорим: «Мы сами уже все сделали». А он выдает: «Жена разозлилась — у себя дома ремонт не могу доделать, а другим помогаю. Как-то неудобно было перед вами!»
- Недавно у нас с мужем был очень важный этап отношений — капитальный ремонт. Я знала, что большинство пар плохо переживает это время, потому что трудно угодить друг другу. Мы с мужем сразу обсудили свои предпочтения о ремонте и, на удивление, мы смотрели в одну сторону. Иногда возникали какие-то мини-споры, но мы быстро находили компромисс и когда закончили ремонт не ненавидели друг друга. Когда я рассказываю об этом подружкам, то они мне просто не верят: у некоторых этот процесс приводил почти к разводу, а у нас прошло все с взаимоуважением и легкостью. © Мамдаринка / VK
- Ремонт — это стресс, но он может и сблизить. Я сделал предложение будущей жене во время ремонта. У нас родился ребенок — тоже во время ремонта. Сейчас в доме нужно доделать еще кое-что, но меня тормозит уже второй ребенок. Мы очень гордимся проделанной работой и любим дом, который построили. Постоянно получаем комплименты от гостей. Если отношениям суждено распасться, ремонт просто ускорит этот процесс. © TheSpork32486 / Reddit
- Лучший момент моей жизни — это ремонт в собственной квартире. Тогда мы с мужем сблизились как никогда. Мы вместе выбирали мебель, цвет стен и пола. У нас было общее занятие, от которого нас никто не мог оторвать. Однако одна ссора у нас была. Мы с мужем выбрали диван, муж сам должен был договориться о размерах и заказать его. Когда диван привезли, то оказалось, что он не проходит в дверной проем. Работники вместе с мужем долго пытались его пропихнуть. Я была в ярости, потому что следствием их стараний были потертые стены и пол. Работники сразу начали исправлять это, но с мужем тогда все разругались. © Мамдаринка / VK
- Когда я была на 7 месяце, муж вдруг решил, что нужно срочно сделать ремонт в спальне. Он уверял, что это займет всего неделю, но, конечно же, все затянулось на месяц. Спать пришлось на кухне, живот уже огромный, а мне нужно лазить между коробками. Я была на грани нервного срыва. Через пару дней после окончания «ремонта» родила прямо дома — больница была в другой части города, и мы бы не успели доехать. Теперь у нас кроме новой спальни есть история о том, как наш ребенок родился среди малярных кистей. © Мамдаринка / VK
О, мамдаринка еше и диван купила. Нужно было сразу четыре . . .
- Есть опыт капитального ремонта и перепланировки вдвоем. Сделали черновой проект (без технических нюансов, которые потом в отдельном проекте сделали в проектном бюро). Снесли и возвели все межкомнатные стены, все стены, потолок ободрали, потом и отделку всю сделали. Вышло отлично! По видосам из интернета можно все освоить. У нас даже минималистичный биокамин вышел из обрезков гипсокартона. Лишь бы было желание и время! И сильный стимул в виде ограниченного бюджета и высоких эстетических запросов. © Чадо Брюн / ADME
- Мы купили старый дом, и я сделал ремонт в каждой комнате. Это заняло три года. Дом находится в живописном городке на заливе. Люди говорили мне: «Разве тебе не нравится жить в таком красивом месте?» А я отвечал: «Не знаю, все, на что я смотрю каждый день, — это стена». © patti_la / Reddit
- Мы с мужем с огромным трудом купили квартиру. Работаем на трех работах, чтобы позволить себе снимать комнатушку и покупать строительные материалы. Ремонт делаем сами, так как наемной рабочей силе просто нечем платить. Так вот соседи, которые даже во время покраски стен орут про закон, что после 19:00 и в выходные ремонт делать нельзя — достали! © Подслушано / Ideer
Ну по закону шуметь можно с 7:00 до 22:00 (плюс еще два часа после обеденных "сончас", когда нельзя шум поднимать). Так что с точки зрения закона соседей можно послать далеко и нαдолго
- Мы ремонтируем дом 1900-х годов во Франции уже три года. Все делаем сами. Все годы наше свободное время было посвящено дому. Это означает, что никакой общественной жизни, никаких хобби, никаких праздников... только работа и дом. Да еще куча трат. У меня есть друзья, которые думают, что ремонт — это весело. Я честно говорю, что это гораздо сложнее. © berbaby-toast / Reddit
- Очень давно мы так продуктивно не проводили время с семьей. Ремонт — офигенная штука! Мне очень нравится, что все настолько вовлечены в этот процесс. Дочь очень хочет, чтобы у нее была полностью розовая комната, даже с розовой мебелью. Старательно выбирает все для нее. Муж мечтает о собственном кабинете и активно занимается этим. А мне в кайф просто то, что все заняты общим делом. © Мамдаринка / VK
- Мы решили сделать моей маме к дню рождения подарок в виде небольшого ремонта. Купили обои и поехали к ней, взяв трехлетнюю дочь. Поклеили и пошли на кухню чайку попить. Малая бегала туда-сюда, а когда мы зашли в комнату, обнаружили, что она изрисовала все фломастером. В сердцах говорю я ей: «Что ты сделала, мозги у тебя есть?»
Подумала минуту и отвечает: «Не, у меня только зубы!» На следующий день работали без нее. © Мамдаринка / VK
- Думаю, что ремонт делать намного сложнее, когда рядом дети. Мы работали над нашим первым домом до того, как у нас появились дети, и это было намного легче, чем сейчас! © Unknown author / Reddit
Вот у родителей, точно мозгов нет. Брать с собой ребёнка во время ремонта. И потом, сидеть, чаи распивать и не следить за малышкой. А её ответ позабавил, прелесть! 😀
- Жили с мужем скромно, близнецам только по 4 исполнилось. Нужно было делать ремонт — части обоев в комнате уже не было, поэтому детям было разрешено рисовать на «голой» стене. Прошел год, мы сделали ремонт, но место, где рисовали дети, не трогали. До сих пор с улыбкой вспоминаем то время, когда нам для счастья хватало лишь собраться на кровати и слушать сказки папы. © Мамдаринка / VK
- Мой отец устанавливал новую входную дверь. Чтобы прибить молдинг в верхней части двери, он прислонил к двери лестницу. Ну, я открыл дверь, когда отец был на лестнице, и лестница пошатнулась и поцарапала всю дверь. Я всегда был белой вороной в семье. © Unknown author / Reddit
- Делаем с мужем ремонт в детской комнате. Оставила на днях пятилетнего сына одного, он туда залез, нашел какой-то папин инструмент и взялся собственноручно заниматься ремонтом. Спустя полчаса я вдруг обнаружила, что малыш вырезал на стенках разные картинки животных. Собачек, котиков, птичек. Я думала, ругать его за это или хвалить. Вдруг спустя 1000 лет кто-то найдет эти рисунки и подумает, что это в древние времена люди так общались между собой. © Мамдаринка / VK
А когда ремонт сделан, приходит время обустроить дом. Простые фишки могут сделать интерьер стильным и визуально более дорогим без лишних трат.
Комментарии
Про ремонт, как вспомню, так вздрогну. Хорошо, если можно кyдa-тo съехать нa это время. Но если приходится жить в этом кошмаре, то только мысли о предстоящем обновлении квартиры помогают выстоять и пережить весь этот "кавардак".
сочувствую соседям, которые "задолбали"... если уж ремонтная бригада с утра до ночи работает 3-4 месяца, то боюсь представить сколько лет они вынуждены терпеть то шум, то вонь, то грязь по вечерам и выходным...