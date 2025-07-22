16 случаев, когда концовка истории перевернула все с ног на голову
Истории
1 час назад
Иногда ожидаешь от жизни одно, а получаешь нечто иное. Своими историями поделились пользователи сети, которые попали в ситуации с таким непредсказуемыми финалами, что в это даже просто не верится.
- Я в свое время неудачно пошутил. Конец рабочего дня, еще сижу за компом. Подходит бухгалтер и спрашивает: «Я тебе нужна?» В ответ я шучу: «Да, ты мне всегда нужна». И сижу себе дальше, ковыряюсь в программе. Потом вижу боковым зрением, что она сидит, ждет. Пришлось вести на прогулку и домой. 5 лет прожили вместе. © Bobren / Pikabu
- Лето, жара. Купила себе маленькую пачку сока. Сижу на лавочке, пью через трубочку. Мимо идут бабулька с внучкой лет 4-х. Внучка:
— Тетенька, вы почему такая бессовестная, детский сок пьете? Этот маленький сок — только для деток! Из-за вас деткам сока не хватит!
Бабулька расплылась в улыбке:
— Она у нас такая умная растет, не по годам развитая! Рассуждает, как взрослая! © Voyager / Dzen
- Пришла к гинекологу. Врач увидела меня и говорит: «Мне лицо ваше знакомо очень». Я уже села в кресло, а она мне: «Вспомнила! Мы с вами на теплоходе по Золотому Кольцу плавали!» Говорю, что никуда не плавала. Она выдала: «Жаль, а то бы обслужила по высшему разряду». Я сказала, что я не против. Мы посмеялись, прием прошел хорошо. Но каждый раз она постоянно уточняла, что может быть все-таки это была я. Вот так из похода к гинекологу я узнала, что где-то в Самарской области живет мой двойник. © Людмила Мила / Dzen
- Часто пользуюсь доставкой, всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. Ждала посылку, звонок в дверь, а я на телефоне. Вижу в глазок мужика с пакетом, открываю дверь, беру пакет, показывая на телефон, и запираюсь. Курьер звонит опять, лицо недовольное, говорит: «Девушка, вы ничего не хотите мне отдать?» Я шикаю, что не могу оторваться от телефона, бросаю: «Все оплачено», а он такой на весь этаж: «Рыбу мою отдай, я ее продаю». © Подслушано / Ideer
- Парень сестры решил, что хочет больше использовать свои архитектурные навыки, поэтому заявил, что поедет на Гаити и будет там помогать восстанавливать город после землетрясения. Ну и уехал через 2 недели. Он говорил, что там плохо ловит сотовая связь, поэтому они переписывались по электронной почте. Он слал ей длиннющие письма с фотографиями и историями о том, что он там делает. Это продолжалось пару месяцев. А потом был один намек от коллеги, неделя поисков и выяснилось, что он никогда не был на Гаити. Он переехал в Сиэтл, чтобы жить со своей невестой, с которой они вместе вот уже 9 лет. © Hou**** / Reddit
- Пришла к гинекологу. Молодой парнишка. От выбрал инструмент для осмотра, я уже готовая жду в кресле. Вдруг он вскрикивает, извиняется и мигом выбегает из кабинета. Я в непонятках. А минут через 20 вернулся и вдруг выдает: «Мне в глаз попала окалина». Тогда еще не было одноразовых инструментов. Надо ли говорить, что вся очередь дружно решила, что я его пяткой звезданула. © Татьяна / Dzen
- Ехала на междугороднем автобусе. Автобус битком. Остановка в лесу. Водитель остановился, двери открыл. Никто не выходит. Он как закричит на весь автобус: «Вылазьте!» Все обалдели, и тут один мужчина выдает: «Все, что ли?» Оказывается, что кто-то попросил остановиться на этой остановке, а сам вышел раньше. © Lily / Dzen
- Молодыми были. Родился ребенок. И тут подруга жены с мужем стали к нам придираться и капать на мозги: мол, сын не наш. Будто мало того, что не мой, так и не жены — в роддоме якобы подменили. Мы с женой побежали сдавать тест. И тут оказалось, что сын наш на 99,9%. Я у мужа этой подруги спрашиваю, мол, а у вас-то дети ваши? У них трое детей. Муж, не ставя в известность жену, пошел и сдал тест. Ни одного от него. Не рой другому яму. © 554962 Башкирцев / Dzen
- Отвезла как-то дочку в детский сад, вернулась, вдруг — звонок. Спрашивают: «А где ваш ребенок?» Я, холодея: «У вас». Они: «У нас нет, а вы что, не будете ходить?» Я в панике: «Я же ее вам с утра привела, ее забрала воспитатель». Сказали, что у них такая не работает. Меня затрясло, спрашиваю, как это нет, второй год ее знаем. И тут только выяснилось, что звонят из государственного детского садика, куда мы записывались еще давно, но места не было и дочь стала ходить в частный. Оказалось, что место давно освободилось, а нам не сообщили и удивляются, почему ребенок не ходит. Посмеялись, но я чуть не поседела тогда. © Татьяна Лобанова / ADME
- Приехали в ЗАГС. Думали расписаться, а церемония будет выездная. Но нас заставили пройти в зал и сказать «да». Вот мне задают тот самый вопрос, я поворачиваю голову, смотрю на будущего мужа, говорю «да» и вдруг понимаю, что сейчас останусь в том же самом положении. Голову обратно не смогла повернуть. Так что вместо загородного ресторана мы поехали в травпункт. © Карамель / VK
- Как-то зашла в банк, а там автомат, выдающий билетики с номерками, не работает. В общем, живая очередь. Народу много. Спрашиваю у девушки, которая стояла вроде как последней: «Кто крайний к тому окошку?» А она как рявкнет: «Не видишь что ли, что тут живая очередь?!» — и снова уперлась в свой мобильник. Не нашлась, что ответить, ведь всегда думала, что вопрос о крайнем или последнем человеке задается именно при живой очереди. © Lala_Luna / ADME
Так что вместо загородного ресторана мы поехали в травпункт.
в травпункт? там траву продают?
-
-
Ответить
- Сижу с детьми в гостиной, вдруг жена звонит. Сильно удивился, ведь она была на кухне. Беру трубку, а она мне тихонько говорит: «Аккуратно выйди и зайди в спальню, не привлекай внимания, скажи, что быстро вернешься. Ровно в 17:36 встречаемся в указанном месте». Я с большим интересом захожу в спальню, а там любимая стоит со сникерсом. Быстро открыла его, дала мне половинку, мы съели его. Затем спрашиваю: «А почему все так совершенно секретно?» Она улыбнулась и ответила: «Ну мы же с тобой родители троих детей, а они уже свою порцию сладостей съели сегодня!» © Палата № 6 / VK
- Вызвала такси. Вижу, что машина еще далеко, а у меня уже включился режим ожидания. Денежки капают. Написала в поддержку, отменили. Приехал другой таксист. Я спросила, зачем же так делать. На что он серьезно выдает: «Ну что от вас убудет, если вы 9 рублей заплатите за время ожидания?» © Натали / Dzen
- Засыпаю уже. Рука с дивана свисла. Чувствую, кот ее лапой тронул и начал облизывать своим шершавым языком. Иногда так делает. Переворачиваюсь на другой бок и вижу, что мой Васька благополучно спит у меня в ногах. Я в ужасе залез под кровать, а там другой кот сидит. Видимо, забрался по винограду ко мне через балкон на второй этаж. Детский страх монстра под кроватью реализовался. © P**Bear / Pikabu
Про троих детей и шоколадку - огонь! Родителям тоже нужно сладкое и вот такое маленькое нежное внимание друг к другу)
-
-
Ответить
- Достаю из кошелька скидочную карту, а из кармашка вываливается заныканный на всякий случай тампон. Его поднимает незнакомый парень и, пока я стою в шоке, он мне говорит: «А вы не хотите поработать у нас в банке?» © mshccnt / X
- Случайно нашла в зимней обуви парня спрятанное кольцо. Прошло время, предложения нет. Спустя год сделал, но кольцо было другое! Не могла перестать об этом думать, поделилась с подругой. И тут вдруг выяснилось, что мой парень приходил к ней с мужем показать кольцо, которое он собирался подарить мне на новый год. Кольца — мои любимые украшения. Но они убедили его вернуть и купить что-то другое, чтобы не попасть в казусную ситуацию. © Подслушано у девушек / VK
Иногда неожиданные истории могут поджидать нас во время долгожданного отпуска. Так, например, во время отдыха можно неожиданно встретить бывшего, узнать много нового о своем возлюбленном или же найти кошелек с деньгами, который владелец отказался забирать.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ человек, которые сумели превратить встречу с наглецами в яркую историю
Народное творчество
8 месяцев назад
15+ шутников, чувство юмора которых вызывает больше вопросов, чем смеха
Истории
4 месяца назад
19 историй о счастье, которое приходит к нам не только в Новый год
Истории
6 месяцев назад
18 эпичных доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
Народное творчество
2 года назад
18 ситуаций, в которые могут влипнуть только дети и их родители
Народное творчество
6 лет назад
19 историй о людях, которые жили себе, жили, а потом бац — и решили поменять имя
Народное творчество
3 года назад
15+ человек, которые лично убедились, что справедливость торжествует
Добро
7 месяцев назад
16 историй с развязкой, которая оказалась такой же непредсказуемой, как весенняя погода
Истории
4 месяца назад
14 случаев из жизни, которые взбодрили не меньше, чем крепкий кофе
Истории
5 месяцев назад
15+ курьезных историй о жильцах, арендодателях и ситуациях, в которые они попадают
Сделай сам
1 год назад
16 курьезных историй о том, как люди однажды вызвали мастера на дом
Истории
1 год назад
27 фотографий кошек и собак, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
Народное творчество
7 лет назад