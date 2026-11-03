Россыпь крупных бриллиантов внутри кольца? Ну-ну. Конечно, кому - жемчуг мелкий, кому - щи пустые. Крупность бриллианта - вещь субъективная. Нужно сначала просить точное описание предмета, а потом уже показывать найденное. И предварительно очистить от грязи.
Какие вещи забывали посетители в Эрмитаже — необычные истории из жизни музея
Эрмитаж — это не просто сокровищница мирового искусства с миллионами экспонатов, но и место, где ежедневно теряются и находятся самые неожиданные вещи. Работники музея уже давно привыкли к забытым зонтам и шарфам, но порой в «книге учета потерянных вещей» музея числятся «экспонаты», которые никто там не ожидает увидеть. Заглянули в этот список и выбрали несколько удивительных историй о том, что посетители забывали (или специально оставляли) в залах и на территории музея.
Однажды в Большом дворе на траве обнаружили накрытый тканью предмет, похожий на коробку. На место вызвали службу безопасности, как и положено. Проверка выявила под тканью металл, но опасности предмет не представлял. Сотрудники приподняли ткань, а там-то клетка с кроликом. К вечеру стало известно: владелица повсюду возит питомца с собой, а в Эрмитаж с животными вход закрыт, поэтому кролика она оставила на дворовой траве — «на свежем воздухе».
А один из гостей музея, прибывший из арабской страны, прибежал к сотрудникам и заявил, потерял эксклюзивное кольцо из платины с россыпью крупных бриллиантов. В этот момент у службы безопасности было лишь одно найденное на улице кольцо, но оно совсем не походило под описание — это был совершенно невзрачный, покрытый слоем грязи металлический ободок. Охранники показали его владельцу, но как только турист увидел находку, он заулыбался от радости! Он тут же стер грязь с внутренней стороны кольца — и показал сотрудникам драгоценные камни.
Гуляя по бесконечным залам Зимнего дворца, конечно, легко проголодаться, но некоторые гости выбирают весьма неожиданные продукты для перекуса. Смотрители регулярно находят в залах и гардеробах забытые пакеты и сумки, набитые кабачками, свежими перцами и целыми сетками с картошкой! В музее к таким находкам относятся с улыбкой, но правила строгие: скоропортящиеся продукты, в отличие от вещей, в бюро находок не хранятся.
Цены внутри Эрмитажа - как в чистой зоне аэропорта. Хожу туда с бутербродами и кофе ))
Забытые шарфы и шапки — банальность для любого заведения. Но в Эрмитаже гости оставляли иногда весьма неожиданные детали образа. В официальных отчетах музея числятся забытые пышные театральные парики, накладные косы и даже костыли! Смотрители до сих пор гадают, как их умудрились оставить в музее.
А среди тысяч путеводителей по Санкт-Петербургу и Эрмитажу, которые ежедневно выпадают из карманов туристов, сотрудники однажды обнаружили абсолютно нетипичный раритет — подробную схему и путеводитель по метрополитену Нью-Йорка.
Бонус: А знаете ли вы, что происходит с потерянными деньгами?
Если посетитель случайно выронит в Эрмитаже пухлый кошелек или крупную сумму денег, никто не станет объявлять об этом по громкой связи — ведь это моментально создаст суматоху. В таких ситуациях сотрудники музея превращаются в настоящих Шерлоков Холмсов! Они тут же просматривают записи с камер видеонаблюдения и начинают искать человека в соцсетях по фамилии с выронившей карты или визитки, поднимают на ноги банки и даже выходят на связь с работодателями. А если деньги зазевался оставить турист из-за рубежа, подключить могут даже консульство! И самое удивительное: очень часто рассеянного хозяина находят еще до того, как он успеет дойти до выхода из музея.
Эрмитаж хранит в себе не только огромное количество произведений искусства, но и великое множество интересных историй. Читайте еще больше фактов о Зимнем дворце в других наших статьях: