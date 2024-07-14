15 человек, которые уволились с таким шиком-блеском, что мы аплодируем стоя

Проработать всю жизнь на одном месте мало у кого получается, поэтому рано или поздно каждый сталкивается с увольнением. Кто-то уходит по своему желанию, а кого-то увольняют. Но есть люди, которые даже такой неприятный процесс превращают в незабываемый экспириенс.