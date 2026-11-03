Какие вещи забывали посетители в Эрмитаже — необычные истории из жизни музея

Если посетитель случайно выронит в Эрмитаже пухлый кошелек или крупную сумму денег, никто не станет объявлять об этом по громкой связи — ведь это моментально создаст суматоху. В таких ситуациях сотрудники музея превращаются в настоящих Шерлоков Холмсов! Они тут же просматривают записи с камер видеонаблюдения и начинают искать человека в соцсетях по фамилии с выронившей карты или визитки, поднимают на ноги банки и даже выходят на связь с работодателями. А если деньги зазевался оставить турист из-за рубежа, подключить могут даже консульство! И самое удивительное: очень часто рассеянного хозяина находят еще до того, как он успеет дойти до выхода из музея.