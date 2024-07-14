Костыли, баян. Ну, ну. В следующий раз тебя просто не возьмут на работу. Про рекомендательные письма слышал?
15 человек, которые уволились с таким шиком-блеском, что мы аплодируем стоя
Истории
3 часа назад
Проработать всю жизнь на одном месте мало у кого получается, поэтому рано или поздно каждый сталкивается с увольнением. Кто-то уходит по своему желанию, а кого-то увольняют. Но есть люди, которые даже такой неприятный процесс превращают в незабываемый экспириенс.
- Начальника все побаивались, а я его ненавидел. Он постоянно выливал на нас свою злость. Вызвал как-то меня на ковер поорать в очередной раз без повода. Я уже был сыт по горло, говорю: «Виктор, мне надоело такое обращение. Будете продолжать в том же духе — я уволюсь». Тот рассмеялся: «Ага, ну давай, увольняйся!», а я взял и уволился. За мной следом ушла добрая часть сотрудников. Теперь у него в отделе коллапс, а я отдохнул пару неделек. Теперь в первую очередь я буду выбирать вакансию не по зарплате, а по людям, которые будут со мной работать. © Палата № 6 / VK
- Уволилась из компании, в которой работала несколько лет. У меня накопилось много отпускных дней, потому что отпуска я не отгуливала. Последние месяца три работы у нас не было, изредка были какие-то задачи. При увольнении мне объявили, что весь отпуск я «отгуляла» в эти три месяца, и платить компенсацию отказались. И как бы да, я почти ничего не делала, но поехать в это время по своим делам, к примеру, не могла. Начальство сказало, что денег нет.
Я сделала вид, что все понимаю, попросила рекомендательное письмо с подписями директора и заместителей. Нашла за два месяца работу. А потом накатала жалобу в трудовую инспекцию, не забыв перечислить прочие нарушения и приложив доказательства. Деньги вернули на удивление быстро, а бывший начальник звонил и, хватая воздух, обвинял в том, что им начислили офигенные штрафы. © Подслушано / Ideer
- На работе взяли начальником откровенного балду, который не уважал женщин. Пару раз говорил, что вместо всего нашего девичьего отдела нужно взять одного парня. Мы смирились и стали увольняться. А я, так как дела передавать было некому, взяла да и перед увольнением передала их тому самому начальнику. Сбылась его мечта, правда, теперь ему в одиночку за весь отдел отдуваться. © Подслушано / VK
- Прошлым летом уволился с работы, на которой провел последние семь лет своей жизни. Замучился работать без выходных, да и здоровье начало подводить. Пришел к начальству с просьбой об отпуске на неделю. Только зашел и слышу, какой я незаменимый, что без меня трудно будет, людей не хватает и все в этом роде.
В тот же день я взял и написал заявление об увольнении. Ненавижу лжецов, ведь пару дней до этого начальство говорило нам всем, мол незаменимых не бывает, и что все будут уволены, если не будут выполнять свои нормы. © Палата № 6 / VK
- Работала в ресторане, где нам полгода не платили зарплату. Бывшего администратора с позором уволил хозяин сети, тот устроился на телевидение и снял репортаж про этот обман с зарплатой. Выложили в СМИ, в этот же день управляющая всем звонила, просила прийти, получить деньги. Хозяин заведения было просто в шоке, когда к нему явилась съемочная группа, и как шелковый все всем выплатил. © Подслушано / Ideer
- Я работал в автосалоне. Однажды я разбил свое авто, и мне пришлось крутиться, чтобы купить новое. Купить машину пришлось не там, где я работал, потому что в нашем салоне не было той, о которой мечтала моя супруга. И вот в один из дней один из менеджеров, который знал о моей аварии, но не знал о новой машине, предложил мне купить автомобиль в нашем салоне. Ну я и сказал, что я уже приобрел его у другого дилера.
И вдруг он говорит, чтобы я собирал свои вещи, раз я не лоялен к нашему салону. Я был в шоке, но пошел паковать свои коробки. Когда он увидел, что я реально ухожу, то рассмеялся и сказал, что это была шутка. Но я все-таки ушел, мне не понять людей, которые шутят такими вещами. Благо мне было куда уходить. А этому шутнику потом пришлось еще и мою работу делать. © Dwardo225 / Reddit
- В работе я больше всего на свете люблю процесс увольнения. Каждый раз придумываю что-нибудь эдакое. То прячу руку в рукав и вымазываю кетчупом, то прихожу на костылях, то начинаю играть сумасшедшего, принимая начальника за бывшую жену, а в прошлый раз я вообще пришел с баяном и увольнялся, исполняя частушки. А что? Они смеются над тем, какую зарплату я получал, не бить же их, остается только вот так развлекаться. © Палата № 6 / VK
- Меня уволили с работы. Я спокойно к этому отнеслась, сама хотела, да все духу не хватало. Проходит две недели после увольнения, звонит начальник. Говорит, мол, у них там что-то не получается, надо срочно спасать. Я долго не думала, согласилась, но только огорошила его, сказав, что мое время платное, и буду работать только на условиях почасовой оплаты. Он меня тут же обругал, видите ли, как я посмела денег еще и просить. Раздражают такие люди. © Подслушано / Ideer
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- На одной из прошлых работ работодатель долго не платил обещанные премиальные. Сначала говорил: «Скоро-скоро», — потом: «За что вам платить? Вы не заслужили». При этом мы сильно перерабатывали, и проекты сдавали вовремя. Плюнул, уволился, как и многие другие специалисты. Жизнь сложилась так, что спустя несколько лет я устроился в крупную организацию, где принимаю работы, и теперь уже мой бывший работодатель сдает проекты мне. Что ж, когда-то он не заплатил мне пару сотен, а теперь не получит пару миллионов. Тут-то я и решил отыграться. © Подслушано / Ideer
- В качестве подработки я устроилась в один ресторанчик и как-то раз опоздала на 10 минут, но коллег предупредила, и они сказали, чтобы я не торопилась. Я пришла, переоделась, и вдруг ко мне подлетает администратор и говорит, мол, я подвожу коллектив и вообще, работать на двух работах — это не для меня, такой безответственной. Такой тон мне, конечно, не понравился.
А эта смена была как раз в День матери. Загрузка огромная. Но я, хорошо подумав о произошедшем, подошла к ней и сказала, что она права и эта работа вообще не для меня. Ее шокированное лицо надо было видеть. Еще пыталась вызвать во мне чувство вины, говоря, что я не могу все бросить в такую тяжелую смену. Я, недолго думая, сказала ей, что может, как раз после такого случая она начнет с уважением относиться к своим подчиненным, и ушла. © JJayHawk84 / Reddit
- Мы с мужем познакомились на работе. Я пришла первый день в новый филиал, а там в служебке рядом с раздевалкой стоял он, извините, к верху попой. Через полгода я уволилась и в последний день предложила ему пойти со мной. Он спросил, куда, а я, не зная, что ответить, предложила ему пойти ко мне домой розетки починить! Вот уже 7 лет мы вместе и растим дочку. © Мамдаринка / VK
- Когда-то давно я работал редактором в издательстве, отвечал за любовные романы. Когда я случайно узнал, что меня должны уволить, я расстроился и захотел напоследок оставить свой след. Тогда я как раз занимался унылым любовным романом, исправлял ошибки, убирал повторы и все такое. Обычно на такие книги всем было плевать, после меня их проверяли только беглым взглядом, и я оторвался по полной. Не поленился и каждый раз, когда в тексте встречалось «Любимая» или «любовь моя», я исправлял это на «Слышь ты» или на обзывательство. В тираж ушло 5 тысяч экземпляров, никто ничего не заметил. © Палата № 6 / VK
Любовные романы, конечно, сами по себе чаще всего та ещё чушь собачья, но парень тупо подставил автора, а не только свой коллектив. И гордится, а адми поддерживает. Фу.
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- Встречаюсь со своей коллегой. На работе мы это скрываем, чтобы не было лишних разговоров, так как она занимает высокую должность. Мне же надоело наблюдать, как она ходит на обеды с начальником и получает знаки внимания от других коллег. Пытался много раз с ней поговорить об этом, на что получал ответ, что она не хочет сплетен, а с начальником ходит только из-за рабочих вопросов.
Я нашел, наверное, самое верное решение ситуации. Сегодня вечером у нас намечается небольшой корпоратив, поэтому я в конце дня подам заявление на увольнение, а на корпоративе хочу признаться при всех в любви и сделать ей предложение. Это будет либо самый счастливый вечер в моей жизни, либо я в один момент потеряю и работу, и любовь, но я готов рискнуть. © Палата № 6 / VK
- Я работаю в кофейне, и в последнее время наши дела стали совсем не очень из-за смены руководства. Они не хотят нанимать новых работников, а из-за это не могу пойти в отпуск. Недавно вообще огорошили, сказали, что планируют перевести меня в другую точку, которая славится тем, что она вообще ужасна. Еще и одного из всего коллектива, который уже стал мне родным.
Сегодня мое терпение лопнуло, а последней каплей стал кофе. Я всегда готовил его для своих коллег, делал это просто, как добрый жест. И вот теперь мне объявили, что это влетает компании в копеечку и делать это теперь запрещено. Да, это стало причиной моего увольнения, ведь именно такие мелочи показывают, что начальство не видит в своих работниках людей. © thlayliroo97 / Reddit
- Начальница на моей последней работе была не самой приятной женщиной, которая любила меня унизить. Когда я родила и вернулась из декретного отпуска, она решила отправить меня на обучение. Я спросила ее о возможности дистанционного варианта, так как у меня маленький ребенок, на что она ответила отказом. Сказала, что такой возможности нет. Но что-то меня подтолкнуло разузнать, правда ли это. В организации, которая проводила обучение, я узнала, что такой вариант был возможен.
Когда в следующий раз я пришла в офис, начальница опять принялась за свое, еще приговаривала, как же жаль, что мне придется ехать на учебу. Ну я и ответила, что раз она так переживает, то пусть позволит мне пройти этот тренинг удаленно и показала ей ответ организаторов. Она была краснее свеклы, когда я во всеуслышание зачитала письмо, а потом вообще расплакалась. А потом сказала мне, что я могу уйти, если мне не нравятся ее предложения. © Momsgotprobsbrah / Reddit
Комментарии
Уведомления
Нет ничего хуже бездарных начальников.
Но всё таки история с редактором меня очень неприятно поразила - чем виноват этот несчастный писатель в том, что вы с начальством что то не поделили?
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