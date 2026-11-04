20+ историй о днях рождения, которые отложились в памяти так же ярко, как вкус маминого медовика

Обычный день рождения может оказаться теплым и запоминающимся: сирень в декабре, гости, которых вроде никто не ждал, а они наполнили дом радостью и смехом, и добро от совершенно незнакомого человека. Но хотя родные и друзья могут сделать ваш праздник очень ярким, полагаться, я считаю, нужно в первую очередь на себя — никто не может лучше вас знать, чего вы хотите на самом деле. В бонусе я приложила фото того, как я решила отпраздновать свой день рождения в этом году. Спойлер: мне очень понравилось!